Często korzystam z Doodle, żeby organizować spotkania międzynarodowe. Jest super łatwy w obsłudze, dzięki czemu bez problemu można znaleźć termin, który pasuje wszystkim, bez konieczności wysyłania mnóstwa e-maili w tę i z powrotem.
JAK TO DZIAŁA
The room opens with the meeting, and stays after.
Pokoje do współpracy otwierają się automatycznie na podstawie spotkania już zaplanowanego w Doodle i zamykają się same, gdy praca zostanie zakończona.
KROK 1
Umów spotkanie, zarezerwuj salę
Każde spotkanie zaplanowane przez Doodle może od razu otworzyć się w osobnym pokoju współpracy. Funkcja wideo jest wbudowana.
KROK 2
Meet, record, and transcribe natively
Wideo w jakości HD i SD, nagrywanie i transkrypcja – wszystko to odbywa się w tej sali.
KROK 3
The room closes itself when the work is done
Nieaktywne pokoje są automatycznie archiwizowane, dzięki czemu nagrania i transkrypcje pozostają uporządkowane, a nikt nie musi potem tego sprzątać.
Dlaczego to ma znaczenie
Sześć tygodni później, gdzie jest to nagranie?
Większość zespołów nagrywa swoje rozmowy. Znalezienie tego nagrania wśród wszystkich narzędzi, z których korzysta zespół, często łatwiej powiedzieć niż zrobić.
47%
wielu pracowników cyfrowych ma kłopoty ze znalezieniem potrzebnych informacji
W 2022 roku firma Gartner przeprowadziła ankietę wśród 4 861 pracowników cyfrowych. Korzystają oni średnio z 11 aplikacji, co stanowi wzrost w porównaniu z sześcioma w 2019 roku. [1]
1 200
ile razy dziennie zmieniasz aplikację
W badaniu przeprowadzonym przez „Harvard Business Review” (2022 r.) przeanalizowano sytuację 137 osób z trzech firm z listy Fortune 500. Po zmianie stanowiska tracili oni niecałe cztery godziny tygodniowo na dostosowanie się do nowych obowiązków. [2]
56%
często muszę kogoś zapytać albo umówić się na spotkanie, żeby zdobyć informacje
W ramach badania „State of Teams 2025” firmy Atlassian ankietowano 12 000 pracowników umysłowych. Dostępne nagranie to o jedno spotkanie mniej do zaplanowania. [3]
Nagrywanie i transkrypcja dostępne tam, gdzie odbywa się spotkanie.
Nagrywanie i transkrypcja odbywają się bezpośrednio w sali, więc wszystko, co zostanie zarejestrowane, pozostaje powiązane z tym spotkaniem, z którego pochodzi.
- Wbudowane w każdą salę kamery HD i SD
- Nagrywanie i transkrypcja działają bezpośrednio w sali
- Działa zarówno na komputerze, jak i w aktywnej sali na telefonie
GUESTS AND ACCESS
Bring in the people who need to be there, without extra setup
External guests can join a Collaboration Room with a defined guest role, so partners and clients get in without you managing a separate access list for every call.
- A dedicated external guests role for partner and client calls
- No plugin or account required for guests to join
- Rooms archive automatically once the work is finished
DLA ORGANIZACJI
Protokół ze spotkania, który twoja organizacja może naprawdę znaleźć i któremu może zaufać.
Ponieważ nagrywanie i transkrypcja odbywają się w tej samej sali, wszystko, co zostanie zarejestrowane, pozostaje przypisane do danego spotkania, zespołu i klienta, do którego należy.
Rozmowa z klientem
Nagrane · przepisane
Synchronizacja zespołu
Nagrane · przepisane
Recenzja partnera
Nagrane · przepisane
Działa z narzędziami, z których już korzysta twój zespół
FAQs
No. Video, recording, and transcription all run natively inside the room, so there's no separate video vendor to configure or pay for.
ZAŁĄCZNIK
Źródła i cytaty
Wszystkie powyższe dane pochodzą z niezależnych, opublikowanych badań, których tytuły podano poniżej.
|Rysunek
|Co mierzy
|Okres · podstawa
|47%, 11 aplikacji
|Pracownicy cyfrowi, którzy mają kłopoty ze znalezieniem potrzebnych informacji, oraz aplikacje używane średnio
|[1] Gartner, Badanie dotyczące doświadczeń pracowników cyfrowych, 2022 r. (opublikowane w 2023 r.) · 4 861 pracowników
|56%
|Pracownicy umysłowi, którzy często muszą kogoś zapytać albo umówić się na spotkanie, żeby zdobyć potrzebne informacje
|[3] Atlassian, State of Teams 2025 · 12 000 pracowników wiedzy
|1 200 dziennie, ~4 godz./tydz.
|Średnia liczba zmian aplikacji na pracownika umysłowego dziennie oraz czas stracony co tydzień na ponowne wdrażanie się po każdej zmianie
|[2] Murty, Dadlani i Das, „Harvard Business Review”, 2022 · 137 użytkowników, trzy firmy z listy Fortune 500
Give every meeting a room, and a record worth keeping.
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