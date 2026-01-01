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POMIESZCZENIA DO WSPÓŁPRACY

Spotkanie i wszystko, co się z nim wiąże, w jednym miejscu.

Nagranie wideo, audio i transkrypcja powstają w tym samym pomieszczeniu, w którym odbyło się spotkanie, więc wszystko pozostaje w swoim naturalnym kontekście.

Try Doodle
Trustpilot

Często korzystam z Doodle, żeby organizować spotkania międzynarodowe. Jest super łatwy w obsłudze, dzięki czemu bez problemu można znaleźć termin, który pasuje wszystkim, bez konieczności wysyłania mnóstwa e-maili w tę i z powrotem.

– Global Community Coordinator
CCI

JAK TO DZIAŁA

The room opens with the meeting, and stays after.

Pokoje do współpracy otwierają się automatycznie na podstawie spotkania już zaplanowanego w Doodle i zamykają się same, gdy praca zostanie zakończona.

  • KROK 1

    Umów spotkanie, zarezerwuj salę

    Każde spotkanie zaplanowane przez Doodle może od razu otworzyć się w osobnym pokoju współpracy. Funkcja wideo jest wbudowana.

  • KROK 2

    Meet, record, and transcribe natively

    Wideo w jakości HD i SD, nagrywanie i transkrypcja – wszystko to odbywa się w tej sali.

  • KROK 3

    The room closes itself when the work is done

    Nieaktywne pokoje są automatycznie archiwizowane, dzięki czemu nagrania i transkrypcje pozostają uporządkowane, a nikt nie musi potem tego sprzątać.

Dlaczego to ma znaczenie

Sześć tygodni później, gdzie jest to nagranie?

Większość zespołów nagrywa swoje rozmowy. Znalezienie tego nagrania wśród wszystkich narzędzi, z których korzysta zespół, często łatwiej powiedzieć niż zrobić.

  • 47%

    wielu pracowników cyfrowych ma kłopoty ze znalezieniem potrzebnych informacji

    W 2022 roku firma Gartner przeprowadziła ankietę wśród 4 861 pracowników cyfrowych. Korzystają oni średnio z 11 aplikacji, co stanowi wzrost w porównaniu z sześcioma w 2019 roku. [1]

  • 1 200

    ile razy dziennie zmieniasz aplikację

    W badaniu przeprowadzonym przez „Harvard Business Review” (2022 r.) przeanalizowano sytuację 137 osób z trzech firm z listy Fortune 500. Po zmianie stanowiska tracili oni niecałe cztery godziny tygodniowo na dostosowanie się do nowych obowiązków. [2]

  • 56%

    często muszę kogoś zapytać albo umówić się na spotkanie, żeby zdobyć informacje

    W ramach badania „State of Teams 2025” firmy Atlassian ankietowano 12 000 pracowników umysłowych. Dostępne nagranie to o jedno spotkanie mniej do zaplanowania. [3]

Nagrywanie i transkrypcja dostępne tam, gdzie odbywa się spotkanie.

Nagrywanie i transkrypcja odbywają się bezpośrednio w sali, więc wszystko, co zostanie zarejestrowane, pozostaje powiązane z tym spotkaniem, z którego pochodzi.

  • Wbudowane w każdą salę kamery HD i SD
  • Nagrywanie i transkrypcja działają bezpośrednio w sali
  • Działa zarówno na komputerze, jak i w aktywnej sali na telefonie

GUESTS AND ACCESS

Bring in the people who need to be there, without extra setup

External guests can join a Collaboration Room with a defined guest role, so partners and clients get in without you managing a separate access list for every call.

  • A dedicated external guests role for partner and client calls
  • No plugin or account required for guests to join
  • Rooms archive automatically once the work is finished

DLA ORGANIZACJI

Protokół ze spotkania, który twoja organizacja może naprawdę znaleźć i któremu może zaufać.

Ponieważ nagrywanie i transkrypcja odbywają się w tej samej sali, wszystko, co zostanie zarejestrowane, pozostaje przypisane do danego spotkania, zespołu i klienta, do którego należy.

Porozmawiaj z działem sprzedaży

  • Rozmowa z klientem

    Nagrane · przepisane

  • Synchronizacja zespołu

    Nagrane · przepisane

  • Recenzja partnera

    Nagrane · przepisane

Działa z narzędziami, z których już korzysta twój zespół

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FAQs

No. Video, recording, and transcription all run natively inside the room, so there's no separate video vendor to configure or pay for.

ZAŁĄCZNIK

Źródła i cytaty

Wszystkie powyższe dane pochodzą z niezależnych, opublikowanych badań, których tytuły podano poniżej.

RysunekCo mierzyOkres · podstawa
47%, 11 aplikacjiPracownicy cyfrowi, którzy mają kłopoty ze znalezieniem potrzebnych informacji, oraz aplikacje używane średnio[1] Gartner, Badanie dotyczące doświadczeń pracowników cyfrowych, 2022 r. (opublikowane w 2023 r.) · 4 861 pracowników
56%Pracownicy umysłowi, którzy często muszą kogoś zapytać albo umówić się na spotkanie, żeby zdobyć potrzebne informacje[3] Atlassian, State of Teams 2025 · 12 000 pracowników wiedzy
1 200 dziennie, ~4 godz./tydz.Średnia liczba zmian aplikacji na pracownika umysłowego dziennie oraz czas stracony co tydzień na ponowne wdrażanie się po każdej zmianie[2] Murty, Dadlani i Das, „Harvard Business Review”, 2022 · 137 użytkowników, trzy firmy z listy Fortune 500

Give every meeting a room, and a record worth keeping.

See Collaboration Rooms in a live walkthrough.

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