Kilka tygodni temu przysłuchiwałem się rozmowie z asystentką zarządu z USA. Pod koniec uprzedziła nas o czymś, o co wcale nie pytaliśmy:

„W tygodniu Święta Dziękczynienia właściwie nikt nie jest dostępny.”

Wcześniej w tej samej rozmowie opowiadała, jak dostaje odpowiedzi od osób, które nie sprawdzają poczty. W piątek mówi im, że w środę podejmie decyzję.

Oto tydzień Święta Dziękczynienia w dwóch zdaniach. Pięć dni pracy upchniętych w dwa i pół, jak bagaż podręczny, który nie chce się dopiąć. A gdzieś w tych dniach trzeba jeszcze zaplanować samo święto: kto przyjmuje gości, który dzień pasuje, kto przynosi ciasto.

Moje zdanie jest takie: tych planów nie robi się w wolne popołudnie, bo takiego popołudnia nie ma. Robi się je na telefonie, w 20 minut między jednym spotkaniem a drugim.

U nas, w Wielkiej Brytanii, Święta Dziękczynienia w ogóle nie ma. Przyglądam się temu z boku i trochę zazdroszczę długiego weekendu.