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Twoje Święto Dziękczynienia,zaplanowane między spotkaniami
Pięć dni spotkań, dwa i pół dnia, żeby je odbyć, i ciasto, które wciąż czeka na termin.
Stworzone przez człowieka, z pomocą AI
- Środa przed Świętem Dziękczynienia
- 45% zwykłego dnia
- Święto Dziękczynienia
- 1/10 zwykłego czwartku
- Ten sam dzień w Kanadzie
- 93% normy
Kilka tygodni temu przysłuchiwałem się rozmowie z asystentką zarządu z USA. Pod koniec uprzedziła nas o czymś, o co wcale nie pytaliśmy:
„W tygodniu Święta Dziękczynienia właściwie nikt nie jest dostępny.”
Wcześniej w tej samej rozmowie opowiadała, jak dostaje odpowiedzi od osób, które nie sprawdzają poczty. W piątek mówi im, że w środę podejmie decyzję.
Oto tydzień Święta Dziękczynienia w dwóch zdaniach. Pięć dni pracy upchniętych w dwa i pół, jak bagaż podręczny, który nie chce się dopiąć. A gdzieś w tych dniach trzeba jeszcze zaplanować samo święto: kto przyjmuje gości, który dzień pasuje, kto przynosi ciasto.
Moje zdanie jest takie: tych planów nie robi się w wolne popołudnie, bo takiego popołudnia nie ma. Robi się je na telefonie, w 20 minut między jednym spotkaniem a drugim.
U nas, w Wielkiej Brytanii, Święta Dziękczynienia w ogóle nie ma. Przyglądam się temu z boku i trochę zazdroszczę długiego weekendu.
Dane Doodle
Jak wygląda tydzień Święta Dziękczynienia
Chciałem sprawdzić, czy ten tydzień naprawdę jest tak ściśnięty, więc zajrzałem do naszych liczb: ile osób w USA miało zarezerwowane spotkanie albo odpowiedź na ankietę w każdym dniu tygodnia Święta Dziękczynienia 2025, w porównaniu ze zwykłym tygodniem tej samej jesieni.
Naprawdę jest. Poniedziałek i wtorek to od trzech czwartych do czterech piątych zwykłego dnia. Środa spada do 45%. W samo Święto Dziękczynienia to 10%, czyli jedna dziesiąta zwykłego czwartku, a piątek ledwo się podnosi. W Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Niemczech ten sam czwartek to blisko 90% normy.
I nie jest to jednorazowy przypadek. Tydzień Święta Dziękczynienia 2024 wyglądał niemal tak samo: środa 49%, czwartek 10%.
Dane Doodle. Każdy słupek to liczba organizatorów działających z danego kraju, których spotkanie zostało tego dnia zarezerwowane albo do których ankiety, sign-up sheet lub sesji dołączył uczestnik, jako odsetek tego samego dnia tygodnia w czterech zwykłych tygodniach od 20 października do 21 listopada 2025. Tylko wartości względne.
Poniedziałek
Znajdź okienka
Aplikacja Doodle otwiera się krótkim podsumowaniem: ile masz spotkań i zadań, ile czasu na skupienie i o której zaczyna się dzień. Pod nim ekran „Dzisiaj” pokazuje spotkanie, w którym właśnie jesteś, ile czasu zostało do jego końca i wolny czas przed następnym.
Podsumowanie: cały dzień w skrócie, zanim się zacznie.
Powiedzmy, że w poniedziałek widzisz 8 spotkań i jedną kolizję. Najpierw rozwiązujesz kolizję: odrzucasz jedno spotkanie albo je przesuwasz, prosto ze spotkania. I wtedy je zauważasz. O 11:40 jest 20-minutowe okienko.
Kolizja oznaczona na karcie „Teraz”, gotowa do rozwiązania prosto ze spotkania.
Wtorek
Wyślij ankietę w wolnym okienku
To okienko wystarczy. Dodaj znajomych, wybierz trzy terminy na Friendsgiving, czyli Święto Dziękczynienia z przyjaciółmi, i gotowe: ankieta grupowa wysłana. Zrób to tak jak ta asystentka: wyślij ją we wtorek i powiedz wszystkim, że w środę podejmiesz decyzję.
Wybierz kilka terminów i gotowe: ankieta grupowa wysłana.
Powiedziała nam, że jej ulubiony moment to ten, w którym ankieta pokazuje zwycięski termin, bo nie musi wtedy przeglądać 25 różnych dat. Na Friendsgiving przychodzi mniej gości, ale zasada jest ta sama.
Środa
Zarezerwuj termin na lotnisku
W środę głosy są już oddane, a Doodle oznacza najlepszy termin. Otwórz ankietę i zarezerwuj go z telefonu, między kontrolą bezpieczeństwa a wejściem na pokład.
Głosy oddane: wygrywa niedziela, termin gotowy do rezerwacji.
Jeśli rozmowa o 15:00 zaczyna się, gdy wciąż stoisz w kolejce do kontroli bezpieczeństwa, stuknij „Spóźnię się”. Doodle da znać właściwym osobom, a wiadomość jest już gotowa.
„Spóźnię się”: komu dać znać, ile się spóźnisz, wiadomość gotowa.
Czwartek
Niech kalendarz mówi „nie”
Przed wyjazdem ustaw czas poza biurem z krótką automatyczną odpowiedzią. Gdy cię nie ma, Doodle odrzuca za ciebie nowe zaproszenia według ustalonych przez ciebie zasad. Ankieta zamknięta, termin Friendsgiving zarezerwowany, a w czwartek zostaje już tylko indyk.
Krótki tydzień zostawia ci telefon i kilka 20-minutowych okienek. Aplikacja Doodle jest dostępna w każdym planie Doodle, więc ankietę wyślesz już w pierwszym z nich.
To w okienkach powstają plany.Pobierz aplikację
Ekrany pokazują dane demonstracyjne. W aplikacji zobaczysz własne spotkania i kalendarze.
Wyślij ankietę w wolnym okienku.
Pobierz aplikację Doodle na iOS lub Androida. Jest dostępna w każdym planie Doodle.