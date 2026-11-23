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Il tuo Thanksgiving,organizzato tra una riunione e l’altra
Cinque giorni di riunioni, due giorni e mezzo per tenerle e una torta che aspetta ancora una data.
Realizzato da una persona, con l’aiuto dell’IA
- Mercoledì di Thanksgiving
- 45% di un giorno normale
- Giorno di Thanksgiving
- Un decimo di un giovedì normale
- Lo stesso giorno in Canada
- 93% di un giorno normale
Qualche settimana fa ho assistito a una call con un’assistente di direzione negli Stati Uniti. Verso la fine, senza che glielo chiedessimo, ci ha avvisati:
«Nella settimana di Thanksgiving nessuno è davvero disponibile.»
Poco prima, nella stessa call, aveva spiegato come riesce a ottenere risposte da chi non controlla la posta. Il venerdì fa sapere che deciderà il mercoledì.
Ecco la settimana di Thanksgiving in due frasi. Cinque giorni di lavoro stipati in due e mezzo, come un bagaglio a mano che non si riesce a chiudere del tutto. E da qualche parte, in quei giorni, bisogna ancora organizzare la festa: chi ospita, quale giorno va bene, chi porta la torta.
Ecco come la vedo io. Questi piani non nascono in un pomeriggio libero, perché un pomeriggio libero non c’è. Nascono sul telefono, nei 20 minuti tra una riunione e l’altra.
Qui nel Regno Unito il Thanksgiving non esiste proprio. Io lo seguo da bordo campo, un po’ invidioso del weekend lungo.
Dati Doodle
Com’è la settimana di Thanksgiving
Volevo capire se la settimana fosse davvero così compressa, quindi ho guardato i nostri numeri: quante persone negli Stati Uniti hanno avuto una riunione prenotata, o una risposta a un sondaggio, in ciascun giorno della settimana di Thanksgiving 2025, rispetto a una settimana normale dello stesso autunno.
È così. Lunedì e martedì l’attività è tra i tre quarti e i quattro quinti di un giorno normale. Mercoledì scende al 45%. Il giorno di Thanksgiving è al 10%, un decimo di un giovedì normale, e il venerdì si riprende appena. In Canada, nel Regno Unito e in Germania, lo stesso giovedì resta vicino al 90% di un giorno normale.
E non è un caso isolato. La settimana di Thanksgiving 2024 era quasi identica: mercoledì al 49%, giovedì al 10%.
Dati Doodle. Ogni barra indica il numero di organizzatori attivi da quel paese che quel giorno hanno avuto una riunione prenotata, o un sondaggio, un sign-up sheet o una sessione con almeno un partecipante, in percentuale rispetto allo stesso giorno della settimana in quattro settimane normali tra il 20 ottobre e il 21 novembre 2025. Solo valori relativi.
Lunedì
Trova le pause
L’app Doodle si apre con un breve briefing: quante riunioni hai, le tue attività, il tuo tempo di concentrazione e quando inizia la giornata. Sotto, «Oggi» mostra la riunione in corso, quanto tempo manca e il tempo libero prima della prossima.
Il briefing: la giornata riassunta prima che inizi.
Mettiamo che lunedì tu abbia 8 riunioni e un conflitto. Prima risolvi il conflitto: rifiutane una o spostala, direttamente dalla riunione. Poi la noti: una pausa di 20 minuti alle 11:40.
Un conflitto segnalato nella scheda «Adesso», pronto da risolvere dalla riunione.
Martedì
Invia il sondaggio nella pausa
Quella pausa basta. Aggiungi i tuoi amici, scegli tre orari per il Friendsgiving (il Thanksgiving tra amici) e parte un sondaggio di gruppo. Fai come quell’assistente di direzione: invialo martedì e annuncia a tutti che deciderai mercoledì.
Scegli qualche orario e parte un sondaggio di gruppo.
Ci ha raccontato che il suo momento preferito è quando il sondaggio dice quale data ha vinto, così non deve passare in rassegna 25 date diverse. A un Friendsgiving ci sono meno invitati, ma la regola è la stessa.
Mercoledì
Fissa la data al gate
Entro mercoledì i voti sono arrivati e Doodle segnala l’orario migliore. Apri il sondaggio e prenotalo dal telefono, tra i controlli di sicurezza e l’imbarco.
Voti arrivati: vince domenica, pronta da prenotare.
Se la tua call delle 15 inizia mentre sei ancora in fila ai controlli di sicurezza, tocca «In ritardo». Doodle avvisa le persone giuste, con il messaggio già scritto.
«In ritardo»: chi avvisare, quanto ritardo, messaggio già scritto.
Giovedì
Lascia che sia il calendario a dire di no
Imposta l’assenza dall’ufficio prima di partire, con una breve risposta. Mentre sei via, Doodle rifiuta i nuovi inviti al posto tuo, secondo le regole che hai impostato. Il sondaggio è chiuso, il Friendsgiving è prenotato e giovedì resta solo il tacchino.
Una settimana corta ti lascia un telefono e una manciata di pause da 20 minuti. L’app Doodle è inclusa in tutti i piani Doodle, quindi puoi inviare il sondaggio già dalla prima.
È nelle pause che nascono i piani.Scarica l’app
Le schermate mostrano dati dimostrativi. L’app mostra le tue riunioni e i tuoi calendari.
Invia il sondaggio nella pausa.
Scarica l’app Doodle per iOS o Android. È inclusa in tutti i piani Doodle.