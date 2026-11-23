Ecco come la vedo io. Questi piani non nascono in un pomeriggio libero, perché un pomeriggio libero non c’è. Nascono sul telefono, nei 20 minuti tra una riunione e l’altra.

Ecco la settimana di Thanksgiving in due frasi. Cinque giorni di lavoro stipati in due e mezzo, come un bagaglio a mano che non si riesce a chiudere del tutto. E da qualche parte, in quei giorni, bisogna ancora organizzare la festa: chi ospita, quale giorno va bene, chi porta la torta.

Qualche settimana fa ho assistito a una call con un’assistente di direzione negli Stati Uniti. Verso la fine, senza che glielo chiedessimo, ci ha avvisati:

Dati Doodle Com’è la settimana di Thanksgiving

Volevo capire se la settimana fosse davvero così compressa, quindi ho guardato i nostri numeri: quante persone negli Stati Uniti hanno avuto una riunione prenotata, o una risposta a un sondaggio, in ciascun giorno della settimana di Thanksgiving 2025, rispetto a una settimana normale dello stesso autunno.

Settimana di Thanksgiving 2025, Stati Uniti Dati Doodle 82 75 45 10 13 57 87 lun 24 mar 25 mer 26 gio 27 ven 28 sab 29 dom 30 Giorno normale = 100

È così. Lunedì e martedì l’attività è tra i tre quarti e i quattro quinti di un giorno normale. Mercoledì scende al 45%. Il giorno di Thanksgiving è al 10%, un decimo di un giovedì normale, e il venerdì si riprende appena. In Canada, nel Regno Unito e in Germania, lo stesso giovedì resta vicino al 90% di un giorno normale.

Giorno di Thanksgiving 2025, per paese Dati Doodle Stati Uniti 10 Canada 93 Regno Unito 88 Germania 88 Giorno normale = 100

E non è un caso isolato. La settimana di Thanksgiving 2024 era quasi identica: mercoledì al 49%, giovedì al 10%.

Dati Doodle. Ogni barra indica il numero di organizzatori attivi da quel paese che quel giorno hanno avuto una riunione prenotata, o un sondaggio, un sign-up sheet o una sessione con almeno un partecipante, in percentuale rispetto allo stesso giorno della settimana in quattro settimane normali tra il 20 ottobre e il 21 novembre 2025. Solo valori relativi.