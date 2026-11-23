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Din Thanksgiving,planerad mellan två möten
Fem dagars möten, två och en halv dag att hinna hålla dem, och en paj som fortfarande saknar ett datum.
Skapad av en människa, med hjälp av AI
- Onsdagen före Thanksgiving
- 45 % av en vanlig dag
- Thanksgiving-dagen
- 1/10 av en vanlig torsdag
- Samma dag i Kanada
- 93 % av det normala
För några veckor sedan satt jag med på ett samtal med en chefsassistent i USA. Mot slutet gav hon oss en förvarning som vi inte hade bett om:
”Ingen har egentligen tid under Thanksgiving-veckan.”
Tidigare under samma samtal hade hon berättat hur hon får svar från folk som inte kollar mejlen. På fredagen säger hon till dem att hon bestämmer sig på onsdag.
Där har du Thanksgiving-veckan i två meningar. Fem dagars jobb inpackat i två och en halv, som en kabinväska där blixtlåset inte riktigt går igen. Och någonstans under de dagarna ska själva högtiden fortfarande planeras: vem som är värd, vilken dag som passar, vem som tar med pajen.
Så här ser jag det. De planerna görs inte på en ledig eftermiddag, för någon sådan finns inte. De görs i mobilen, under de 20 minuterna mellan ett möte och nästa.
Här i Storbritannien finns det ingen Thanksgiving alls. Jag ser det hela från sidlinjen, lite avundsjuk på den långa helgen.
Doodle-data
Så ser Thanksgiving-veckan ut
Jag ville veta om pressen är verklig, så jag tittade på våra egna siffror: hur många i USA som fick ett möte bokat eller en omröstning besvarad varje dag under Thanksgiving-veckan 2025, jämfört med en vanlig vecka samma höst.
Den är verklig. Måndag och tisdag ligger på tre fjärdedelar till fyra femtedelar av en vanlig dag. Onsdagen faller till 45 %. På själva Thanksgiving-dagen är det 10 %, en tiondel av en vanlig torsdag, och fredagen hämtar sig knappt. I Kanada, Storbritannien och Tyskland ligger samma torsdag nära 90 % av det normala.
Det är inte heller någon engångsföreteelse. Thanksgiving-veckan 2024 såg nästan likadan ut: onsdag på 49 %, torsdag på 10 %.
Doodle-data. Varje stapel visar antalet arrangörer i landet vars möte bokades, eller vars omröstning, anmälningslista eller session fick en deltagare den dagen, i procent av samma veckodag under fyra vanliga veckor mellan 20 oktober och 21 november 2025. Endast relativa siffror.
Måndag
Hitta luckorna
Doodle-appen öppnas med en kort översikt: hur många möten du har, dina uppgifter, din fokustid och när dagen börjar. Under den visar ”Idag” mötet du är i, hur lång tid som återstår och den lediga tiden fram till nästa.
Översikten: dagen sammanfattad innan den börjar.
Säg att måndagen visar 8 möten och en krock. Krocken löser du först: tacka nej till ett av mötena, eller flytta det, direkt från själva mötet. Sedan upptäcker du det. Det finns en lucka på 20 minuter kl. 11.40.
En krock markerad på ”Nu”-kortet, redo att lösas från mötet.
Tisdag
Skicka omröstningen i luckan
Den luckan räcker. Lägg till dina vänner, välj tre tider för Friendsgiving (Thanksgiving med vännerna), så skickas en gruppomröstning ut. Gör som chefsassistenten: skicka den på tisdag och säg till alla att du bestämmer dig på onsdag.
Välj några tider, så skickas en gruppomröstning ut.
Hon berättade att hennes favoritögonblick är när omröstningen visar vilket datum som vann, så att hon slipper gå igenom 25 olika datum. På en Friendsgiving är det färre gäster, men samma regel gäller.
Onsdag
Boka den vid gaten
Till onsdag har alla röstat, och Doodle markerar den bästa tiden. Öppna omröstningen och boka den från mobilen, mellan säkerhetskontrollen och boardingen.
Rösterna är inne: söndag vinner, redo att bokas.
Om ditt samtal kl. 15 börjar medan du fortfarande står i kön till säkerhetskontrollen, tryck på ”Försenad”. Doodle meddelar rätt personer, och texten är redan skriven.
”Försenad”: vem som ska få veta, hur sen du är, meddelandet skrivet.
Torsdag
Låt kalendern säga nej
Ställ in frånvaro med ett kort svar innan du åker. Medan du är borta tackar Doodle nej till nya inbjudningar åt dig, enligt reglerna du har satt. Omröstningen är klar, Friendsgiving-middagen är bokad och det enda som återstår på torsdag är kalkonen.
En kort vecka lämnar dig med en mobil och en handfull luckor på 20 minuter. Doodle-appen ingår i alla Doodle-abonnemang, så att du kan skicka omröstningen i den första.
Det är i luckorna som planerna blir av.Ladda ner appen
Skärmarna visar demodata. Appen visar dina egna möten och kalendrar.
Skicka omröstningen i luckan.
Ladda ner Doodle-appen till iOS eller Android. Den ingår i alla Doodle-abonnemang.