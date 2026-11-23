För några veckor sedan satt jag med på ett samtal med en chefsassistent i USA. Mot slutet gav hon oss en förvarning som vi inte hade bett om:

”Ingen har egentligen tid under Thanksgiving-veckan.”

Tidigare under samma samtal hade hon berättat hur hon får svar från folk som inte kollar mejlen. På fredagen säger hon till dem att hon bestämmer sig på onsdag.

Där har du Thanksgiving-veckan i två meningar. Fem dagars jobb inpackat i två och en halv, som en kabinväska där blixtlåset inte riktigt går igen. Och någonstans under de dagarna ska själva högtiden fortfarande planeras: vem som är värd, vilken dag som passar, vem som tar med pajen.

Så här ser jag det. De planerna görs inte på en ledig eftermiddag, för någon sådan finns inte. De görs i mobilen, under de 20 minuterna mellan ett möte och nästa.

Här i Storbritannien finns det ingen Thanksgiving alls. Jag ser det hela från sidlinjen, lite avundsjuk på den långa helgen.