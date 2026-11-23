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Je Thanksgiving,gepland tussen vergaderingen door
Vijf dagen vergaderingen, tweeënhalve dag om ze te houden en een taart die nog een datum nodig heeft.
Gemaakt door een mens, met hulp van AI
- Woensdag voor Thanksgiving
- 45% van een normale dag
- Thanksgiving zelf
- Een tiende van een normale donderdag
- Dezelfde dag in Canada
- 93% van normaal
Een paar weken geleden zat ik bij een call met een executive assistant in de VS. Tegen het einde gaf ze ons een seintje waar we niet om hadden gevraagd:
“In de week van Thanksgiving heeft eigenlijk niemand tijd.”
Eerder in dezelfde call had ze uitgelegd hoe ze antwoord krijgt van mensen die hun mail niet lezen. Op vrijdag laat ze weten dat ze woensdag een besluit neemt.
Dat is de week van Thanksgiving in twee zinnen. Vijf dagen werk, gepropt in tweeënhalve dag, als handbagage die net niet dicht wil. En ergens in die dagen moet de feestdag zelf ook nog gepland worden: bij wie het is, welke dag uitkomt, wie de taart meeneemt.
Zo zie ik het: die plannen maak je niet op een vrije middag, want die heb je niet. Je maakt ze op je telefoon, in de 20 minuten tussen de ene vergadering en de volgende.
Hier in het VK bestaat Thanksgiving helemaal niet. Ik kijk vanaf de zijlijn toe, een beetje jaloers op het lange weekend.
Doodle-data
Zo ziet de week van Thanksgiving eruit
Ik wilde weten of het echt zo krap is, dus keek ik naar onze eigen cijfers: bij hoeveel mensen in de VS op elke dag van de week van Thanksgiving 2025 een vergadering werd geboekt of een poll werd beantwoord, vergeleken met een normale week dat najaar.
Het is echt krap. Maandag en dinsdag zitten op driekwart tot vier vijfde van een normale dag. Woensdag zakt naar 45%. Op Thanksgiving zelf is het 10%, een tiende van een normale donderdag, en vrijdag herstelt nauwelijks. In Canada, het VK en Duitsland zit dezelfde donderdag op bijna 90% van normaal.
Het is ook geen uitschieter. De week van Thanksgiving 2024 zag er bijna hetzelfde uit: woensdag op 49%, donderdag op 10%.
Doodle-data. Elke balk is het aantal organisatoren dat vanuit dat land plant en bij wie die dag een vergadering werd geboekt, of van wie een poll, sign-up sheet of sessie minstens één deelnemer kreeg, als percentage van dezelfde weekdag in vier normale weken tussen 20 oktober en 21 november 2025. Alleen relatieve cijfers.
Maandag
Vind de gaten
De Doodle-app opent met een korte briefing: hoeveel vergaderingen je hebt, je taken, je focustijd en hoe laat je dag begint. Daaronder toont "Vandaag" de vergadering waarin je zit, hoe lang die nog duurt en de vrije tijd tot de volgende.
De briefing: je dag samengevat voordat die begint.
Stel dat er op maandag 8 vergaderingen en één conflict in je agenda staan. Eerst los je het conflict op: wijs er één af of verzet hem, vanuit de vergadering zelf. Dan zie je het. Om 11.40 uur heb je een gat van 20 minuten.
Een conflict gemarkeerd op de "Nu"-kaart, klaar om op te lossen vanuit de vergadering.
Dinsdag
Stuur de poll tussendoor
Dat gat is genoeg. Voeg je vrienden toe, kies drie tijden voor Friendsgiving (Thanksgiving met vrienden) en er gaat een groepspoll uit. Doe het zoals die EA: stuur hem op dinsdag en laat iedereen weten dat je woensdag beslist.
Kies een paar tijden en er gaat een groepspoll uit.
Ze vertelde ons dat haar favoriete moment is wanneer de poll laat zien welke datum heeft gewonnen, zodat ze niet door 25 verschillende datums hoeft te zoeken. Een Friendsgiving heeft minder gasten, maar de regel blijft hetzelfde.
Woensdag
Boek het bij de gate
Tegen woensdag zijn de stemmen binnen en markeert Doodle de beste tijd. Open de poll en boek hem vanaf je telefoon, tussen de beveiliging en het boarden.
Stemmen binnen: zondag wint, klaar om te boeken.
Begint je call van 15.00 uur terwijl je nog in de rij voor de beveiliging staat, tik dan op "Te laat". Doodle laat het de juiste mensen weten, met het bericht al geschreven.
"Te laat": wie je het laat weten, hoeveel later je bent, bericht al geschreven.
Donderdag
Laat je agenda nee zeggen
Stel je afwezigheid in voordat je vertrekt, met een kort antwoord. Terwijl je weg bent, wijst Doodle nieuwe uitnodigingen voor je af, volgens de regels die je zelf instelt. De poll is klaar, de Friendsgiving is geboekt, en op donderdag rest alleen nog de kalkoen.
Een korte week laat je een telefoon en een handvol gaten van 20 minuten over. De Doodle-app zit bij elk Doodle-plan, dus je kunt de poll al in het eerste gat versturen.
De plannen maak je tussendoor.Download de app
De schermen tonen demogegevens. De app toont je eigen vergaderingen en agenda’s.
Stuur de poll tussendoor.
Download de Doodle-app voor iOS of Android. De app zit bij elk Doodle-plan.