Een paar weken geleden zat ik bij een call met een executive assistant in de VS. Tegen het einde gaf ze ons een seintje waar we niet om hadden gevraagd:

“In de week van Thanksgiving heeft eigenlijk niemand tijd.”

Eerder in dezelfde call had ze uitgelegd hoe ze antwoord krijgt van mensen die hun mail niet lezen. Op vrijdag laat ze weten dat ze woensdag een besluit neemt.

Dat is de week van Thanksgiving in twee zinnen. Vijf dagen werk, gepropt in tweeënhalve dag, als handbagage die net niet dicht wil. En ergens in die dagen moet de feestdag zelf ook nog gepland worden: bij wie het is, welke dag uitkomt, wie de taart meeneemt.

Zo zie ik het: die plannen maak je niet op een vrije middag, want die heb je niet. Je maakt ze op je telefoon, in de 20 minuten tussen de ene vergadering en de volgende.

Hier in het VK bestaat Thanksgiving helemaal niet. Ik kijk vanaf de zijlijn toe, een beetje jaloers op het lange weekend.