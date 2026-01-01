Creëer de tijd die jouw missie nodig heeft
Doodle geeft teams bij non-profitorganisaties de tijd en het overzicht om zich volledig in te zetten voor de mensen, programma’s en relaties die de missie tot leven brengen. Krijg vroegtijdig toegang voor je team.
Vertrouwd door toonaangevende onderwijsinstellingen in meer dan 90 landen
5,1 uur
Aan beschermde focustijd per team, per week
2,9 uur
Aan overuren die je per week terugwint
1.8
Minder onnodige vergaderingen per week
52%
Minder contextwisselingen
DE UITDAGING
We begrijpen de uitdagingen waar non-profitorganisaties mee te maken hebben
Non-profits hebben geen uren te verspillen. Toch slurpt al dat coördineren ongemerkt de capaciteit op van juist die mensen die impact moeten maken.
Vermoeidheid door vrijwilligerscoördinatie
Vrijwilligers coördineren over meerdere locaties en diensten kost vaak 5 tot 15 e-mails per evenement. Handmatig plannen zorgt voor gedoe, gaten op het laatste moment en veel verloop. Juist de mensen die het liefst willen helpen, zijn het lastigst te organiseren.
Je missie verwatert door administratieve last
Medewerkers besteden vaak 30% of meer van hun week aan backofficelogistiek en handmatige coördinatie in plaats van aan directe dienstverlening. Elk uur dat naar het regelen van werk gaat, is een uur minder voor het werk zelf.
Obstakels bij het betrekken van donateurs en bestuursleden
Invloedrijke stakeholders hebben maar weinig momenten beschikbaar. Langzaam, handmatig afstemmen zorgt voor een knelpunt in cruciale gesprekken over fondsenwerving en bestuur.
Digitale toegankelijkheid en veiligheid
Versnipperde, niet-gecontroleerde tools om je community te bereiken leveren veiligheidsrisico's op voor gevoelige donorgegevens. Inconsistente ervaringen stoten minder technisch onderlegde supporters af en tasten het vertrouwen in de organisatie aan.
ONZE OPLOSSING
Als tijd goed is ingericht, groeit je impact
Elk uur telt in een non-profitorganisatie. Bepaal hoe jouw organisatie tijd beschermt en verdeelt onder medewerkers, vrijwilligers, bestuursleden en partners, zodat werk met veel impact alle ruimte krijgt.
Ontwikkeld in Zwitserland, wereldwijd vertrouwd.
Privacy is geen functie. Het is architectuur. Van SOC 2 tot HIPAA: Doodle voldoet aan de norm die jouw organisatie vereist, want ambient intelligence vraagt om absoluut vertrouwen in data.
RESULTATEN
Doodle voor non-profitorganisaties
Maximaliseer de impact van je missie
Door de logistiek van coördinatie te automatiseren, winnen medewerkers 10 tot 15 uur per week terug voor directe dienstverlening aan de gemeenschap, groei van programma's en het waarmaken van de missie. De tijd die naar overhead ging, gaat terug naar het werk dat er echt toe doet.
Versnel je fondsenwerving
Als je sneller aan tafel zit met grote donateurs en subsidieverstrekkers, verlies je nooit je momentum. Sneller de juiste gesprekken voeren betekent snellere financieringsrondes en sterkere relaties.
Houd stakeholders langer betrokken
Een professionele manier van plannen maakt een groot verschil voor stakeholders. Bestuursleden en vrijwilligers blijven langer betrokken als deelnemen makkelijk is en alles goed georganiseerd voelt.
Institutioneel vertrouwen en compliance
Door afstemming in de hele organisatie te standaardiseren bescherm je gevoelige data en blijven governance-eisen een prioriteit, zonder extra administratieve last voor teams die het al druk genoeg hebben.
Gemaakt voor elke rol binnen non-profitorganisaties
Tijd ziet er anders uit, afhankelijk van je verantwoordelijkheid. Doodle brengt duidelijkheid en controle in je hele organisatie.
Directeuren en CEO's
Bescherm de tijd die je missie dient. Blijf echt bereikbaar voor bestuursleden, grote donateurs en partners. Jouw prioriteiten blijven beschermd, ongeacht wie er als eerste boekt.
Operations- en programmamanagers
Zorg dat het coördineren van meerdere programma’s niet je tweede baan wordt. Het ritme van je team blijft intact. En verschuiven de prioriteiten, dan schuift je dag gewoon mee.
Vrijwilligerscoördinatoren
Vervang handmatige aanmeldingen door Inschrijflijsten. Vrijwilligers kiezen zelf het juiste tijdslot. Open plekken vullen zich vanzelf.
Development- en fondsenwervingsteams
Maak tijd voor de relaties die ertoe doen. Kennismakingsgesprekken met donateurs en relatiebeheergesprekken vinden plaats wanneer beide partijen er echt klaar voor zijn, niet wanneer er toevallig een tijdslot beschikbaar was.
Hoe Ronald McDonald House het werven en de coördinatie van het bestuur vereenvoudigt
Van wereldwijde ondernemingen tot groeiende organisaties: teams gebruiken Doodle om tijd te creëren, focus te beschermen en ruimte te maken voor zinvolle samenwerking.
Meerdere sollicitatierondes
gecoördineerd zonder eindeloos heen-en-weer mailen
Externe stakeholders op één lijn
van vrijwilligers tot bestuursleden in één stap
Elke week uren bespaard
bij sollicitatiegesprekken, trainingen en bestuursvergaderingen
“Ik bespaar met Doodle waarschijnlijk zo'n 30 tot 40 uur. En dat is alleen al voor mij.”