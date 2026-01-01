Ik gebruik Doodle de hele tijd om internationale vergaderingen te organiseren. Het is zo makkelijk in gebruik en daardoor kun je makkelijk een tijdstip vinden dat voor iedereen past, zonder dat je eindeloos heen en weer moet mailen.
HOE HET WERKT
The room opens with the meeting, and stays after.
Samenwerkingsruimtes gaan automatisch open vanuit een vergadering die al in Doodle is aangemaakt, en sluiten vanzelf weer als het werk klaar is.
STAP 1
Plan de vergadering, reserveer de ruimte
Elke vergadering die via Doodle wordt gepland, kan direct in een eigen samenwerkingsruimte worden geopend. Videofunctie is ingebouwd.
STAP 2
Meet, record, and transcribe natively
HD- en SD-video, opnames en transcripties worden allemaal hier in de kamer gedaan.
STAP 3
The room closes itself when the work is done
Inactieve kamers worden automatisch gearchiveerd, zodat opnames en transcripties overzichtelijk blijven zonder dat iemand achteraf iets hoeft op te ruimen.
Waarom dit belangrijk is
Zes weken later, waar is die opname?
De meeste teams nemen hun gesprekken op. Het is vaak makkelijker gezegd dan gedaan om die opname weer terug te vinden tussen alle tools die het team gebruikt.
47%
Veel digitale werknemers hebben moeite om de informatie te vinden die ze nodig hebben
Gartner heeft in 2022 4.861 digitale werknemers ondervraagd. Ze gebruiken gemiddeld 11 apps, tegenover zes in 2019. [1]
1.200
app-wissels per dag
Uit onderzoek van de Harvard Business Review (2022) bleek dat 137 mensen bij drie Fortune 500-bedrijven iets minder dan vier uur per week kwijt waren aan het zich weer inwerken na een overstap. [2]
56%
moet vaak iemand vragen of een afspraak maken om informatie te krijgen
Voor het rapport ‘State of Teams 2025’ van Atlassian zijn 12.000 kenniswerkers ondervraagd. Als je een opname kunt vinden, hoef je één vergadering minder in te plannen. [3]
Opnames en transcripties die op dezelfde plek staan als de vergadering zelf.
Het opnemen en transcriberen gebeurt in de ruimte zelf, dus wat er wordt vastgelegd, blijft gekoppeld aan de vergadering waar het vandaan komt.
- HD- en SD-video ingebouwd in elke ruimte
- Opnemen en transcriberen gebeurt rechtstreeks in de ruimte
- Werkt vanaf je desktop of via de actieve ruimte op je mobiel
GUESTS AND ACCESS
Bring in the people who need to be there, without extra setup
External guests can join a Collaboration Room with a defined guest role, so partners and clients get in without you managing a separate access list for every call.
- A dedicated external guests role for partner and client calls
- No plugin or account required for guests to join
- Rooms archive automatically once the work is finished
VOOR DE ORGANISATIE
Een verslag van de vergadering dat je organisatie echt kan terugvinden en waarop je kunt vertrouwen.
Omdat de opname en de transcriptie in de vergaderruimte zelf plaatsvinden, blijft wat er wordt vastgelegd gekoppeld aan de vergadering, het team en de klant waar het bij hoort.
Gesprek met een klant
Opgenomen · uitgeschreven
Teamsynchronisatie
Opgenomen · uitgeschreven
Beoordeling door een partner
Opgenomen · uitgeschreven
Werkt met de tools die je team al gebruikt
FAQs
No. Video, recording, and transcription all run natively inside the room, so there's no separate video vendor to configure or pay for.
BIJLAGE
Bronnen en verwijzingen
Alle bovenstaande cijfers komen uit onafhankelijk, gepubliceerd onderzoek, dat hieronder wordt genoemd.
|Figuur
|Wat het meet
|Periode · basis
|47%, 11 apps
|Digitale werknemers die moeite hebben om de informatie te vinden die ze nodig hebben, en applicaties die gemiddeld worden gebruikt
|[1] Gartner, Digital Worker Experience Survey, 2022 (gepubliceerd in 2023) · 4.861 werknemers
|56%
|Kenniswerkers die vaak iemand moeten vragen of een vergadering moeten inplannen om de informatie te krijgen die ze nodig hebben
|[3] Atlassian, State of Teams 2025 · 12.000 kenniswerkers
|1.200 per dag, ~4 uur per week
|Gemiddeld aantal keer dat een kenniswerker per dag van app wisselt, en de tijd die wekelijks verloren gaat aan het opnieuw op gang komen na elke wissel
|[2] Murty, Dadlani en Das, Harvard Business Review, 2022 · 137 gebruikers, drie Fortune 500-bedrijven
Give every meeting a room, and a record worth keeping.
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