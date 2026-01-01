650+
aantal geplande sollicitatiegesprekken per recruiter in 2025, een stijging van 128% ten opzichte van 2022. [1]
26%
sneller: automatisch afspraken plannen versus handmatig. [2]
79%
Van de assistenten zegt dat het regelen van afspraken hun meest voorkomende taak is. [3]
Ons team werkt in ploegendienst, dus onze efficiëntie is flink gestegen dankzij deze tool. Ik kan me niet meer voorstellen dat ik zonder zou moeten plannen!
HOE HET WERKT
Eén keer publiceren. De pagina kiest zelf de host.
STAP 1
Eén link voor het hele team
Eén pagina voor het hele team. Wie er ook boekt, hoeft niet te weten wie er vrij is, wie er op vakantie is of wie er aan de beurt is.
STAP 2
Om de beurt, of allemaal tegelijk
Bij Round Robin wordt de volgende boeking doorgegeven aan het volgende lid. Bij Collective wordt de hele groep in de ruimte geplaatst. Beide werken vanuit dezelfde pagina. Je kiest er één in de instellingen.
STAP 3
Elke kalender wordt eerst gecontroleerd
Als iemand die je nodig hebt bezet is, wordt dat automatisch verborgen op alle agenda’s die die persoon heeft gekoppeld. De pagina kan geen dubbele afspraken inplannen voor de mensen die erachter zitten.
WAAROM DIT BELANGRIJK IS
Het zijn steeds weer dezelfde twee mensen die elke vergadering bijwonen.
De dienst gaat naar degene die het makkelijkst in te roosteren is, en vaak zijn het steeds weer dezelfde twee, omdat het altijd al zo is gegaan. Teams hebben een eerlijkere manier nodig om het rooster te verdelen; kijk maar eens naar de cijfers.
5% tot 35%
Over het werk
Uit onafhankelijk onderzoek bij meer dan 300 organisaties is gebleken dat de drukste 3 tot 5 procent van de medewerkers 20 tot 35 procent van alle waardevolle samenwerking voor hun rekening nemen. Op een boekingspagina kun je zien waar dat precies uitkomt. [4]
59%
Meer werk, dezelfde mensen
59% van de administratieve medewerkers zegt dat hun takenpakket sinds 2021 flink is uitgebreid (World Administrators Alliance, 2026, 3.221 reacties). [5]
13 + 9
Dertien binnen, negen buiten
Bij een typische B2B-aankoopbeslissing zijn dertien mensen binnen de inkooporganisatie en negen daarbuiten betrokken. Een teampagina controleert alle gekoppelde agenda’s voordat er een tijdstip wordt voorgesteld. [6]
TWO MODES
Rotate to one person, or bring in the whole team.
Ze staan allebei op dezelfde pagina. Het verschil is of er voor de vergadering één van jullie nodig is of meerdere. Bij ‘Round Robin’ wordt de last verdeeld. Bij ‘Collective’ komt de groep bij elkaar.
- Round robin
- Team
De volgende reservering is voor het volgende lid
Alleen in een tijdvak dat die persoon ook echt kan invullen. Gebruik het voor taken die onderling uitwisselbaar zijn, maar waarbij de werkdruk niet mag variëren: inkomende vragen, eerste telefoontjes, spreekuren, ondersteuningsgesprekken, eerste sollicitatiegesprekken.
Iedereen die volgens een gekoppelde agenda bezet is, wordt automatisch overgeslagen, zodat er bij een roulatie nooit iemand in een vergadering wordt ingepland waar hij of zij niet bij kan zijn.
- Collectief, gezamenlijk georganiseerd
- Bedrijf
Iedereen op de pagina staat op de reservering
Op deze pagina staan alleen tijden die voor iedereen tegelijk passen. Gebruik ‘m als de vergadering echt de hele groep nodig heeft: een panelgesprek, een technische verdieping samen met de accountmanager, of een evaluatie waar beide kanten van het bedrijf bij moeten zijn.
Pagina’s met meerdere organisatoren zijn een Enterprise-functie. Round Robin en de teampagina vind je in Team.
BY TEAM
Past bij elke workflow, precies zoals jij het nodig hebt.
Of je nu op zoek bent naar een betere ervaring, snellere resultaten of een eerlijkere verdeling: Round Robin controleert alle agenda’s die een lid heeft gekoppeld en past daarbij dezelfde regels voor werktijden en buffers toe die het team al heeft ingesteld.
REVENUE
Inbound piles onto the same two reps
Routing misfires and leads go cold while somebody works out whose turn it was.
De eerste afspraak komt sneller tot stand en de werkdruk verdeelt zich vanzelf.
KPI’s: tijd tot eerste afspraak, reactietijd op leads, teamdekking.
TALENT AND HR
Een panel van vijf personen, dat in elke fase handmatig wordt aangestuurd
Plus a candidate who doesn't work for you, across two time zones.
Sollicitatiegesprekken komen sneller tot stand en de kandidaat ziet maar één link.
KPI’s: tijd tot het sollicitatiegesprek, tijd tot aanstelling, uitval onder kandidaten.
SUPPORT AND SUCCESS
One person ends up carrying the week
Because their link is the one people happen to have.
De taken worden over het hele team verdeeld.
KPI’s: reactietijd, dekking, aantal vergaderingen per persoon.
WHAT YOU GET
Time OS: now and next
Team booking page
One page for the team, with the whole team behind the link.
- Available now
- Team
Round Robin distribution
The next booking goes to the next member, and only into a slot they can keep.
- Available now
- Team
Everyone at once
The collective mode: one booking, several hosts, offered only when all of them are free.
- Available now
- Team
Team Directory
Browse the team by department, see who's free soonest, and book the right person directly.
- Available now
- Team
Double-booking prevention
Busy time on any connected calendar is hidden from the page automatically, for every member.
- Available now
- Team
Co-hosted meetings
Several named hosts on one page, for the meetings that need more than one of you.
- Available now
- Team
Booking on behalf
For the person who runs somebody else's diary, with that person's rules respected.
- Available now
- Bedrijf
Group polls with a co-host
Two people running the same poll, for meetings where finding the time is the hard part.
- Coming soon
- Team
Co-hosted pages
Routes each meeting to the right person, and flags it when the load drifts. Part of the Enterprise plan.
- Coming soon
- Bedrijf
FAQs
Nee. Iedereen met de link kan een afspraak maken, zonder account en zonder iets te hoeven installeren. Accounts en gekoppelde agenda’s zijn belangrijk aan jouw kant van de pagina, want zo weet het systeem wie er beschikbaar is.
APPENDIX
Every number on this page comes from independent, published research. Full citations in the table.
|Figure
|What it measures
|Period · basis
|650+
|Aantal geplande jaarlijkse gesprekken per recruiter in 2025: een stijging van 128% ten opzichte van 2022
|[1] Greenhouse, The Hire Standard, maart 2026 · Meer dan 6.000 Noord-Amerikaanse organisaties
|26%
|Hoeveel sneller gaat het automatisch inplannen van sollicitatiegesprekken dan handmatig (mediaan 3,7 versus 5 uur)
|[2] Ashby, Rapport over talenttrends: benchmarks voor wervingsactiviteiten, 2026 · 54 miljoen sollicitaties
|79%
|Directieassistenten die de agenda regelen – dat is hun meest voorkomende taak
|[3] Prialto, Rapport over de productiviteit van leidinggevenden 2025 · 508 leidinggevenden
|3–5% / 20–35%
|Percentage medewerkers dat dat aandeel in de toegevoegde waarde van de samenwerking genereert
|[4] Cross, Rebele & Grant, "Collaborative Overload," Harvard Business Review, 2016 · meer dan 300 organisaties
|59%
|Administratieve medewerkers van wie de taken sinds 2021 flink zijn uitgebreid
|[5] World Administrators Alliance, Global Skills Matrix 2026 · 3.221 reacties, 69 landen
|13 + 9
|De mensen die betrokken zijn bij een typisch B2B-aankoopbesluit, zowel binnen als buiten de inkooporganisatie
|[6] Forrester, The State of Business Buying 2026 · bijna 18.000 zakelijke kopers
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