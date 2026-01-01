Round robin

Alleen in een tijdvak dat die persoon ook echt kan invullen. Gebruik het voor taken die onderling uitwisselbaar zijn, maar waarbij de werkdruk niet mag variëren: inkomende vragen, eerste telefoontjes, spreekuren, ondersteuningsgesprekken, eerste sollicitatiegesprekken.

Iedereen die volgens een gekoppelde agenda bezet is, wordt automatisch overgeslagen, zodat er bij een roulatie nooit iemand in een vergadering wordt ingepland waar hij of zij niet bij kan zijn.