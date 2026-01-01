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Pagina voor teamboekingen & Round Robin

Hou eens op met te beslissen wie er aan de beurt is veertig keer per week.

Laat ons die inkomende wachtrij, die sollicitatieprocedure of die vergaderingen zien waar één persoon steeds in opgaat. We zetten het allemaal op één pagina en helpen je de werkdruk van je team eerlijk en rechtvaardig te beheren.

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  • 650+

    aantal geplande sollicitatiegesprekken per recruiter in 2025, een stijging van 128% ten opzichte van 2022. [1]

  • 26%

    sneller: automatisch afspraken plannen versus handmatig. [2]

  • 79%

    Van de assistenten zegt dat het regelen van afspraken hun meest voorkomende taak is. [3]

Trustpilot

Ons team werkt in ploegendienst, dus onze efficiëntie is flink gestegen dankzij deze tool. Ik kan me niet meer voorstellen dat ik zonder zou moeten plannen!

– Presidential Associate
AFLC

HOE HET WERKT

Eén keer publiceren. De pagina kiest zelf de host.

  • STAP 1

    Eén link voor het hele team

    Eén pagina voor het hele team. Wie er ook boekt, hoeft niet te weten wie er vrij is, wie er op vakantie is of wie er aan de beurt is.

  • STAP 2

    Om de beurt, of allemaal tegelijk

    Bij Round Robin wordt de volgende boeking doorgegeven aan het volgende lid. Bij Collective wordt de hele groep in de ruimte geplaatst. Beide werken vanuit dezelfde pagina. Je kiest er één in de instellingen.

  • STAP 3

    Elke kalender wordt eerst gecontroleerd

    Als iemand die je nodig hebt bezet is, wordt dat automatisch verborgen op alle agenda’s die die persoon heeft gekoppeld. De pagina kan geen dubbele afspraken inplannen voor de mensen die erachter zitten.

WAAROM DIT BELANGRIJK IS

Het zijn steeds weer dezelfde twee mensen die elke vergadering bijwonen.

De dienst gaat naar degene die het makkelijkst in te roosteren is, en vaak zijn het steeds weer dezelfde twee, omdat het altijd al zo is gegaan. Teams hebben een eerlijkere manier nodig om het rooster te verdelen; kijk maar eens naar de cijfers.

  • 5% tot 35%

    Over het werk

    Uit onafhankelijk onderzoek bij meer dan 300 organisaties is gebleken dat de drukste 3 tot 5 procent van de medewerkers 20 tot 35 procent van alle waardevolle samenwerking voor hun rekening nemen. Op een boekingspagina kun je zien waar dat precies uitkomt. [4]

  • 59%

    Meer werk, dezelfde mensen

    59% van de administratieve medewerkers zegt dat hun takenpakket sinds 2021 flink is uitgebreid (World Administrators Alliance, 2026, 3.221 reacties). [5]

  • 13 + 9

    Dertien binnen, negen buiten

    Bij een typische B2B-aankoopbeslissing zijn dertien mensen binnen de inkooporganisatie en negen daarbuiten betrokken. Een teampagina controleert alle gekoppelde agenda’s voordat er een tijdstip wordt voorgesteld. [6]

TWO MODES

Rotate to one person, or bring in the whole team.

Ze staan allebei op dezelfde pagina. Het verschil is of er voor de vergadering één van jullie nodig is of meerdere. Bij ‘Round Robin’ wordt de last verdeeld. Bij ‘Collective’ komt de groep bij elkaar.

  • Round robin
  • Team

De volgende reservering is voor het volgende lid

Alleen in een tijdvak dat die persoon ook echt kan invullen. Gebruik het voor taken die onderling uitwisselbaar zijn, maar waarbij de werkdruk niet mag variëren: inkomende vragen, eerste telefoontjes, spreekuren, ondersteuningsgesprekken, eerste sollicitatiegesprekken.

Iedereen die volgens een gekoppelde agenda bezet is, wordt automatisch overgeslagen, zodat er bij een roulatie nooit iemand in een vergadering wordt ingepland waar hij of zij niet bij kan zijn.

  • Collectief, gezamenlijk georganiseerd
  • Bedrijf

Iedereen op de pagina staat op de reservering

Op deze pagina staan alleen tijden die voor iedereen tegelijk passen. Gebruik ‘m als de vergadering echt de hele groep nodig heeft: een panelgesprek, een technische verdieping samen met de accountmanager, of een evaluatie waar beide kanten van het bedrijf bij moeten zijn.

Pagina’s met meerdere organisatoren zijn een Enterprise-functie. Round Robin en de teampagina vind je in Team.

BY TEAM

Past bij elke workflow, precies zoals jij het nodig hebt.

Of je nu op zoek bent naar een betere ervaring, snellere resultaten of een eerlijkere verdeling: Round Robin controleert alle agenda’s die een lid heeft gekoppeld en past daarbij dezelfde regels voor werktijden en buffers toe die het team al heeft ingesteld.

  • REVENUE

    Inbound piles onto the same two reps

    Routing misfires and leads go cold while somebody works out whose turn it was.

    De eerste afspraak komt sneller tot stand en de werkdruk verdeelt zich vanzelf.

    KPI’s: tijd tot eerste afspraak, reactietijd op leads, teamdekking.

  • TALENT AND HR

    Een panel van vijf personen, dat in elke fase handmatig wordt aangestuurd

    Plus a candidate who doesn't work for you, across two time zones.

    Sollicitatiegesprekken komen sneller tot stand en de kandidaat ziet maar één link.

    KPI’s: tijd tot het sollicitatiegesprek, tijd tot aanstelling, uitval onder kandidaten.

  • SUPPORT AND SUCCESS

    One person ends up carrying the week

    Because their link is the one people happen to have.

    De taken worden over het hele team verdeeld.

    KPI’s: reactietijd, dekking, aantal vergaderingen per persoon.

WHAT YOU GET

Time OS: now and next

  • Team booking page

    One page for the team, with the whole team behind the link.

    • Available now
    • Team

  • Round Robin distribution

    The next booking goes to the next member, and only into a slot they can keep.

    • Available now
    • Team

  • Everyone at once

    The collective mode: one booking, several hosts, offered only when all of them are free.

    • Available now
    • Team

  • Team Directory

    Browse the team by department, see who's free soonest, and book the right person directly.

    • Available now
    • Team

  • Double-booking prevention

    Busy time on any connected calendar is hidden from the page automatically, for every member.

    • Available now
    • Team

  • Co-hosted meetings

    Several named hosts on one page, for the meetings that need more than one of you.

    • Available now
    • Team

  • Booking on behalf

    For the person who runs somebody else's diary, with that person's rules respected.

    • Available now
    • Bedrijf

  • Group polls with a co-host

    Two people running the same poll, for meetings where finding the time is the hard part.

    • Coming soon
    • Team

  • Co-hosted pages

    Routes each meeting to the right person, and flags it when the load drifts. Part of the Enterprise plan.

    • Coming soon
    • Bedrijf

FAQs

Nee. Iedereen met de link kan een afspraak maken, zonder account en zonder iets te hoeven installeren. Accounts en gekoppelde agenda’s zijn belangrijk aan jouw kant van de pagina, want zo weet het systeem wie er beschikbaar is.

APPENDIX

Every number on this page comes from independent, published research. Full citations in the table.

FigureWhat it measuresPeriod · basis
650+Aantal geplande jaarlijkse gesprekken per recruiter in 2025: een stijging van 128% ten opzichte van 2022[1] Greenhouse, The Hire Standard, maart 2026 · Meer dan 6.000 Noord-Amerikaanse organisaties
26%Hoeveel sneller gaat het automatisch inplannen van sollicitatiegesprekken dan handmatig (mediaan 3,7 versus 5 uur)[2] Ashby, Rapport over talenttrends: benchmarks voor wervingsactiviteiten, 2026 · 54 miljoen sollicitaties
79%Directieassistenten die de agenda regelen – dat is hun meest voorkomende taak[3] Prialto, Rapport over de productiviteit van leidinggevenden 2025 · 508 leidinggevenden
3–5% / 20–35%Percentage medewerkers dat dat aandeel in de toegevoegde waarde van de samenwerking genereert[4] Cross, Rebele & Grant, "Collaborative Overload," Harvard Business Review, 2016 · meer dan 300 organisaties
59%Administratieve medewerkers van wie de taken sinds 2021 flink zijn uitgebreid[5] World Administrators Alliance, Global Skills Matrix 2026 · 3.221 reacties, 69 landen
13 + 9De mensen die betrokken zijn bij een typisch B2B-aankoopbesluit, zowel binnen als buiten de inkooporganisatie[6] Forrester, The State of Business Buying 2026 · bijna 18.000 zakelijke kopers

Werkt met de tools die je team al gebruikt

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Bring us the rotation that keeps landing on one person.

The inbound queue, the interview loop, the rota one person is already carrying. We'll turn it into one page, and show you where the load has been going.

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