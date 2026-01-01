Alsof je een assistent hebt die jouw agenda beheert
Met Doodle
Bepaal je beschikbaarheid en laat Doodle tijden voor boekingen genereren.
Zonder Doodle
Mail klanten handmatig een paar opties en verlies tijd met het vergelijken van agenda's.
Doodle is als een persoonlijk assistent-tool waar ik zo op kan terugvallen. Het is gebruiksvriendelijk en geeft me ruimte om me op andere delen van mijn werk te richten.
ZO WERKT HET
Eindelijk meer controle over je tijd op het werk
Besteed minder tijd aan het afstemmen van agenda's en ga direct aan de slag met samenwerken.
1. Stel je uren in
Elke boekingspagina kan zijn eigen openingstijden hebben, zodat je flexibel blijft.
2. Voeg wat krachtige instellingen toe
Beperk het aantal boekingen per dag of voeg buffertijden toe, zodat je niet wordt overspoeld.
3. Kopieer en deel de link
En dat is alles wat je nodig hebt om boekingen te ontvangen. Zet hem in je e-mailondertekening of stuur hem via Slack.
4. Voorkom no-shows
Je Boekingspagina stuurt herinneringen naar mensen die bij je boeken, zodat ze hun afspraak niet vergeten.
Combineer lesgeven en administratie met Boekingspagina
FUNCTIES
Tijd op jouw voorwaarden
Word betaald voor je tijd
Laat klanten automatisch betalen wanneer ze tijd bij je boeken. Zo klopt elke betaling en komt die op tijd binnen, zonder handmatig werk voor jou.
Beschikbaarheid volgens jouw regels
Met een Boekingspagina voorkom je dat je agenda volloopt en je altijd “aan” staat. Stuur collega's je pagina als ze met je willen afspreken.
Krijg sneller meer boekingen
In plaats van steeds te moeten afstemmen met klanten, stuur je ze gewoon je Boekingspagina en kiezen ze zelf hun favoriete tijd.
Altijd actuele beschikbaarheid
Boekingspagina koppelt rechtstreeks aan je werkagenda en je kunt extra agenda's toevoegen voor een zo nauwkeurig mogelijke beschikbaarheid.
MANIER VAN GEBRUIK
Haal meer klanten binnen. Zonder de deur wijd open te zetten.
Plan sneller afspraken met kandidaten en blijf in je eigen workflow.
Begin vandaag nog met boekingen aannemen
Zet je Boekingspagina in een paar minuten op en verzamel meer boekingen.