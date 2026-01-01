Mensen eerst. Versterkt door AI.
Maak kennis met je partner in tijd
Doodle koppelt de agenda's van je team, regelt vergaderingen automatisch en beschermt de tijd die je mensen nodig hebben om goed werk te leveren.
Jij bepaalt wat je wilt. Doodle regelt de rest.
Koppel je agenda's
Doodle leest Outlook, Google en Apple uit. Eén compleet overzicht van de tijd van je team. Geen blinde vlekken, geen dubbele boekingen.
Vertel ons hoe jij werkt
Stel je focusuren, vergaderlimieten en buffertijd in. Doodle leert je ritme kennen en respecteert het. Voor jou en iedereen in je team.
Wij maken en vinden tijd voor jou
Afspraken zijn in seconden geregeld. Binnenkomende verzoeken komen bij de juiste persoon terecht. Je focustijd blijft intact. Jij besteedt je tijd aan werken, niet aan regelen.
Hoe meer je team Doodle gebruikt, hoe slimmer het plannen wordt.
FUNCTIES
Hoe het werkt
Eén beschikbaarheidslaag voor elke agenda die je team gebruikt
Doodle bundelt bezette momenten uit al je agenda's en past daarbovenop jouw beschermregels toe. Bezet in één agenda betekent overal bezet. Na het instellen hoef je niets meer te configureren.
Je dag als een reeks acties, niet als een agenda vol bezette tijdsloten
Day Flow laat je tijd zien als één doorlopende tijdlijn: vergaderingen, taken en buffertijd in één overzicht. Contextuele acties staan meteen bij het item zelf. Zo weet je altijd wat er hierna komt en hoeveel tijd je nog hebt.
Deel je beschikbaarheid in één klik
Doodle maakt je persoonlijke Boekingspagina meteen aan tijdens het onboarden. Geen instellingen nodig. Hij toont je beschikbaarheid in realtime, houdt rekening met al je agenda's en is vanaf dag één klaar om te delen.
Inkomende afspraken eerlijk verdeeld. Geen handmatige coördinatie nodig
Team-boekingspagina's verdelen afspraken automatisch over de teamleden die in aanmerking komen. Wie het langst geen afspraak kreeg, is als volgende aan de beurt. Geannuleerde afspraken tellen niet mee in de rotatie. Beheerders stellen de regels één keer in. Daarna regelt Doodle elke boeking.
In seconden gepland, niet in mailwisselingen
Vul de deelnemers en de duur in. Doodle vindt het beste gezamenlijke tijdslot en boekt het in één actie. Is er geen beschikbaarheid? Dan komt er automatisch een Groepspoll tevoorschijn.
Bereik consensus zonder e-mailwisseling
Met Groepspolls stemmen deelnemers asynchroon op voorgestelde tijden. Werkt over tools, organisaties en tijdzones heen. Deel een link. Krijg een antwoord.
Je agenda met een immuunsysteem
Stel je vergaderuren, buffertijden en daglimieten één keer in. Doodle bewaakt ze automatisch. Wanneer iemand toch beschermde tijd wil boeken, regelt het systeem dat. Jij hoeft niets te doen.
Leg contact en ga in gesprek met mensen in je hele organisatie
Vind snel iedereen in je organisatie en leg direct contact. Filter op functie en locatie en neem meteen contact op via een direct bericht of videogesprek.
Werkt met de tools die je team al gebruikt
FAQ
De meeste teams zijn binnen 15 minuten klaar. Koppel je agenda, stel je voorkeuren in en deel je boekingspagina. Voor individuele en teamabonnementen is geen hulp van IT nodig.