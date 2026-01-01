De best geleide teams hebben niet meer uren. Ze maken er gewoon beter gebruik van.
Doodle verbindt de agenda’s van je team, stemt vergaderingen automatisch af en beschermt de tijd die je mensen nodig hebben om goed werk te leveren.
Ontwikkeld in Zwitserland, wereldwijd vertrouwd.
Privacy is geen functie. Het is architectuur. Van SOC 2 tot HIPAA: Doodle voldoet aan de norm die jouw organisatie vereist, want ambient intelligence vraagt om absoluut vertrouwen in data.
Binnenkort: DOODLE TIME OS
Meld je vandaag nog aan voor voorrang, zodat je als eerste aan de beurt bent als Doodle Time OS uitkomt.
Leest elke agenda en vindt automatisch het juiste tijdstip.
Limieten voor vergaderdrukte worden bewaakt en focustijd blijft beschermd.
Bekijk je dag terwijl die zich ontvouwt. Wat er nu speelt, wat er daarna komt en wat je aandacht nodig heeft.
PLATFORM
Tijdintelligentie die werkt zoals jouw team werkt.
Doodle laat je niet alleen zien wanneer mensen beschikbaar zijn. Doodle begrijpt hoe je team werkt: hoeveel vergaderingen er zijn, wanneer er focus nodig is, hoe het werk verdeeld is. Hoe meer je team het gebruikt, hoe slimmer het wordt.
Plannen met oog voor voorkeuren
Als prioriteiten verschuiven, past je dag zich aan
Agentische agenda-orkestratie
Interne afstemming
Gemaakt voor elk team, elke workflow en elke persoon
EXTERN INPLANNEN: voor teams met klantcontact
Professionele eerste indruk in je eigen huisstijl
Deel je beschikbaarheid via een unieke link met je eigen logo en huisstijl. Kandidaten, klanten en partners krijgen een strakke, professionele boekingservaring en komen meteen terecht bij de collega die echt beschikbaar is. Gesprekken handmatig doorverbinden hoeft niet meer.
INTERNE PLANNING: VOOR SAMENWERKING TUSSEN TEAMS
De beste tijd voor iedereen, automatisch gevonden
Voeg mensen en een tijd toe en Doodle vindt een geschikte datum. Interne vergaderingen gaan van "Laten we een datum zoeken" naar bevestiging zonder ook maar één discussiepunt.
VERSPREIDE & BEDRIJFSOVERSCHRIJDENDE TEAMS: Voor remote en wereldwijde organisaties
Afstemming tussen bedrijven
Iedereen kan stemmen op het tijdstip dat het beste uitkomt: intern of extern, in jouw agendasysteem of niet. Gedeelde toegang is niet nodig en iedereen ziet de tijden automatisch in de eigen tijdzone.
TIJDBESCHERMING OP TEAMNIVEAU
Stel tijdregels en voorkeuren in en laat Doodle ze voor iedereen handhaven
Blokken zonder vergaderingen, focustijd, limieten voor vergaderuren. Bepaal hoe jouw organisatie haar tijd beschermt en Doodle past het over de hele lijn toe. Niemand hoeft zelf zijn agenda te bewaken.
Ervaringen
Wat onze klanten zeggen
Als volledig remote organisatie met medewerkers, bestuursleden, partners en donateurs in het hele land ben ik constant agenda's en tijdzones aan het afstemmen. Doodle vind ik het meest intuïtief — en tot op zekere hoogte zijn jullie de Kleenex of Band-Aid onder de planningstools.
Directeur, Geological Society of America Foundation
Met Doodle bespaar ik waarschijnlijk zo'n 30 tot 40 uur. En dat is dan alleen nog voor mij.
Travis, SRG Inc.
We bespaarden dagen aan e-mailgedoe voor meer dan 100 panelgesprekken en hadden alles in minder dan een uur staan.
Nicholas M, Chief Data Officer, lokale overheid
Vroeger blokkeerde ik tijd in mijn agenda om vergaderingen in te plannen, wat eigenlijk onzinnig is als je erover nadenkt. Doodle geeft me die tijd terug, en mensen vertrouwen erop. Het werkt gewoon.
Audra D, Voorzitter, Wood Manufacturing Council
Het is zo makkelijk. Ik zette in minder dan 10 minuten een introductiebijeenkomst voor 30 mensen op. Doodle is een tool waar ik altijd naar grijp en waarmee alles sneller gaat.
Alfredo B, Decaan Studentenzaken, University of Redlands
Zonder Doodle zou ik alles zelf moeten regelen of iemand moeten inhuren om me te helpen. Het bespaart me tijd en middelen, omdat ik geen assistent nodig heb.
Jaclyn L, Hoofd Strategie, University of North Texas
Ieders agenda op één plek. Ik hoef niet meer 12 reacties te verzamelen en daar een Google Sheet van te maken.
Meghan L, administratief medewerker, Crain Communications
Elke Doodle-poll bespaart me een uur. Dat scheelt enorm als je 20 evenementen per maand plant.
Michael D, eigenaar en leiderschapscoach
Doodle maakt een eind aan al dat vermoeiende heen-en-weergemail, zodat ik me kan richten op de onderdelen van mijn werk die er echt toe doen, zoals directieondersteuning, het plannen van evenementen en interne communicatie.
Amanda M, administratief medewerker, non-profit