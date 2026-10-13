Wat kost een vergadering nu echt?
Vergaderingen slokken een flink deel op van elk salaris dat je betaalt, en ze staan zelden in een budget. Hier lees je hoe je er een bedrag aan hangt, en hoe je een deel van de uren terugwint.
Use Cases
Datastory’s en onderzoek over waar de dagen van je team blijven, geschreven voor jouw rol en jouw branche.
Vergaderingen slokken een flink deel op van elk salaris dat je betaalt, en ze staan zelden in een budget. Hier lees je hoe je er een bedrag aan hangt, en hoe je een deel van de uren terugwint.
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Uit het artikel Is wachttijd de verborgen helft van je time-to-hire?
Wachttijd per aanwerving nu
21 dagen
Wachttijd per aanwerving met je doel
9 dagen
Wachttijd die blijftWachttijd die verdwijnt
Gewonnen kandidaatdagen per kwartaal
144 dagen
Wachttijd per aanwerving = dagen tot eerste gesprek + (rondes min 1) × dagen tussen rondes. Het telt de kalenderdagen dat een kandidaat wacht, alleen op basis van de cijfers die je invult.
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