Ik heb in mijn loopbaan met veel engineeringteams gewerkt. Sterker nog, ik ben zelf als developer begonnen (al was ik geen goede, en gelukkig had ik dat snel door, maar dat is een verhaal voor een andere keer). Eén ding zag ik bij al mijn collega’s en vrienden in engineering terug: ze worden niet graag gestoord tijdens hun focustijd! Stap dus niet op ze af tijdens hun vaste focusuren. Maar de echte vragen zijn: hoeveel van hen plannen die focusuren ook echt in, en houden ze zich er dan aan? Of zit de week vol verborgen verstoringen die je maar moeilijk bij kunt houden? Leid je een product- of engineeringteam, dan herken je het patroon. De stand-up loopt uit, om 10 uur staat er een sync, iemand plant om 11.30 uur een snelle review, en de ochtend die bedoeld was om te bouwen valt uiteen in een paar korte gaatjes. Hieronder lees je wanneer vergaderingen echt plaatsvinden en wat de versnipperde ochtend kost, vind je een eenvoudige CMI-checklist om de onderbrekingen te ordenen, en zie je hoe je de ochtend beschermt met regels die je één keer instelt. Aan het eind staat een rekentool voor je eigen team.

Het probleem Wanneer vallen vergaderingen op de dag van een engineer? Elke dag in dezelfde paar uren. Voor de Work Trend Index analyseerde Microsoft de Microsoft 365-data van zijn klanten. De helft van alle vergaderingen vindt plaats tussen 9 en 11 uur en tussen 13 en 15 uur. Juist die uren zouden de meeste engineers kiezen om te bouwen. Wanneer vergaderingen plaatsvinden op een werkdag De helft van alle vergaderingen De andere helft 9–11 uur 13–15 uur 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4 uurvan een werkdag van 8 tot 18 uur 50%van alle vergaderingen vindt dan plaats Bron: Microsoft, Work Trend Index special report, juni 2025. Microsoft 365-data, zonder klanten uit het onderwijs en de EU. Zelfs wie voor zijn werk focus nodig heeft, krijgt er dus weinig van. De Global Work Index 2026 van Hubstaff, gebaseerd op data van meer dan 140.000 werknemers, laat zien dat functies die veel focus vragen, zoals engineers, designers en data-analisten, zo’n 40 tot 44% van hun tijd in diepe focus doorbrengen. Dat is meer dan de meeste mensen, maar nog altijd minder dan de helft van de dag. Wat ik hieruit opmaak, is dat vergaderingen niet gelijk over de dag verdeeld zijn. Ze stapelen zich op in dezelfde vier uur, en voor een engineer zijn dat juist de beste uren om te bouwen. Eén stand-up en één sync op het verkeerde moment, en de hele ochtend is weg. Bronnen: Microsoft, Work Trend Index special report, 2025 · Hubstaff, 2026 Global Work Index

De kosten Wat kost een versnipperde ochtend? Focusmomenten worden steeds korter. De State of the Workplace 2026 van ActivTrak, gebaseerd op 443 miljoen uur aan activiteitsdata, laat zien dat de gemiddelde focussessie tussen 2023 en 2025 met 9% kromp, van 14 min. 23 sec. naar 13 min. 7 sec. In dezelfde periode steeg de tijd die aan samenwerken opging met 34%. En weer in je werk komen duurt even. In een veldstudie onder 24 kenniswerkers ontdekten Gloria Mark en collega’s van UC Irvine dat mensen die dezelfde dag terugkeerden naar een onderbroken taak daar gemiddeld 25 min. 26 sec. over deden, en dat ze tussendoor aan 2,3 andere taken werkten. Het is een kleine studie, dus zie het als een signaal en niet als een regel. Ondertussen krijgt het werk dat engineers het leukst vinden het kleinste deel van de week. Het Engineering Reality Report 2026 van Chainguard, een enquête onder 600 engineers en 600 leidinggevenden in tech, kwam tot deze conclusie: “93% van de engineers zegt dat code schrijven en nieuwe features bouwen voldoening geeft, maar ze besteden slechts 16% van hun week aan dit soort werk.” Chainguard wijt dat vooral aan onderhoudswerk en het wisselen tussen tools. Vergaderingen strijden daarnaast om wat er nog overblijft. Die 16% vind ik nog het pijnlijkst. Engineers zeggen dat bouwen het mooiste deel van hun werk is, en juist dat krijgt het kleinste stuk van hun week. Kortere focussessies maken dat stuk alleen maar lastiger te benutten. Bronnen: ActivTrak, 2026 State of the Workplace · Mark, Gonzalez en Harris, CHI 2005 · Chainguard, 2026 Engineering Reality Report

Een eenvoudig model Vijand van buitenaf, vijand van binnenuit: waar komen de onderbrekingen vandaan? De checklist van het Chartered Management Institute over effectief timemanagement begint met een logboek van twee weken waarin je bijhoudt waar je tijd naartoe gaat, en verdeelt de problemen daarna in twee groepen. De vijand van buitenaf is alles wat buiten je invloed ligt. De vijand van binnenuit zijn de gewoonten die je zelf kunt veranderen. Daarnaast raadt de checklist aan om ongestoorde denktijd in te plannen en speling in de dag in te bouwen. Kies een kant en bekijk hem vanaf het bureau van een engineer. Kant 1 Vijand van buitenaf Onderbrekingen die van anderen komen Kant 2 Vijand van binnenuit Gewoonten die het team kan veranderen Waar de tijd naartoe gaat De uitnodiging die valt in een blok dat vrij leek, de review die iemand om 11.30 uur inplant, de vergadering die op het laatste moment naar je ochtend schuift. Niets ervan is kwaad bedoeld. Maar het valt allemaal in dezelfde uren. Wat helpt Focustijd met automatisch afwijzen. Blokkeer de ochtend in je agenda. In de strikte modus worden uitnodigingen die ermee botsen afgewezen met een bericht dat je zelf schrijft.

Vergaderuren. Zorg dat anderen je alleen kunnen boeken in het deel van de dag dat jij kiest, bijvoorbeeld na de lunch.

Vergaderlimieten. Beperk hoeveel vergaderingen er per dag geboekt kunnen worden, zodat ook de middag niet volloopt. Als ik met deze bril naar de agenda van een engineer kijk, komt de meeste schade van de vijand van buitenaf: uitnodigingen die vallen op tijd die vrij leek. Dat is ook precies het deel dat een agendaregel kan opvangen, zodat het team zich kan richten op de vijand van binnenuit. Bron: CMI, Managing your time effectively (managementchecklist 016)

Zo helpt Time OS Hoe bescherm je de ochtend zonder voor agendapolitie te spelen? Stel de regel één keer in en laat de agenda hem bewaken. Drie instellingen doen het meeste werk. 1. Focustijd met automatisch afwijzen. Iedere engineer blokkeert de eigen ochtenden als focustijd. In de strikte modus wijst Time OS uitnodigingen af die met dat blok botsen en stuurt het bericht dat de engineer zelf heeft geschreven, zodat niemand handmatig nee hoeft te zeggen. 2. Vergaderuren. Boekingspagina’s bieden alleen tijden aan binnen de uren die iemand zelf kiest, zodat 1:1’s, sollicitatiegesprekken en reviews in de middag vallen. 3. Vergaderlimieten. Beperk het aantal vergaderingen dat per dag geboekt kan worden, zodat de middag niet overvol raakt als vergaderingen uit de ochtend daarheen verhuizen. Het is de moeite waard. In “DevEx in Action”, een studie uit 2023 van Nicole Forsgren en collega’s in ACM Queue, zeiden ontwikkelaars die flink wat tijd hadden vrijgemaakt voor deep work dat ze zich 50% productiever voelden dan ontwikkelaars zonder die tijd. Wie stelt het in? Iedere engineer stelt focustijd en vergaderuren in de eigen agenda in. Als leidinggevende is het jouw taak om de ochtenden met het team af te spreken, zodat iedereen dezelfde blokken beschermt en vergaderingen naar dezelfde middagen verhuizen. Volgens mij is de grootste winst dat de regel het nee-zeggen overneemt. Niemand hoeft handmatig een uitnodiging van een manager af te slaan, want de agenda heeft die al netjes afgewezen, met een reden erbij. Bron: Forsgren et al., DevEx in Action, ACM Queue, 2023

Probeer het Hoeveel ochtenden kan jouw team terugwinnen? Vul je eigen team in. De cijfers hieronder zijn voorbeelden, dus pas ze aan aan jouw situatie. Je ziet hoeveel ongestoorde ochtenden een engineer nu heeft, hoeveel dat er met focustijd zijn, en hoeveel ochtenduren dat in het hele team beschermt. De ochtenden van je team Voorbeeldcijfers, pas ze aan Engineers in het team 8 Ochtenden per week met een vergadering 4 Vergaderingen op elk van die ochtenden 2 Minuten per vergadering, inclusief omschakelen ervoor en erna 45 Ochtenden die je met focustijd zou beschermen 3 Ongestoorde ochtenden per week nu 1 van 5 Met focustijd 4 van 5 Ochtenden met vergaderingenBeschermde ochtenden Beschermde ochtenduren per kwartaal, hele team 468 uur Mijn resultaat delen Wil je dit zien in de agenda van je team? Vraag een demo aan Een ochtend telt als beschermd wanneer de vergaderingen ervan naar de middag verhuizen. Beschermde uren = engineers × beschermde ochtenden × vergaderingen per ochtend × minuten per vergadering, gedeeld door 60, over een kwartaal van 13 weken. Er wordt alleen gerekend met de cijfers die je invult. Waar begin je? 1. Bekijk de agenda’s van vorige week. Tel per engineer de ochtenden zonder één enkele vergadering. De CMI-checklist raadt twee weken aan als dat lukt. 2. Spreek de focusochtenden af. Kies dezelfde ochtenden voor het hele team, en haal daar eerst het vaste overleg uit. 3. Zet de regels aan. Focustijd met automatisch afwijzen, vergaderuren voor de middag en een dagelijkse vergaderlimiet. Zelfs een bescheiden team wint in een kwartaal honderden ochtenduren terug. Dat is precies de tijd die engineers zelf het fijnst vinden, besteed aan het werk waarvoor je ze hebt aangenomen.

FAQ Vragen die engineeringmanagers stellen Voorkomt focustijd dat anderen er toch iets in plannen? + − Ja, met automatisch afwijzen in de strikte modus. Botst een uitnodiging met een focustijdblok, dan wijst Time OS die af en stuurt het bericht dat je zelf hebt geschreven. Zo weet de afzender waarom en kan die een ander tijdstip kiezen. Kan ik focustijd voor het hele team tegelijk instellen? + − Duw je zo niet gewoon alle vergaderingen naar de middag? + − Met welke agenda’s werkt Time OS? + − Wat is het verschil tussen focustijd en vergaderuren? + − Gaan de ochtenden van je engineers dus nog steeds op aan stand-ups, syncs en snelle reviews? Dan ben je niet de enige. Het onderzoek laat zien dat vergaderingen zich bij de meeste bedrijven in dezelfde uren opstapelen. Al drie ochtenden per week beschermen is iets wat je team maandag kan afspreken. Welke ochtend zou jij als eerste beschermen? Vraag een demo aan