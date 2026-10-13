W swojej karierze pracowałem z wieloma zespołami inżynierskimi. Właściwie sam zaczynałem jako programista (i to niezbyt dobry; na szczęście szybko się zorientowałem, ale to historia na inną okazję). Jedno zauważyłem u wszystkich inżynierów, z którymi pracuję i się przyjaźnię: nie lubią, gdy ktoś przeszkadza im w czasie skupienia! Zanim więc do nich podejdziesz, upewnij się, że nie robisz tego w godzinach, które zarezerwowali na skupienie. Ale prawdziwe pytania brzmią: ilu z nich w ogóle wyznacza sobie takie godziny i czy się ich trzyma? A może tydzień jest pełen ukrytych rozpraszaczy, nad którymi trudno ci zapanować? Jeśli kierujesz zespołem produktowym lub inżynierskim, znasz ten schemat. Stand-up się przeciąga, o 10 wpada spotkanie synchronizacyjne, ktoś rezerwuje szybki przegląd na 11:30, a poranek, który miał być na tworzenie, rozpada się na kilka krótkich okienek. Poniżej: kiedy naprawdę odbywają się spotkania, ile kosztuje poszatkowany poranek, prosta lista kontrolna CMI, która pomaga uporządkować zakłócenia, i jak chronić poranek zasadami ustalonymi raz. Na końcu znajdziesz kalkulator, w którym policzysz to dla własnego zespołu.

Problem Kiedy w ciągu dnia inżyniera wypadają spotkania? Codziennie w tych samych kilku godzinach. Microsoft w ramach Work Trend Index przeanalizował dane z Microsoft 365 od swoich klientów i ustalił, że połowa wszystkich spotkań odbywa się między 9 a 11 oraz między 13 a 15. To właśnie te godziny większość inżynierów wybrałaby na tworzenie. Kiedy w ciągu dnia pracy odbywają się spotkania Połowa wszystkich spotkań Druga połowa 9–11 13–15 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4 godzinyz dnia pracy od 8 do 18 50%wszystkich spotkań odbywa się właśnie wtedy Źródło: Microsoft, raport specjalny Work Trend Index, czerwiec 2025. Dane z Microsoft 365 bez klientów z sektora edukacji i z UE. Dlatego nawet ci, których praca zależy od skupienia, nie mają go zbyt wiele. Global Work Index 2026 firmy Hubstaff, oparty na danych ponad 140 000 pracowników, wykazał, że osoby na stanowiskach wymagających dużego skupienia, takie jak inżynierowie, projektanci i analitycy danych, spędzają w stanie głębokiego skupienia około 40–44% czasu. To więcej niż większość, ale wciąż mniej niż pół dnia. Dla mnie to znak, że spotkania nie rozkładają się równo w ciągu dnia. Kumulują się w tych samych czterech godzinach, a dla inżyniera to najlepszy czas na tworzenie. Wystarczy jeden stand-up i jedno spotkanie w złym miejscu, i cały poranek przepada. Źródła: Microsoft, raport specjalny Work Trend Index, 2025 · Hubstaff, Global Work Index 2026

Koszt Ile kosztuje poszatkowany poranek? Czas skupienia się skraca. Raport State of the Workplace 2026 firmy ActivTrak, oparty na 443 milionach godzin danych o aktywności, wykazał, że w latach 2023–2025 przeciętna sesja skupienia skróciła się o 9%, z 14 min 23 s do 13 min 7 s. W tym samym okresie czas poświęcany na współpracę wzrósł o 34%. A powrót do pracy trochę trwa. W badaniu terenowym z udziałem 24 pracowników umysłowych Gloria Mark i jej współpracownicy z UC Irvine ustalili, że gdy ludzie wracali do przerwanego zadania tego samego dnia, trwało to średnio 25 min 26 s, a w międzyczasie zdążyli zająć się 2,3 innymi zadaniami. To niewielkie badanie, więc traktuj je jako sygnał, a nie regułę. Tymczasem praca, którą inżynierowie lubią najbardziej, dostaje najmniejszą część tygodnia. Engineering Reality Report 2026 firmy Chainguard, czyli ankieta wśród 600 inżynierów i 600 liderów technologicznych, wykazał: „93% inżynierów uważa pisanie kodu i tworzenie nowych funkcji za satysfakcjonujące, ale na tego rodzaju pracę poświęcają tylko 16% tygodnia”. Chainguard tłumaczy to głównie utrzymaniem istniejących systemów i przełączaniem się między narzędziami. Spotkania to jeszcze jedna rzecz, która konkuruje o resztę czasu. Z liczbą 16% najtrudniej mi się pogodzić. Inżynierowie mówią, że tworzenie to najbardziej satysfakcjonująca część ich pracy, a dostaje ono najmniejszy kawałek tygodnia. Coraz krótsze sesje skupienia sprawiają, że trudniej ten kawałek dobrze wykorzystać. Źródła: ActivTrak, State of the Workplace 2026 · Mark, Gonzalez i Harris, CHI 2005 · Chainguard, Engineering Reality Report 2026

Prosty model Wróg zewnętrzny, Wróg wewnętrzny: skąd biorą się zakłócenia? Lista kontrolna Chartered Management Institute o skutecznym zarządzaniu czasem zaczyna się od dwutygodniowego dziennika, w którym zapisujesz, na co idzie twój czas, a potem dzieli problemy na dwie grupy. Wróg zewnętrzny to wszystko, na co nie masz wpływu. Wróg wewnętrzny to nawyki, które możesz zmienić. Lista zaleca też planowanie czasu na spokojne myślenie, wolnego od zakłóceń, i zostawianie w ciągu dnia zapasu. Wybierz jedną ze stron, żeby zobaczyć, jak wygląda z perspektywy inżyniera. Strona 1 Wróg zewnętrzny Zakłócenia, które przychodzą od innych Strona 2 Wróg wewnętrzny Nawyki, które zespół może zmienić Gdzie ucieka czas Zaproszenie, które trafia w blok wyglądający na wolny, przegląd, który ktoś rezerwuje na 11:30, spotkanie przesunięte na twój poranek w ostatniej chwili. Nikt nie robi tego złośliwie. Po prostu wszystko trafia w te same godziny. Co pomaga Czas skupienia z automatycznym odrzucaniem zaproszeń. Zablokuj poranek w kalendarzu. W trybie ścisłym zaproszenia, które z nim kolidują, są odrzucane z wiadomością, którą sam piszesz.

Godziny spotkań. Ogranicz terminy, które inni mogą rezerwować, do wybranej przez ciebie części dnia, na przykład do czasu po lunchu.

Limity spotkań. Określ, ile spotkań można zarezerwować w ciągu dnia, żeby popołudnie też się nie zapchało. Kiedy patrzę w ten sposób na kalendarz inżyniera, najwięcej szkód wyrządza Wróg zewnętrzny: zaproszenia, które trafiają w czas wyglądający na wolny. To zarazem ta część, z którą poradzi sobie reguła w kalendarzu, a zespół może wtedy zająć się Wrogiem wewnętrznym. Źródło: CMI, Managing your time effectively (Management Checklist 016)

Jak pomaga Time OS Jak chronić poranek, nie pilnując cudzych kalendarzy? Ustal zasadę raz i pozwól, żeby kalendarz jej pilnował. Większość pracy wykonują trzy ustawienia. 1. Czas skupienia z automatycznym odrzucaniem zaproszeń. Każdy inżynier blokuje swoje poranki jako czas skupienia. W trybie ścisłym Time OS odrzuca zaproszenia, które kolidują z tym blokiem, i wysyła wiadomość przygotowaną przez inżyniera, więc nikt nie musi odmawiać ręcznie. 2. Godziny spotkań. Strony rezerwacji proponują tylko terminy w godzinach wybranych przez każdą osobę, więc spotkania 1:1, rozmowy rekrutacyjne i przeglądy trafiają na popołudnie. 3. Limity spotkań. Określ, ile spotkań można zarezerwować w ciągu dnia, żeby przeniesienie spotkań z poranka nie przeciążyło popołudnia. Warto się postarać. W badaniu „DevEx in Action”, opublikowanym w 2023 roku w ACM Queue przez Nicole Forsgren i współautorów, programiści, którzy mieli wydzieloną znaczną ilość czasu na pracę głęboką, deklarowali, że czują się o 50% bardziej produktywni niż ci, którzy takiego czasu nie mieli. Kto to konfiguruje? Każdy inżynier ustawia czas skupienia i godziny spotkań we własnym kalendarzu. Twoim zadaniem jako lidera jest uzgodnienie poranków z zespołem, tak aby wszyscy chronili te same bloki, a spotkania przenosiły się na te same popołudnia. Moim zdaniem największa korzyść polega na tym, że to zasada mówi „nie”. Nikt nie musi ręcznie odrzucać zaproszenia od menedżera, bo kalendarz już je grzecznie odrzucił i podał powód. Źródło: Forsgren i in., DevEx in Action, ACM Queue, 2023

Wypróbuj Ile poranków może odzyskać twój zespół? Wpisz dane swojego zespołu. Poniższe liczby to tylko przykłady, więc zmień je na własne. Zobaczysz, ile poranków bez zakłóceń ma dziś jeden inżynier, ile będzie ich miał po wprowadzeniu czasu skupienia i ile porannych godzin to chroni w skali całego zespołu. Poranki twojego zespołu Przykładowe liczby, zmień je Inżynierowie w zespole 8 Poranki w tygodniu ze spotkaniem 4 Spotkania na jeden taki poranek 2 Minuty na spotkanie, wliczając przełączanie się 45 Poranki, które ochronisz czasem skupienia 3 Dziś: poranki bez zakłóceń w tygodniu 1 z 5 Po włączeniu czasu skupienia 4 z 5 Poranki ze spotkaniamiChronione poranki Chronione poranne godziny w kwartale, cały zespół 468 godz. Udostępnij mój wynik Chcesz zobaczyć to w kalendarzu swojego zespołu? Umów prezentację Poranek liczy się jako chroniony, gdy jego spotkania przenoszą się na popołudnie. Chronione godziny = inżynierowie × chronione poranki × spotkania na poranek × minuty na spotkanie, podzielone przez 60, w kwartale liczącym 13 tygodni. Kalkulator korzysta wyłącznie z liczb, które wpisujesz. Od czego zacząć? 1. Przejrzyj kalendarze z zeszłego tygodnia. Policz poranki, w które każdy inżynier nie miał żadnych spotkań. Lista kontrolna CMI zaleca, żeby w miarę możliwości objąć dwa tygodnie. 2. Ustalcie poranki na skupienie. Wybierzcie te same poranki dla całego zespołu i najpierw przenieście z nich stałe spotkania. 3. Włącz zasady. Czas skupienia z automatycznym odrzucaniem zaproszeń, godziny spotkań ustawione na popołudnie i dzienny limit spotkań. Nawet niewielki zespół odzyskuje w ciągu kwartału setki porannych godzin. A ten czas trafia na pracę, którą inżynierowie, jak sami nam mówią, lubią najbardziej i do której ich zatrudniono.

FAQ Pytania, które zadają liderzy zespołów inżynierskich Czy czas skupienia blokuje innym rezerwowanie spotkań na te godziny? + − Tak, jeśli w trybie ścisłym włączysz automatyczne odrzucanie zaproszeń. Gdy zaproszenie koliduje z blokiem czasu skupienia, Time OS je odrzuca i wysyła napisaną przez ciebie wiadomość, więc nadawca wie, dlaczego, i może wybrać inny termin. Czy mogę ustawić czas skupienia dla całego zespołu naraz? + − Czy to nie zepchnie po prostu wszystkich spotkań na popołudnie? + − Z jakimi kalendarzami działa Time OS? + − Czym różni się czas skupienia od godzin spotkań? + − Jeśli więc poranki twoich inżynierów wciąż upływają na stand-upach, spotkaniach synchronizacyjnych i szybkich przeglądach, nie jesteś wyjątkiem. Badania pokazują, że w większości firm spotkania kumulują się w tych samych godzinach. Ochronę choćby trzech poranków w tygodniu twój zespół może uzgodnić już w poniedziałek. Który poranek ochronisz jako pierwszy? Umów prezentację