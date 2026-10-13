Ich habe im Lauf meiner Karriere mit vielen Engineering-Teams gearbeitet. Genau genommen habe ich sogar als Entwickler angefangen (allerdings nicht als besonders guter, und zum Glück habe ich das schnell gemerkt, aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag). Eines ist mir bei allen Engineers aufgefallen, mit denen ich gearbeitet habe oder befreundet bin: Sie wollen in ihrer Fokuszeit nicht gestört werden! Bevor du sie ansprichst, solltest du also sicher sein, dass du nicht gerade in ihre festen Fokusstunden platzt. Die eigentlichen Fragen sind aber: Wie viele legen solche Fokusstunden überhaupt fest, und halten sie sich dann auch daran? Oder ist die Woche voller versteckter Störungen, bei denen du kaum noch hinterherkommst? Wenn du ein Produkt- oder Engineering-Team leitest, kennst du das Muster. Das Stand-up zieht sich in die Länge, um 10 kommt ein Sync dazu, jemand bucht für 11:30 Uhr ein kurzes Review, und vom Vormittag, der fürs Entwickeln gedacht war, bleiben nur ein paar kurze Lücken. Weiter unten liest du, wann Meetings wirklich stattfinden und was der zerstückelte Vormittag kostet, findest eine einfache CMI-Checkliste, um die Unterbrechungen zu sortieren, und siehst, wie du den Vormittag mit Regeln schützt, die du einmal festlegst. Am Ende wartet ein Rechner für dein eigenes Team.

Das Problem Wann landen Meetings im Arbeitstag von Engineers? Jeden Tag in denselben paar Stunden. Microsoft hat für den Work Trend Index die Microsoft-365-Daten seiner Kunden ausgewertet: Die Hälfte aller Meetings findet zwischen 9 und 11 Uhr und zwischen 13 und 15 Uhr statt. Genau diese Stunden würden die meisten Engineers zum Entwickeln wählen. Wann Meetings an einem Arbeitstag stattfinden Die Hälfte aller Meetings Die andere Hälfte 9–11 Uhr 13–15 Uhr 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4 Stundeneines Arbeitstags von 8 bis 18 Uhr 50%aller Meetings finden in diesen Stunden statt Quelle: Microsoft, Work Trend Index Special Report, Juni 2025. Microsoft-365-Daten, ohne Kunden aus dem Bildungsbereich und der EU. Selbst wer für den Job Konzentration braucht, bekommt also nicht viel davon. Der Global Work Index 2026 von Hubstaff, basierend auf Daten von mehr als 140.000 Beschäftigten, zeigt: Rollen mit hohem Fokusbedarf, etwa in Engineering, Design und Datenanalyse, verbringen rund 40 bis 44% ihrer Zeit in tiefer Konzentration. Das ist mehr als bei den meisten, aber immer noch weniger als der halbe Tag. Für mich heißt das: Meetings verteilen sich nicht gleichmäßig über den Tag. Sie ballen sich in denselben vier Stunden, und für Engineers sind genau das die besten Stunden zum Entwickeln. Ein Stand-up und ein Sync an der falschen Stelle, und der ganze Vormittag ist weg. Quellen: Microsoft, Work Trend Index Special Report, 2025 · Hubstaff, 2026 Global Work Index

Die Kosten Was kostet ein zerstückelter Vormittag? Fokusphasen werden immer kürzer. Der State of the Workplace 2026 von ActivTrak, basierend auf 443 Millionen Stunden Aktivitätsdaten, zeigt: Die durchschnittliche Fokusphase ist zwischen 2023 und 2025 um 9% geschrumpft, von 14 Min. 23 Sek. auf 13 Min. 7 Sek. Im selben Zeitraum ist die Zeit für Zusammenarbeit um 34% gestiegen. Und der Wiedereinstieg in die Arbeit dauert. In einer Feldstudie mit 24 Wissensarbeitenden fanden Gloria Mark und ihr Team an der UC Irvine heraus: Wer noch am selben Tag zu einer unterbrochenen Aufgabe zurückkehrte, brauchte dafür im Schnitt 25 Min. 26 Sek. und arbeitete zwischendurch an 2,3 anderen Aufgaben. Die Studie ist klein, also sieh sie als Hinweis und nicht als Regel. Gleichzeitig bekommt die Arbeit, die Engineers am liebsten machen, den kleinsten Teil der Woche. Der Engineering Reality Report 2026 von Chainguard, eine Umfrage unter 600 Engineers und 600 Technologie-Führungskräften, kam zu diesem Ergebnis: „93% der Engineers empfinden das Schreiben von Code und das Entwickeln neuer Features als lohnend, verbringen aber nur 16% ihrer Woche mit dieser Art von Arbeit.“ Chainguard führt das vor allem auf Wartungsarbeit und den ständigen Wechsel zwischen Tools zurück. Meetings konkurrieren zusätzlich um das, was übrig bleibt. Die 16% finde ich am schwersten zu verdauen. Engineers sagen, dass Entwickeln der lohnendste Teil ihres Jobs ist, und genau das bekommt das kleinste Stück ihrer Woche. Kürzere Fokusphasen machen es noch schwerer, dieses Stück zu nutzen. Quellen: ActivTrak, 2026 State of the Workplace · Mark, Gonzalez und Harris, CHI 2005 · Chainguard, 2026 Engineering Reality Report

Ein einfaches Modell Feind von außen, Feind von innen: Woher kommen die Unterbrechungen? Die Checkliste des Chartered Management Institute zum effektiven Zeitmanagement beginnt mit einem zweiwöchigen Protokoll darüber, wohin deine Zeit geht, und teilt die Probleme dann in zwei Gruppen. Der Feind von außen ist alles, was du nicht beeinflussen kannst. Der Feind von innen sind die Gewohnheiten, die du ändern kannst. Außerdem empfiehlt sie, ungestörte Zeit zum Nachdenken einzuplanen und Puffer in den Tag einzubauen. Wähle eine Seite und sieh sie dir aus Sicht eines Engineers an. Seite 1 Feind von außen Unterbrechungen, die von anderen kommen Seite 2 Feind von innen Gewohnheiten, die das Team ändern kann Wohin die Zeit geht Die Einladung, die in einem Block landet, der frei aussah, das Review, das jemand für 11:30 Uhr bucht, das Meeting, das kurzfristig in deinen Vormittag rutscht. Nichts davon ist böse gemeint. Aber alles landet in denselben Stunden. Was hilft Fokuszeit mit automatischer Ablehnung. Blockiere den Vormittag in deinem Kalender. Im strikten Modus werden Einladungen, die damit kollidieren, mit einer Nachricht abgelehnt, die du selbst schreibst.

Meeting-Zeiten. Leg fest, dass andere dich nur in einem bestimmten Teil des Tages buchen können, zum Beispiel nach der Mittagspause.

Meeting-Limits. Begrenze, wie viele Meetings pro Tag gebucht werden können, damit auch der Nachmittag nicht vollläuft. Wenn ich den Kalender eines Engineers so betrachte, richtet der Feind von außen den größten Schaden an: Einladungen, die in Zeit landen, die frei aussah. Genau diesen Teil kann eine Kalenderregel übernehmen, und das Team hat den Kopf frei für den Feind von innen. Quelle: CMI, Managing your time effectively (Management-Checkliste 016)

So hilft Time OS Wie schützt du den Vormittag, ohne Kalenderpolizei zu spielen? Leg die Regel einmal fest und lass den Kalender sie durchsetzen. Drei Einstellungen erledigen den Großteil der Arbeit. 1. Fokuszeit mit automatischer Ablehnung. Alle Engineers blocken ihre Vormittage als Fokuszeit. Im strikten Modus lehnt Time OS Einladungen ab, die mit dem Block kollidieren, und schickt die Nachricht, die sie selbst geschrieben haben. So muss niemand von Hand Nein sagen. 2. Meeting-Zeiten. Buchungsseiten bieten nur Zeiten innerhalb der Stunden an, die jede Person selbst festlegt. So landen 1:1-Termine, Interviews und Reviews am Nachmittag. 3. Meeting-Limits. Begrenze die Zahl der Meetings, die pro Tag gebucht werden können, damit der Nachmittag nicht überläuft, wenn Meetings aus dem Vormittag dorthin wandern. Der Aufwand lohnt sich. In „DevEx in Action“, einer Studie von Nicole Forsgren und ihrem Team aus dem Jahr 2023 in ACM Queue, fühlten sich Entwicklerinnen und Entwickler mit viel fest reservierter Zeit für Deep Work nach eigener Aussage 50% produktiver als jene ohne diese Zeit. Wer richtet das ein? Alle Engineers legen Fokuszeit und Meeting-Zeiten in ihrem eigenen Kalender fest. Deine Aufgabe als Führungskraft ist es, die Vormittage mit dem Team abzustimmen, damit alle dieselben Blöcke schützen und Meetings auf dieselben Nachmittage wandern. Der größte Gewinn ist für mich, dass die Regel das Neinsagen übernimmt. Niemand muss die Einladung einer Führungskraft selbst ausschlagen, weil der Kalender sie schon höflich abgelehnt hat, samt Begründung. Quelle: Forsgren et al., DevEx in Action, ACM Queue, 2023

Ausprobieren Wie viele Vormittage kann sich dein Team zurückholen? Gib dein eigenes Team ein. Die Zahlen unten sind Beispiele, also pass sie an deine an. Du siehst, wie viele ungestörte Vormittage ein Engineer heute hat, wie viele es mit Fokuszeit wären und wie viele Vormittagsstunden das im ganzen Team schützt. Die Vormittage deines Teams Beispielzahlen, ändere sie Engineers im Team 8 Vormittage pro Woche mit Meeting 4 Meetings an jedem dieser Vormittage 2 Minuten pro Meeting, inklusive Umschalten davor und danach 45 Vormittage, die du mit Fokuszeit schützen würdest 3 Ungestörte Vormittage pro Woche heute 1 von 5 Mit Fokuszeit 4 von 5 Vormittage mit MeetingsGeschützte Vormittage Geschützte Vormittagsstunden pro Quartal, ganzes Team 468 Stunden Mein Ergebnis teilen Willst du das im Kalender deines Teams sehen? Demo anfordern Ein Vormittag gilt als geschützt, wenn seine Meetings auf den Nachmittag wandern. Geschützte Stunden = Engineers × geschützte Vormittage × Meetings pro Vormittag × Minuten pro Meeting, geteilt durch 60, über ein Quartal von 13 Wochen. Gerechnet wird nur mit den Zahlen, die du eingibst. Wo fängst du an? 1. Schau dir die Kalender der letzten Woche an. Zähl die Vormittage, an denen die einzelnen Engineers gar keine Meetings hatten. Die CMI-Checkliste empfiehlt zwei Wochen, wenn möglich. 2. Stimm die Fokus-Vormittage ab. Wähl für das ganze Team dieselben Vormittage und verschieb zuerst die Regeltermine, die dort liegen. 3. Aktiviere die Regeln. Fokuszeit mit automatischer Ablehnung, Meeting-Zeiten für den Nachmittag und ein tägliches Meeting-Limit. Selbst ein kleines Team gewinnt über ein Quartal Hunderte Vormittagsstunden zurück. Das ist genau die Zeit, die Engineers nach eigener Aussage am meisten schätzen, und sie fließt in die Arbeit, für die du dein Team eingestellt hast.

FAQ Fragen, die Engineering-Leads stellen Verhindert Fokuszeit, dass andere trotzdem Termine hineinlegen? + − Ja, mit automatischer Ablehnung im strikten Modus. Kollidiert eine Einladung mit einem Fokuszeit-Block, lehnt Time OS sie ab und schickt die Nachricht, die du geschrieben hast. So weiß die einladende Person, warum, und kann eine andere Zeit wählen. Kann ich Fokuszeit für das ganze Team auf einmal einrichten? + − Schiebt das nicht einfach alle Meetings auf den Nachmittag? + − Mit welchen Kalendern funktioniert Time OS? + − Was ist der Unterschied zwischen Fokuszeit und Meeting-Zeiten? + − Wenn die Vormittage deiner Engineers also immer noch für Stand-ups, Syncs und schnelle Reviews draufgehen: Damit bist du nicht allein. Die Studien zeigen, dass sich Meetings in den meisten Unternehmen in denselben Stunden ballen. Schon drei geschützte Vormittage pro Woche kann dein Team am Montag vereinbaren. Welchen Vormittag würdest du als Erstes schützen? Demo anfordern