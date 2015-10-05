WARUM DAS WICHTIG IST

Menschen unterschätzen leicht, wie viel Zeit ihnen wirklich zur Verfügung steht.

Wir brauchen etwas, das uns hilft, unsere Konzentrationszeit richtig zu schützen. Die Zahlen sprechen für sich, wenn es um die Ablenkungen geht, mit denen wir regelmäßig zu kämpfen haben – es dauert länger, sich wieder zu konzentrieren und optimale Leistung zu erzielen.