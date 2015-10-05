39 %
Von der erfassten Zeit entfällt etwa 2 bis 3 Stunden pro Tag auf Deep Focus. [1]
13 Min. 7 Sek.
Das ist die durchschnittliche Dauer einer fokussierten Sitzung, die in zwei Jahren um 9 % zurückgegangen ist. [2]
50 %
Von den Entwicklern geben an, dass sie sich produktiver fühlen, wenn feste Zeiten für konzentriertes Arbeiten festgelegt werden. [3]
Ich finde Doodle schon seit Jahren unglaublich nützlich und zuverlässig. Es ist das einzige Tool zur Terminplanung, das ich nutze. Einfach, vertrauenswürdig und lässt sich problemlos sowohl in Outlook als auch in den Google-Kalender integrieren.
SO FUNKTIONIERT ES
Leg die Regel einmal fest. Sie gilt für jede Buchung.
Sobald „Protect“ aktiviert ist, gilt es automatisch für jede neue Buchung – egal, ob in deinem Kalender, dem deines Teams oder in jedem Arbeitsbereich der Organisation.
SCHRITT 1
Lege deine Regeln fest
Pufferzeiten zwischen Besprechungen, Arbeitszeiten, eine tägliche Besprechungshöchstzahl und die Rundung der Besprechungsbeginnzeiten auf ganze Zeitintervalle. Einmalig an einem Ort festlegen.
SCHRITT 2
Doodle setzt das bei jeder Buchung durch
Jede neue Anfrage wird zunächst anhand der Regel geprüft. Eine Anfrage außerhalb der Arbeitszeiten gelangt gar nicht erst in den Kalender.
SCHRITT 3
Die Regel übernimmt die Abnahme
Die Regel gilt, auch wenn niemand ein Treffen persönlich ablehnt oder in einer Nachricht eine Grenze klarstellt.
WARUM DAS WICHTIG IST
Menschen unterschätzen leicht, wie viel Zeit ihnen wirklich zur Verfügung steht.
Wir brauchen etwas, das uns hilft, unsere Konzentrationszeit richtig zu schützen. Die Zahlen sprechen für sich, wenn es um die Ablenkungen geht, mit denen wir regelmäßig zu kämpfen haben – es dauert länger, sich wieder zu konzentrieren und optimale Leistung zu erzielen.
25 Min.
Um eine unterbrochene Arbeit fortzusetzen
Eine Feldstudie unter Informationsmitarbeitern ergab, dass es durchschnittlich 25 Minuten und 26 Sekunden dauerte, bis die unterbrochene Arbeit wieder aufgenommen werden konnte – oft erst, nachdem zwischendurch zwei andere Aufgaben erledigt worden waren. [4]
4,4 Sek.
Das reicht aus, um die Sequenzierungsfehler zu verdreifachen
In einer Studie aus dem Jahr 2014 führten Unterbrechungen von durchschnittlich 4,4 Sekunden dazu, dass sich die Fehlerquote bei der Aufgabe, zu der die Probanden zurückkehrten, verdreifachte. [5]
68 %
Verbringe Zeit mit Aufgaben, die wenig Wert bringen
Eagle Hill Consulting hat herausgefunden, dass 68 % der US-Arbeitnehmer regelmäßig Zeit mit wenig wertvollen, ineffizienten Aufgaben verbringen (2025). Eine Team-Standardeinstellung bietet allen den gleichen Schutz. [6]
FÜR PRIVATPERSONEN
Vier Tipps, die verhindern, dass ein voller Tag zur unüberwindbaren Herausforderung wird.
Protect on Pro sorgt für die nötigen Grenzen in deinem eigenen Kalender, damit ein voller Tag erträglich bleibt und eine arbeitsreiche Woche trotzdem Raum für Konzentration lässt.
- Puffer15 oder 30 Minuten
- ArbeitszeitenAutomatisch ablehnen, wenn außerhalb
- Zeitausrichtung5/10/15/30 Min.
- TageshöchstbetragSitzungen/Tag
FÜR TEAMS
Die gleichen Regeln, die im gesamten Team konsequent eingehalten werden.
Team-Buchungsseiten und „Round Robin“ nutzen dieselben Schutzmaßnahmen. Ein Puffer, Arbeitszeiten und eine tägliche Obergrenze gelten für jedes Mitglied, sodass die Rotation die Grenzen jedes Einzelnen berücksichtigt.
- Die Regeln gelten einheitlich für den Kalender jedes Teammitglieds
- Die Buchungsseiten runden teamweit auf dasselbe übersichtliche Intervall
- Niemand in der Rotation muss Termine übernehmen, die der Rest des Teams abgelehnt hat
FÜR DIE ORGANISATION
Eine Schutzebene für das gesamte Unternehmen.
„Protect for Enterprise“ wendet Puffer, Arbeitszeiten, Zeitabgleich und Tageshöchstgrenzen als Richtlinie auf alle Arbeitsbereiche an.
Willst du das unternehmensweit einführen?
- Unternehmensweiter Schutz, ohne dass eine Einrichtung pro Benutzer erforderlich ist
- Ein Administrator legt die Regel einmal fest, sie gilt dann überall
- Sorge für eine reibungslosere Einhaltung deiner regionalen Arbeitsgesetze
Funktioniert mit den Tools, die dein Team bereits nutzt
FAQs
„Protect“ legt das Minimum fest. Deine eigenen Arbeitszeiten und Vorlieben werden im Rahmen der jeweils geltenden Richtlinien respektiert, und genau diese Richtlinien sorgen dafür, dass du deinen Kalender nicht ständig gegen die Wochenpläne aller anderen verteidigen musst.
APPENDIX
Sources and citations
Every figure on this page comes from independent, published research, named below.
|Abbildung
|Was es misst
|Zeitraum · Grundlage
|39 %
|Anteil der erfassten Zeit, die in tiefer Konzentration verbracht wurde
|[1] Hubstaff, Global Work Index 2026 · über 140.000 Arbeitnehmer
|13 Min. 7 Sek.
|Durchschnittliche Dauer einer fokussierten Sitzung: Rückgang um 9 % von 14 Min. 23 Sek. (2023 bis 2025)
|[2] ActivTrak, „State of the Workplace 2026“ · 163.638 Mitarbeiter
|50 %
|Um wie viel produktiver fühlen sich Entwickler, die Zeit für „Deep Work“ haben, nach eigenen Angaben?
|[3] Forsgren et al., „DevEx in Action“, ACM Queue, 2024 · 219 Entwickler
|25:26
|Durchschnittliche Zeit bis zur Wiederaufnahme einer unterbrochenen Arbeit (Minuten:Sekunden)
|[4] Mark, Gonzalez und Harris, CHI 2005 · 24 Informationsarbeiter
|68 %
|US-Arbeitnehmer verbringen regelmäßig Zeit mit wenig wertvollen, ineffizienten Aufgaben
|[6] Eagle Hill Consulting, Januar 2025 · 1.375 Mitarbeiter
[5] Altmann, Trafton und Hambrick, „Momentane Unterbrechungen können den Gedankengang aus der Bahn werfen“, Journal of Experimental Psychology: General, 2014.
Set it once.
Stell den Puffer, die Stunden und die Obergrenze einmalig ein. Sie gelten ab der nächsten Buchung.