iOS und Android
Das gleiche nahtlose Erlebnis.
Jeder Kalender
Google, Microsoft 365 und iCloud.
Ein Fingertipp
Sofortaktionen, immer griffbereit.
SO FUNKTIONIERT ES
Tag checken, Konflikt erkennen, weitermachen.
Doodle auf deinem Handy zeigt alle Kalender an, die du verbunden hast, und ordnet die Termine chronologisch – so bist du auf dem Weg zur Arbeit, beim Wechsel zwischen verschiedenen Räumen oder bei einem Termin immer nur einen Fingertipp von der nächsten Entscheidung entfernt.
SCHRITT 1
Sieh dir deinen Tag an
„Heute“ zeigt dir deine Meetings, Aufgaben und freie Zeit der Reihe nach, aus allen Kalendern, die du verbunden hast. Wische zu morgen oder wähle ein beliebiges Datum.
SCHRITT 2
Erkenne den Konflikt
Wenn sich Meetings überschneiden, markiert Doodle sie im Tagesablauf und zeigt, wie viele kollidieren. Öffne den Konflikt und entscheide, was verschoben wird.
SCHRITT 3
Reagiere auf das Meeting
Öffne ein beliebiges Meeting, um zu sehen, wer kommt, gib Bescheid, dass du dich verspätest, ändere die Details oder tritt dem Call bei.
Warum das wichtig ist
Der Tag verändert sich schneller, als du es schaffst, wieder an deinen Laptop zu kommen.
Termine verschieben sich, Räume ändern sich, und es kommt zu einer Terminüberschneidung mit zwei anderen Terminen. Du erfährst es auf deinem Handy, und genau dort sollte auch die Lösung zu finden sein.
30%
Arbeiten auf dem Arbeitsweg am Handy
In einer Umfrage von Adobe unter 1.000 US-amerikanischen Arbeitnehmern gaben 30 % an, während der Fahrt zur Arbeit mit ihrem Handy zu arbeiten, und 29 % bei privaten Terminen. [1]
34%
Fehlen die Apps, um am Handy zu arbeiten
Adobe hat herausgefunden, dass 42 % durch eingeschränkte Softwarefunktionen auf ihrem Handy behindert werden und 34 % dadurch, dass ihnen die Apps fehlen, die sie brauchen. [1]
70%
Finden mobile Tools wichtig. Nur 53 % sind zufrieden
Eine Harris-Umfrage aus dem Jahr 2026 unter 2.208 US-amerikanischen Stundenlohnarbeitern ergab, dass 70 % mobile Arbeitsmittel für wichtig halten, während nur 53 % mit dem, was sie haben, zufrieden sind. [2]
DEIN TAG
Was jetzt läuft, was als Nächstes kommt
Die „Jetzt“-Karte steht ganz oben in „Heute“: das Meeting, in dem du gerade bist, und die verbleibende Zeit oder die freie Zeit bis zum nächsten. Unter „Bevorstehend“ siehst du, was als Nächstes ansteht, einschließlich Pufferzeiten und Fokuszeiten als Teil des Tages.
- „Jetzt“-Karte mit verbleibender Zeit und dem, was als Nächstes ansteht
- Meetings, Aufgaben und ganztägige Termine in einer Liste
- Jeder beliebige Tag aus dem Datumsstreifen oder der Datumsauswahl
KONFLIKTE
Zwei Termine, ein Zeitfenster. Klär das, bevor du reingehst.
Am Tag selbst werden Überschneidungen angezeigt, zusammen mit einer Übersicht darüber, welche Termine sich überschneiden und welche du abgelehnt hast. Öffne den Terminkonflikt und entscheide, was verschoben wird.
- Markierte Terminkonflikte unter „Heute“ und bei jedem einzelnen Termin
- Überschneidende Termine in einer Übersicht verglichen
- Ablehnen oder verschieben direkt vom Handy aus
MEETINGS
Ändere das Meeting mit ein paar Fingertipps
Öffne ein Meeting, um den Raum, den Link und die Zusagen zu sehen. Bearbeite Uhrzeit oder Details, füge Personen hinzu oder sag ab.
- Teilnehmende und ihre Antworten auf einen Blick
- Uhrzeit, Ort, Wiederholung und Notizen, auch unterwegs bearbeitbar
- „Verspäte mich“, direkt aus dem Meeting gesendet
Calls
Dem Call mit einem Fingertipp beitreten
Doodle-Videocalls sowie Zoom, Microsoft Teams- und Google-Meet-Links öffnen sich direkt aus dem Meeting.
- Beitreten über „Heute“ oder direkt aus dem Meeting
- Doodle-Videocalls integriert
- Abgelehnte Meetings klappen ein, damit der Tag übersichtlich bleibt
WAS DU BEKOMMST
Was Doodle auf dem Handy heute kann
Jetzt für iPhone und Android erhältlich.
„Heute“ und die „Jetzt“-Karte
Dein Tag in der richtigen Reihenfolge, mit dem, was gerade läuft, ganz oben.
- Jetzt verfügbar
Bevorstehende Termine und Datumsauswahl
Was heute noch ansteht, und jeder andere Tag mit einem Fingertipp.
- Jetzt verfügbar
Konflikterkennung
Überschneidende Meetings werden im Tag markiert, und die Lösung ist nur einen Fingertipp entfernt.
- Jetzt verfügbar
Meeting-Details und Bearbeiten
Teilnehmer, Links, Ort und Notizen – alles direkt vom Handy aus bearbeitbar.
- Jetzt verfügbar
Calls beitreten
Doodle-Videocalls, Zoom, Google Meet und Microsoft Teams, direkt aus dem Meeting.
- Jetzt verfügbar
iOS-App
Derselbe Tag auf dem iPhone, aus dem App Store.
- Jetzt verfügbar
Funktioniert mit den Tools, die dein Team bereits nutzt
FAQs
Ja. Doodle gibt’s im App Store für das iPhone und bei Google Play für Android.
ANHANG
|Kennzahl
|Was gemessen wird
|Zeitraum · Grundlage
|30 % / 34 %
|US-Mitarbeiter, die auf dem Weg zur Arbeit mit ihrem Handy arbeiten und auf ihrem Handy nicht über die benötigten Apps verfügen
|[1] Adobe Acrobat, Studie zu Problemen mit Mobiltechnologie, 2026 · 1.000 Vollzeitbeschäftigte in den USA
|70 % / 53 %
|Stundenkräfte, die mobile Arbeitsmittel für wichtig halten und mit ihren eigenen zufrieden sind
|[2] The Harris Poll für DailyPay, September 2026 · 2.208 US-Beschäftigte mit Stundenlohn
[1] bezieht sich auch auf die Zahlen von 29 % und 42 % aus derselben Umfrage. Alle Zahlen auf dieser Seite stammen aus unabhängigen, veröffentlichten Studien. Die vollständigen Quellenangaben findest du in der Tabelle.
Nimm den Tag mit.
Hol dir Doodle noch heute für iOS und Android.