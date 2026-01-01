Ich nutze Doodle ständig, um weltweite Meetings zu organisieren. Es ist so einfach zu bedienen, und so lässt sich ganz leicht ein Termin finden, der allen passt, ohne dass man sich endlos per E-Mail hin und her schreiben muss.
SO FUNKTIONIERT ES
The room opens with the meeting, and stays after.
Kollaborationsräume öffnen sich automatisch aus einem bereits in Doodle eingerichteten Meeting heraus und schließen sich von selbst, sobald die Arbeit erledigt ist.
SCHRITT 1
Buche das Meeting, reserviere den Raum
Jedes über Doodle geplante Meeting kann direkt in einem eigenen „Collaboration Room“ geöffnet werden. Die Videofunktion ist bereits integriert.
SCHRITT 2
Meet, record, and transcribe natively
HD- und SD-Videos, Aufzeichnungen und Transkriptionen laufen alle direkt im Raum ab.
SCHRITT 3
The room closes itself when the work is done
Inaktive Räume werden automatisch archiviert, sodass Aufzeichnungen und Transkripte übersichtlich bleiben, ohne dass jemand hinterher aufräumen muss.
Warum das wichtig ist
Sechs Wochen später, wo ist die Aufnahme?
Die meisten Teams zeichnen ihre Telefonate auf. Die Aufzeichnung dann wiederzufinden – und zwar in all den Tools, die das Team nutzt – ist oft leichter gesagt als getan.
47 %
Viele digitale Mitarbeiter haben Schwierigkeiten, die benötigten Informationen zu finden
Gartner hat im Jahr 2022 4.861 digitale Mitarbeiter befragt. Sie nutzen im Durchschnitt 11 Anwendungen – ein Anstieg gegenüber sechs im Jahr 2019. [1]
1.200
App-Wechsel pro Tag
Eine Studie der Harvard Business Review (2022) hat 137 Mitarbeiter bei drei Fortune-500-Unternehmen untersucht. Sie haben nach einem Wechsel knapp vier Stunden pro Woche damit verbracht, sich neu einzufinden. [2]
56 %
muss oft jemanden fragen oder einen Termin vereinbaren, um an Informationen zu kommen
Im Rahmen der „State of Teams 2025“-Umfrage von Atlassian wurden 12.000 Wissensarbeiter befragt. Eine Aufzeichnung, die man finden kann, bedeutet ein Meeting weniger, das man buchen muss. [3]
Aufzeichnung und Transkription direkt dort, wo das Meeting stattfindet.
Die Aufzeichnung und Transkription finden direkt im Raum statt, sodass das Aufgezeichnete immer mit der entsprechenden Besprechung verknüpft bleibt.
- HD- und SD-Video in jedem Raum integriert
- Aufzeichnung und Transkription laufen direkt im Raum ab
- Funktioniert vom Desktop oder über den aktiven Raum auf dem Handy
GUESTS AND ACCESS
Bring in the people who need to be there, without extra setup
External guests can join a Collaboration Room with a defined guest role, so partners and clients get in without you managing a separate access list for every call.
- A dedicated external guests role for partner and client calls
- No plugin or account required for guests to join
- Rooms archive automatically once the work is finished
FÜR DIE ORGANISATION
Ein Protokoll der Sitzung, das deine Organisation tatsächlich finden und dem sie vertrauen kann.
Da die Aufzeichnung und die Transkription direkt im Raum stattfinden, bleibt alles, was aufgezeichnet wird, mit der Besprechung, dem Team und dem Kunden verknüpft, zu dem es gehört.
Kundengespräch
Aufgenommen · transkribiert
Team-Synchronisierung
Aufgenommen · transkribiert
Partnerbewertung
Aufgenommen · transkribiert
Funktioniert mit den Tools, die dein Team bereits nutzt
FAQs
No. Video, recording, and transcription all run natively inside the room, so there's no separate video vendor to configure or pay for.
ANHANG
Quellen und Quellenangaben
Alle oben genannten Zahlen stammen aus unabhängigen, veröffentlichten Forschungsarbeiten, die unten aufgeführt sind.
|Abbildung
|Was es misst
|Zeitraum · Grundlage
|47 %, 11 Apps
|Digitale Mitarbeiter, die Schwierigkeiten haben, die benötigten Informationen zu finden, und Anwendungen, die im Durchschnitt genutzt werden
|[1] Gartner, Umfrage zur digitalen Mitarbeitererfahrung, 2022 (veröffentlicht 2023) · 4.861 Mitarbeiter
|56 %
|Wissensarbeiter, die oft jemanden fragen oder ein Treffen vereinbaren müssen, um an die benötigten Informationen zu kommen
|[3] Atlassian, State of Teams 2025 · 12.000 Wissensarbeiter
|1.200 pro Tag, ca. 4 Stunden pro Woche
|Durchschnittliche Anzahl der App-Wechsel pro Wissensarbeiter pro Tag und wöchentlicher Zeitaufwand für die erneute Einarbeitung nach jedem Wechsel
|[2] Murty, Dadlani und Das, Harvard Business Review, 2022 · 137 Nutzer, drei Fortune-500-Unternehmen
Give every meeting a room, and a record worth keeping.
See Collaboration Rooms in a live walkthrough.