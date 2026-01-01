SO FUNKTIONIERT ES
Berufliches und Privates, in einer Tagesübersicht.
Cockpit bietet dir einen übersichtlichen Überblick über deinen bevorstehenden Tag. Es liest alle Kalender aus, die du verbindest – sowohl berufliche als auch private –, sodass ein Zahnarzttermin die Stunde genauso blockiert wie ein Kundengespräch.
The day, in order, from every source you use.
What's next, what's protected, and how much of the hour is left. Meetings arranged through Doodle and the ones already on your calendar sit in one column, and anything personal you'd never plug into a work tool still shows up as time that's taken.
- Every connected calendar in one column, work and personal alike
- Protected time shown as part of the day
- What's next and how much time is actually left before it
Close in on today, or stand back and see the week.
The week view shows the pattern: protected mornings, blocks that have filled up, the afternoon with three meetings stacked together. Switching between day and week is one control, and it keeps your place.
- One control to move between the day and the week
- Protected time visible across the week
Da wir eine Organisation sind, die komplett im Homeoffice arbeitet und deren Mitarbeiter, Vorstandsmitglieder, Partner und Spender über das ganze Land verteilt sind, versuche ich oft, viele Terminkalender und Zeitzonen unter einen Hut zu bringen. Ich habe in der Vergangenheit schon andere Terminplaner ausprobiert, aber Doodle finde ich am intuitivsten.
WARUM DAS WICHTIG IST
Wenn sich Pläne ändern und das Treffen bzw. die Treffen dringend angepasst werden müssen.
Du bist spät dran, für ein Meeting fehlt noch jemand, ein Notfall macht den Nachmittag zunichte oder du brauchst Zeit zum konzentrierten Arbeiten und kannst das Meeting auf asynchrone Kommunikation umstellen. In jedem dieser Fälle reicht ein Fingertipp auf das Meeting selbst, und alle Betroffenen werden dank „Instant Actions“ automatisch auf dem Laufenden gehalten.
Bist du spät dran? Oder hast du jemanden vergessen?
Ein Fingertipp reicht aus, um die Teilnehmer des Meetings mithilfe einer vorgefertigten Vorlage zu informieren. Du kannst auch schnell jemanden zum Meeting hinzufügen, den du zunächst übersehen hast – und das alles direkt aus der Cockpit-Ansicht heraus.
Clear my day, when the day has to go.
Something's happened and the afternoon has to go. One action clears it, from the day itself. Protected time and meetings sit in the same column, so what's being cleared is visible before it goes.
Alle aktuellen Ereignisse auf einen Blick.
„Auf asynchrones Verfahren umstellen“ verwandelt ein Meeting, das die Zeit zum konzentrierten Arbeiten einschränkt, in einen Bericht, den jeder in Ruhe lesen kann.
- Join meeting
- Add participants
- Running late
- Clear my day
- A-sync meeting
- Reschedule
- Create follow-up
- Send email
AUFGABEN-WIDGET
Deine To-do-Liste, ganz nach deinem Geschmack.
Du musst nicht zwischen Apps hin- und herwechseln, um deinen Tag anhand deiner Termine und Aufgaben zu organisieren. Alles, was du erledigen musst, findest du an einem Ort – in dem Format, das du bevorzugst.
– Überfällig, heute fällig und anstehend – direkt neben den Terminen sichtbar – Zieh jede Aufgabe direkt in den Kalender, um ihr einen Termin zuzuweisen – Kein Wechsel zwischen verschiedenen Ansichten, um zu sehen, wie dein Tag wirklich aussieht
PEOPLE-WIDGET
Mit wem du dich heute triffst.
Mit wem du dich heute triffst, wann die Person das nächste Mal Zeit hat und wer von ihnen woanders arbeitet. Einen Termin mit einer dieser Personen zu vereinbaren, ist nur einen Klick entfernt – ohne zurück zum Suchfeld zu müssen oder den Tag zu verlassen, um einen gemeinsamen Termin zu finden.
– Alle, mit denen du dich heute triffst, an einem Ort neben dem Kalender – Sieh, wann jemand das nächste Mal Zeit hat, ohne ihn fragen zu müssen – Vereinbare mit einem Klick einen Termin mit der richtigen Person, direkt aus dem Tagesplan heraus
ADAPTIVE DAY BRIEF · MOBIL
Die Aufgabenstellung, noch bevor du am Schreibtisch sitzt.
WAS DU BEKOMMST
Was das Cockpit heute leistet
Artikel, die mit „Demnächst erhältlich“ gekennzeichnet sind, befinden sich noch in der Entwicklung. Melde dich bei uns, um einen kleinen Vorgeschmack zu bekommen.
The day and week surface
Your day and your week in one place, with meetings, protected time and what's owed together.
- Available now
Instant Actions
Running late, reschedule and follow up, on the meeting itself. Clearing a day, adding participants and joining a call sit alongside them.
- Available now
The day brief on mobile
The day ahead as a brief, on the phone. Requires the Doodle mobile app.
- Available now
Task widget
Overdue, due today and upcoming, next to the meetings, and draggable onto the day itself.
- Available now
People widget
Who you're seeing today, when they're next free, and a click to book more time with them.
- Available now
One place to create anything
A meeting, a task, focus time, or a poll, all started from the same control.
- Available now
Switch to async
Move a meeting that's crowding out focus time into an update the room reads on its own time.
- Available now
A day that repairs itself
When something breaks the day, it gets rebuilt around what still matters.
- Coming soon
Funktioniert mit den Tools, die dein Team bereits nutzt
FAQs
Nein. Eure Kalender bleiben, wo sie sind. „My Time“ liest jeden Kalender aus, den ihr verbindet, und zeigt sie in einer Tagesansicht an – zusammen mit euren Aufgaben und eurer geschützten Zeit.
Your day in the middle. Everything you need to run it, around the edges.
Termine, die Leute, die daran teilnehmen, was bis heute Abend erledigt sein muss und die Zeit, die dir noch bleibt – alles an einem Ort. Wenn der Tag sich ändert, ist die Lösung nur einen Fingertipp entfernt.