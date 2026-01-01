Du musst nicht zwischen Apps hin- und herwechseln, um deinen Tag anhand deiner Termine und Aufgaben zu organisieren. Alles, was du erledigen musst, findest du an einem Ort – in dem Format, das du bevorzugst.

– Überfällig, heute fällig und anstehend – direkt neben den Terminen sichtbar – Zieh jede Aufgabe direkt in den Kalender, um ihr einen Termin zuzuweisen – Kein Wechsel zwischen verschiedenen Ansichten, um zu sehen, wie dein Tag wirklich aussieht