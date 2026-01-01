Round robin

Nur in einen Termin, den die Person auch wirklich einhalten kann. Nutze diese Funktion dort, wo die Aufgaben austauschbar sind, die Arbeitsbelastung aber nicht: eingehende Anfragen, Erstgespräche, Sprechstunden, Supportanrufe, Vorstellungsgespräche in der ersten Runde.

Jeder, der laut einem verbundenen Kalender gerade beschäftigt ist, wird automatisch übersprungen, sodass bei einer Rotation niemals jemand in ein Meeting eingeteilt wird, an dem er nicht teilnehmen kann.