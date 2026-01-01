650+
Geplante Vorstellungsgespräche pro Personalvermittler im Jahr 2025 – ein Anstieg um 128 % seit 2022. [1]
26 %
Schneller: Automatische Terminvereinbarung für Vorstellungsgespräche vs. manuelle. [2]
79 %
Viele Assistenten geben an, dass die Terminplanung ihre häufigste Aufgabe ist. [3]
Unser Team arbeitet in versetzten Schichten, daher hat sich unsere Effizienz durch den Einsatz dieses Tools deutlich gesteigert. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, ohne dieses Tool zu planen!
SO FUNKTIONIERT ES
Einmal veröffentlichen. Die Seite wählt den Host aus.
SCHRITT 1
Ein Link für das ganze Team
Eine Seite für das ganze Team. Wer auch immer die Planung übernimmt, muss nicht wissen, wer Zeit hat, wer im Urlaub ist oder wer gerade dran ist.
SCHRITT 2
Abwechselnd oder alle gleichzeitig
Bei „Round Robin“ wird die nächste Buchung an das nächste Mitglied weitergeleitet. Bei „Collective“ wird die gesamte Gruppe in den Raum aufgenommen. Beide funktionieren auf derselben Seite. Du wählst eine Option in den Einstellungen aus.
SCHRITT 3
Jeder Kalender wird zuerst überprüft
Zeiten, in denen eine betreffende Person beschäftigt ist, werden automatisch ausgeblendet – und zwar in jedem Kalender, den sie verknüpft hat. Die Seite kann die dahinter stehenden Personen nicht doppelt buchen.
WARUM DAS WICHTIG IST
Es sind immer dieselben zwei Leute, die an jedem Treffen teilnehmen.
Der Termin geht an denjenigen, bei dem es am einfachsten ist, einen Termin zu vereinbaren, und oft sind es immer dieselben beiden, weil es schon immer so war. Die Teams brauchen eine gerechtere Methode, um den Dienstplan zu verteilen – schaut euch doch einfach mal die Zahlen an.
5 % bis 35 %
Über das Werk
Eine unabhängige Studie unter mehr als 300 Unternehmen ergab, dass die aktivsten 3 bis 5 Prozent der Mitarbeiter 20 bis 35 Prozent aller wertvollen Zusammenarbeit leisten. Auf einer Buchungsseite siehst du, wo das landet. [4]
59 %
Mehr Arbeit, dieselben Leute
59 % der Verwaltungsfachkräfte geben an, dass sich ihr Aufgabenbereich seit 2021 erheblich erweitert hat (World Administrators Alliance, 2026, 3.221 Antworten). [5]
13 + 9
Dreizehn drinnen, neun draußen
An einer typischen B2B-Kaufentscheidung sind dreizehn Personen innerhalb der kaufenden Organisation und neun außerhalb beteiligt. Eine Teamseite überprüft alle verknüpften Kalender, bevor sie einen Termin vorschlägt. [6]
TWO MODES
Rotate to one person, or bring in the whole team.
Beides findet auf derselben Seite statt. Der Unterschied liegt darin, ob für das Treffen einer von euch oder mehrere benötigt werden. „Round Robin“ verteilt die Last. „Collective“ bringt die Gruppe zusammen.
- Round robin
- Team
Die nächste Buchung geht an das nächste Mitglied
Nur in einen Termin, den die Person auch wirklich einhalten kann. Nutze diese Funktion dort, wo die Aufgaben austauschbar sind, die Arbeitsbelastung aber nicht: eingehende Anfragen, Erstgespräche, Sprechstunden, Supportanrufe, Vorstellungsgespräche in der ersten Runde.
Jeder, der laut einem verbundenen Kalender gerade beschäftigt ist, wird automatisch übersprungen, sodass bei einer Rotation niemals jemand in ein Meeting eingeteilt wird, an dem er nicht teilnehmen kann.
- Gemeinsam organisiert, gemeinsam veranstaltet
- Unternehmen
Alle auf der Seite sind in der Buchung enthalten
Die Seite zeigt nur Termine an, die für alle gleichzeitig passen. Nutze sie dort, wo die Besprechung wirklich die ganze Gruppe braucht: bei einer Podiumsdiskussion, einer technischen Vertiefung zusammen mit dem Kundenbetreuer oder einer Besprechung, bei der beide Seiten des Unternehmens vertreten sein müssen.
Gemeinsam verwaltete Seiten sind eine Enterprise-Funktion. „Round Robin“ und die Team-Seite gibt es in Team.
BY TEAM
Passt zu jedem Arbeitsablauf, ganz nach deinen Bedürfnissen.
Egal, ob du ein hochwertiges Erlebnis, eine schnellere Bearbeitung oder eine gerechtere Verteilung suchst: Round Robin überprüft jeden Kalender, den ein Mitglied verknüpft hat, und wendet dabei dieselben Arbeitszeit- und Pufferregeln an, die das Team bereits festgelegt hat.
REVENUE
Inbound piles onto the same two reps
Routing misfires and leads go cold while somebody works out whose turn it was.
Das erste Treffen findet früher statt, und die Arbeitslast verteilt sich von selbst.
KPIs: Zeit bis zum ersten Treffen, Reaktionszeit auf Leads, Teamabdeckung.
TALENT AND HR
Ein fünfköpfiges Gremium, das in jeder Phase manuell geleitet wird
Plus a candidate who doesn't work for you, across two time zones.
Es kommt schneller zu Vorstellungsgesprächen, und der Bewerber sieht nur einen Link.
KPIs: Zeit bis zum Vorstellungsgespräch, Zeit bis zur Einstellung, Bewerberabbruch.
SUPPORT AND SUCCESS
One person ends up carrying the week
Because their link is the one people happen to have.
Die Aufgabenverteilung gilt für das gesamte Team.
KPIs: Reaktionszeit, Erfassungsgrad, Besprechungen pro Person.
WHAT YOU GET
Time OS: now and next
Team booking page
One page for the team, with the whole team behind the link.
- Available now
- Team
Round Robin distribution
The next booking goes to the next member, and only into a slot they can keep.
- Available now
- Team
Everyone at once
The collective mode: one booking, several hosts, offered only when all of them are free.
- Available now
- Team
Team Directory
Browse the team by department, see who's free soonest, and book the right person directly.
- Available now
- Team
Double-booking prevention
Busy time on any connected calendar is hidden from the page automatically, for every member.
- Available now
- Team
Co-hosted meetings
Several named hosts on one page, for the meetings that need more than one of you.
- Available now
- Team
Booking on behalf
For the person who runs somebody else's diary, with that person's rules respected.
- Available now
- Unternehmen
Group polls with a co-host
Two people running the same poll, for meetings where finding the time is the hard part.
- Coming soon
- Team
Co-hosted pages
Routes each meeting to the right person, and flags it when the load drifts. Part of the Enterprise plan.
- Coming soon
- Unternehmen
FAQs
Nein. Jeder, der den Link hat, kann buchen – ganz ohne Konto und ohne etwas installieren zu müssen. Konten und verknüpfte Kalender sind auf deiner Seite der Seite wichtig, denn so weiß das System, wer Zeit hat.
APPENDIX
Every number on this page comes from independent, published research. Full citations in the table.
|Figure
|What it measures
|Period · basis
|650+
|Die Anzahl der pro Personalvermittler geplanten Jahresgespräche im Jahr 2025 ist im Vergleich zu 2022 um 128 % gestiegen
|[1] Greenhouse, „The Hire Standard“, März 2026 · Über 6.000 nordamerikanische Unternehmen
|26 %
|Wie viel schneller die automatisierte Terminvereinbarung für Vorstellungsgespräche im Vergleich zur manuellen ist (Median 3,7 gegenüber 5 Stunden)
|[2] Ashby, Talent Trends Report: Benchmarks für die Personalbeschaffung, 2026 · 54 Millionen Bewerbungen
|79 %
|Assistenten der Geschäftsleitung, die sich um die Terminplanung kümmern – das ist ihre häufigste Aufgabe
|[3] Prialto, Bericht zur Produktivität von Führungskräften 2025 · 508 Führungskräfte
|3–5 % / 20–35 %
|Anteil der Mitarbeiter, die diesen Anteil an der wertschöpfenden Zusammenarbeit erwirtschaften
|[4] Cross, Rebele & Grant, „Collaborative Overload“, Harvard Business Review, 2016 · über 300 Organisationen
|59 %
|Verwaltungsfachkräfte, deren Aufgabenbereich sich seit 2021 erheblich erweitert hat
|[5] World Administrators Alliance, Global Skills Matrix 2026 · 3.221 Antworten, 69 Länder
|13 + 9
|Personen, die an einer typischen B2B-Kaufentscheidung beteiligt sind, sowohl innerhalb als auch außerhalb der kaufenden Organisation
|[6] Forrester, „The State of Business Buying 2026“ · fast 18.000 Geschäftskäufer
Funktioniert mit den Tools, die dein Team bereits nutzt
Bring us the rotation that keeps landing on one person.
The inbound queue, the interview loop, the rota one person is already carrying. We'll turn it into one page, and show you where the load has been going.