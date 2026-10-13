Was kostet ein Meeting wirklich?
Meetings beanspruchen einen großen Teil jedes Gehalts, das du zahlst, und tauchen trotzdem kaum in einem Budget auf. Hier liest du, wie du sie bezifferst und dir einen Teil der Stunden zurückholst.
Use Cases
Data Storys und Studien dazu, wo die Tage deines Teams bleiben, geschrieben für deine Rolle und deine Branche.
Meetings beanspruchen einen großen Teil jedes Gehalts, das du zahlst, und tauchen trotzdem kaum in einem Budget auf. Hier liest du, wie du sie bezifferst und dir einen Teil der Stunden zurückholst.
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Aus der Story Ist die Vorlaufzeit die versteckte Hälfte deiner Time-to-Hire?
Wartezeit pro Einstellung heute
21 Tage
Wartezeit pro Einstellung mit deinem Ziel
9 Tage
Wartezeit, die bleibtWartezeit, die wegfällt
Gewonnene Kandidatentage pro Quartal
144 Tage
Wartezeit pro Einstellung = Tage bis zum ersten Gespräch + (Runden minus 1) × Tage zwischen den Runden. Gezählt werden die Kalendertage, die ein Kandidat wartet, nur auf Basis der Zahlen, die du eingibst.
Wir zeigen dir Doodle in deinem eigenen Kalender.