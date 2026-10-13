Aus der Story Ist die Vorlaufzeit die versteckte Hälfte deiner Time-to-Hire?

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Deine Wartezeit bis zum Gespräch Beispielzahlen, ändere sie

Einstellungen pro Quartal 12 Tage von Shortlist bis Erstgespräch 9 Gesprächsrunden 3 Tage zwischen den Runden 6 Wenn jede Lücke schrumpft auf (Tage) 3 Wartezeit pro Einstellung heute 21 Tage Wartezeit pro Einstellung mit deinem Ziel 9 Tage Wartezeit, die bleibtWartezeit, die wegfällt Gewonnene Kandidatentage pro Quartal 144 Tage

Wartezeit pro Einstellung = Tage bis zum ersten Gespräch + (Runden minus 1) × Tage zwischen den Runden. Gezählt werden die Kalendertage, die ein Kandidat wartet, nur auf Basis der Zahlen, die du eingibst.