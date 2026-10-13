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Mach die Rechnung für die Zeit deines Teams

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Eine lächelnde Frau in einer weißen Bluse schaut in einem sonnigen Büro aus dem Fenster
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Was kostet ein Meeting wirklich?

Meetings beanspruchen einen großen Teil jedes Gehalts, das du zahlst, und tauchen trotzdem kaum in einem Budget auf. Hier liest du, wie du sie bezifferst und dir einen Teil der Stunden zurückholst.

Chirag HarendraLesezeit: 10 Minuten

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Aus der Story Ist die Vorlaufzeit die versteckte Hälfte deiner Time-to-Hire?

Deine Wartezeit bis zum Gespräch

Beispielzahlen, ändere sie

Wartezeit pro Einstellung heute

21 Tage

Wartezeit pro Einstellung mit deinem Ziel

9 Tage

Wartezeit, die bleibtWartezeit, die wegfällt

Gewonnene Kandidatentage pro Quartal

144 Tage

Wartezeit pro Einstellung = Tage bis zum ersten Gespräch + (Runden minus 1) × Tage zwischen den Runden. Gezählt werden die Kalendertage, die ein Kandidat wartet, nur auf Basis der Zahlen, die du eingibst.

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