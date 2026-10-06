Wie intensiv ist deinSommer?
Wir haben uns angesehen, wie Menschen in 23 Ländern im Sommer 2025 ihre gemeinsame Zeit geplant haben. Manche Länder schalten fast komplett ab. Andere merken kaum, dass August ist.
- Tiefste Flaute
- Spanien, -55%
- Kaum eine Pause
- USA, -7%
- Ruhigste Woche
- 11. August, in 9 Ländern
„Ab September wieder da.“ Wenn du im August schon mal jemandem in Europa gemailt hast, kennst du diese Abwesenheitsnotiz.
Ich habe mich immer gefragt, wie viel davon Ruf ist und wie viel Realität. Also habe ich eine einfache Frage gestellt: Wenn der Sommer kommt, wie sehr ziehen sich die Menschen in jedem Land wirklich davon zurück, Meetings, Events und Treffen zu planen?
Jede Woche organisieren Menschen mit Doodle alles Mögliche, vom Teammeeting bis zum Familientreffen. Das gibt uns einen seltenen Einblick, wie der Sommer wirklich ankommt, Land für Land, Woche für Woche. Das haben wir herausgefunden.
Die Sommerflaute
Welche Länder schalten im Sommer am stärksten ab?
Spanien, Schweden, Norwegen und Frankreich schalten am stärksten ab: Im Juli und August 2025 sank die Zahl der Menschen, die mit Doodle etwas organisierten, im Vergleich zum Frühjahr um 47% bis 55%. In den USA ging sie nur um 7% zurück. In Australien, wo gerade Winter war, gab es gar keinen Rückgang.
-55 %
Spanien, die tiefste Sommerflaute der 23 Länder.
Quelle
- Herausgeber
- Doodle-Daten, Sommer 2025
- Stichprobe
- Wöchentliche Organisatoren in Spanien
- Typ
- Plattformdaten, Juli und August im Vergleich zum Frühjahr
-50 %
Schweden, ruhig ab Anfang Juni.
Quelle
- Herausgeber
- Doodle-Daten, Sommer 2025
- Stichprobe
- Wöchentliche Organisatoren in Schweden
- Typ
- Plattformdaten, Juli und August im Vergleich zum Frühjahr
-47 %
Norwegen, am ruhigsten in der Woche ab dem 14. Juli.
Quelle
- Herausgeber
- Doodle-Daten, Sommer 2025
- Stichprobe
- Wöchentliche Organisatoren in Norwegen
- Typ
- Plattformdaten, Juli und August im Vergleich zum Frühjahr
-47 %
Frankreich, am ruhigsten in der Woche ab dem 11. August.
Quelle
- Herausgeber
- Doodle-Daten, Sommer 2025
- Stichprobe
- Wöchentliche Organisatoren in Frankreich
- Typ
- Plattformdaten, Juli und August im Vergleich zum Frühjahr
-7 %
USA, mit einer ruhigen Woche rund um den 4. Juli.
Quelle
- Herausgeber
- Doodle-Daten, Sommer 2025
- Stichprobe
- Wöchentliche Organisatoren in den USA
- Typ
- Plattformdaten, Juli und August im Vergleich zum Frühjahr
+1 %
Australien, mitten im dortigen Winter.
Quelle
- Herausgeber
- Doodle-Daten, Sommer 2025
- Stichprobe
- Wöchentliche Organisatoren in Australien
- Typ
- Plattformdaten, Juli und August im Vergleich zum Frühjahr
Sommerflaute = durchschnittliche Zahl wöchentlicher Organisatoren im Juli und August 2025 (ISO-Wochen 27 bis 35) im Vergleich zu einem Referenzwert im Frühjahr (21. April bis 15. Juni 2025). Die vollständige Rangliste aller 23 Länder findest du in der Heatmap unten.
Woche für Woche
Wann wird es in welchem Land ruhig?
Die ruhigen Wochen folgen den Ferien im jeweiligen Land. Die nordischen Länder machen den Anfang: Finnland und Norwegen erreichen ihren Tiefpunkt in der Woche ab dem 14. Juli. Belgien, Dänemark und Schweden folgen in der Woche ab dem 21. Juli. In der Woche ab dem 11. August erreichen dann Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland und fünf weitere Länder gemeinsam ihren Tiefpunkt, rund um den Feiertag am 15. August.
An diesem Tiefpunkt fallen Norwegen, Finnland, Spanien und Italien auf 14% bis 18% ihres Frühjahrsniveaus. Der Großteil Europas ist in der ersten Septemberwoche wieder im Normalbetrieb. Deutschland braucht bis Oktober, weil die Schulferien je nach Bundesland versetzt liegen.
|Land
|26. Mai
|2. Juni
|9. Juni
|16. Juni
|23. Juni
|30. Juni
|7. Juli
|14. Juli
|21. Juli
|28. Juli
|4. Aug.
|11. Aug.
|18. Aug.
|25. Aug.
|1. Sept.
|8. Sept.
|15. Sept.
|22. Sept.
|29. Sept.
|Rückgang
|Spanien
|105
|106
|97
|95
|79
|83
|72
|63
|49
|37
|22
|17
|21
|38
|82
|88
|93
|93
|96
|-55%
|Schweden
|85
|86
|85
|64
|58
|39
|24
|19
|19
|24
|40
|74
|100
|108
|108
|105
|105
|108
|103
|-50%
|Norwegen
|90
|92
|74
|81
|67
|42
|20
|14
|16
|26
|63
|84
|103
|109
|104
|101
|102
|103
|97
|-47%
|Frankreich
|87
|113
|95
|102
|94
|89
|78
|56
|56
|44
|31
|24
|39
|65
|91
|96
|97
|96
|98
|-47%
|Ungarn
|102
|106
|85
|92
|74
|67
|64
|53
|56
|52
|46
|49
|52
|79
|103
|95
|89
|87
|94
|-42%
|Finnland
|83
|98
|83
|69
|53
|31
|21
|16
|17
|30
|74
|103
|114
|118
|123
|119
|114
|108
|109
|-42%
|Italien
|112
|99
|102
|100
|92
|97
|89
|79
|65
|52
|37
|18
|30
|62
|91
|98
|101
|100
|106
|-41%
|Tschechien
|104
|98
|94
|87
|81
|62
|56
|56
|56
|56
|56
|54
|63
|75
|90
|87
|89
|92
|94
|-41%
|Belgien
|88
|104
|87
|93
|91
|84
|72
|57
|41
|48
|46
|44
|66
|78
|89
|91
|90
|91
|94
|-40%
|Portugal
|102
|110
|77
|87
|93
|100
|88
|80
|66
|52
|33
|29
|38
|53
|89
|100
|106
|97
|108
|-40%
|Polen
|102
|111
|95
|74
|84
|80
|68
|63
|52
|52
|54
|48
|61
|64
|77
|79
|82
|84
|100
|-40%
|Dänemark
|82
|88
|82
|85
|83
|62
|41
|29
|29
|45
|70
|89
|97
|98
|103
|102
|101
|98
|98
|-38%
|Griechenland
|108
|99
|98
|106
|104
|103
|95
|89
|69
|51
|29
|21
|43
|75
|104
|96
|99
|98
|102
|-36%
|Österreich
|84
|105
|88
|77
|91
|83
|78
|68
|64
|61
|57
|52
|65
|71
|78
|84
|84
|90
|91
|-33%
|Kanada
|101
|97
|92
|90
|77
|64
|75
|70
|64
|61
|60
|71
|79
|84
|90
|102
|101
|102
|98
|-30%
|Niederlande
|90
|110
|91
|95
|92
|89
|83
|76
|59
|55
|57
|55
|75
|85
|98
|87
|93
|98
|97
|-30%
|Irland
|105
|87
|97
|90
|86
|78
|74
|70
|66
|63
|53
|64
|76
|93
|112
|111
|121
|121
|119
|-29%
|Deutschland
|89
|107
|84
|85
|99
|99
|93
|83
|76
|70
|65
|61
|66
|69
|73
|76
|81
|85
|78
|-24%
|Schweiz
|84
|105
|88
|95
|92
|88
|82
|68
|56
|46
|65
|81
|100
|98
|95
|95
|96
|95
|92
|-24%
|Vereinigtes Königreich
|84
|104
|102
|95
|95
|92
|88
|88
|81
|76
|74
|71
|73
|65
|88
|92
|94
|97
|102
|-21%
|Brasilien
|103
|108
|98
|77
|97
|84
|74
|64
|62
|76
|90
|100
|107
|102
|100
|86
|91
|88
|85
|-16%
|Vereinigte Staaten
|87
|97
|90
|81
|87
|71
|90
|88
|88
|90
|96
|99
|107
|106
|99
|108
|105
|104
|104
|-7%
|Australien
|104
|101
|91
|93
|95
|96
|90
|96
|103
|106
|107
|105
|106
|103
|98
|99
|96
|93
|91
|+1%
Jede Zelle zeigt die wöchentlichen Organisatoren in Prozent des Frühjahrsniveaus 2025 im jeweiligen Land. Die Wochen reichen vom 26. Mai bis 29. September 2025 und sind nach ihrem Montag benannt.
Arbeit und Erholung
Schalten Länder mit längeren Arbeitszeiten stärker ab?
Ganz so einfach ist es nicht. Einige Länder mit den wenigsten Arbeitsstunden pro Jahr, wie Norwegen, Schweden und Dänemark, schalten auch am stärksten ab. Andere mit langen Arbeitsjahren, wie Tschechien, Polen und Portugal, fahren im Sommer trotzdem um rund 40% herunter. Die USA verbinden lange Arbeitszeiten mit fast keiner Sommerflaute.
Stunden: durchschnittlich tatsächlich geleistete Arbeitsstunden pro Jahr und Erwerbstätigem laut OECD, 2025. Die OECD weist darauf hin, dass diese Zahlen „wegen Unterschieden in ihren Quellen ungeeignet für Vergleiche der Höhe der durchschnittlichen Jahresarbeitszeit in einem bestimmten Jahr“ sind. Außerdem sind Teilzeitkräfte enthalten. Sieh die horizontale Position also nur als groben Anhaltspunkt. Die gestrichelten Linien markieren den Median dieser 20 Länder. Griechenland, Ungarn und Brasilien fehlen, weil keine vergleichbare jährliche OECD-Zahl verwendet wurde.
Vorausplanen
Wie weit im Voraus planen Menschen für den August?
Weiter als für den Juli. In Dänemark wurde eine Gruppenumfrage für einen Termin im August im Median 39 Tage vorher verschickt, gegenüber 17 Tagen für Juli. Belgien und Frankreich zeigen dasselbe Muster. Spanien und Italien planen den ganzen Sommer kurzfristig, mit 7 bis 11 Tagen.
- Dänemark: 39 Tage im Voraus für Termine im August, 17 für Juli.
- Belgien: 27 Tage für August, 15 für Juli.
- Frankreich: 25 Tage für August, 13 für Juli.
- Deutschland, Schweiz und Schweden: 22 Tage für August, gegenüber 14 bis 16 für Juli.
- Großbritannien und Niederlande: 17 Tage für August, 15 und 12 für Juli.
- USA: 11 Tage für August, 12 für Juli.
- Italien und Spanien: 11 und 9 Tage für August, 7 und 8 für Juli.
Median der Tage zwischen der Erstellung einer Gruppenumfrage und ihrem frühesten vorgeschlagenen Termin, Sommer 2025, aus einer Stichprobe von 10% der Gruppenumfragen. Das Land ist die Zeitzone, die in der Umfrage eingestellt ist.
Dein Sommer
Wie planst du einen besseren Sommer, egal wo du bist?
Plane den August früh, schütze die Zeit, in der du weg bist, und mach es den Leuten leicht, dich nach deiner Rückkehr zu erreichen. Drei kleine Gewohnheiten decken fast alles ab.
- Schick die Umfrage im Juni. Für eine Reise im August oder ein Treffen im Sommer: Schick früh eine Gruppenumfrage. Freunde, Familie und Kollegen stimmen über die Termine ab, und niemand braucht ein Konto, um mitzumachen.
- Lass deinen Kalender Nein sagen. Trag deinen Urlaub als Abwesenheit mit automatischer Ablehnung ein. Dann bekommen Einladungen für diese Wochen eine freundliche Antwort, während du am Strand liegst.
- Buch den September, bevor du fährst. Teile eine Buchungsseite für deine Rückkehr. So landen Treffen zu Zeiten, die du wählst, verteilt über deine ersten Wochen nach dem Urlaub.
Wenn dir dein Sommer ruhiger vorkam als der aller anderen, oder voller, bildest du dir das wahrscheinlich nicht ein. Wo du lebst, bestimmt, wann die Welt um dich herum langsamer wird.
Wie intensiv war dein Sommer?Demo anfordern
So sind wir vorgegangen
Die Doodle-Daten zählen wöchentlich aktive Organisatoren: Menschen, die in einer bestimmten Woche im Sommer 2025 eine Gruppenumfrage mit mindestens einer Antwort durchgeführt oder eine Buchung erhalten haben. Als Land zählt der Ort, an dem die Person beim Organisieren war, ermittelt über ihr Gerät. Wer also im Ausland Urlaub macht, zählt dort, wo er gerade ist.
Der Referenzwert ist der Durchschnitt aus acht Frühjahrswochen, vom 21. April bis 15. Juni 2025. Einige Feiertage im Frühjahr fallen in diesen Zeitraum, deshalb sind die Rückgänge eher vorsichtig berechnet. Wir berücksichtigen 23 Länder mit mindestens 500 wöchentlichen Organisatoren im Frühjahr und zeigen Prozentwerte, keine absoluten Zahlen.
Plane den nächsten Sommer früh.
Schick deine erste Gruppenumfrage in weniger als einer Minute.