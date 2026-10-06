„Ab September wieder da.“ Wenn du im August schon mal jemandem in Europa gemailt hast, kennst du diese Abwesenheitsnotiz. Ich habe mich immer gefragt, wie viel davon Ruf ist und wie viel Realität. Also habe ich eine einfache Frage gestellt: Wenn der Sommer kommt, wie sehr ziehen sich die Menschen in jedem Land wirklich davon zurück, Meetings, Events und Treffen zu planen? Jede Woche organisieren Menschen mit Doodle alles Mögliche, vom Teammeeting bis zum Familientreffen. Das gibt uns einen seltenen Einblick, wie der Sommer wirklich ankommt, Land für Land, Woche für Woche. Das haben wir herausgefunden.

Die Sommerflaute Welche Länder schalten im Sommer am stärksten ab? Spanien, Schweden, Norwegen und Frankreich schalten am stärksten ab: Im Juli und August 2025 sank die Zahl der Menschen, die mit Doodle etwas organisierten, im Vergleich zum Frühjahr um 47% bis 55%. In den USA ging sie nur um 7% zurück. In Australien, wo gerade Winter war, gab es gar keinen Rückgang. -55 % Spanien, die tiefste Sommerflaute der 23 Länder. + − Quelle Herausgeber Doodle-Daten, Sommer 2025 Stichprobe Wöchentliche Organisatoren in Spanien Typ Plattformdaten, Juli und August im Vergleich zum Frühjahr Link So sind wir vorgegangen -50 % Schweden, ruhig ab Anfang Juni. + − Quelle Herausgeber Doodle-Daten, Sommer 2025 Stichprobe Wöchentliche Organisatoren in Schweden Typ Plattformdaten, Juli und August im Vergleich zum Frühjahr Link So sind wir vorgegangen -47 % Norwegen, am ruhigsten in der Woche ab dem 14. Juli. + − Quelle Herausgeber Doodle-Daten, Sommer 2025 Stichprobe Wöchentliche Organisatoren in Norwegen Typ Plattformdaten, Juli und August im Vergleich zum Frühjahr Link So sind wir vorgegangen -47 % Frankreich, am ruhigsten in der Woche ab dem 11. August. + − Quelle Herausgeber Doodle-Daten, Sommer 2025 Stichprobe Wöchentliche Organisatoren in Frankreich Typ Plattformdaten, Juli und August im Vergleich zum Frühjahr Link So sind wir vorgegangen -7 % USA, mit einer ruhigen Woche rund um den 4. Juli. + − Quelle Herausgeber Doodle-Daten, Sommer 2025 Stichprobe Wöchentliche Organisatoren in den USA Typ Plattformdaten, Juli und August im Vergleich zum Frühjahr Link So sind wir vorgegangen +1 % Australien, mitten im dortigen Winter. + − Quelle Herausgeber Doodle-Daten, Sommer 2025 Stichprobe Wöchentliche Organisatoren in Australien Typ Plattformdaten, Juli und August im Vergleich zum Frühjahr Link So sind wir vorgegangen Sommerflaute = durchschnittliche Zahl wöchentlicher Organisatoren im Juli und August 2025 (ISO-Wochen 27 bis 35) im Vergleich zu einem Referenzwert im Frühjahr (21. April bis 15. Juni 2025). Die vollständige Rangliste aller 23 Länder findest du in der Heatmap unten.

Woche für Woche Wann wird es in welchem Land ruhig? Die ruhigen Wochen folgen den Ferien im jeweiligen Land. Die nordischen Länder machen den Anfang: Finnland und Norwegen erreichen ihren Tiefpunkt in der Woche ab dem 14. Juli. Belgien, Dänemark und Schweden folgen in der Woche ab dem 21. Juli. In der Woche ab dem 11. August erreichen dann Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland und fünf weitere Länder gemeinsam ihren Tiefpunkt, rund um den Feiertag am 15. August. An diesem Tiefpunkt fallen Norwegen, Finnland, Spanien und Italien auf 14% bis 18% ihres Frühjahrsniveaus. Der Großteil Europas ist in der ersten Septemberwoche wieder im Normalbetrieb. Deutschland braucht bis Oktober, weil die Schulferien je nach Bundesland versetzt liegen. Nach Rückgang sortieren Nach ruhigster Woche sortieren Frühjahrsniveau Ruhig Mai Jun Jul Aug Sep Land 26 26. Mai 2 2. Juni 9 9. Juni 16 16. Juni 23 23. Juni 30 30. Juni 7 7. Juli 14 14. Juli 21 21. Juli 28 28. Juli 4 4. Aug. 11 11. Aug. 18 18. Aug. 25 25. Aug. 1 1. Sept. 8 8. Sept. 15 15. Sept. 22 22. Sept. 29 29. Sept. Rückgang Spanien 105 106 97 95 79 83 72 63 49 37 22 17 21 38 82 88 93 93 96 -55 % Schweden 85 86 85 64 58 39 24 19 19 24 40 74 100 108 108 105 105 108 103 -50 % Norwegen 90 92 74 81 67 42 20 14 16 26 63 84 103 109 104 101 102 103 97 -47 % Frankreich 87 113 95 102 94 89 78 56 56 44 31 24 39 65 91 96 97 96 98 -47 % Ungarn 102 106 85 92 74 67 64 53 56 52 46 49 52 79 103 95 89 87 94 -42 % Finnland 83 98 83 69 53 31 21 16 17 30 74 103 114 118 123 119 114 108 109 -42 % Italien 112 99 102 100 92 97 89 79 65 52 37 18 30 62 91 98 101 100 106 -41 % Tschechien 104 98 94 87 81 62 56 56 56 56 56 54 63 75 90 87 89 92 94 -41 % Belgien 88 104 87 93 91 84 72 57 41 48 46 44 66 78 89 91 90 91 94 -40 % Portugal 102 110 77 87 93 100 88 80 66 52 33 29 38 53 89 100 106 97 108 -40 % Polen 102 111 95 74 84 80 68 63 52 52 54 48 61 64 77 79 82 84 100 -40 % Dänemark 82 88 82 85 83 62 41 29 29 45 70 89 97 98 103 102 101 98 98 -38 % Griechenland 108 99 98 106 104 103 95 89 69 51 29 21 43 75 104 96 99 98 102 -36 % Österreich 84 105 88 77 91 83 78 68 64 61 57 52 65 71 78 84 84 90 91 -33 % Kanada 101 97 92 90 77 64 75 70 64 61 60 71 79 84 90 102 101 102 98 -30 % Niederlande 90 110 91 95 92 89 83 76 59 55 57 55 75 85 98 87 93 98 97 -30 % Irland 105 87 97 90 86 78 74 70 66 63 53 64 76 93 112 111 121 121 119 -29 % Deutschland 89 107 84 85 99 99 93 83 76 70 65 61 66 69 73 76 81 85 78 -24 % Schweiz 84 105 88 95 92 88 82 68 56 46 65 81 100 98 95 95 96 95 92 -24 % Vereinigtes Königreich 84 104 102 95 95 92 88 88 81 76 74 71 73 65 88 92 94 97 102 -21 % Brasilien 103 108 98 77 97 84 74 64 62 76 90 100 107 102 100 86 91 88 85 -16 % Vereinigte Staaten 87 97 90 81 87 71 90 88 88 90 96 99 107 106 99 108 105 104 104 -7 % Australien 104 101 91 93 95 96 90 96 103 106 107 105 106 103 98 99 96 93 91 + 1 % Jede Zelle zeigt die wöchentlichen Organisatoren in Prozent des Frühjahrsniveaus 2025 im jeweiligen Land. Die Wochen reichen vom 26. Mai bis 29. September 2025 und sind nach ihrem Montag benannt.

Arbeit und Erholung Schalten Länder mit längeren Arbeitszeiten stärker ab? Ganz so einfach ist es nicht. Einige Länder mit den wenigsten Arbeitsstunden pro Jahr, wie Norwegen, Schweden und Dänemark, schalten auch am stärksten ab. Andere mit langen Arbeitsjahren, wie Tschechien, Polen und Portugal, fahren im Sommer trotzdem um rund 40% herunter. Die USA verbinden lange Arbeitszeiten mit fast keiner Sommerflaute. 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % Durchschnittliche Arbeitsstunden pro Jahr und Erwerbstätigem, 2025 (OECD) Sommerflaute, 2025 (Doodle-Daten) Weniger Stunden, stabiler Sommer Mehr Stunden, stabiler Sommer Weniger Stunden, tiefe Flaute Mehr Stunden, tiefe Flaute Spanien: 1.633 Stunden, -55% Sommerflaute Spanien Schweden: 1.421 Stunden, -50% Sommerflaute Schweden Norwegen: 1.386 Stunden, -47% Sommerflaute Norwegen Frankreich: 1.498 Stunden, -47% Sommerflaute Frankreich Finnland: 1.492 Stunden, -42% Sommerflaute Finnland Italien: 1.716 Stunden, -41% Sommerflaute Italien Tschechien: 1.824 Stunden, -41% Sommerflaute Tschechien Belgien: 1.586 Stunden, -40% Sommerflaute Belgien Portugal: 1.764 Stunden, -40% Sommerflaute Portugal Polen: 1.776 Stunden, -40% Sommerflaute Polen Dänemark: 1.369 Stunden, -38% Sommerflaute Dänemark Österreich: 1.442 Stunden, -33% Sommerflaute Österreich Kanada: 1.687 Stunden, -30% Sommerflaute Kanada Niederlande: 1.436 Stunden, -30% Sommerflaute Niederlande Irland: 1.639 Stunden, -29% Sommerflaute Irland Deutschland: 1.332 Stunden, -24% Sommerflaute Deutschland Schweiz: 1.512 Stunden, -24% Sommerflaute Schweiz Vereinigtes Königreich: 1.533 Stunden, -21% Sommerflaute Vereinigtes Königreich Vereinigte Staaten: 1.800 Stunden, -7% Sommerflaute Vereinigte Staaten Australien: 1.633 Stunden, 1% Sommerflaute Australien Stunden: durchschnittlich tatsächlich geleistete Arbeitsstunden pro Jahr und Erwerbstätigem laut OECD, 2025. Die OECD weist darauf hin, dass diese Zahlen „wegen Unterschieden in ihren Quellen ungeeignet für Vergleiche der Höhe der durchschnittlichen Jahresarbeitszeit in einem bestimmten Jahr“ sind. Außerdem sind Teilzeitkräfte enthalten. Sieh die horizontale Position also nur als groben Anhaltspunkt. Die gestrichelten Linien markieren den Median dieser 20 Länder. Griechenland, Ungarn und Brasilien fehlen, weil keine vergleichbare jährliche OECD-Zahl verwendet wurde.

Vorausplanen Wie weit im Voraus planen Menschen für den August? Weiter als für den Juli. In Dänemark wurde eine Gruppenumfrage für einen Termin im August im Median 39 Tage vorher verschickt, gegenüber 17 Tagen für Juli. Belgien und Frankreich zeigen dasselbe Muster. Spanien und Italien planen den ganzen Sommer kurzfristig, mit 7 bis 11 Tagen. 1. Dänemark: 39 Tage im Voraus für Termine im August, 17 für Juli. 2. Belgien: 27 Tage für August, 15 für Juli. 3. Frankreich: 25 Tage für August, 13 für Juli. 4. Deutschland, Schweiz und Schweden: 22 Tage für August, gegenüber 14 bis 16 für Juli. 5. Großbritannien und Niederlande: 17 Tage für August, 15 und 12 für Juli. 6. USA: 11 Tage für August, 12 für Juli. 7. Italien und Spanien: 11 und 9 Tage für August, 7 und 8 für Juli. Median der Tage zwischen der Erstellung einer Gruppenumfrage und ihrem frühesten vorgeschlagenen Termin, Sommer 2025, aus einer Stichprobe von 10% der Gruppenumfragen. Das Land ist die Zeitzone, die in der Umfrage eingestellt ist.

Dein Sommer Wie planst du einen besseren Sommer, egal wo du bist? Plane den August früh, schütze die Zeit, in der du weg bist, und mach es den Leuten leicht, dich nach deiner Rückkehr zu erreichen. Drei kleine Gewohnheiten decken fast alles ab. 1. Schick die Umfrage im Juni. Für eine Reise im August oder ein Treffen im Sommer: Schick früh eine Gruppenumfrage. Freunde, Familie und Kollegen stimmen über die Termine ab, und niemand braucht ein Konto, um mitzumachen. 2. Lass deinen Kalender Nein sagen. Trag deinen Urlaub als Abwesenheit mit automatischer Ablehnung ein. Dann bekommen Einladungen für diese Wochen eine freundliche Antwort, während du am Strand liegst. 3. Buch den September, bevor du fährst. Teile eine Buchungsseite für deine Rückkehr. So landen Treffen zu Zeiten, die du wählst, verteilt über deine ersten Wochen nach dem Urlaub. Wenn dir dein Sommer ruhiger vorkam als der aller anderen, oder voller, bildest du dir das wahrscheinlich nicht ein. Wo du lebst, bestimmt, wann die Welt um dich herum langsamer wird. Wie intensiv war dein Sommer? Demo anfordern

So sind wir vorgegangen Die Doodle-Daten zählen wöchentlich aktive Organisatoren: Menschen, die in einer bestimmten Woche im Sommer 2025 eine Gruppenumfrage mit mindestens einer Antwort durchgeführt oder eine Buchung erhalten haben. Als Land zählt der Ort, an dem die Person beim Organisieren war, ermittelt über ihr Gerät. Wer also im Ausland Urlaub macht, zählt dort, wo er gerade ist. Der Referenzwert ist der Durchschnitt aus acht Frühjahrswochen, vom 21. April bis 15. Juni 2025. Einige Feiertage im Frühjahr fallen in diesen Zeitraum, deshalb sind die Rückgänge eher vorsichtig berechnet. Wir berücksichtigen 23 Länder mit mindestens 500 wöchentlichen Organisatoren im Frühjahr und zeigen Prozentwerte, keine absoluten Zahlen.