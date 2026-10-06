«Rientro a settembre.» Se hai mai scritto a un collega europeo ad agosto, conosci questa risposta automatica. Mi sono sempre chiesto quanto sia fama e quanto sia realtà. Così mi sono fatto una domanda semplice: quando arriva l’estate, quanto rallentano davvero le persone di ogni paese nell’organizzare riunioni, eventi e ritrovi? Ogni settimana le persone usano Doodle per organizzare di tutto, dalle riunioni di team ai ritrovi in famiglia. Questo ci dà uno sguardo raro su come arriva davvero l’estate, paese per paese, settimana per settimana. Ecco cosa abbiamo scoperto.

Il calo estivo Quali paesi staccano di più d’estate? Spagna, Svezia, Norvegia e Francia sono i paesi che staccano di più: a luglio e agosto 2025 il numero di persone che organizzavano qualcosa su Doodle è sceso tra il 47% e il 55% rispetto alla primavera. Gli Stati Uniti sono calati solo del 7%, e l’Australia, in pieno inverno, non è calata affatto. -55 % Spagna, il calo estivo più forte dei 23 paesi. + − Fonte Editore Dati Doodle, estate 2025 Campione Organizzatori settimanali in Spagna Tipo Dati di piattaforma, luglio e agosto rispetto alla primavera Approfondisci Come l’abbiamo fatto -50 % Svezia, tranquilla già da inizio giugno. + − Fonte Editore Dati Doodle, estate 2025 Campione Organizzatori settimanali in Svezia Tipo Dati di piattaforma, luglio e agosto rispetto alla primavera Approfondisci Come l’abbiamo fatto -47 % Norvegia, al minimo nella settimana del 14 luglio. + − Fonte Editore Dati Doodle, estate 2025 Campione Organizzatori settimanali in Norvegia Tipo Dati di piattaforma, luglio e agosto rispetto alla primavera Approfondisci Come l’abbiamo fatto -47 % Francia, al minimo nella settimana dell’11 agosto. + − Fonte Editore Dati Doodle, estate 2025 Campione Organizzatori settimanali in Francia Tipo Dati di piattaforma, luglio e agosto rispetto alla primavera Approfondisci Come l’abbiamo fatto -7 % Stati Uniti, con una sola settimana tranquilla intorno al 4 luglio. + − Fonte Editore Dati Doodle, estate 2025 Campione Organizzatori settimanali negli Stati Uniti Tipo Dati di piattaforma, luglio e agosto rispetto alla primavera Approfondisci Come l’abbiamo fatto +1 % Australia, in pieno inverno. + − Fonte Editore Dati Doodle, estate 2025 Campione Organizzatori settimanali in Australia Tipo Dati di piattaforma, luglio e agosto rispetto alla primavera Approfondisci Come l’abbiamo fatto Calo estivo = media degli organizzatori settimanali a luglio e agosto 2025 (settimane ISO da 27 a 35) rispetto a una base primaverile (dal 21 aprile al 15 giugno 2025). La classifica completa dei 23 paesi è nella mappa di calore qui sotto.

Settimana per settimana Quando rallenta ogni paese? Le settimane tranquille seguono le vacanze di ogni paese. I paesi nordici partono per primi: Finlandia e Norvegia toccano il minimo nella settimana del 14 luglio. Belgio, Danimarca e Svezia seguono nella settimana del 21 luglio. Poi, nella settimana dell’11 agosto, Francia, Spagna, Italia, Germania e altri cinque paesi toccano il minimo insieme, intorno a Ferragosto. In quel punto più basso, Norvegia, Finlandia, Spagna e Italia scendono tra il 14% e il 18% del loro livello primaverile. Gran parte dell’Europa torna alla normalità entro la prima settimana di settembre. La Germania ci mette fino a ottobre, perché le vacanze scolastiche sono scaglionate per Land. Ordina per calo Ordina per settimana più tranquilla Livello primaverile Tranquillo mag giu lug ago set Paese 26 26 mag 2 2 giu 9 9 giu 16 16 giu 23 23 giu 30 30 giu 7 7 lug 14 14 lug 21 21 lug 28 28 lug 4 4 ago 11 11 ago 18 18 ago 25 25 ago 1 1 set 8 8 set 15 15 set 22 22 set 29 29 set Calo Spagna 105 106 97 95 79 83 72 63 49 37 22 17 21 38 82 88 93 93 96 -55 % Svezia 85 86 85 64 58 39 24 19 19 24 40 74 100 108 108 105 105 108 103 -50 % Norvegia 90 92 74 81 67 42 20 14 16 26 63 84 103 109 104 101 102 103 97 -47 % Francia 87 113 95 102 94 89 78 56 56 44 31 24 39 65 91 96 97 96 98 -47 % Ungheria 102 106 85 92 74 67 64 53 56 52 46 49 52 79 103 95 89 87 94 -42 % Finlandia 83 98 83 69 53 31 21 16 17 30 74 103 114 118 123 119 114 108 109 -42 % Italia 112 99 102 100 92 97 89 79 65 52 37 18 30 62 91 98 101 100 106 -41 % Cechia 104 98 94 87 81 62 56 56 56 56 56 54 63 75 90 87 89 92 94 -41 % Belgio 88 104 87 93 91 84 72 57 41 48 46 44 66 78 89 91 90 91 94 -40 % Portogallo 102 110 77 87 93 100 88 80 66 52 33 29 38 53 89 100 106 97 108 -40 % Polonia 102 111 95 74 84 80 68 63 52 52 54 48 61 64 77 79 82 84 100 -40 % Danimarca 82 88 82 85 83 62 41 29 29 45 70 89 97 98 103 102 101 98 98 -38 % Grecia 108 99 98 106 104 103 95 89 69 51 29 21 43 75 104 96 99 98 102 -36 % Austria 84 105 88 77 91 83 78 68 64 61 57 52 65 71 78 84 84 90 91 -33 % Canada 101 97 92 90 77 64 75 70 64 61 60 71 79 84 90 102 101 102 98 -30 % Paesi Bassi 90 110 91 95 92 89 83 76 59 55 57 55 75 85 98 87 93 98 97 -30 % Irlanda 105 87 97 90 86 78 74 70 66 63 53 64 76 93 112 111 121 121 119 -29 % Germania 89 107 84 85 99 99 93 83 76 70 65 61 66 69 73 76 81 85 78 -24 % Svizzera 84 105 88 95 92 88 82 68 56 46 65 81 100 98 95 95 96 95 92 -24 % Regno Unito 84 104 102 95 95 92 88 88 81 76 74 71 73 65 88 92 94 97 102 -21 % Brasile 103 108 98 77 97 84 74 64 62 76 90 100 107 102 100 86 91 88 85 -16 % Stati Uniti 87 97 90 81 87 71 90 88 88 90 96 99 107 106 99 108 105 104 104 -7 % Australia 104 101 91 93 95 96 90 96 103 106 107 105 106 103 98 99 96 93 91 + 1 % Ogni cella mostra gli organizzatori settimanali come percentuale del livello primaverile 2025 di quel paese. Le settimane vanno dal 26 maggio al 29 settembre 2025 e sono indicate con la data del lunedì.

Lavoro e riposo I paesi dove si lavora più ore staccano di più? Non in modo semplice. Alcuni dei paesi con meno ore lavorate all’anno, come Norvegia, Svezia e Danimarca, sono anche quelli che staccano di più. Altri con anni lavorativi lunghi, come Cechia, Polonia e Portogallo, rallentano comunque di circa il 40% in estate. Gli Stati Uniti uniscono tante ore di lavoro a un calo estivo quasi nullo. 1300 1400 1500 1600 1700 1800 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % Ore medie lavorate all’anno per lavoratore, 2025 (OCSE) Calo estivo, 2025 (dati Doodle) Meno ore, estate stabile Più ore, estate stabile Meno ore, calo forte Più ore, calo forte Spagna: 1633 ore, -55% in estate Spagna Svezia: 1421 ore, -50% in estate Svezia Norvegia: 1386 ore, -47% in estate Norvegia Francia: 1498 ore, -47% in estate Francia Finlandia: 1492 ore, -42% in estate Finlandia Italia: 1716 ore, -41% in estate Italia Cechia: 1824 ore, -41% in estate Cechia Belgio: 1586 ore, -40% in estate Belgio Portogallo: 1764 ore, -40% in estate Portogallo Polonia: 1776 ore, -40% in estate Polonia Danimarca: 1369 ore, -38% in estate Danimarca Austria: 1442 ore, -33% in estate Austria Canada: 1687 ore, -30% in estate Canada Paesi Bassi: 1436 ore, -30% in estate Paesi Bassi Irlanda: 1639 ore, -29% in estate Irlanda Germania: 1332 ore, -24% in estate Germania Svizzera: 1512 ore, -24% in estate Svizzera Regno Unito: 1533 ore, -21% in estate Regno Unito Stati Uniti: 1800 ore, -7% in estate Stati Uniti Australia: 1633 ore, 1% in estate Australia Ore: media annua delle ore effettivamente lavorate per lavoratore secondo l’OCSE, 2025. L’OCSE avverte che questi dati sono «non adatti a confronti del livello delle ore medie annue di lavoro in un dato anno, a causa delle differenze nelle loro fonti», e includono i lavoratori part-time, quindi considera la posizione orizzontale come un’indicazione di massima. Le linee tratteggiate indicano la mediana di questi 20 paesi. Grecia, Ungheria e Brasile non compaiono perché non è stato usato un dato annuale OCSE comparabile.

Giocare d’anticipo Con quanto anticipo si organizza agosto? Con più anticipo rispetto a luglio. In Danimarca il sondaggio di gruppo mediano per una data di agosto è partito 39 giorni prima di quella data, contro i 17 giorni di luglio. Belgio e Francia mostrano lo stesso schema. Spagna e Italia restano sul preavviso breve per tutta l’estate, tra 7 e 11 giorni. 1. Danimarca: 39 giorni di anticipo per le date di agosto, 17 per luglio. 2. Belgio: 27 giorni per agosto, 15 per luglio. 3. Francia: 25 giorni per agosto, 13 per luglio. 4. Germania, Svizzera e Svezia: 22 giorni per agosto, contro 14-16 per luglio. 5. Regno Unito e Paesi Bassi: 17 giorni per agosto, 15 e 12 per luglio. 6. Stati Uniti: 11 giorni per agosto, 12 per luglio. 7. Italia e Spagna: 11 e 9 giorni per agosto, 7 e 8 per luglio. Giorni mediani tra la creazione di un sondaggio di gruppo e la sua prima data proposta, estate 2025, su un campione del 10% dei sondaggi di gruppo. Il paese è il fuso orario impostato nel sondaggio.

La tua estate Come vivere un’estate migliore, ovunque tu sia? Organizza agosto presto, proteggi il tempo in cui sei via e fai in modo che ti trovino facilmente al rientro. Tre piccole abitudini bastano per quasi tutto. 1. Invia il sondaggio a giugno. Per un viaggio ad agosto o un ritrovo estivo, invia presto un sondaggio di gruppo. Amici, famiglia e colleghi votano le date, e nessuno ha bisogno di un account per partecipare. 2. Lascia che sia il calendario a dire di no. Aggiungi le vacanze come fuori sede con rifiuto automatico, così gli inviti per quelle settimane ricevono una risposta gentile mentre sei in spiaggia. 3. Prenota settembre prima di partire. Condividi una pagina di prenotazione per il tuo rientro, così gli incontri cadono negli orari che scegli tu, distribuiti sulle prime settimane. Quindi, se la tua estate ti è sembrata più tranquilla di quella degli altri, o più piena, probabilmente non è solo un’impressione. Il posto in cui vivi decide quando il mondo intorno a te rallenta. Quanto è stata intensa la tua estate? Richiedi una demo

Come l’abbiamo fatto I dati Doodle contano gli organizzatori attivi ogni settimana: persone che hanno creato un sondaggio di gruppo con almeno una risposta, o che hanno ricevuto una prenotazione, in una data settimana dell’estate 2025. Il paese è quello in cui si trovava l’organizzatore quando ha organizzato, in base al suo dispositivo, quindi chi è in vacanza all’estero conta dove si trova. La base è la media di otto settimane di primavera, dal 21 aprile al 15 giugno 2025. Alcune festività primaverili cadono in questo periodo, quindi i cali sono leggermente sottostimati. Includiamo 23 paesi con almeno 500 organizzatori settimanali in primavera e mostriamo percentuali, non valori assoluti.