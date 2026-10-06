Quanto è intensala tua estate?
Abbiamo osservato come le persone in 23 paesi hanno organizzato il tempo insieme durante l’estate 2025. Alcuni paesi staccano quasi del tutto. Altri si accorgono a malapena che è agosto.
- Calo più forte
- Spagna, -55%
- Quasi nessuna pausa
- Stati Uniti, -7%
- Settimana più tranquilla
- 11 agosto, per 9 paesi
«Rientro a settembre.» Se hai mai scritto a un collega europeo ad agosto, conosci questa risposta automatica.
Mi sono sempre chiesto quanto sia fama e quanto sia realtà. Così mi sono fatto una domanda semplice: quando arriva l’estate, quanto rallentano davvero le persone di ogni paese nell’organizzare riunioni, eventi e ritrovi?
Ogni settimana le persone usano Doodle per organizzare di tutto, dalle riunioni di team ai ritrovi in famiglia. Questo ci dà uno sguardo raro su come arriva davvero l’estate, paese per paese, settimana per settimana. Ecco cosa abbiamo scoperto.
Il calo estivo
Quali paesi staccano di più d’estate?
Spagna, Svezia, Norvegia e Francia sono i paesi che staccano di più: a luglio e agosto 2025 il numero di persone che organizzavano qualcosa su Doodle è sceso tra il 47% e il 55% rispetto alla primavera. Gli Stati Uniti sono calati solo del 7%, e l’Australia, in pieno inverno, non è calata affatto.
-55 %
Spagna, il calo estivo più forte dei 23 paesi.
Fonte
- Editore
- Dati Doodle, estate 2025
- Campione
- Organizzatori settimanali in Spagna
- Tipo
- Dati di piattaforma, luglio e agosto rispetto alla primavera
-50 %
Svezia, tranquilla già da inizio giugno.
Fonte
- Editore
- Dati Doodle, estate 2025
- Campione
- Organizzatori settimanali in Svezia
- Tipo
- Dati di piattaforma, luglio e agosto rispetto alla primavera
-47 %
Norvegia, al minimo nella settimana del 14 luglio.
Fonte
- Editore
- Dati Doodle, estate 2025
- Campione
- Organizzatori settimanali in Norvegia
- Tipo
- Dati di piattaforma, luglio e agosto rispetto alla primavera
-47 %
Francia, al minimo nella settimana dell’11 agosto.
Fonte
- Editore
- Dati Doodle, estate 2025
- Campione
- Organizzatori settimanali in Francia
- Tipo
- Dati di piattaforma, luglio e agosto rispetto alla primavera
-7 %
Stati Uniti, con una sola settimana tranquilla intorno al 4 luglio.
Fonte
- Editore
- Dati Doodle, estate 2025
- Campione
- Organizzatori settimanali negli Stati Uniti
- Tipo
- Dati di piattaforma, luglio e agosto rispetto alla primavera
+1 %
Australia, in pieno inverno.
Fonte
- Editore
- Dati Doodle, estate 2025
- Campione
- Organizzatori settimanali in Australia
- Tipo
- Dati di piattaforma, luglio e agosto rispetto alla primavera
Calo estivo = media degli organizzatori settimanali a luglio e agosto 2025 (settimane ISO da 27 a 35) rispetto a una base primaverile (dal 21 aprile al 15 giugno 2025). La classifica completa dei 23 paesi è nella mappa di calore qui sotto.
Settimana per settimana
Quando rallenta ogni paese?
Le settimane tranquille seguono le vacanze di ogni paese. I paesi nordici partono per primi: Finlandia e Norvegia toccano il minimo nella settimana del 14 luglio. Belgio, Danimarca e Svezia seguono nella settimana del 21 luglio. Poi, nella settimana dell’11 agosto, Francia, Spagna, Italia, Germania e altri cinque paesi toccano il minimo insieme, intorno a Ferragosto.
In quel punto più basso, Norvegia, Finlandia, Spagna e Italia scendono tra il 14% e il 18% del loro livello primaverile. Gran parte dell’Europa torna alla normalità entro la prima settimana di settembre. La Germania ci mette fino a ottobre, perché le vacanze scolastiche sono scaglionate per Land.
|Paese
|26 mag
|2 giu
|9 giu
|16 giu
|23 giu
|30 giu
|7 lug
|14 lug
|21 lug
|28 lug
|4 ago
|11 ago
|18 ago
|25 ago
|1 set
|8 set
|15 set
|22 set
|29 set
|Calo
|Spagna
|105
|106
|97
|95
|79
|83
|72
|63
|49
|37
|22
|17
|21
|38
|82
|88
|93
|93
|96
|-55%
|Svezia
|85
|86
|85
|64
|58
|39
|24
|19
|19
|24
|40
|74
|100
|108
|108
|105
|105
|108
|103
|-50%
|Norvegia
|90
|92
|74
|81
|67
|42
|20
|14
|16
|26
|63
|84
|103
|109
|104
|101
|102
|103
|97
|-47%
|Francia
|87
|113
|95
|102
|94
|89
|78
|56
|56
|44
|31
|24
|39
|65
|91
|96
|97
|96
|98
|-47%
|Ungheria
|102
|106
|85
|92
|74
|67
|64
|53
|56
|52
|46
|49
|52
|79
|103
|95
|89
|87
|94
|-42%
|Finlandia
|83
|98
|83
|69
|53
|31
|21
|16
|17
|30
|74
|103
|114
|118
|123
|119
|114
|108
|109
|-42%
|Italia
|112
|99
|102
|100
|92
|97
|89
|79
|65
|52
|37
|18
|30
|62
|91
|98
|101
|100
|106
|-41%
|Cechia
|104
|98
|94
|87
|81
|62
|56
|56
|56
|56
|56
|54
|63
|75
|90
|87
|89
|92
|94
|-41%
|Belgio
|88
|104
|87
|93
|91
|84
|72
|57
|41
|48
|46
|44
|66
|78
|89
|91
|90
|91
|94
|-40%
|Portogallo
|102
|110
|77
|87
|93
|100
|88
|80
|66
|52
|33
|29
|38
|53
|89
|100
|106
|97
|108
|-40%
|Polonia
|102
|111
|95
|74
|84
|80
|68
|63
|52
|52
|54
|48
|61
|64
|77
|79
|82
|84
|100
|-40%
|Danimarca
|82
|88
|82
|85
|83
|62
|41
|29
|29
|45
|70
|89
|97
|98
|103
|102
|101
|98
|98
|-38%
|Grecia
|108
|99
|98
|106
|104
|103
|95
|89
|69
|51
|29
|21
|43
|75
|104
|96
|99
|98
|102
|-36%
|Austria
|84
|105
|88
|77
|91
|83
|78
|68
|64
|61
|57
|52
|65
|71
|78
|84
|84
|90
|91
|-33%
|Canada
|101
|97
|92
|90
|77
|64
|75
|70
|64
|61
|60
|71
|79
|84
|90
|102
|101
|102
|98
|-30%
|Paesi Bassi
|90
|110
|91
|95
|92
|89
|83
|76
|59
|55
|57
|55
|75
|85
|98
|87
|93
|98
|97
|-30%
|Irlanda
|105
|87
|97
|90
|86
|78
|74
|70
|66
|63
|53
|64
|76
|93
|112
|111
|121
|121
|119
|-29%
|Germania
|89
|107
|84
|85
|99
|99
|93
|83
|76
|70
|65
|61
|66
|69
|73
|76
|81
|85
|78
|-24%
|Svizzera
|84
|105
|88
|95
|92
|88
|82
|68
|56
|46
|65
|81
|100
|98
|95
|95
|96
|95
|92
|-24%
|Regno Unito
|84
|104
|102
|95
|95
|92
|88
|88
|81
|76
|74
|71
|73
|65
|88
|92
|94
|97
|102
|-21%
|Brasile
|103
|108
|98
|77
|97
|84
|74
|64
|62
|76
|90
|100
|107
|102
|100
|86
|91
|88
|85
|-16%
|Stati Uniti
|87
|97
|90
|81
|87
|71
|90
|88
|88
|90
|96
|99
|107
|106
|99
|108
|105
|104
|104
|-7%
|Australia
|104
|101
|91
|93
|95
|96
|90
|96
|103
|106
|107
|105
|106
|103
|98
|99
|96
|93
|91
|+1%
Ogni cella mostra gli organizzatori settimanali come percentuale del livello primaverile 2025 di quel paese. Le settimane vanno dal 26 maggio al 29 settembre 2025 e sono indicate con la data del lunedì.
Lavoro e riposo
I paesi dove si lavora più ore staccano di più?
Non in modo semplice. Alcuni dei paesi con meno ore lavorate all’anno, come Norvegia, Svezia e Danimarca, sono anche quelli che staccano di più. Altri con anni lavorativi lunghi, come Cechia, Polonia e Portogallo, rallentano comunque di circa il 40% in estate. Gli Stati Uniti uniscono tante ore di lavoro a un calo estivo quasi nullo.
Ore: media annua delle ore effettivamente lavorate per lavoratore secondo l’OCSE, 2025. L’OCSE avverte che questi dati sono «non adatti a confronti del livello delle ore medie annue di lavoro in un dato anno, a causa delle differenze nelle loro fonti», e includono i lavoratori part-time, quindi considera la posizione orizzontale come un’indicazione di massima. Le linee tratteggiate indicano la mediana di questi 20 paesi. Grecia, Ungheria e Brasile non compaiono perché non è stato usato un dato annuale OCSE comparabile.
Giocare d’anticipo
Con quanto anticipo si organizza agosto?
Con più anticipo rispetto a luglio. In Danimarca il sondaggio di gruppo mediano per una data di agosto è partito 39 giorni prima di quella data, contro i 17 giorni di luglio. Belgio e Francia mostrano lo stesso schema. Spagna e Italia restano sul preavviso breve per tutta l’estate, tra 7 e 11 giorni.
- Danimarca: 39 giorni di anticipo per le date di agosto, 17 per luglio.
- Belgio: 27 giorni per agosto, 15 per luglio.
- Francia: 25 giorni per agosto, 13 per luglio.
- Germania, Svizzera e Svezia: 22 giorni per agosto, contro 14-16 per luglio.
- Regno Unito e Paesi Bassi: 17 giorni per agosto, 15 e 12 per luglio.
- Stati Uniti: 11 giorni per agosto, 12 per luglio.
- Italia e Spagna: 11 e 9 giorni per agosto, 7 e 8 per luglio.
Giorni mediani tra la creazione di un sondaggio di gruppo e la sua prima data proposta, estate 2025, su un campione del 10% dei sondaggi di gruppo. Il paese è il fuso orario impostato nel sondaggio.
La tua estate
Come vivere un’estate migliore, ovunque tu sia?
Organizza agosto presto, proteggi il tempo in cui sei via e fai in modo che ti trovino facilmente al rientro. Tre piccole abitudini bastano per quasi tutto.
- Invia il sondaggio a giugno. Per un viaggio ad agosto o un ritrovo estivo, invia presto un sondaggio di gruppo. Amici, famiglia e colleghi votano le date, e nessuno ha bisogno di un account per partecipare.
- Lascia che sia il calendario a dire di no. Aggiungi le vacanze come fuori sede con rifiuto automatico, così gli inviti per quelle settimane ricevono una risposta gentile mentre sei in spiaggia.
- Prenota settembre prima di partire. Condividi una pagina di prenotazione per il tuo rientro, così gli incontri cadono negli orari che scegli tu, distribuiti sulle prime settimane.
Quindi, se la tua estate ti è sembrata più tranquilla di quella degli altri, o più piena, probabilmente non è solo un’impressione. Il posto in cui vivi decide quando il mondo intorno a te rallenta.
Quanto è stata intensa la tua estate?Richiedi una demo
Come l’abbiamo fatto
I dati Doodle contano gli organizzatori attivi ogni settimana: persone che hanno creato un sondaggio di gruppo con almeno una risposta, o che hanno ricevuto una prenotazione, in una data settimana dell’estate 2025. Il paese è quello in cui si trovava l’organizzatore quando ha organizzato, in base al suo dispositivo, quindi chi è in vacanza all’estero conta dove si trova.
La base è la media di otto settimane di primavera, dal 21 aprile al 15 giugno 2025. Alcune festività primaverili cadono in questo periodo, quindi i cali sono leggermente sottostimati. Includiamo 23 paesi con almeno 500 organizzatori settimanali in primavera e mostriamo percentuali, non valori assoluti.
Fonti
Organizza presto la prossima estate.
Invia il tuo primo sondaggio di gruppo in meno di un minuto.