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Quanto è intensala tua estate?

Abbiamo osservato come le persone in 23 paesi hanno organizzato il tempo insieme durante l’estate 2025. Alcuni paesi staccano quasi del tutto. Altri si accorgono a malapena che è agosto.

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Calo più forte
Spagna, -55%
Quasi nessuna pausa
Stati Uniti, -7%
Settimana più tranquilla
11 agosto, per 9 paesi
Una donna sorridente con una giacca color ruggine, seduta al portatile in un ufficio luminoso

«Rientro a settembre.» Se hai mai scritto a un collega europeo ad agosto, conosci questa risposta automatica.

Mi sono sempre chiesto quanto sia fama e quanto sia realtà. Così mi sono fatto una domanda semplice: quando arriva l’estate, quanto rallentano davvero le persone di ogni paese nell’organizzare riunioni, eventi e ritrovi?

Ogni settimana le persone usano Doodle per organizzare di tutto, dalle riunioni di team ai ritrovi in famiglia. Questo ci dà uno sguardo raro su come arriva davvero l’estate, paese per paese, settimana per settimana. Ecco cosa abbiamo scoperto.

Il calo estivo

Quali paesi staccano di più d’estate?

Spagna, Svezia, Norvegia e Francia sono i paesi che staccano di più: a luglio e agosto 2025 il numero di persone che organizzavano qualcosa su Doodle è sceso tra il 47% e il 55% rispetto alla primavera. Gli Stati Uniti sono calati solo del 7%, e l’Australia, in pieno inverno, non è calata affatto.

-55 %

Spagna, il calo estivo più forte dei 23 paesi.

Fonte
Editore
Dati Doodle, estate 2025
Campione
Organizzatori settimanali in Spagna
Tipo
Dati di piattaforma, luglio e agosto rispetto alla primavera
Approfondisci
Come l’abbiamo fatto

-50 %

Svezia, tranquilla già da inizio giugno.

Fonte
Editore
Dati Doodle, estate 2025
Campione
Organizzatori settimanali in Svezia
Tipo
Dati di piattaforma, luglio e agosto rispetto alla primavera
Approfondisci
Come l’abbiamo fatto

-47 %

Norvegia, al minimo nella settimana del 14 luglio.

Fonte
Editore
Dati Doodle, estate 2025
Campione
Organizzatori settimanali in Norvegia
Tipo
Dati di piattaforma, luglio e agosto rispetto alla primavera
Approfondisci
Come l’abbiamo fatto

-47 %

Francia, al minimo nella settimana dell’11 agosto.

Fonte
Editore
Dati Doodle, estate 2025
Campione
Organizzatori settimanali in Francia
Tipo
Dati di piattaforma, luglio e agosto rispetto alla primavera
Approfondisci
Come l’abbiamo fatto

-7 %

Stati Uniti, con una sola settimana tranquilla intorno al 4 luglio.

Fonte
Editore
Dati Doodle, estate 2025
Campione
Organizzatori settimanali negli Stati Uniti
Tipo
Dati di piattaforma, luglio e agosto rispetto alla primavera
Approfondisci
Come l’abbiamo fatto

+1 %

Australia, in pieno inverno.

Fonte
Editore
Dati Doodle, estate 2025
Campione
Organizzatori settimanali in Australia
Tipo
Dati di piattaforma, luglio e agosto rispetto alla primavera
Approfondisci
Come l’abbiamo fatto

Calo estivo = media degli organizzatori settimanali a luglio e agosto 2025 (settimane ISO da 27 a 35) rispetto a una base primaverile (dal 21 aprile al 15 giugno 2025). La classifica completa dei 23 paesi è nella mappa di calore qui sotto.

Settimana per settimana

Quando rallenta ogni paese?

Le settimane tranquille seguono le vacanze di ogni paese. I paesi nordici partono per primi: Finlandia e Norvegia toccano il minimo nella settimana del 14 luglio. Belgio, Danimarca e Svezia seguono nella settimana del 21 luglio. Poi, nella settimana dell’11 agosto, Francia, Spagna, Italia, Germania e altri cinque paesi toccano il minimo insieme, intorno a Ferragosto.

In quel punto più basso, Norvegia, Finlandia, Spagna e Italia scendono tra il 14% e il 18% del loro livello primaverile. Gran parte dell’Europa torna alla normalità entro la prima settimana di settembre. La Germania ci mette fino a ottobre, perché le vacanze scolastiche sono scaglionate per Land.

Livello primaverileTranquillo
Paese26 mag2 giu9 giu16 giu23 giu30 giu7 lug14 lug21 lug28 lug4 ago11 ago18 ago25 ago1 set8 set15 set22 set29 setCalo
Spagna1051069795798372634937221721388288939396-55%
Svezia858685645839241919244074100108108105105108103-50%
Norvegia90927481674220141626638410310910410110210397-47%
Francia8711395102948978565644312439659196979698-47%
Ungheria10210685927467645356524649527910395898794-42%
Finlandia8398836953312116173074103114118123119114108109-42%
Italia11299102100929789796552371830629198101100106-41%
Cechia104989487816256565656565463759087899294-41%
Belgio881048793918472574148464466788991909194-40%
Portogallo10211077879310088806652332938538910010697108-40%
Polonia10211195748480686352525448616477798284100-40%
Danimarca82888285836241292945708997981031021019898-38%
Grecia10899981061041039589695129214375104969998102-36%
Austria841058877918378686461575265717884849091-33%
Canada101979290776475706461607179849010210110298-30%
Paesi Bassi901109195928983765955575575859887939897-30%
Irlanda10587979086787470666353647693112111121121119-29%
Germania891078485999993837670656166697376818578-24%
Svizzera8410588959288826856466581100989595969592-24%
Regno Unito84104102959592888881767471736588929497102-21%
Brasile10310898779784746462769010010710210086918885-16%
Stati Uniti87979081877190888890969910710699108105104104-7%
Australia1041019193959690961031061071051061039899969391+1%

Ogni cella mostra gli organizzatori settimanali come percentuale del livello primaverile 2025 di quel paese. Le settimane vanno dal 26 maggio al 29 settembre 2025 e sono indicate con la data del lunedì.

Lavoro e riposo

I paesi dove si lavora più ore staccano di più?

Non in modo semplice. Alcuni dei paesi con meno ore lavorate all’anno, come Norvegia, Svezia e Danimarca, sono anche quelli che staccano di più. Altri con anni lavorativi lunghi, come Cechia, Polonia e Portogallo, rallentano comunque di circa il 40% in estate. Gli Stati Uniti uniscono tante ore di lavoro a un calo estivo quasi nullo.

1300140015001600170018000%-10%-20%-30%-40%-50%-60%Ore medie lavorate all’anno per lavoratore, 2025 (OCSE)Calo estivo, 2025 (dati Doodle)Meno ore, estate stabilePiù ore, estate stabileMeno ore, calo fortePiù ore, calo forteSpagna: 1633 ore, -55% in estateSpagnaSvezia: 1421 ore, -50% in estateSveziaNorvegia: 1386 ore, -47% in estateNorvegiaFrancia: 1498 ore, -47% in estateFranciaFinlandia: 1492 ore, -42% in estateFinlandiaItalia: 1716 ore, -41% in estateItaliaCechia: 1824 ore, -41% in estateCechiaBelgio: 1586 ore, -40% in estateBelgioPortogallo: 1764 ore, -40% in estatePortogalloPolonia: 1776 ore, -40% in estatePoloniaDanimarca: 1369 ore, -38% in estateDanimarcaAustria: 1442 ore, -33% in estateAustriaCanada: 1687 ore, -30% in estateCanadaPaesi Bassi: 1436 ore, -30% in estatePaesi BassiIrlanda: 1639 ore, -29% in estateIrlandaGermania: 1332 ore, -24% in estateGermaniaSvizzera: 1512 ore, -24% in estateSvizzeraRegno Unito: 1533 ore, -21% in estateRegno UnitoStati Uniti: 1800 ore, -7% in estateStati UnitiAustralia: 1633 ore, 1% in estateAustralia

Ore: media annua delle ore effettivamente lavorate per lavoratore secondo l’OCSE, 2025. L’OCSE avverte che questi dati sono «non adatti a confronti del livello delle ore medie annue di lavoro in un dato anno, a causa delle differenze nelle loro fonti», e includono i lavoratori part-time, quindi considera la posizione orizzontale come un’indicazione di massima. Le linee tratteggiate indicano la mediana di questi 20 paesi. Grecia, Ungheria e Brasile non compaiono perché non è stato usato un dato annuale OCSE comparabile.

Giocare d’anticipo

Con quanto anticipo si organizza agosto?

Con più anticipo rispetto a luglio. In Danimarca il sondaggio di gruppo mediano per una data di agosto è partito 39 giorni prima di quella data, contro i 17 giorni di luglio. Belgio e Francia mostrano lo stesso schema. Spagna e Italia restano sul preavviso breve per tutta l’estate, tra 7 e 11 giorni.

  1. Danimarca: 39 giorni di anticipo per le date di agosto, 17 per luglio.
  2. Belgio: 27 giorni per agosto, 15 per luglio.
  3. Francia: 25 giorni per agosto, 13 per luglio.
  4. Germania, Svizzera e Svezia: 22 giorni per agosto, contro 14-16 per luglio.
  5. Regno Unito e Paesi Bassi: 17 giorni per agosto, 15 e 12 per luglio.
  6. Stati Uniti: 11 giorni per agosto, 12 per luglio.
  7. Italia e Spagna: 11 e 9 giorni per agosto, 7 e 8 per luglio.

Giorni mediani tra la creazione di un sondaggio di gruppo e la sua prima data proposta, estate 2025, su un campione del 10% dei sondaggi di gruppo. Il paese è il fuso orario impostato nel sondaggio.

La tua estate

Come vivere un’estate migliore, ovunque tu sia?

Organizza agosto presto, proteggi il tempo in cui sei via e fai in modo che ti trovino facilmente al rientro. Tre piccole abitudini bastano per quasi tutto.

  1. Invia il sondaggio a giugno. Per un viaggio ad agosto o un ritrovo estivo, invia presto un sondaggio di gruppo. Amici, famiglia e colleghi votano le date, e nessuno ha bisogno di un account per partecipare.
  2. Lascia che sia il calendario a dire di no. Aggiungi le vacanze come fuori sede con rifiuto automatico, così gli inviti per quelle settimane ricevono una risposta gentile mentre sei in spiaggia.
  3. Prenota settembre prima di partire. Condividi una pagina di prenotazione per il tuo rientro, così gli incontri cadono negli orari che scegli tu, distribuiti sulle prime settimane.

Quindi, se la tua estate ti è sembrata più tranquilla di quella degli altri, o più piena, probabilmente non è solo un’impressione. Il posto in cui vivi decide quando il mondo intorno a te rallenta.

Quanto è stata intensa la tua estate?

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Come l’abbiamo fatto

I dati Doodle contano gli organizzatori attivi ogni settimana: persone che hanno creato un sondaggio di gruppo con almeno una risposta, o che hanno ricevuto una prenotazione, in una data settimana dell’estate 2025. Il paese è quello in cui si trovava l’organizzatore quando ha organizzato, in base al suo dispositivo, quindi chi è in vacanza all’estero conta dove si trova.

La base è la media di otto settimane di primavera, dal 21 aprile al 15 giugno 2025. Alcune festività primaverili cadono in questo periodo, quindi i cali sono leggermente sottostimati. Includiamo 23 paesi con almeno 500 organizzatori settimanali in primavera e mostriamo percentuali, non valori assoluti.

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Fonti

  1. 1.Dati Doodle, estate 2025
  2. 2.OECD Data Explorer, media annua delle ore effettivamente lavorate per lavoratore, 2025
  3. 3.US Department of Labor, ferie
  4. 4.GOV.UK, diritto alle ferie

Organizza presto la prossima estate.

Invia il tuo primo sondaggio di gruppo in meno di un minuto.

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