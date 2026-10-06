„Wracam we wrześniu”. Jeśli zdarzyło ci się w sierpniu napisać do kogoś z pracy w innym kraju Europy, znasz tę automatyczną odpowiedź. Zawsze zastanawiałem się, ile w tym stereotypu, a ile prawdy. Zadałem więc proste pytanie: kiedy przychodzi lato, na ile ludzie w poszczególnych krajach naprawdę odpuszczają planowanie spotkań, wydarzeń i wspólnych wyjść? Co tydzień ludzie używają Doodle do organizowania wszystkiego, od spotkań zespołu po rodzinne zjazdy. Dzięki temu mamy rzadką okazję zobaczyć, jak naprawdę wygląda lato, kraj po kraju, tydzień po tygodniu. Oto co odkryliśmy.

Letni spadek Które kraje najbardziej wyłączają się latem? Najbardziej wyłączają się Hiszpania, Szwecja, Norwegia i Francja: w lipcu i sierpniu 2025 roku liczba osób organizujących plany w Doodle spadła tam o 47% do 55% w porównaniu z wiosną. W Stanach Zjednoczonych spadek wyniósł tylko 7%, a w Australii, gdzie trwał środek zimy, nie było go wcale. -55 % Hiszpania, największy letni spadek spośród 23 krajów. + − Źródło Wydawca Dane Doodle, lato 2025 Próba Tygodniowa liczba organizatorów w Hiszpanii Rodzaj Dane z platformy, lipiec i sierpień w porównaniu z wiosną Odnośnik Jak to policzyliśmy -50 % Szwecja, cicho już od początku czerwca. + − Źródło Wydawca Dane Doodle, lato 2025 Próba Tygodniowa liczba organizatorów w Szwecji Rodzaj Dane z platformy, lipiec i sierpień w porównaniu z wiosną Odnośnik Jak to policzyliśmy -47 % Norwegia, najciszej w tygodniu od 14 lipca. + − Źródło Wydawca Dane Doodle, lato 2025 Próba Tygodniowa liczba organizatorów w Norwegii Rodzaj Dane z platformy, lipiec i sierpień w porównaniu z wiosną Odnośnik Jak to policzyliśmy -47 % Francja, najciszej w tygodniu od 11 sierpnia. + − Źródło Wydawca Dane Doodle, lato 2025 Próba Tygodniowa liczba organizatorów we Francji Rodzaj Dane z platformy, lipiec i sierpień w porównaniu z wiosną Odnośnik Jak to policzyliśmy -7 % Stany Zjednoczone, z jednym cichym tygodniem w okolicy 4 lipca. + − Źródło Wydawca Dane Doodle, lato 2025 Próba Tygodniowa liczba organizatorów w Stanach Zjednoczonych Rodzaj Dane z platformy, lipiec i sierpień w porównaniu z wiosną Odnośnik Jak to policzyliśmy +1 % Australia, w samym środku zimy. + − Źródło Wydawca Dane Doodle, lato 2025 Próba Tygodniowa liczba organizatorów w Australii Rodzaj Dane z platformy, lipiec i sierpień w porównaniu z wiosną Odnośnik Jak to policzyliśmy Letni spadek = średnia tygodniowa liczba organizatorów w lipcu i sierpniu 2025 roku (tygodnie ISO od 27 do 35) w porównaniu z wiosennym poziomem bazowym (od 21 kwietnia do 15 czerwca 2025). Pełny ranking wszystkich 23 krajów znajdziesz na mapie cieplnej poniżej.

Tydzień po tygodniu Kiedy w poszczególnych krajach robi się cicho? Ciche tygodnie pokrywają się z okresem urlopowym w danym kraju. Pierwsze są kraje nordyckie: Finlandia i Norwegia osiągają najcichszy moment w tygodniu od 14 lipca. Belgia, Dania i Szwecja dołączają w tygodniu od 21 lipca. Potem, w tygodniu od 11 sierpnia, Francja, Hiszpania, Włochy, Niemcy i pięć innych krajów jednocześnie sięgają dna, w okolicy święta 15 sierpnia. W tym najniższym punkcie Norwegia, Finlandia, Hiszpania i Włochy spadają do wartości od 14% do 18% poziomu z wiosny. Większość Europy wraca do normy w pierwszym tygodniu września. Niemcom zajmuje to aż do października, bo wakacje szkolne są tam rozłożone w czasie w zależności od landu. Sortuj wg spadku Sortuj wg najcichszego tygodnia Poziom wiosenny Cicho maj cze lip sie wrz Kraj 26 26 maj 2 2 cze 9 9 cze 16 16 cze 23 23 cze 30 30 cze 7 7 lip 14 14 lip 21 21 lip 28 28 lip 4 4 sie 11 11 sie 18 18 sie 25 25 sie 1 1 wrz 8 8 wrz 15 15 wrz 22 22 wrz 29 29 wrz Spadek Hiszpania 105 106 97 95 79 83 72 63 49 37 22 17 21 38 82 88 93 93 96 -55 % Szwecja 85 86 85 64 58 39 24 19 19 24 40 74 100 108 108 105 105 108 103 -50 % Norwegia 90 92 74 81 67 42 20 14 16 26 63 84 103 109 104 101 102 103 97 -47 % Francja 87 113 95 102 94 89 78 56 56 44 31 24 39 65 91 96 97 96 98 -47 % Węgry 102 106 85 92 74 67 64 53 56 52 46 49 52 79 103 95 89 87 94 -42 % Finlandia 83 98 83 69 53 31 21 16 17 30 74 103 114 118 123 119 114 108 109 -42 % Włochy 112 99 102 100 92 97 89 79 65 52 37 18 30 62 91 98 101 100 106 -41 % Czechy 104 98 94 87 81 62 56 56 56 56 56 54 63 75 90 87 89 92 94 -41 % Belgia 88 104 87 93 91 84 72 57 41 48 46 44 66 78 89 91 90 91 94 -40 % Portugalia 102 110 77 87 93 100 88 80 66 52 33 29 38 53 89 100 106 97 108 -40 % Polska 102 111 95 74 84 80 68 63 52 52 54 48 61 64 77 79 82 84 100 -40 % Dania 82 88 82 85 83 62 41 29 29 45 70 89 97 98 103 102 101 98 98 -38 % Grecja 108 99 98 106 104 103 95 89 69 51 29 21 43 75 104 96 99 98 102 -36 % Austria 84 105 88 77 91 83 78 68 64 61 57 52 65 71 78 84 84 90 91 -33 % Kanada 101 97 92 90 77 64 75 70 64 61 60 71 79 84 90 102 101 102 98 -30 % Holandia 90 110 91 95 92 89 83 76 59 55 57 55 75 85 98 87 93 98 97 -30 % Irlandia 105 87 97 90 86 78 74 70 66 63 53 64 76 93 112 111 121 121 119 -29 % Niemcy 89 107 84 85 99 99 93 83 76 70 65 61 66 69 73 76 81 85 78 -24 % Szwajcaria 84 105 88 95 92 88 82 68 56 46 65 81 100 98 95 95 96 95 92 -24 % Wielka Brytania 84 104 102 95 95 92 88 88 81 76 74 71 73 65 88 92 94 97 102 -21 % Brazylia 103 108 98 77 97 84 74 64 62 76 90 100 107 102 100 86 91 88 85 -16 % Stany Zjednoczone 87 97 90 81 87 71 90 88 88 90 96 99 107 106 99 108 105 104 104 -7 % Australia 104 101 91 93 95 96 90 96 103 106 107 105 106 103 98 99 96 93 91 + 1 % Każda komórka pokazuje tygodniową liczbę organizatorów jako procent wiosennego poziomu danego kraju z 2025 roku. Tygodnie obejmują okres od 26 maja do 29 września 2025 i są oznaczone datą poniedziałku.

Praca i odpoczynek Czy kraje, w których pracuje się dłużej, mocniej się wyłączają? Nie w prosty sposób. Niektóre kraje z najmniejszą roczną liczbą przepracowanych godzin, jak Norwegia, Szwecja i Dania, wyłączają się też najmocniej. Inne, z długim rokiem pracy, jak Czechy, Polska i Portugalia, i tak zwalniają latem o około 40%. Stany Zjednoczone łączą długie godziny pracy z niemal zerowym letnim spadkiem. 1300 1400 1500 1600 1700 1800 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % Średnia roczna liczba przepracowanych godzin na pracownika, 2025 (OECD) Letni spadek, 2025 (dane Doodle) Mniej godzin, stabilne lato Więcej godzin, stabilne lato Mniej godzin, duży spadek Więcej godzin, duży spadek Hiszpania: 1633 godz., letni spadek -55% Hiszpania Szwecja: 1421 godz., letni spadek -50% Szwecja Norwegia: 1386 godz., letni spadek -47% Norwegia Francja: 1498 godz., letni spadek -47% Francja Finlandia: 1492 godz., letni spadek -42% Finlandia Włochy: 1716 godz., letni spadek -41% Włochy Czechy: 1824 godz., letni spadek -41% Czechy Belgia: 1586 godz., letni spadek -40% Belgia Portugalia: 1764 godz., letni spadek -40% Portugalia Polska: 1776 godz., letni spadek -40% Polska Dania: 1369 godz., letni spadek -38% Dania Austria: 1442 godz., letni spadek -33% Austria Kanada: 1687 godz., letni spadek -30% Kanada Holandia: 1436 godz., letni spadek -30% Holandia Irlandia: 1639 godz., letni spadek -29% Irlandia Niemcy: 1332 godz., letni spadek -24% Niemcy Szwajcaria: 1512 godz., letni spadek -24% Szwajcaria Wielka Brytania: 1533 godz., letni spadek -21% Wielka Brytania Stany Zjednoczone: 1800 godz., letni spadek -7% Stany Zjednoczone Australia: 1633 godz., letni spadek 1% Australia Godziny: średnia roczna liczba faktycznie przepracowanych godzin na pracownika według OECD, 2025. OECD zaznacza, że te dane „nie nadają się do porównywania poziomu średniego rocznego czasu pracy w danym roku ze względu na różnice w ich źródłach”. Obejmują też osoby pracujące w niepełnym wymiarze, więc położenie w poziomie traktuj orientacyjnie. Linie przerywane oznaczają medianę tych 20 krajów. Grecji, Węgier i Brazylii nie pokazujemy, bo nie użyto dla nich porównywalnych rocznych danych OECD.

Planowanie z wyprzedzeniem Z jakim wyprzedzeniem ludzie planują sierpień? Z większym niż lipiec. W Danii ankieta grupowa na termin w sierpniu wychodziła (mediana) 39 dni przed tą datą, a na termin w lipcu 17 dni wcześniej. Belgia i Francja pokazują ten sam wzorzec. Hiszpania i Włochy przez całe lato planują na krótko przed terminem, z wyprzedzeniem od 7 do 11 dni. 1. Dania: 39 dni wcześniej dla terminów w sierpniu, 17 dla lipca. 2. Belgia: 27 dni dla sierpnia, 15 dla lipca. 3. Francja: 25 dni dla sierpnia, 13 dla lipca. 4. Niemcy, Szwajcaria i Szwecja: 22 dni dla sierpnia, wobec 14 do 16 dla lipca. 5. Wielka Brytania i Holandia: 17 dni dla sierpnia, 15 i 12 dla lipca. 6. Stany Zjednoczone: 11 dni dla sierpnia, 12 dla lipca. 7. Włochy i Hiszpania: 11 i 9 dni dla sierpnia, 7 i 8 dla lipca. Mediana liczby dni między utworzeniem ankiety grupowej a najwcześniejszym zaproponowanym w niej terminem, lato 2025, na podstawie 10% próby ankiet grupowych. Kraj to strefa czasowa ustawiona w ankiecie.

Twoje lato Jak zaplanować lepsze lato, gdziekolwiek jesteś? Zaplanuj sierpień wcześnie, chroń czas, gdy cię nie ma, i ułatw innym kontakt po powrocie. Większość załatwiają trzy małe nawyki. 1. Wyślij ankietę w czerwcu. Na sierpniowy wyjazd albo letnie spotkanie wyślij ankietę grupową wcześnie. Znajomi, rodzina i współpracownicy głosują na terminy, a nikt nie potrzebuje konta, żeby wziąć udział. 2. Niech kalendarz odmawia za ciebie. Dodaj urlop jako nieobecność w biurze z automatycznym odrzucaniem zaproszeń, żeby zaproszenia na te tygodnie dostawały uprzejmą odpowiedź, gdy leżysz na plaży. 3. Zarezerwuj wrzesień przed wyjazdem. Udostępnij stronę rezerwacji na czas po powrocie, żeby spotkania na nadrobienie zaległości wypadały w wybranych przez ciebie godzinach i rozkładały się na pierwsze tygodnie po urlopie. Jeśli więc twoje lato wydawało się spokojniejsze niż u innych, albo bardziej zabiegane, to raczej nie jest złudzenie. To, gdzie mieszkasz, decyduje o tym, kiedy świat wokół ciebie zwalnia. Jak intensywne było twoje lato? Poproś o prezentację

Jak to policzyliśmy Dane Doodle obejmują aktywnych organizatorów tygodniowo: osoby, które w danym tygodniu lata 2025 prowadziły ankietę grupową z co najmniej jedną odpowiedzią albo otrzymały rezerwację. Kraj to miejsce, w którym organizator był w chwili organizowania, ustalone na podstawie urządzenia, więc osoba na urlopie za granicą liczy się tam, gdzie akurat przebywa. Poziom bazowy to średnia z ośmiu wiosennych tygodni, od 21 kwietnia do 15 czerwca 2025. Wypadają w nim niektóre wiosenne święta, więc spadki są oszacowane nieco ostrożnie. Uwzględniamy 23 kraje z co najmniej 500 organizatorami tygodniowo wiosną i pokazujemy procenty, a nie liczby.