Jak intensywne jest twojelato?
Sprawdziliśmy, jak ludzie w 23 krajach planowali wspólny czas latem 2025 roku. Niektóre kraje niemal całkiem się wyłączają. Inne prawie nie zauważają, że jest sierpień.
- Największy spadek
- Hiszpania, -55%
- Prawie bez przerwy
- Stany Zjednoczone, -7%
- Najcichszy tydzień
- 11 sierpnia, w 9 krajach
„Wracam we wrześniu”. Jeśli zdarzyło ci się w sierpniu napisać do kogoś z pracy w innym kraju Europy, znasz tę automatyczną odpowiedź.
Zawsze zastanawiałem się, ile w tym stereotypu, a ile prawdy. Zadałem więc proste pytanie: kiedy przychodzi lato, na ile ludzie w poszczególnych krajach naprawdę odpuszczają planowanie spotkań, wydarzeń i wspólnych wyjść?
Co tydzień ludzie używają Doodle do organizowania wszystkiego, od spotkań zespołu po rodzinne zjazdy. Dzięki temu mamy rzadką okazję zobaczyć, jak naprawdę wygląda lato, kraj po kraju, tydzień po tygodniu. Oto co odkryliśmy.
Letni spadek
Które kraje najbardziej wyłączają się latem?
Najbardziej wyłączają się Hiszpania, Szwecja, Norwegia i Francja: w lipcu i sierpniu 2025 roku liczba osób organizujących plany w Doodle spadła tam o 47% do 55% w porównaniu z wiosną. W Stanach Zjednoczonych spadek wyniósł tylko 7%, a w Australii, gdzie trwał środek zimy, nie było go wcale.
-55 %
Hiszpania, największy letni spadek spośród 23 krajów.
Źródło
- Wydawca
- Dane Doodle, lato 2025
- Próba
- Tygodniowa liczba organizatorów w Hiszpanii
- Rodzaj
- Dane z platformy, lipiec i sierpień w porównaniu z wiosną
-50 %
Szwecja, cicho już od początku czerwca.
Źródło
- Wydawca
- Dane Doodle, lato 2025
- Próba
- Tygodniowa liczba organizatorów w Szwecji
- Rodzaj
- Dane z platformy, lipiec i sierpień w porównaniu z wiosną
-47 %
Norwegia, najciszej w tygodniu od 14 lipca.
Źródło
- Wydawca
- Dane Doodle, lato 2025
- Próba
- Tygodniowa liczba organizatorów w Norwegii
- Rodzaj
- Dane z platformy, lipiec i sierpień w porównaniu z wiosną
-47 %
Francja, najciszej w tygodniu od 11 sierpnia.
Źródło
- Wydawca
- Dane Doodle, lato 2025
- Próba
- Tygodniowa liczba organizatorów we Francji
- Rodzaj
- Dane z platformy, lipiec i sierpień w porównaniu z wiosną
-7 %
Stany Zjednoczone, z jednym cichym tygodniem w okolicy 4 lipca.
Źródło
- Wydawca
- Dane Doodle, lato 2025
- Próba
- Tygodniowa liczba organizatorów w Stanach Zjednoczonych
- Rodzaj
- Dane z platformy, lipiec i sierpień w porównaniu z wiosną
+1 %
Australia, w samym środku zimy.
Źródło
- Wydawca
- Dane Doodle, lato 2025
- Próba
- Tygodniowa liczba organizatorów w Australii
- Rodzaj
- Dane z platformy, lipiec i sierpień w porównaniu z wiosną
Letni spadek = średnia tygodniowa liczba organizatorów w lipcu i sierpniu 2025 roku (tygodnie ISO od 27 do 35) w porównaniu z wiosennym poziomem bazowym (od 21 kwietnia do 15 czerwca 2025). Pełny ranking wszystkich 23 krajów znajdziesz na mapie cieplnej poniżej.
Tydzień po tygodniu
Kiedy w poszczególnych krajach robi się cicho?
Ciche tygodnie pokrywają się z okresem urlopowym w danym kraju. Pierwsze są kraje nordyckie: Finlandia i Norwegia osiągają najcichszy moment w tygodniu od 14 lipca. Belgia, Dania i Szwecja dołączają w tygodniu od 21 lipca. Potem, w tygodniu od 11 sierpnia, Francja, Hiszpania, Włochy, Niemcy i pięć innych krajów jednocześnie sięgają dna, w okolicy święta 15 sierpnia.
W tym najniższym punkcie Norwegia, Finlandia, Hiszpania i Włochy spadają do wartości od 14% do 18% poziomu z wiosny. Większość Europy wraca do normy w pierwszym tygodniu września. Niemcom zajmuje to aż do października, bo wakacje szkolne są tam rozłożone w czasie w zależności od landu.
|Kraj
|26 maj
|2 cze
|9 cze
|16 cze
|23 cze
|30 cze
|7 lip
|14 lip
|21 lip
|28 lip
|4 sie
|11 sie
|18 sie
|25 sie
|1 wrz
|8 wrz
|15 wrz
|22 wrz
|29 wrz
|Spadek
|Hiszpania
|105
|106
|97
|95
|79
|83
|72
|63
|49
|37
|22
|17
|21
|38
|82
|88
|93
|93
|96
|-55%
|Szwecja
|85
|86
|85
|64
|58
|39
|24
|19
|19
|24
|40
|74
|100
|108
|108
|105
|105
|108
|103
|-50%
|Norwegia
|90
|92
|74
|81
|67
|42
|20
|14
|16
|26
|63
|84
|103
|109
|104
|101
|102
|103
|97
|-47%
|Francja
|87
|113
|95
|102
|94
|89
|78
|56
|56
|44
|31
|24
|39
|65
|91
|96
|97
|96
|98
|-47%
|Węgry
|102
|106
|85
|92
|74
|67
|64
|53
|56
|52
|46
|49
|52
|79
|103
|95
|89
|87
|94
|-42%
|Finlandia
|83
|98
|83
|69
|53
|31
|21
|16
|17
|30
|74
|103
|114
|118
|123
|119
|114
|108
|109
|-42%
|Włochy
|112
|99
|102
|100
|92
|97
|89
|79
|65
|52
|37
|18
|30
|62
|91
|98
|101
|100
|106
|-41%
|Czechy
|104
|98
|94
|87
|81
|62
|56
|56
|56
|56
|56
|54
|63
|75
|90
|87
|89
|92
|94
|-41%
|Belgia
|88
|104
|87
|93
|91
|84
|72
|57
|41
|48
|46
|44
|66
|78
|89
|91
|90
|91
|94
|-40%
|Portugalia
|102
|110
|77
|87
|93
|100
|88
|80
|66
|52
|33
|29
|38
|53
|89
|100
|106
|97
|108
|-40%
|Polska
|102
|111
|95
|74
|84
|80
|68
|63
|52
|52
|54
|48
|61
|64
|77
|79
|82
|84
|100
|-40%
|Dania
|82
|88
|82
|85
|83
|62
|41
|29
|29
|45
|70
|89
|97
|98
|103
|102
|101
|98
|98
|-38%
|Grecja
|108
|99
|98
|106
|104
|103
|95
|89
|69
|51
|29
|21
|43
|75
|104
|96
|99
|98
|102
|-36%
|Austria
|84
|105
|88
|77
|91
|83
|78
|68
|64
|61
|57
|52
|65
|71
|78
|84
|84
|90
|91
|-33%
|Kanada
|101
|97
|92
|90
|77
|64
|75
|70
|64
|61
|60
|71
|79
|84
|90
|102
|101
|102
|98
|-30%
|Holandia
|90
|110
|91
|95
|92
|89
|83
|76
|59
|55
|57
|55
|75
|85
|98
|87
|93
|98
|97
|-30%
|Irlandia
|105
|87
|97
|90
|86
|78
|74
|70
|66
|63
|53
|64
|76
|93
|112
|111
|121
|121
|119
|-29%
|Niemcy
|89
|107
|84
|85
|99
|99
|93
|83
|76
|70
|65
|61
|66
|69
|73
|76
|81
|85
|78
|-24%
|Szwajcaria
|84
|105
|88
|95
|92
|88
|82
|68
|56
|46
|65
|81
|100
|98
|95
|95
|96
|95
|92
|-24%
|Wielka Brytania
|84
|104
|102
|95
|95
|92
|88
|88
|81
|76
|74
|71
|73
|65
|88
|92
|94
|97
|102
|-21%
|Brazylia
|103
|108
|98
|77
|97
|84
|74
|64
|62
|76
|90
|100
|107
|102
|100
|86
|91
|88
|85
|-16%
|Stany Zjednoczone
|87
|97
|90
|81
|87
|71
|90
|88
|88
|90
|96
|99
|107
|106
|99
|108
|105
|104
|104
|-7%
|Australia
|104
|101
|91
|93
|95
|96
|90
|96
|103
|106
|107
|105
|106
|103
|98
|99
|96
|93
|91
|+1%
Każda komórka pokazuje tygodniową liczbę organizatorów jako procent wiosennego poziomu danego kraju z 2025 roku. Tygodnie obejmują okres od 26 maja do 29 września 2025 i są oznaczone datą poniedziałku.
Praca i odpoczynek
Czy kraje, w których pracuje się dłużej, mocniej się wyłączają?
Nie w prosty sposób. Niektóre kraje z najmniejszą roczną liczbą przepracowanych godzin, jak Norwegia, Szwecja i Dania, wyłączają się też najmocniej. Inne, z długim rokiem pracy, jak Czechy, Polska i Portugalia, i tak zwalniają latem o około 40%. Stany Zjednoczone łączą długie godziny pracy z niemal zerowym letnim spadkiem.
Godziny: średnia roczna liczba faktycznie przepracowanych godzin na pracownika według OECD, 2025. OECD zaznacza, że te dane „nie nadają się do porównywania poziomu średniego rocznego czasu pracy w danym roku ze względu na różnice w ich źródłach”. Obejmują też osoby pracujące w niepełnym wymiarze, więc położenie w poziomie traktuj orientacyjnie. Linie przerywane oznaczają medianę tych 20 krajów. Grecji, Węgier i Brazylii nie pokazujemy, bo nie użyto dla nich porównywalnych rocznych danych OECD.
Planowanie z wyprzedzeniem
Z jakim wyprzedzeniem ludzie planują sierpień?
Z większym niż lipiec. W Danii ankieta grupowa na termin w sierpniu wychodziła (mediana) 39 dni przed tą datą, a na termin w lipcu 17 dni wcześniej. Belgia i Francja pokazują ten sam wzorzec. Hiszpania i Włochy przez całe lato planują na krótko przed terminem, z wyprzedzeniem od 7 do 11 dni.
- Dania: 39 dni wcześniej dla terminów w sierpniu, 17 dla lipca.
- Belgia: 27 dni dla sierpnia, 15 dla lipca.
- Francja: 25 dni dla sierpnia, 13 dla lipca.
- Niemcy, Szwajcaria i Szwecja: 22 dni dla sierpnia, wobec 14 do 16 dla lipca.
- Wielka Brytania i Holandia: 17 dni dla sierpnia, 15 i 12 dla lipca.
- Stany Zjednoczone: 11 dni dla sierpnia, 12 dla lipca.
- Włochy i Hiszpania: 11 i 9 dni dla sierpnia, 7 i 8 dla lipca.
Mediana liczby dni między utworzeniem ankiety grupowej a najwcześniejszym zaproponowanym w niej terminem, lato 2025, na podstawie 10% próby ankiet grupowych. Kraj to strefa czasowa ustawiona w ankiecie.
Twoje lato
Jak zaplanować lepsze lato, gdziekolwiek jesteś?
Zaplanuj sierpień wcześnie, chroń czas, gdy cię nie ma, i ułatw innym kontakt po powrocie. Większość załatwiają trzy małe nawyki.
- Wyślij ankietę w czerwcu. Na sierpniowy wyjazd albo letnie spotkanie wyślij ankietę grupową wcześnie. Znajomi, rodzina i współpracownicy głosują na terminy, a nikt nie potrzebuje konta, żeby wziąć udział.
- Niech kalendarz odmawia za ciebie. Dodaj urlop jako nieobecność w biurze z automatycznym odrzucaniem zaproszeń, żeby zaproszenia na te tygodnie dostawały uprzejmą odpowiedź, gdy leżysz na plaży.
- Zarezerwuj wrzesień przed wyjazdem. Udostępnij stronę rezerwacji na czas po powrocie, żeby spotkania na nadrobienie zaległości wypadały w wybranych przez ciebie godzinach i rozkładały się na pierwsze tygodnie po urlopie.
Jeśli więc twoje lato wydawało się spokojniejsze niż u innych, albo bardziej zabiegane, to raczej nie jest złudzenie. To, gdzie mieszkasz, decyduje o tym, kiedy świat wokół ciebie zwalnia.
Jak intensywne było twoje lato?Poproś o prezentację
Jak to policzyliśmy
Dane Doodle obejmują aktywnych organizatorów tygodniowo: osoby, które w danym tygodniu lata 2025 prowadziły ankietę grupową z co najmniej jedną odpowiedzią albo otrzymały rezerwację. Kraj to miejsce, w którym organizator był w chwili organizowania, ustalone na podstawie urządzenia, więc osoba na urlopie za granicą liczy się tam, gdzie akurat przebywa.
Poziom bazowy to średnia z ośmiu wiosennych tygodni, od 21 kwietnia do 15 czerwca 2025. Wypadają w nim niektóre wiosenne święta, więc spadki są oszacowane nieco ostrożnie. Uwzględniamy 23 kraje z co najmniej 500 organizatorami tygodniowo wiosną i pokazujemy procenty, a nie liczby.
Zaplanuj przyszłe lato z wyprzedzeniem.
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