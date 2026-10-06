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Jak intensywne jest twojelato?

Sprawdziliśmy, jak ludzie w 23 krajach planowali wspólny czas latem 2025 roku. Niektóre kraje niemal całkiem się wyłączają. Inne prawie nie zauważają, że jest sierpień.

Chirag HarendraSzef marketingu produktowego
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Największy spadek
Hiszpania, -55%
Prawie bez przerwy
Stany Zjednoczone, -7%
Najcichszy tydzień
11 sierpnia, w 9 krajach
Uśmiechnięta kobieta w rdzawej kurtce siedzi przy laptopie w jasnym biurze

„Wracam we wrześniu”. Jeśli zdarzyło ci się w sierpniu napisać do kogoś z pracy w innym kraju Europy, znasz tę automatyczną odpowiedź.

Zawsze zastanawiałem się, ile w tym stereotypu, a ile prawdy. Zadałem więc proste pytanie: kiedy przychodzi lato, na ile ludzie w poszczególnych krajach naprawdę odpuszczają planowanie spotkań, wydarzeń i wspólnych wyjść?

Co tydzień ludzie używają Doodle do organizowania wszystkiego, od spotkań zespołu po rodzinne zjazdy. Dzięki temu mamy rzadką okazję zobaczyć, jak naprawdę wygląda lato, kraj po kraju, tydzień po tygodniu. Oto co odkryliśmy.

Letni spadek

Które kraje najbardziej wyłączają się latem?

Najbardziej wyłączają się Hiszpania, Szwecja, Norwegia i Francja: w lipcu i sierpniu 2025 roku liczba osób organizujących plany w Doodle spadła tam o 47% do 55% w porównaniu z wiosną. W Stanach Zjednoczonych spadek wyniósł tylko 7%, a w Australii, gdzie trwał środek zimy, nie było go wcale.

-55 %

Hiszpania, największy letni spadek spośród 23 krajów.

Źródło
Wydawca
Dane Doodle, lato 2025
Próba
Tygodniowa liczba organizatorów w Hiszpanii
Rodzaj
Dane z platformy, lipiec i sierpień w porównaniu z wiosną
Odnośnik
Jak to policzyliśmy

-50 %

Szwecja, cicho już od początku czerwca.

Źródło
Wydawca
Dane Doodle, lato 2025
Próba
Tygodniowa liczba organizatorów w Szwecji
Rodzaj
Dane z platformy, lipiec i sierpień w porównaniu z wiosną
Odnośnik
Jak to policzyliśmy

-47 %

Norwegia, najciszej w tygodniu od 14 lipca.

Źródło
Wydawca
Dane Doodle, lato 2025
Próba
Tygodniowa liczba organizatorów w Norwegii
Rodzaj
Dane z platformy, lipiec i sierpień w porównaniu z wiosną
Odnośnik
Jak to policzyliśmy

-47 %

Francja, najciszej w tygodniu od 11 sierpnia.

Źródło
Wydawca
Dane Doodle, lato 2025
Próba
Tygodniowa liczba organizatorów we Francji
Rodzaj
Dane z platformy, lipiec i sierpień w porównaniu z wiosną
Odnośnik
Jak to policzyliśmy

-7 %

Stany Zjednoczone, z jednym cichym tygodniem w okolicy 4 lipca.

Źródło
Wydawca
Dane Doodle, lato 2025
Próba
Tygodniowa liczba organizatorów w Stanach Zjednoczonych
Rodzaj
Dane z platformy, lipiec i sierpień w porównaniu z wiosną
Odnośnik
Jak to policzyliśmy

+1 %

Australia, w samym środku zimy.

Źródło
Wydawca
Dane Doodle, lato 2025
Próba
Tygodniowa liczba organizatorów w Australii
Rodzaj
Dane z platformy, lipiec i sierpień w porównaniu z wiosną
Odnośnik
Jak to policzyliśmy

Letni spadek = średnia tygodniowa liczba organizatorów w lipcu i sierpniu 2025 roku (tygodnie ISO od 27 do 35) w porównaniu z wiosennym poziomem bazowym (od 21 kwietnia do 15 czerwca 2025). Pełny ranking wszystkich 23 krajów znajdziesz na mapie cieplnej poniżej.

Tydzień po tygodniu

Kiedy w poszczególnych krajach robi się cicho?

Ciche tygodnie pokrywają się z okresem urlopowym w danym kraju. Pierwsze są kraje nordyckie: Finlandia i Norwegia osiągają najcichszy moment w tygodniu od 14 lipca. Belgia, Dania i Szwecja dołączają w tygodniu od 21 lipca. Potem, w tygodniu od 11 sierpnia, Francja, Hiszpania, Włochy, Niemcy i pięć innych krajów jednocześnie sięgają dna, w okolicy święta 15 sierpnia.

W tym najniższym punkcie Norwegia, Finlandia, Hiszpania i Włochy spadają do wartości od 14% do 18% poziomu z wiosny. Większość Europy wraca do normy w pierwszym tygodniu września. Niemcom zajmuje to aż do października, bo wakacje szkolne są tam rozłożone w czasie w zależności od landu.

Poziom wiosennyCicho
Kraj26 maj2 cze9 cze16 cze23 cze30 cze7 lip14 lip21 lip28 lip4 sie11 sie18 sie25 sie1 wrz8 wrz15 wrz22 wrz29 wrzSpadek
Hiszpania1051069795798372634937221721388288939396-55%
Szwecja858685645839241919244074100108108105105108103-50%
Norwegia90927481674220141626638410310910410110210397-47%
Francja8711395102948978565644312439659196979698-47%
Węgry10210685927467645356524649527910395898794-42%
Finlandia8398836953312116173074103114118123119114108109-42%
Włochy11299102100929789796552371830629198101100106-41%
Czechy104989487816256565656565463759087899294-41%
Belgia881048793918472574148464466788991909194-40%
Portugalia10211077879310088806652332938538910010697108-40%
Polska10211195748480686352525448616477798284100-40%
Dania82888285836241292945708997981031021019898-38%
Grecja10899981061041039589695129214375104969998102-36%
Austria841058877918378686461575265717884849091-33%
Kanada101979290776475706461607179849010210110298-30%
Holandia901109195928983765955575575859887939897-30%
Irlandia10587979086787470666353647693112111121121119-29%
Niemcy891078485999993837670656166697376818578-24%
Szwajcaria8410588959288826856466581100989595969592-24%
Wielka Brytania84104102959592888881767471736588929497102-21%
Brazylia10310898779784746462769010010710210086918885-16%
Stany Zjednoczone87979081877190888890969910710699108105104104-7%
Australia1041019193959690961031061071051061039899969391+1%

Każda komórka pokazuje tygodniową liczbę organizatorów jako procent wiosennego poziomu danego kraju z 2025 roku. Tygodnie obejmują okres od 26 maja do 29 września 2025 i są oznaczone datą poniedziałku.

Praca i odpoczynek

Czy kraje, w których pracuje się dłużej, mocniej się wyłączają?

Nie w prosty sposób. Niektóre kraje z najmniejszą roczną liczbą przepracowanych godzin, jak Norwegia, Szwecja i Dania, wyłączają się też najmocniej. Inne, z długim rokiem pracy, jak Czechy, Polska i Portugalia, i tak zwalniają latem o około 40%. Stany Zjednoczone łączą długie godziny pracy z niemal zerowym letnim spadkiem.

1300140015001600170018000%-10%-20%-30%-40%-50%-60%Średnia roczna liczba przepracowanych godzin na pracownika, 2025 (OECD)Letni spadek, 2025 (dane Doodle)Mniej godzin, stabilne latoWięcej godzin, stabilne latoMniej godzin, duży spadekWięcej godzin, duży spadekHiszpania: 1633 godz., letni spadek -55%HiszpaniaSzwecja: 1421 godz., letni spadek -50%SzwecjaNorwegia: 1386 godz., letni spadek -47%NorwegiaFrancja: 1498 godz., letni spadek -47%FrancjaFinlandia: 1492 godz., letni spadek -42%FinlandiaWłochy: 1716 godz., letni spadek -41%WłochyCzechy: 1824 godz., letni spadek -41%CzechyBelgia: 1586 godz., letni spadek -40%BelgiaPortugalia: 1764 godz., letni spadek -40%PortugaliaPolska: 1776 godz., letni spadek -40%PolskaDania: 1369 godz., letni spadek -38%DaniaAustria: 1442 godz., letni spadek -33%AustriaKanada: 1687 godz., letni spadek -30%KanadaHolandia: 1436 godz., letni spadek -30%HolandiaIrlandia: 1639 godz., letni spadek -29%IrlandiaNiemcy: 1332 godz., letni spadek -24%NiemcySzwajcaria: 1512 godz., letni spadek -24%SzwajcariaWielka Brytania: 1533 godz., letni spadek -21%Wielka BrytaniaStany Zjednoczone: 1800 godz., letni spadek -7%Stany ZjednoczoneAustralia: 1633 godz., letni spadek 1%Australia

Godziny: średnia roczna liczba faktycznie przepracowanych godzin na pracownika według OECD, 2025. OECD zaznacza, że te dane „nie nadają się do porównywania poziomu średniego rocznego czasu pracy w danym roku ze względu na różnice w ich źródłach”. Obejmują też osoby pracujące w niepełnym wymiarze, więc położenie w poziomie traktuj orientacyjnie. Linie przerywane oznaczają medianę tych 20 krajów. Grecji, Węgier i Brazylii nie pokazujemy, bo nie użyto dla nich porównywalnych rocznych danych OECD.

Planowanie z wyprzedzeniem

Z jakim wyprzedzeniem ludzie planują sierpień?

Z większym niż lipiec. W Danii ankieta grupowa na termin w sierpniu wychodziła (mediana) 39 dni przed tą datą, a na termin w lipcu 17 dni wcześniej. Belgia i Francja pokazują ten sam wzorzec. Hiszpania i Włochy przez całe lato planują na krótko przed terminem, z wyprzedzeniem od 7 do 11 dni.

  1. Dania: 39 dni wcześniej dla terminów w sierpniu, 17 dla lipca.
  2. Belgia: 27 dni dla sierpnia, 15 dla lipca.
  3. Francja: 25 dni dla sierpnia, 13 dla lipca.
  4. Niemcy, Szwajcaria i Szwecja: 22 dni dla sierpnia, wobec 14 do 16 dla lipca.
  5. Wielka Brytania i Holandia: 17 dni dla sierpnia, 15 i 12 dla lipca.
  6. Stany Zjednoczone: 11 dni dla sierpnia, 12 dla lipca.
  7. Włochy i Hiszpania: 11 i 9 dni dla sierpnia, 7 i 8 dla lipca.

Mediana liczby dni między utworzeniem ankiety grupowej a najwcześniejszym zaproponowanym w niej terminem, lato 2025, na podstawie 10% próby ankiet grupowych. Kraj to strefa czasowa ustawiona w ankiecie.

Twoje lato

Jak zaplanować lepsze lato, gdziekolwiek jesteś?

Zaplanuj sierpień wcześnie, chroń czas, gdy cię nie ma, i ułatw innym kontakt po powrocie. Większość załatwiają trzy małe nawyki.

  1. Wyślij ankietę w czerwcu. Na sierpniowy wyjazd albo letnie spotkanie wyślij ankietę grupową wcześnie. Znajomi, rodzina i współpracownicy głosują na terminy, a nikt nie potrzebuje konta, żeby wziąć udział.
  2. Niech kalendarz odmawia za ciebie. Dodaj urlop jako nieobecność w biurze z automatycznym odrzucaniem zaproszeń, żeby zaproszenia na te tygodnie dostawały uprzejmą odpowiedź, gdy leżysz na plaży.
  3. Zarezerwuj wrzesień przed wyjazdem. Udostępnij stronę rezerwacji na czas po powrocie, żeby spotkania na nadrobienie zaległości wypadały w wybranych przez ciebie godzinach i rozkładały się na pierwsze tygodnie po urlopie.

Jeśli więc twoje lato wydawało się spokojniejsze niż u innych, albo bardziej zabiegane, to raczej nie jest złudzenie. To, gdzie mieszkasz, decyduje o tym, kiedy świat wokół ciebie zwalnia.

Jak intensywne było twoje lato?

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Jak to policzyliśmy

Dane Doodle obejmują aktywnych organizatorów tygodniowo: osoby, które w danym tygodniu lata 2025 prowadziły ankietę grupową z co najmniej jedną odpowiedzią albo otrzymały rezerwację. Kraj to miejsce, w którym organizator był w chwili organizowania, ustalone na podstawie urządzenia, więc osoba na urlopie za granicą liczy się tam, gdzie akurat przebywa.

Poziom bazowy to średnia z ośmiu wiosennych tygodni, od 21 kwietnia do 15 czerwca 2025. Wypadają w nim niektóre wiosenne święta, więc spadki są oszacowane nieco ostrożnie. Uwzględniamy 23 kraje z co najmniej 500 organizatorami tygodniowo wiosną i pokazujemy procenty, a nie liczby.

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Źródła

  1. 1.Dane Doodle, lato 2025
  2. 2.OECD Data Explorer, średnia roczna liczba faktycznie przepracowanych godzin na pracownika, 2025
  3. 3.US Department of Labor, urlop wypoczynkowy
  4. 4.GOV.UK, prawo do urlopu

Zaplanuj przyszłe lato z wyprzedzeniem.

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