”Tillbaka i september.” Om du någon gång har mejlat en europeisk kollega i augusti känner du igen autosvaret. Jag har alltid undrat hur mycket av det som är rykte och hur mycket som är verklighet. Så jag ställde en enkel fråga: när sommaren kommer, hur mycket drar sig folk i varje land egentligen undan från att planera möten, evenemang och träffar? Varje vecka använder folk Doodle för att organisera allt från teammöten till släktträffar. Det ger oss en ovanlig inblick i hur sommaren faktiskt slår igenom, land för land och vecka för vecka. Här är vad vi hittade.

Sommarsvackan Vilka länder stänger av mest på sommaren? Spanien, Sverige, Norge och Frankrike stänger av mest: i juli och augusti 2025 sjönk antalet personer som planerade något via Doodle med 47 % till 55 % jämfört med våren. I USA var nedgången bara 7 %, och i Australien, mitt i vintern, blev det ingen nedgång alls. -55 % Spanien, den djupaste sommarsvackan av de 23 länderna. + − Källa Utgivare Doodle-data, sommaren 2025 Urval Arrangörer per vecka i Spanien Typ Plattformsdata, juli och augusti jämfört med våren Länk Så gjorde vi -50 % Sverige, lugnt redan från början av juni. + − Källa Utgivare Doodle-data, sommaren 2025 Urval Arrangörer per vecka i Sverige Typ Plattformsdata, juli och augusti jämfört med våren Länk Så gjorde vi -47 % Norge, lugnast veckan som börjar 14 juli. + − Källa Utgivare Doodle-data, sommaren 2025 Urval Arrangörer per vecka i Norge Typ Plattformsdata, juli och augusti jämfört med våren Länk Så gjorde vi -47 % Frankrike, lugnast veckan som börjar 11 augusti. + − Källa Utgivare Doodle-data, sommaren 2025 Urval Arrangörer per vecka i Frankrike Typ Plattformsdata, juli och augusti jämfört med våren Länk Så gjorde vi -7 % USA, med en lugn vecka runt 4 juli. + − Källa Utgivare Doodle-data, sommaren 2025 Urval Arrangörer per vecka i USA Typ Plattformsdata, juli och augusti jämfört med våren Länk Så gjorde vi +1 % Australien, mitt i vintern. + − Källa Utgivare Doodle-data, sommaren 2025 Urval Arrangörer per vecka i Australien Typ Plattformsdata, juli och augusti jämfört med våren Länk Så gjorde vi Sommarsvacka = genomsnittligt antal arrangörer per vecka i juli och augusti 2025 (ISO-vecka 27 till 35) jämfört med en vårnivå (21 april till 15 juni 2025). Hela rankningen av alla 23 länder finns i värmekartan nedan.

Vecka för vecka När blir det lugnt i varje land? De lugna veckorna följer varje lands semestrar. Norden går först: Finland och Norge är som lugnast veckan som börjar 14 juli. Belgien, Danmark och Sverige följer veckan som börjar 21 juli. Sedan, veckan som börjar 11 augusti, når Frankrike, Spanien, Italien, Tyskland och fem andra länder botten samtidigt, runt helgdagen 15 augusti. På den lägsta punkten sjunker Norge, Finland, Spanien och Italien till mellan 14 % och 18 % av sin vårnivå. Större delen av Europa är tillbaka till det normala första veckan i september. Tyskland dröjer till oktober, eftersom skolloven är förskjutna mellan delstaterna. Sortera efter svacka Sortera efter lugnaste vecka Vårnivå Lugnt maj juni juli aug. sep. Land 26 26 maj 2 2 juni 9 9 juni 16 16 juni 23 23 juni 30 30 juni 7 7 juli 14 14 juli 21 21 juli 28 28 juli 4 4 aug. 11 11 aug. 18 18 aug. 25 25 aug. 1 1 sep. 8 8 sep. 15 15 sep. 22 22 sep. 29 29 sep. Svacka Spanien 105 106 97 95 79 83 72 63 49 37 22 17 21 38 82 88 93 93 96 -55 % Sverige 85 86 85 64 58 39 24 19 19 24 40 74 100 108 108 105 105 108 103 -50 % Norge 90 92 74 81 67 42 20 14 16 26 63 84 103 109 104 101 102 103 97 -47 % Frankrike 87 113 95 102 94 89 78 56 56 44 31 24 39 65 91 96 97 96 98 -47 % Ungern 102 106 85 92 74 67 64 53 56 52 46 49 52 79 103 95 89 87 94 -42 % Finland 83 98 83 69 53 31 21 16 17 30 74 103 114 118 123 119 114 108 109 -42 % Italien 112 99 102 100 92 97 89 79 65 52 37 18 30 62 91 98 101 100 106 -41 % Tjeckien 104 98 94 87 81 62 56 56 56 56 56 54 63 75 90 87 89 92 94 -41 % Belgien 88 104 87 93 91 84 72 57 41 48 46 44 66 78 89 91 90 91 94 -40 % Portugal 102 110 77 87 93 100 88 80 66 52 33 29 38 53 89 100 106 97 108 -40 % Polen 102 111 95 74 84 80 68 63 52 52 54 48 61 64 77 79 82 84 100 -40 % Danmark 82 88 82 85 83 62 41 29 29 45 70 89 97 98 103 102 101 98 98 -38 % Grekland 108 99 98 106 104 103 95 89 69 51 29 21 43 75 104 96 99 98 102 -36 % Österrike 84 105 88 77 91 83 78 68 64 61 57 52 65 71 78 84 84 90 91 -33 % Kanada 101 97 92 90 77 64 75 70 64 61 60 71 79 84 90 102 101 102 98 -30 % Nederländerna 90 110 91 95 92 89 83 76 59 55 57 55 75 85 98 87 93 98 97 -30 % Irland 105 87 97 90 86 78 74 70 66 63 53 64 76 93 112 111 121 121 119 -29 % Tyskland 89 107 84 85 99 99 93 83 76 70 65 61 66 69 73 76 81 85 78 -24 % Schweiz 84 105 88 95 92 88 82 68 56 46 65 81 100 98 95 95 96 95 92 -24 % Storbritannien 84 104 102 95 95 92 88 88 81 76 74 71 73 65 88 92 94 97 102 -21 % Brasilien 103 108 98 77 97 84 74 64 62 76 90 100 107 102 100 86 91 88 85 -16 % USA 87 97 90 81 87 71 90 88 88 90 96 99 107 106 99 108 105 104 104 -7 % Australien 104 101 91 93 95 96 90 96 103 106 107 105 106 103 98 99 96 93 91 + 1 % Varje ruta visar arrangörer per vecka i procent av landets vårnivå 2025. Veckorna går från 26 maj till 29 september 2025 och är märkta med sin måndag.

Arbete och vila Stänger länder med fler arbetstimmar av mer? Inte på något enkelt sätt. Några av länderna med minst antal arbetade timmar per år, som Norge, Sverige och Danmark, stänger också av mest. Andra med långa arbetsår, som Tjeckien, Polen och Portugal, saktar ändå ner med runt 40 % på sommaren. USA kombinerar många arbetstimmar med nästan ingen sommarsvacka. 1 300 1 400 1 500 1 600 1 700 1 800 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % Genomsnittliga årliga arbetstimmar per sysselsatt, 2025 (OECD) Sommarsvacka, 2025 (Doodle-data) Färre timmar, jämn sommar Fler timmar, jämn sommar Färre timmar, djup svacka Fler timmar, djup svacka Spanien: 1 633 timmar, -55 % sommarsvacka Spanien Sverige: 1 421 timmar, -50 % sommarsvacka Sverige Norge: 1 386 timmar, -47 % sommarsvacka Norge Frankrike: 1 498 timmar, -47 % sommarsvacka Frankrike Finland: 1 492 timmar, -42 % sommarsvacka Finland Italien: 1 716 timmar, -41 % sommarsvacka Italien Tjeckien: 1 824 timmar, -41 % sommarsvacka Tjeckien Belgien: 1 586 timmar, -40 % sommarsvacka Belgien Portugal: 1 764 timmar, -40 % sommarsvacka Portugal Polen: 1 776 timmar, -40 % sommarsvacka Polen Danmark: 1 369 timmar, -38 % sommarsvacka Danmark Österrike: 1 442 timmar, -33 % sommarsvacka Österrike Kanada: 1 687 timmar, -30 % sommarsvacka Kanada Nederländerna: 1 436 timmar, -30 % sommarsvacka Nederländerna Irland: 1 639 timmar, -29 % sommarsvacka Irland Tyskland: 1 332 timmar, -24 % sommarsvacka Tyskland Schweiz: 1 512 timmar, -24 % sommarsvacka Schweiz Storbritannien: 1 533 timmar, -21 % sommarsvacka Storbritannien USA: 1 800 timmar, -7 % sommarsvacka USA Australien: 1 633 timmar, 1 % sommarsvacka Australien Timmar: OECD:s genomsnitt för faktiskt arbetade timmar per år och sysselsatt, 2025. OECD påpekar att siffrorna är ”olämpliga för jämförelser av nivån på genomsnittliga årliga arbetstimmar för ett givet år, på grund av skillnader i källorna”, och de inkluderar deltidsarbetande, så se den vågräta placeringen som en grov fingervisning. De streckade linjerna visar medianen för dessa 20 länder. Grekland, Ungern och Brasilien visas inte eftersom ingen jämförbar årssiffra från OECD användes.

Planera i förväg Hur långt i förväg planerar folk inför augusti? Längre i förväg än inför juli. I Danmark skickades gruppomröstningar om ett datum i augusti ut 39 dagar före datumet i median, mot 17 dagar för juli. Belgien och Frankrike visar samma mönster. Spanien och Italien planerar med kort varsel hela sommaren, 7 till 11 dagar före. 1. Danmark: 39 dagar i förväg för datum i augusti, 17 för juli. 2. Belgien: 27 dagar för augusti, 15 för juli. 3. Frankrike: 25 dagar för augusti, 13 för juli. 4. Tyskland, Schweiz och Sverige: 22 dagar för augusti, mot 14 till 16 för juli. 5. Storbritannien och Nederländerna: 17 dagar för augusti, 15 och 12 för juli. 6. USA: 11 dagar för augusti, 12 för juli. 7. Italien och Spanien: 11 och 9 dagar för augusti, 7 och 8 för juli. Median för antal dagar från att en gruppomröstning skapas till dess tidigaste föreslagna datum, sommaren 2025, baserat på ett urval på 10 % av gruppomröstningarna. Land är den tidszon som är inställd i omröstningen.

Din sommar Hur planerar du en bättre sommar, var du än är? Planera augusti tidigt, skydda tiden när du är borta och gör det lätt för folk att nå dig när du är tillbaka. Tre små vanor räcker långt. 1. Skicka omröstningen i juni. Ska du resa i augusti eller samla folk till en sommarträff, skicka en gruppomröstning i god tid. Vänner, familj och kollegor röstar om datumen, och ingen behöver ett konto för att vara med. 2. Låt kalendern säga nej. Lägg in semestern som frånvaro med automatiskt avböjande, så får inbjudningar för de veckorna ett artigt svar medan du ligger på stranden. 3. Boka september innan du åker. Dela en bokningssida inför din återkomst, så hamnar avstämningarna på tider du själv väljer, utspridda över dina första veckor tillbaka. Så om din sommar kändes lugnare än alla andras, eller mer hektisk, så inbillar du dig förmodligen inte. Var du bor påverkar när världen runt dig saktar ner. Hur intensiv var din sommar? Begär en demonstration

Så gjorde vi Doodle-data räknar aktiva arrangörer per vecka: personer som hade en gruppomröstning med minst ett svar, eller som fick en bokning, under en viss vecka sommaren 2025. Land är där arrangören befann sig när hen planerade, utifrån enheten. Den som är på semester utomlands räknas alltså där hen är. Utgångsläget är genomsnittet av åtta vårveckor, 21 april till 15 juni 2025. Några helgdagar under våren infaller inom perioden, så svackorna är något försiktigt räknade. Vi tar med 23 länder som hade minst 500 arrangörer per vecka under våren och visar procent, inte antal.