Hur intensiv är dinsommar?
Vi tittade på hur människor i 23 länder planerade sin tid tillsammans under sommaren 2025. Vissa länder stänger av nästan helt. Andra märker knappt att det är augusti.
- Djupaste svackan
- Spanien, -55 %
- Knappt en paus
- USA, -7 %
- Lugnaste veckan
- 11 augusti, i 9 länder
”Tillbaka i september.” Om du någon gång har mejlat en europeisk kollega i augusti känner du igen autosvaret.
Jag har alltid undrat hur mycket av det som är rykte och hur mycket som är verklighet. Så jag ställde en enkel fråga: när sommaren kommer, hur mycket drar sig folk i varje land egentligen undan från att planera möten, evenemang och träffar?
Varje vecka använder folk Doodle för att organisera allt från teammöten till släktträffar. Det ger oss en ovanlig inblick i hur sommaren faktiskt slår igenom, land för land och vecka för vecka. Här är vad vi hittade.
Sommarsvackan
Vilka länder stänger av mest på sommaren?
Spanien, Sverige, Norge och Frankrike stänger av mest: i juli och augusti 2025 sjönk antalet personer som planerade något via Doodle med 47 % till 55 % jämfört med våren. I USA var nedgången bara 7 %, och i Australien, mitt i vintern, blev det ingen nedgång alls.
-55 %
Spanien, den djupaste sommarsvackan av de 23 länderna.
Källa
- Utgivare
- Doodle-data, sommaren 2025
- Urval
- Arrangörer per vecka i Spanien
- Typ
- Plattformsdata, juli och augusti jämfört med våren
-50 %
Sverige, lugnt redan från början av juni.
Källa
- Utgivare
- Doodle-data, sommaren 2025
- Urval
- Arrangörer per vecka i Sverige
- Typ
- Plattformsdata, juli och augusti jämfört med våren
-47 %
Norge, lugnast veckan som börjar 14 juli.
Källa
- Utgivare
- Doodle-data, sommaren 2025
- Urval
- Arrangörer per vecka i Norge
- Typ
- Plattformsdata, juli och augusti jämfört med våren
-47 %
Frankrike, lugnast veckan som börjar 11 augusti.
Källa
- Utgivare
- Doodle-data, sommaren 2025
- Urval
- Arrangörer per vecka i Frankrike
- Typ
- Plattformsdata, juli och augusti jämfört med våren
-7 %
USA, med en lugn vecka runt 4 juli.
Källa
- Utgivare
- Doodle-data, sommaren 2025
- Urval
- Arrangörer per vecka i USA
- Typ
- Plattformsdata, juli och augusti jämfört med våren
+1 %
Australien, mitt i vintern.
Källa
- Utgivare
- Doodle-data, sommaren 2025
- Urval
- Arrangörer per vecka i Australien
- Typ
- Plattformsdata, juli och augusti jämfört med våren
Sommarsvacka = genomsnittligt antal arrangörer per vecka i juli och augusti 2025 (ISO-vecka 27 till 35) jämfört med en vårnivå (21 april till 15 juni 2025). Hela rankningen av alla 23 länder finns i värmekartan nedan.
Vecka för vecka
När blir det lugnt i varje land?
De lugna veckorna följer varje lands semestrar. Norden går först: Finland och Norge är som lugnast veckan som börjar 14 juli. Belgien, Danmark och Sverige följer veckan som börjar 21 juli. Sedan, veckan som börjar 11 augusti, når Frankrike, Spanien, Italien, Tyskland och fem andra länder botten samtidigt, runt helgdagen 15 augusti.
På den lägsta punkten sjunker Norge, Finland, Spanien och Italien till mellan 14 % och 18 % av sin vårnivå. Större delen av Europa är tillbaka till det normala första veckan i september. Tyskland dröjer till oktober, eftersom skolloven är förskjutna mellan delstaterna.
|Land
|26 maj
|2 juni
|9 juni
|16 juni
|23 juni
|30 juni
|7 juli
|14 juli
|21 juli
|28 juli
|4 aug.
|11 aug.
|18 aug.
|25 aug.
|1 sep.
|8 sep.
|15 sep.
|22 sep.
|29 sep.
|Svacka
|Spanien
|105
|106
|97
|95
|79
|83
|72
|63
|49
|37
|22
|17
|21
|38
|82
|88
|93
|93
|96
|-55%
|Sverige
|85
|86
|85
|64
|58
|39
|24
|19
|19
|24
|40
|74
|100
|108
|108
|105
|105
|108
|103
|-50%
|Norge
|90
|92
|74
|81
|67
|42
|20
|14
|16
|26
|63
|84
|103
|109
|104
|101
|102
|103
|97
|-47%
|Frankrike
|87
|113
|95
|102
|94
|89
|78
|56
|56
|44
|31
|24
|39
|65
|91
|96
|97
|96
|98
|-47%
|Ungern
|102
|106
|85
|92
|74
|67
|64
|53
|56
|52
|46
|49
|52
|79
|103
|95
|89
|87
|94
|-42%
|Finland
|83
|98
|83
|69
|53
|31
|21
|16
|17
|30
|74
|103
|114
|118
|123
|119
|114
|108
|109
|-42%
|Italien
|112
|99
|102
|100
|92
|97
|89
|79
|65
|52
|37
|18
|30
|62
|91
|98
|101
|100
|106
|-41%
|Tjeckien
|104
|98
|94
|87
|81
|62
|56
|56
|56
|56
|56
|54
|63
|75
|90
|87
|89
|92
|94
|-41%
|Belgien
|88
|104
|87
|93
|91
|84
|72
|57
|41
|48
|46
|44
|66
|78
|89
|91
|90
|91
|94
|-40%
|Portugal
|102
|110
|77
|87
|93
|100
|88
|80
|66
|52
|33
|29
|38
|53
|89
|100
|106
|97
|108
|-40%
|Polen
|102
|111
|95
|74
|84
|80
|68
|63
|52
|52
|54
|48
|61
|64
|77
|79
|82
|84
|100
|-40%
|Danmark
|82
|88
|82
|85
|83
|62
|41
|29
|29
|45
|70
|89
|97
|98
|103
|102
|101
|98
|98
|-38%
|Grekland
|108
|99
|98
|106
|104
|103
|95
|89
|69
|51
|29
|21
|43
|75
|104
|96
|99
|98
|102
|-36%
|Österrike
|84
|105
|88
|77
|91
|83
|78
|68
|64
|61
|57
|52
|65
|71
|78
|84
|84
|90
|91
|-33%
|Kanada
|101
|97
|92
|90
|77
|64
|75
|70
|64
|61
|60
|71
|79
|84
|90
|102
|101
|102
|98
|-30%
|Nederländerna
|90
|110
|91
|95
|92
|89
|83
|76
|59
|55
|57
|55
|75
|85
|98
|87
|93
|98
|97
|-30%
|Irland
|105
|87
|97
|90
|86
|78
|74
|70
|66
|63
|53
|64
|76
|93
|112
|111
|121
|121
|119
|-29%
|Tyskland
|89
|107
|84
|85
|99
|99
|93
|83
|76
|70
|65
|61
|66
|69
|73
|76
|81
|85
|78
|-24%
|Schweiz
|84
|105
|88
|95
|92
|88
|82
|68
|56
|46
|65
|81
|100
|98
|95
|95
|96
|95
|92
|-24%
|Storbritannien
|84
|104
|102
|95
|95
|92
|88
|88
|81
|76
|74
|71
|73
|65
|88
|92
|94
|97
|102
|-21%
|Brasilien
|103
|108
|98
|77
|97
|84
|74
|64
|62
|76
|90
|100
|107
|102
|100
|86
|91
|88
|85
|-16%
|USA
|87
|97
|90
|81
|87
|71
|90
|88
|88
|90
|96
|99
|107
|106
|99
|108
|105
|104
|104
|-7%
|Australien
|104
|101
|91
|93
|95
|96
|90
|96
|103
|106
|107
|105
|106
|103
|98
|99
|96
|93
|91
|+1%
Varje ruta visar arrangörer per vecka i procent av landets vårnivå 2025. Veckorna går från 26 maj till 29 september 2025 och är märkta med sin måndag.
Arbete och vila
Stänger länder med fler arbetstimmar av mer?
Inte på något enkelt sätt. Några av länderna med minst antal arbetade timmar per år, som Norge, Sverige och Danmark, stänger också av mest. Andra med långa arbetsår, som Tjeckien, Polen och Portugal, saktar ändå ner med runt 40 % på sommaren. USA kombinerar många arbetstimmar med nästan ingen sommarsvacka.
Timmar: OECD:s genomsnitt för faktiskt arbetade timmar per år och sysselsatt, 2025. OECD påpekar att siffrorna är ”olämpliga för jämförelser av nivån på genomsnittliga årliga arbetstimmar för ett givet år, på grund av skillnader i källorna”, och de inkluderar deltidsarbetande, så se den vågräta placeringen som en grov fingervisning. De streckade linjerna visar medianen för dessa 20 länder. Grekland, Ungern och Brasilien visas inte eftersom ingen jämförbar årssiffra från OECD användes.
Planera i förväg
Hur långt i förväg planerar folk inför augusti?
Längre i förväg än inför juli. I Danmark skickades gruppomröstningar om ett datum i augusti ut 39 dagar före datumet i median, mot 17 dagar för juli. Belgien och Frankrike visar samma mönster. Spanien och Italien planerar med kort varsel hela sommaren, 7 till 11 dagar före.
- Danmark: 39 dagar i förväg för datum i augusti, 17 för juli.
- Belgien: 27 dagar för augusti, 15 för juli.
- Frankrike: 25 dagar för augusti, 13 för juli.
- Tyskland, Schweiz och Sverige: 22 dagar för augusti, mot 14 till 16 för juli.
- Storbritannien och Nederländerna: 17 dagar för augusti, 15 och 12 för juli.
- USA: 11 dagar för augusti, 12 för juli.
- Italien och Spanien: 11 och 9 dagar för augusti, 7 och 8 för juli.
Median för antal dagar från att en gruppomröstning skapas till dess tidigaste föreslagna datum, sommaren 2025, baserat på ett urval på 10 % av gruppomröstningarna. Land är den tidszon som är inställd i omröstningen.
Din sommar
Hur planerar du en bättre sommar, var du än är?
Planera augusti tidigt, skydda tiden när du är borta och gör det lätt för folk att nå dig när du är tillbaka. Tre små vanor räcker långt.
- Skicka omröstningen i juni. Ska du resa i augusti eller samla folk till en sommarträff, skicka en gruppomröstning i god tid. Vänner, familj och kollegor röstar om datumen, och ingen behöver ett konto för att vara med.
- Låt kalendern säga nej. Lägg in semestern som frånvaro med automatiskt avböjande, så får inbjudningar för de veckorna ett artigt svar medan du ligger på stranden.
- Boka september innan du åker. Dela en bokningssida inför din återkomst, så hamnar avstämningarna på tider du själv väljer, utspridda över dina första veckor tillbaka.
Så om din sommar kändes lugnare än alla andras, eller mer hektisk, så inbillar du dig förmodligen inte. Var du bor påverkar när världen runt dig saktar ner.
Hur intensiv var din sommar?Begär en demonstration
Så gjorde vi
Doodle-data räknar aktiva arrangörer per vecka: personer som hade en gruppomröstning med minst ett svar, eller som fick en bokning, under en viss vecka sommaren 2025. Land är där arrangören befann sig när hen planerade, utifrån enheten. Den som är på semester utomlands räknas alltså där hen är.
Utgångsläget är genomsnittet av åtta vårveckor, 21 april till 15 juni 2025. Några helgdagar under våren infaller inom perioden, så svackorna är något försiktigt räknade. Vi tar med 23 länder som hade minst 500 arrangörer per vecka under våren och visar procent, inte antal.
Planera nästa sommar i god tid.
Skicka din första gruppomröstning på under en minut.