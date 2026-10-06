¿Cuán intenso es tuverano?
Analizamos cómo planificaron su tiempo juntas las personas de 23 países durante el verano de 2025. Algunos países desconectan casi por completo. Otros apenas notan que es agosto.
- La mayor caída
- España, -55%
- Casi sin pausa
- Estados Unidos, -7%
- La semana más tranquila
- 11 de agosto, en 9 países
«Vuelvo en septiembre». Si alguna vez le has escrito a un colega europeo en agosto, ya conoces la respuesta automática.
Siempre me he preguntado cuánto hay de fama y cuánto de realidad. Así que me hice una pregunta sencilla: cuando llega el verano, ¿cuánto dejan de verdad las personas de cada país de planificar reuniones, eventos y encuentros?
Cada semana, la gente usa Doodle para organizar de todo, desde reuniones de equipo hasta encuentros familiares. Eso nos da una visión poco común de cómo se vive de verdad el verano, país por país y semana a semana. Esto es lo que encontramos.
La caída del verano
¿Qué países desconectan más en verano?
España, Suecia, Noruega y Francia son los que más desconectan: en julio y agosto de 2025, el número de personas que organizaron planes en Doodle cayó entre un 47% y un 55% respecto a la primavera. En Estados Unidos bajó solo un 7%, y en Australia, en pleno invierno, no bajó nada.
-55 %
España, la mayor caída de verano de los 23 países.
Fuente
- Publicado por
- Datos de Doodle, verano de 2025
- Muestra
- Organizadores semanales en España
- Tipo
- Datos de la plataforma, julio y agosto frente a la primavera
-50 %
Suecia, tranquila desde principios de junio.
Fuente
- Publicado por
- Datos de Doodle, verano de 2025
- Muestra
- Organizadores semanales en Suecia
- Tipo
- Datos de la plataforma, julio y agosto frente a la primavera
-47 %
Noruega, en su punto más tranquilo la semana del 14 de julio.
Fuente
- Publicado por
- Datos de Doodle, verano de 2025
- Muestra
- Organizadores semanales en Noruega
- Tipo
- Datos de la plataforma, julio y agosto frente a la primavera
-47 %
Francia, en su punto más tranquilo la semana del 11 de agosto.
Fuente
- Publicado por
- Datos de Doodle, verano de 2025
- Muestra
- Organizadores semanales en Francia
- Tipo
- Datos de la plataforma, julio y agosto frente a la primavera
-7 %
Estados Unidos, con una semana tranquila en torno al 4 de julio.
Fuente
- Publicado por
- Datos de Doodle, verano de 2025
- Muestra
- Organizadores semanales en Estados Unidos
- Tipo
- Datos de la plataforma, julio y agosto frente a la primavera
+1 %
Australia, en pleno invierno.
Fuente
- Publicado por
- Datos de Doodle, verano de 2025
- Muestra
- Organizadores semanales en Australia
- Tipo
- Datos de la plataforma, julio y agosto frente a la primavera
Caída de verano = media de organizadores semanales en julio y agosto de 2025 (semanas ISO 27 a 35) frente a una referencia de primavera (del 21 de abril al 15 de junio de 2025). La clasificación completa de los 23 países está en el mapa de calor de abajo.
Semana a semana
¿Cuándo se calma cada país?
Las semanas tranquilas siguen las vacaciones de cada país. Los nórdicos van primero: Finlandia y Noruega llegan a su punto más tranquilo la semana del 14 de julio. Bélgica, Dinamarca y Suecia les siguen la semana del 21 de julio. Después, la semana del 11 de agosto, Francia, España, Italia, Alemania y otros cinco países tocan fondo a la vez, en torno al festivo del 15 de agosto.
En ese punto más bajo, Noruega, Finlandia, España e Italia caen a entre el 14% y el 18% de su nivel de primavera. La mayor parte de Europa vuelve a la normalidad la primera semana de septiembre. Alemania tarda hasta octubre, porque sus vacaciones escolares se escalonan por estado.
|País
|26 may
|2 jun
|9 jun
|16 jun
|23 jun
|30 jun
|7 jul
|14 jul
|21 jul
|28 jul
|4 ago
|11 ago
|18 ago
|25 ago
|1 sept
|8 sept
|15 sept
|22 sept
|29 sept
|Caída
|España
|105
|106
|97
|95
|79
|83
|72
|63
|49
|37
|22
|17
|21
|38
|82
|88
|93
|93
|96
|-55%
|Suecia
|85
|86
|85
|64
|58
|39
|24
|19
|19
|24
|40
|74
|100
|108
|108
|105
|105
|108
|103
|-50%
|Noruega
|90
|92
|74
|81
|67
|42
|20
|14
|16
|26
|63
|84
|103
|109
|104
|101
|102
|103
|97
|-47%
|Francia
|87
|113
|95
|102
|94
|89
|78
|56
|56
|44
|31
|24
|39
|65
|91
|96
|97
|96
|98
|-47%
|Hungría
|102
|106
|85
|92
|74
|67
|64
|53
|56
|52
|46
|49
|52
|79
|103
|95
|89
|87
|94
|-42%
|Finlandia
|83
|98
|83
|69
|53
|31
|21
|16
|17
|30
|74
|103
|114
|118
|123
|119
|114
|108
|109
|-42%
|Italia
|112
|99
|102
|100
|92
|97
|89
|79
|65
|52
|37
|18
|30
|62
|91
|98
|101
|100
|106
|-41%
|Chequia
|104
|98
|94
|87
|81
|62
|56
|56
|56
|56
|56
|54
|63
|75
|90
|87
|89
|92
|94
|-41%
|Bélgica
|88
|104
|87
|93
|91
|84
|72
|57
|41
|48
|46
|44
|66
|78
|89
|91
|90
|91
|94
|-40%
|Portugal
|102
|110
|77
|87
|93
|100
|88
|80
|66
|52
|33
|29
|38
|53
|89
|100
|106
|97
|108
|-40%
|Polonia
|102
|111
|95
|74
|84
|80
|68
|63
|52
|52
|54
|48
|61
|64
|77
|79
|82
|84
|100
|-40%
|Dinamarca
|82
|88
|82
|85
|83
|62
|41
|29
|29
|45
|70
|89
|97
|98
|103
|102
|101
|98
|98
|-38%
|Grecia
|108
|99
|98
|106
|104
|103
|95
|89
|69
|51
|29
|21
|43
|75
|104
|96
|99
|98
|102
|-36%
|Austria
|84
|105
|88
|77
|91
|83
|78
|68
|64
|61
|57
|52
|65
|71
|78
|84
|84
|90
|91
|-33%
|Canadá
|101
|97
|92
|90
|77
|64
|75
|70
|64
|61
|60
|71
|79
|84
|90
|102
|101
|102
|98
|-30%
|Países Bajos
|90
|110
|91
|95
|92
|89
|83
|76
|59
|55
|57
|55
|75
|85
|98
|87
|93
|98
|97
|-30%
|Irlanda
|105
|87
|97
|90
|86
|78
|74
|70
|66
|63
|53
|64
|76
|93
|112
|111
|121
|121
|119
|-29%
|Alemania
|89
|107
|84
|85
|99
|99
|93
|83
|76
|70
|65
|61
|66
|69
|73
|76
|81
|85
|78
|-24%
|Suiza
|84
|105
|88
|95
|92
|88
|82
|68
|56
|46
|65
|81
|100
|98
|95
|95
|96
|95
|92
|-24%
|Reino Unido
|84
|104
|102
|95
|95
|92
|88
|88
|81
|76
|74
|71
|73
|65
|88
|92
|94
|97
|102
|-21%
|Brasil
|103
|108
|98
|77
|97
|84
|74
|64
|62
|76
|90
|100
|107
|102
|100
|86
|91
|88
|85
|-16%
|Estados Unidos
|87
|97
|90
|81
|87
|71
|90
|88
|88
|90
|96
|99
|107
|106
|99
|108
|105
|104
|104
|-7%
|Australia
|104
|101
|91
|93
|95
|96
|90
|96
|103
|106
|107
|105
|106
|103
|98
|99
|96
|93
|91
|+1%
Cada celda muestra los organizadores semanales como porcentaje del nivel de primavera de 2025 de ese país. Las semanas van del 26 de mayo al 29 de septiembre de 2025 y se nombran por su lunes.
Trabajo y descanso
¿Desconectan más los países que trabajan más horas?
No de una forma sencilla. Algunos de los países con menos horas trabajadas al año, como Noruega, Suecia y Dinamarca, son también los que más desconectan. Otros con años laborales largos, como Chequia, Polonia y Portugal, igualmente bajan el ritmo en torno a un 40% en verano. Estados Unidos combina muchas horas con casi ninguna caída en verano.
Horas: media de horas anuales efectivamente trabajadas por trabajador según la OCDE, 2025. La OCDE advierte que estas cifras «no son adecuadas para comparar el nivel de horas anuales medias de trabajo en un año determinado, debido a las diferencias en sus fuentes», e incluyen a quienes trabajan a tiempo parcial, así que toma la posición horizontal como una guía aproximada. Las líneas discontinuas marcan la mediana de estos 20 países. Grecia, Hungría y Brasil no aparecen porque no se usó una cifra anual comparable de la OCDE.
Planificar con antelación
¿Con cuánta antelación planifica la gente agosto?
Con más antelación que julio. En Dinamarca, la encuesta de grupo mediana para una fecha de agosto se envió 39 días antes de esa fecha, frente a 17 días para julio. Bélgica y Francia siguen el mismo patrón. España e Italia planifican con poca antelación todo el verano: de 7 a 11 días.
- Dinamarca: 39 días de antelación para fechas de agosto, 17 para julio.
- Bélgica: 27 días para agosto, 15 para julio.
- Francia: 25 días para agosto, 13 para julio.
- Alemania, Suiza y Suecia: 22 días para agosto, frente a entre 14 y 16 para julio.
- Reino Unido y Países Bajos: 17 días para agosto, 15 y 12 para julio.
- Estados Unidos: 11 días para agosto, 12 para julio.
- Italia y España: 11 y 9 días para agosto, 7 y 8 para julio.
Mediana de días entre la creación de una encuesta de grupo y su primera fecha propuesta, verano de 2025, a partir de una muestra del 10% de las encuestas de grupo. El país es la zona horaria configurada en la encuesta.
Tu verano
¿Cómo puedes planificar un verano mejor, estés donde estés?
Planifica agosto pronto, protege el tiempo que estás fuera y ponle fácil a la gente encontrarte cuando vuelvas. Tres pequeños hábitos lo cubren casi todo.
- Envía la encuesta en junio. Para un viaje en agosto o un encuentro de verano, envía pronto una encuesta de grupo. Amigos, familia y compañeros votan las fechas, y nadie necesita una cuenta para participar.
- Deja que tu calendario diga que no. Añade tus vacaciones como fuera de la oficina con rechazo automático, para que las invitaciones de esas semanas reciban una respuesta amable mientras estás en la playa.
- Reserva septiembre antes de irte. Comparte una página de reservas para tu vuelta, para que las reuniones de puesta al día caigan en los horarios que elijas, repartidas en tus primeras semanas.
Así que, si tu verano te pareció más tranquilo que el de los demás, o más ajetreado, seguramente no son imaginaciones tuyas. El lugar donde vives marca cuándo se frena el mundo a tu alrededor.
¿Cuán intenso fue tu verano?Solicita una demostración
Cómo lo hicimos
Los datos de Doodle cuentan los organizadores activos semanales: personas que lanzaron una encuesta de grupo que recibió al menos una respuesta, o que recibieron una reserva, en una semana concreta del verano de 2025. El país es donde estaba el organizador cuando organizó, según su dispositivo, así que alguien de vacaciones en el extranjero cuenta en el país donde está.
La referencia es la media de ocho semanas de primavera, del 21 de abril al 15 de junio de 2025. Algunos festivos de primavera caen dentro de ese periodo, así que las caídas son algo conservadoras. Incluimos 23 países con al menos 500 organizadores semanales en primavera y mostramos porcentajes, no cifras absolutas.
Fuentes
- 1.Datos de Doodle, verano de 2025
- 2.OECD Data Explorer, media de horas anuales efectivamente trabajadas por trabajador, 2025
- 3.US Department of Labor, vacaciones
- 4.GOV.UK, derecho a vacaciones
Planifica pronto el próximo verano.
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