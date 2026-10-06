«Vuelvo en septiembre». Si alguna vez le has escrito a un colega europeo en agosto, ya conoces la respuesta automática. Siempre me he preguntado cuánto hay de fama y cuánto de realidad. Así que me hice una pregunta sencilla: cuando llega el verano, ¿cuánto dejan de verdad las personas de cada país de planificar reuniones, eventos y encuentros? Cada semana, la gente usa Doodle para organizar de todo, desde reuniones de equipo hasta encuentros familiares. Eso nos da una visión poco común de cómo se vive de verdad el verano, país por país y semana a semana. Esto es lo que encontramos.

La caída del verano ¿Qué países desconectan más en verano? España, Suecia, Noruega y Francia son los que más desconectan: en julio y agosto de 2025, el número de personas que organizaron planes en Doodle cayó entre un 47% y un 55% respecto a la primavera. En Estados Unidos bajó solo un 7%, y en Australia, en pleno invierno, no bajó nada. -55 % España, la mayor caída de verano de los 23 países. + − Fuente Publicado por Datos de Doodle, verano de 2025 Muestra Organizadores semanales en España Tipo Datos de la plataforma, julio y agosto frente a la primavera Enlace Cómo lo hicimos -50 % Suecia, tranquila desde principios de junio. + − Fuente Publicado por Datos de Doodle, verano de 2025 Muestra Organizadores semanales en Suecia Tipo Datos de la plataforma, julio y agosto frente a la primavera Enlace Cómo lo hicimos -47 % Noruega, en su punto más tranquilo la semana del 14 de julio. + − Fuente Publicado por Datos de Doodle, verano de 2025 Muestra Organizadores semanales en Noruega Tipo Datos de la plataforma, julio y agosto frente a la primavera Enlace Cómo lo hicimos -47 % Francia, en su punto más tranquilo la semana del 11 de agosto. + − Fuente Publicado por Datos de Doodle, verano de 2025 Muestra Organizadores semanales en Francia Tipo Datos de la plataforma, julio y agosto frente a la primavera Enlace Cómo lo hicimos -7 % Estados Unidos, con una semana tranquila en torno al 4 de julio. + − Fuente Publicado por Datos de Doodle, verano de 2025 Muestra Organizadores semanales en Estados Unidos Tipo Datos de la plataforma, julio y agosto frente a la primavera Enlace Cómo lo hicimos +1 % Australia, en pleno invierno. + − Fuente Publicado por Datos de Doodle, verano de 2025 Muestra Organizadores semanales en Australia Tipo Datos de la plataforma, julio y agosto frente a la primavera Enlace Cómo lo hicimos Caída de verano = media de organizadores semanales en julio y agosto de 2025 (semanas ISO 27 a 35) frente a una referencia de primavera (del 21 de abril al 15 de junio de 2025). La clasificación completa de los 23 países está en el mapa de calor de abajo.

Semana a semana ¿Cuándo se calma cada país? Las semanas tranquilas siguen las vacaciones de cada país. Los nórdicos van primero: Finlandia y Noruega llegan a su punto más tranquilo la semana del 14 de julio. Bélgica, Dinamarca y Suecia les siguen la semana del 21 de julio. Después, la semana del 11 de agosto, Francia, España, Italia, Alemania y otros cinco países tocan fondo a la vez, en torno al festivo del 15 de agosto. En ese punto más bajo, Noruega, Finlandia, España e Italia caen a entre el 14% y el 18% de su nivel de primavera. La mayor parte de Europa vuelve a la normalidad la primera semana de septiembre. Alemania tarda hasta octubre, porque sus vacaciones escolares se escalonan por estado. Ordenar por caída Ordenar por semana más tranquila Nivel de primavera Tranquilo may jun jul ago sept País 26 26 may 2 2 jun 9 9 jun 16 16 jun 23 23 jun 30 30 jun 7 7 jul 14 14 jul 21 21 jul 28 28 jul 4 4 ago 11 11 ago 18 18 ago 25 25 ago 1 1 sept 8 8 sept 15 15 sept 22 22 sept 29 29 sept Caída España 105 106 97 95 79 83 72 63 49 37 22 17 21 38 82 88 93 93 96 -55 % Suecia 85 86 85 64 58 39 24 19 19 24 40 74 100 108 108 105 105 108 103 -50 % Noruega 90 92 74 81 67 42 20 14 16 26 63 84 103 109 104 101 102 103 97 -47 % Francia 87 113 95 102 94 89 78 56 56 44 31 24 39 65 91 96 97 96 98 -47 % Hungría 102 106 85 92 74 67 64 53 56 52 46 49 52 79 103 95 89 87 94 -42 % Finlandia 83 98 83 69 53 31 21 16 17 30 74 103 114 118 123 119 114 108 109 -42 % Italia 112 99 102 100 92 97 89 79 65 52 37 18 30 62 91 98 101 100 106 -41 % Chequia 104 98 94 87 81 62 56 56 56 56 56 54 63 75 90 87 89 92 94 -41 % Bélgica 88 104 87 93 91 84 72 57 41 48 46 44 66 78 89 91 90 91 94 -40 % Portugal 102 110 77 87 93 100 88 80 66 52 33 29 38 53 89 100 106 97 108 -40 % Polonia 102 111 95 74 84 80 68 63 52 52 54 48 61 64 77 79 82 84 100 -40 % Dinamarca 82 88 82 85 83 62 41 29 29 45 70 89 97 98 103 102 101 98 98 -38 % Grecia 108 99 98 106 104 103 95 89 69 51 29 21 43 75 104 96 99 98 102 -36 % Austria 84 105 88 77 91 83 78 68 64 61 57 52 65 71 78 84 84 90 91 -33 % Canadá 101 97 92 90 77 64 75 70 64 61 60 71 79 84 90 102 101 102 98 -30 % Países Bajos 90 110 91 95 92 89 83 76 59 55 57 55 75 85 98 87 93 98 97 -30 % Irlanda 105 87 97 90 86 78 74 70 66 63 53 64 76 93 112 111 121 121 119 -29 % Alemania 89 107 84 85 99 99 93 83 76 70 65 61 66 69 73 76 81 85 78 -24 % Suiza 84 105 88 95 92 88 82 68 56 46 65 81 100 98 95 95 96 95 92 -24 % Reino Unido 84 104 102 95 95 92 88 88 81 76 74 71 73 65 88 92 94 97 102 -21 % Brasil 103 108 98 77 97 84 74 64 62 76 90 100 107 102 100 86 91 88 85 -16 % Estados Unidos 87 97 90 81 87 71 90 88 88 90 96 99 107 106 99 108 105 104 104 -7 % Australia 104 101 91 93 95 96 90 96 103 106 107 105 106 103 98 99 96 93 91 + 1 % Cada celda muestra los organizadores semanales como porcentaje del nivel de primavera de 2025 de ese país. Las semanas van del 26 de mayo al 29 de septiembre de 2025 y se nombran por su lunes.

Trabajo y descanso ¿Desconectan más los países que trabajan más horas? No de una forma sencilla. Algunos de los países con menos horas trabajadas al año, como Noruega, Suecia y Dinamarca, son también los que más desconectan. Otros con años laborales largos, como Chequia, Polonia y Portugal, igualmente bajan el ritmo en torno a un 40% en verano. Estados Unidos combina muchas horas con casi ninguna caída en verano. 1300 1400 1500 1600 1700 1800 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % Media de horas trabajadas al año por trabajador, 2025 (OCDE) Caída de verano, 2025 (datos de Doodle) Menos horas, verano estable Más horas, verano estable Menos horas, gran caída Más horas, gran caída España: 1633 horas, -55% en verano España Suecia: 1421 horas, -50% en verano Suecia Noruega: 1386 horas, -47% en verano Noruega Francia: 1498 horas, -47% en verano Francia Finlandia: 1492 horas, -42% en verano Finlandia Italia: 1716 horas, -41% en verano Italia Chequia: 1824 horas, -41% en verano Chequia Bélgica: 1586 horas, -40% en verano Bélgica Portugal: 1764 horas, -40% en verano Portugal Polonia: 1776 horas, -40% en verano Polonia Dinamarca: 1369 horas, -38% en verano Dinamarca Austria: 1442 horas, -33% en verano Austria Canadá: 1687 horas, -30% en verano Canadá Países Bajos: 1436 horas, -30% en verano Países Bajos Irlanda: 1639 horas, -29% en verano Irlanda Alemania: 1332 horas, -24% en verano Alemania Suiza: 1512 horas, -24% en verano Suiza Reino Unido: 1533 horas, -21% en verano Reino Unido Estados Unidos: 1800 horas, -7% en verano Estados Unidos Australia: 1633 horas, 1% en verano Australia Horas: media de horas anuales efectivamente trabajadas por trabajador según la OCDE, 2025. La OCDE advierte que estas cifras «no son adecuadas para comparar el nivel de horas anuales medias de trabajo en un año determinado, debido a las diferencias en sus fuentes», e incluyen a quienes trabajan a tiempo parcial, así que toma la posición horizontal como una guía aproximada. Las líneas discontinuas marcan la mediana de estos 20 países. Grecia, Hungría y Brasil no aparecen porque no se usó una cifra anual comparable de la OCDE.

Planificar con antelación ¿Con cuánta antelación planifica la gente agosto? Con más antelación que julio. En Dinamarca, la encuesta de grupo mediana para una fecha de agosto se envió 39 días antes de esa fecha, frente a 17 días para julio. Bélgica y Francia siguen el mismo patrón. España e Italia planifican con poca antelación todo el verano: de 7 a 11 días. 1. Dinamarca: 39 días de antelación para fechas de agosto, 17 para julio. 2. Bélgica: 27 días para agosto, 15 para julio. 3. Francia: 25 días para agosto, 13 para julio. 4. Alemania, Suiza y Suecia: 22 días para agosto, frente a entre 14 y 16 para julio. 5. Reino Unido y Países Bajos: 17 días para agosto, 15 y 12 para julio. 6. Estados Unidos: 11 días para agosto, 12 para julio. 7. Italia y España: 11 y 9 días para agosto, 7 y 8 para julio. Mediana de días entre la creación de una encuesta de grupo y su primera fecha propuesta, verano de 2025, a partir de una muestra del 10% de las encuestas de grupo. El país es la zona horaria configurada en la encuesta.

Tu verano ¿Cómo puedes planificar un verano mejor, estés donde estés? Planifica agosto pronto, protege el tiempo que estás fuera y ponle fácil a la gente encontrarte cuando vuelvas. Tres pequeños hábitos lo cubren casi todo. 1. Envía la encuesta en junio. Para un viaje en agosto o un encuentro de verano, envía pronto una encuesta de grupo. Amigos, familia y compañeros votan las fechas, y nadie necesita una cuenta para participar. 2. Deja que tu calendario diga que no. Añade tus vacaciones como fuera de la oficina con rechazo automático, para que las invitaciones de esas semanas reciban una respuesta amable mientras estás en la playa. 3. Reserva septiembre antes de irte. Comparte una página de reservas para tu vuelta, para que las reuniones de puesta al día caigan en los horarios que elijas, repartidas en tus primeras semanas. Así que, si tu verano te pareció más tranquilo que el de los demás, o más ajetreado, seguramente no son imaginaciones tuyas. El lugar donde vives marca cuándo se frena el mundo a tu alrededor. ¿Cuán intenso fue tu verano? Solicita una demostración

Cómo lo hicimos Los datos de Doodle cuentan los organizadores activos semanales: personas que lanzaron una encuesta de grupo que recibió al menos una respuesta, o que recibieron una reserva, en una semana concreta del verano de 2025. El país es donde estaba el organizador cuando organizó, según su dispositivo, así que alguien de vacaciones en el extranjero cuenta en el país donde está. La referencia es la media de ocho semanas de primavera, del 21 de abril al 15 de junio de 2025. Algunos festivos de primavera caen dentro de ese periodo, así que las caídas son algo conservadoras. Incluimos 23 países con al menos 500 organizadores semanales en primavera y mostramos porcentajes, no cifras absolutas.