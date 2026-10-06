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¿Cuán intenso es tuverano?

Analizamos cómo planificaron su tiempo juntas las personas de 23 países durante el verano de 2025. Algunos países desconectan casi por completo. Otros apenas notan que es agosto.

Chirag HarendraResponsable de Marketing de Producto
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La mayor caída
España, -55%
Casi sin pausa
Estados Unidos, -7%
La semana más tranquila
11 de agosto, en 9 países
Una mujer sonriente con una chaqueta color óxido, sentada frente a un portátil en una oficina luminosa

«Vuelvo en septiembre». Si alguna vez le has escrito a un colega europeo en agosto, ya conoces la respuesta automática.

Siempre me he preguntado cuánto hay de fama y cuánto de realidad. Así que me hice una pregunta sencilla: cuando llega el verano, ¿cuánto dejan de verdad las personas de cada país de planificar reuniones, eventos y encuentros?

Cada semana, la gente usa Doodle para organizar de todo, desde reuniones de equipo hasta encuentros familiares. Eso nos da una visión poco común de cómo se vive de verdad el verano, país por país y semana a semana. Esto es lo que encontramos.

La caída del verano

¿Qué países desconectan más en verano?

España, Suecia, Noruega y Francia son los que más desconectan: en julio y agosto de 2025, el número de personas que organizaron planes en Doodle cayó entre un 47% y un 55% respecto a la primavera. En Estados Unidos bajó solo un 7%, y en Australia, en pleno invierno, no bajó nada.

-55 %

España, la mayor caída de verano de los 23 países.

Fuente
Publicado por
Datos de Doodle, verano de 2025
Muestra
Organizadores semanales en España
Tipo
Datos de la plataforma, julio y agosto frente a la primavera
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Cómo lo hicimos

-50 %

Suecia, tranquila desde principios de junio.

Fuente
Publicado por
Datos de Doodle, verano de 2025
Muestra
Organizadores semanales en Suecia
Tipo
Datos de la plataforma, julio y agosto frente a la primavera
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Cómo lo hicimos

-47 %

Noruega, en su punto más tranquilo la semana del 14 de julio.

Fuente
Publicado por
Datos de Doodle, verano de 2025
Muestra
Organizadores semanales en Noruega
Tipo
Datos de la plataforma, julio y agosto frente a la primavera
Enlace
Cómo lo hicimos

-47 %

Francia, en su punto más tranquilo la semana del 11 de agosto.

Fuente
Publicado por
Datos de Doodle, verano de 2025
Muestra
Organizadores semanales en Francia
Tipo
Datos de la plataforma, julio y agosto frente a la primavera
Enlace
Cómo lo hicimos

-7 %

Estados Unidos, con una semana tranquila en torno al 4 de julio.

Fuente
Publicado por
Datos de Doodle, verano de 2025
Muestra
Organizadores semanales en Estados Unidos
Tipo
Datos de la plataforma, julio y agosto frente a la primavera
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Cómo lo hicimos

+1 %

Australia, en pleno invierno.

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Publicado por
Datos de Doodle, verano de 2025
Muestra
Organizadores semanales en Australia
Tipo
Datos de la plataforma, julio y agosto frente a la primavera
Enlace
Cómo lo hicimos

Caída de verano = media de organizadores semanales en julio y agosto de 2025 (semanas ISO 27 a 35) frente a una referencia de primavera (del 21 de abril al 15 de junio de 2025). La clasificación completa de los 23 países está en el mapa de calor de abajo.

Semana a semana

¿Cuándo se calma cada país?

Las semanas tranquilas siguen las vacaciones de cada país. Los nórdicos van primero: Finlandia y Noruega llegan a su punto más tranquilo la semana del 14 de julio. Bélgica, Dinamarca y Suecia les siguen la semana del 21 de julio. Después, la semana del 11 de agosto, Francia, España, Italia, Alemania y otros cinco países tocan fondo a la vez, en torno al festivo del 15 de agosto.

En ese punto más bajo, Noruega, Finlandia, España e Italia caen a entre el 14% y el 18% de su nivel de primavera. La mayor parte de Europa vuelve a la normalidad la primera semana de septiembre. Alemania tarda hasta octubre, porque sus vacaciones escolares se escalonan por estado.

Nivel de primaveraTranquilo
País26 may2 jun9 jun16 jun23 jun30 jun7 jul14 jul21 jul28 jul4 ago11 ago18 ago25 ago1 sept8 sept15 sept22 sept29 septCaída
España1051069795798372634937221721388288939396-55%
Suecia858685645839241919244074100108108105105108103-50%
Noruega90927481674220141626638410310910410110210397-47%
Francia8711395102948978565644312439659196979698-47%
Hungría10210685927467645356524649527910395898794-42%
Finlandia8398836953312116173074103114118123119114108109-42%
Italia11299102100929789796552371830629198101100106-41%
Chequia104989487816256565656565463759087899294-41%
Bélgica881048793918472574148464466788991909194-40%
Portugal10211077879310088806652332938538910010697108-40%
Polonia10211195748480686352525448616477798284100-40%
Dinamarca82888285836241292945708997981031021019898-38%
Grecia10899981061041039589695129214375104969998102-36%
Austria841058877918378686461575265717884849091-33%
Canadá101979290776475706461607179849010210110298-30%
Países Bajos901109195928983765955575575859887939897-30%
Irlanda10587979086787470666353647693112111121121119-29%
Alemania891078485999993837670656166697376818578-24%
Suiza8410588959288826856466581100989595969592-24%
Reino Unido84104102959592888881767471736588929497102-21%
Brasil10310898779784746462769010010710210086918885-16%
Estados Unidos87979081877190888890969910710699108105104104-7%
Australia1041019193959690961031061071051061039899969391+1%

Cada celda muestra los organizadores semanales como porcentaje del nivel de primavera de 2025 de ese país. Las semanas van del 26 de mayo al 29 de septiembre de 2025 y se nombran por su lunes.

Trabajo y descanso

¿Desconectan más los países que trabajan más horas?

No de una forma sencilla. Algunos de los países con menos horas trabajadas al año, como Noruega, Suecia y Dinamarca, son también los que más desconectan. Otros con años laborales largos, como Chequia, Polonia y Portugal, igualmente bajan el ritmo en torno a un 40% en verano. Estados Unidos combina muchas horas con casi ninguna caída en verano.

1300140015001600170018000%-10%-20%-30%-40%-50%-60%Media de horas trabajadas al año por trabajador, 2025 (OCDE)Caída de verano, 2025 (datos de Doodle)Menos horas, verano estableMás horas, verano estableMenos horas, gran caídaMás horas, gran caídaEspaña: 1633 horas, -55% en veranoEspañaSuecia: 1421 horas, -50% en veranoSueciaNoruega: 1386 horas, -47% en veranoNoruegaFrancia: 1498 horas, -47% en veranoFranciaFinlandia: 1492 horas, -42% en veranoFinlandiaItalia: 1716 horas, -41% en veranoItaliaChequia: 1824 horas, -41% en veranoChequiaBélgica: 1586 horas, -40% en veranoBélgicaPortugal: 1764 horas, -40% en veranoPortugalPolonia: 1776 horas, -40% en veranoPoloniaDinamarca: 1369 horas, -38% en veranoDinamarcaAustria: 1442 horas, -33% en veranoAustriaCanadá: 1687 horas, -30% en veranoCanadáPaíses Bajos: 1436 horas, -30% en veranoPaíses BajosIrlanda: 1639 horas, -29% en veranoIrlandaAlemania: 1332 horas, -24% en veranoAlemaniaSuiza: 1512 horas, -24% en veranoSuizaReino Unido: 1533 horas, -21% en veranoReino UnidoEstados Unidos: 1800 horas, -7% en veranoEstados UnidosAustralia: 1633 horas, 1% en veranoAustralia

Horas: media de horas anuales efectivamente trabajadas por trabajador según la OCDE, 2025. La OCDE advierte que estas cifras «no son adecuadas para comparar el nivel de horas anuales medias de trabajo en un año determinado, debido a las diferencias en sus fuentes», e incluyen a quienes trabajan a tiempo parcial, así que toma la posición horizontal como una guía aproximada. Las líneas discontinuas marcan la mediana de estos 20 países. Grecia, Hungría y Brasil no aparecen porque no se usó una cifra anual comparable de la OCDE.

Planificar con antelación

¿Con cuánta antelación planifica la gente agosto?

Con más antelación que julio. En Dinamarca, la encuesta de grupo mediana para una fecha de agosto se envió 39 días antes de esa fecha, frente a 17 días para julio. Bélgica y Francia siguen el mismo patrón. España e Italia planifican con poca antelación todo el verano: de 7 a 11 días.

  1. Dinamarca: 39 días de antelación para fechas de agosto, 17 para julio.
  2. Bélgica: 27 días para agosto, 15 para julio.
  3. Francia: 25 días para agosto, 13 para julio.
  4. Alemania, Suiza y Suecia: 22 días para agosto, frente a entre 14 y 16 para julio.
  5. Reino Unido y Países Bajos: 17 días para agosto, 15 y 12 para julio.
  6. Estados Unidos: 11 días para agosto, 12 para julio.
  7. Italia y España: 11 y 9 días para agosto, 7 y 8 para julio.

Mediana de días entre la creación de una encuesta de grupo y su primera fecha propuesta, verano de 2025, a partir de una muestra del 10% de las encuestas de grupo. El país es la zona horaria configurada en la encuesta.

Tu verano

¿Cómo puedes planificar un verano mejor, estés donde estés?

Planifica agosto pronto, protege el tiempo que estás fuera y ponle fácil a la gente encontrarte cuando vuelvas. Tres pequeños hábitos lo cubren casi todo.

  1. Envía la encuesta en junio. Para un viaje en agosto o un encuentro de verano, envía pronto una encuesta de grupo. Amigos, familia y compañeros votan las fechas, y nadie necesita una cuenta para participar.
  2. Deja que tu calendario diga que no. Añade tus vacaciones como fuera de la oficina con rechazo automático, para que las invitaciones de esas semanas reciban una respuesta amable mientras estás en la playa.
  3. Reserva septiembre antes de irte. Comparte una página de reservas para tu vuelta, para que las reuniones de puesta al día caigan en los horarios que elijas, repartidas en tus primeras semanas.

Así que, si tu verano te pareció más tranquilo que el de los demás, o más ajetreado, seguramente no son imaginaciones tuyas. El lugar donde vives marca cuándo se frena el mundo a tu alrededor.

¿Cuán intenso fue tu verano?

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Cómo lo hicimos

Los datos de Doodle cuentan los organizadores activos semanales: personas que lanzaron una encuesta de grupo que recibió al menos una respuesta, o que recibieron una reserva, en una semana concreta del verano de 2025. El país es donde estaba el organizador cuando organizó, según su dispositivo, así que alguien de vacaciones en el extranjero cuenta en el país donde está.

La referencia es la media de ocho semanas de primavera, del 21 de abril al 15 de junio de 2025. Algunos festivos de primavera caen dentro de ese periodo, así que las caídas son algo conservadoras. Incluimos 23 países con al menos 500 organizadores semanales en primavera y mostramos porcentajes, no cifras absolutas.

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Fuentes

  1. 1.Datos de Doodle, verano de 2025
  2. 2.OECD Data Explorer, media de horas anuales efectivamente trabajadas por trabajador, 2025
  3. 3.US Department of Labor, vacaciones
  4. 4.GOV.UK, derecho a vacaciones

Planifica pronto el próximo verano.

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