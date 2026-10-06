‘Terug in september.’ Heb je ooit in augustus een collega elders in Europa gemaild? Dan ken je dit automatische antwoord. Ik heb me altijd afgevraagd hoeveel daarvan imago is en hoeveel echt. Dus stelde ik een simpele vraag: als de zomer begint, hoeveel minder plannen mensen in elk land dan echt aan vergaderingen, evenementen en afspraken met elkaar? Elke week gebruiken mensen Doodle om van alles te organiseren, van teamoverleg tot familiebijeenkomsten. Dat geeft ons een zeldzaam beeld van hoe de zomer echt uitpakt, land voor land, week na week. Dit is wat we zagen.

De zomerdip Welke landen schakelen in de zomer het meest uit? Spanje, Zweden, Noorwegen en Frankrijk schakelen het meest uit: in juli en augustus 2025 daalde het aantal mensen dat iets organiseerde met Doodle met 47% tot 55% ten opzichte van het voorjaar. In de Verenigde Staten ging het maar 7% omlaag. In Australië, waar het midden in de winter was, was er helemaal geen daling. -55 % Spanje, de diepste zomerdip van de 23 landen. + − Bron Uitgever Doodle-data, zomer 2025 Steekproef Wekelijkse organisatoren in Spanje Soort Platformdata, juli en augustus tegenover het voorjaar Link Onze aanpak -50 % Zweden, rustig vanaf begin juni. + − Bron Uitgever Doodle-data, zomer 2025 Steekproef Wekelijkse organisatoren in Zweden Soort Platformdata, juli en augustus tegenover het voorjaar Link Onze aanpak -47 % Noorwegen, het rustigst in de week van 14 juli. + − Bron Uitgever Doodle-data, zomer 2025 Steekproef Wekelijkse organisatoren in Noorwegen Soort Platformdata, juli en augustus tegenover het voorjaar Link Onze aanpak -47 % Frankrijk, het rustigst in de week van 11 augustus. + − Bron Uitgever Doodle-data, zomer 2025 Steekproef Wekelijkse organisatoren in Frankrijk Soort Platformdata, juli en augustus tegenover het voorjaar Link Onze aanpak -7 % Verenigde Staten, met één rustige week rond 4 juli. + − Bron Uitgever Doodle-data, zomer 2025 Steekproef Wekelijkse organisatoren in de Verenigde Staten Soort Platformdata, juli en augustus tegenover het voorjaar Link Onze aanpak +1 % Australië, midden in de winter daar. + − Bron Uitgever Doodle-data, zomer 2025 Steekproef Wekelijkse organisatoren in Australië Soort Platformdata, juli en augustus tegenover het voorjaar Link Onze aanpak Zomerdip = gemiddeld aantal wekelijkse organisatoren in juli en augustus 2025 (ISO-weken 27 tot 35), vergeleken met een basis in het voorjaar (21 april tot 15 juni 2025). De volledige ranglijst van alle 23 landen staat in de heatmap hieronder.

Week na week Wanneer wordt het in elk land stil? De rustige weken volgen de vakanties in elk land. De Noordse landen gaan als eerste: Finland en Noorwegen bereiken hun rustigste punt in de week van 14 juli. België, Denemarken en Zweden volgen in de week van 21 juli. In de week van 11 augustus bereiken dan Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland en vijf andere landen samen hun dieptepunt, rond de feestdag van 15 augustus. Op dat dieptepunt zakken Noorwegen, Finland, Spanje en Italië naar 14% tot 18% van hun voorjaarsniveau. Het grootste deel van Europa is in de eerste week van september weer terug op het normale niveau. Duitsland heeft tot oktober nodig, omdat de schoolvakanties daar per deelstaat verschillen. Sorteer op daling Sorteer op rustigste week Voorjaarsniveau Rustig mei jun jul aug sep Land 26 26 mei 2 2 jun 9 9 jun 16 16 jun 23 23 jun 30 30 jun 7 7 jul 14 14 jul 21 21 jul 28 28 jul 4 4 aug 11 11 aug 18 18 aug 25 25 aug 1 1 sep 8 8 sep 15 15 sep 22 22 sep 29 29 sep Daling Spanje 105 106 97 95 79 83 72 63 49 37 22 17 21 38 82 88 93 93 96 -55 % Zweden 85 86 85 64 58 39 24 19 19 24 40 74 100 108 108 105 105 108 103 -50 % Noorwegen 90 92 74 81 67 42 20 14 16 26 63 84 103 109 104 101 102 103 97 -47 % Frankrijk 87 113 95 102 94 89 78 56 56 44 31 24 39 65 91 96 97 96 98 -47 % Hongarije 102 106 85 92 74 67 64 53 56 52 46 49 52 79 103 95 89 87 94 -42 % Finland 83 98 83 69 53 31 21 16 17 30 74 103 114 118 123 119 114 108 109 -42 % Italië 112 99 102 100 92 97 89 79 65 52 37 18 30 62 91 98 101 100 106 -41 % Tsjechië 104 98 94 87 81 62 56 56 56 56 56 54 63 75 90 87 89 92 94 -41 % België 88 104 87 93 91 84 72 57 41 48 46 44 66 78 89 91 90 91 94 -40 % Portugal 102 110 77 87 93 100 88 80 66 52 33 29 38 53 89 100 106 97 108 -40 % Polen 102 111 95 74 84 80 68 63 52 52 54 48 61 64 77 79 82 84 100 -40 % Denemarken 82 88 82 85 83 62 41 29 29 45 70 89 97 98 103 102 101 98 98 -38 % Griekenland 108 99 98 106 104 103 95 89 69 51 29 21 43 75 104 96 99 98 102 -36 % Oostenrijk 84 105 88 77 91 83 78 68 64 61 57 52 65 71 78 84 84 90 91 -33 % Canada 101 97 92 90 77 64 75 70 64 61 60 71 79 84 90 102 101 102 98 -30 % Nederland 90 110 91 95 92 89 83 76 59 55 57 55 75 85 98 87 93 98 97 -30 % Ierland 105 87 97 90 86 78 74 70 66 63 53 64 76 93 112 111 121 121 119 -29 % Duitsland 89 107 84 85 99 99 93 83 76 70 65 61 66 69 73 76 81 85 78 -24 % Zwitserland 84 105 88 95 92 88 82 68 56 46 65 81 100 98 95 95 96 95 92 -24 % Verenigd Koninkrijk 84 104 102 95 95 92 88 88 81 76 74 71 73 65 88 92 94 97 102 -21 % Brazilië 103 108 98 77 97 84 74 64 62 76 90 100 107 102 100 86 91 88 85 -16 % Verenigde Staten 87 97 90 81 87 71 90 88 88 90 96 99 107 106 99 108 105 104 104 -7 % Australië 104 101 91 93 95 96 90 96 103 106 107 105 106 103 98 99 96 93 91 + 1 % Elke cel toont de wekelijkse organisatoren als percentage van het voorjaarsniveau van 2025 in dat land. De weken lopen van 26 mei tot 29 september 2025 en zijn genoemd naar hun maandag.

Werk en rust Schakelen landen waar langer wordt gewerkt harder uit? Zo simpel ligt het niet. Sommige landen met de minste gewerkte uren per jaar, zoals Noorwegen, Zweden en Denemarken, schakelen ook het hardst uit. Andere met lange werkjaren, zoals Tsjechië, Polen en Portugal, gaan in de zomer toch zo’n 40% omlaag. De Verenigde Staten combineren lange werkuren met bijna geen zomerdip. 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % Gemiddeld aantal gewerkte uren per werkende per jaar, 2025 (OECD) Zomerdip, 2025 (Doodle-data) Minder uren, stabiele zomer Meer uren, stabiele zomer Minder uren, diepe dip Meer uren, diepe dip Spanje: 1.633 uur, -55% zomerdip Spanje Zweden: 1.421 uur, -50% zomerdip Zweden Noorwegen: 1.386 uur, -47% zomerdip Noorwegen Frankrijk: 1.498 uur, -47% zomerdip Frankrijk Finland: 1.492 uur, -42% zomerdip Finland Italië: 1.716 uur, -41% zomerdip Italië Tsjechië: 1.824 uur, -41% zomerdip Tsjechië België: 1.586 uur, -40% zomerdip België Portugal: 1.764 uur, -40% zomerdip Portugal Polen: 1.776 uur, -40% zomerdip Polen Denemarken: 1.369 uur, -38% zomerdip Denemarken Oostenrijk: 1.442 uur, -33% zomerdip Oostenrijk Canada: 1.687 uur, -30% zomerdip Canada Nederland: 1.436 uur, -30% zomerdip Nederland Ierland: 1.639 uur, -29% zomerdip Ierland Duitsland: 1.332 uur, -24% zomerdip Duitsland Zwitserland: 1.512 uur, -24% zomerdip Zwitserland Verenigd Koninkrijk: 1.533 uur, -21% zomerdip Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten: 1.800 uur, -7% zomerdip Verenigde Staten Australië: 1.633 uur, 1% zomerdip Australië Uren: gemiddeld aantal daadwerkelijk gewerkte uren per werkende per jaar volgens de OECD, 2025. De OECD merkt op dat deze cijfers “ongeschikt zijn om het niveau van de gemiddelde jaarlijkse arbeidsduur in een bepaald jaar te vergelijken, vanwege verschillen in hun bronnen”. Ook deeltijdwerkers tellen mee. Zie de horizontale positie dus als een ruwe indicatie. De stippellijnen geven de mediaan van deze 20 landen aan. Griekenland, Hongarije en Brazilië staan er niet in, omdat er geen vergelijkbaar jaarcijfer van de OECD is gebruikt.

Vooruit plannen Hoe ver vooruit plannen mensen voor augustus? Verder dan voor juli. In Denemarken ging een groepspoll voor een datum in augustus mediaan 39 dagen van tevoren de deur uit, tegenover 17 dagen voor juli. België en Frankrijk laten hetzelfde patroon zien. Spanje en Italië plannen de hele zomer op korte termijn, met 7 tot 11 dagen. 1. Denemarken: 39 dagen vooruit voor data in augustus, 17 voor juli. 2. België: 27 dagen voor augustus, 15 voor juli. 3. Frankrijk: 25 dagen voor augustus, 13 voor juli. 4. Duitsland, Zwitserland en Zweden: 22 dagen voor augustus, tegenover 14 tot 16 voor juli. 5. Verenigd Koninkrijk en Nederland: 17 dagen voor augustus, 15 en 12 voor juli. 6. Verenigde Staten: 11 dagen voor augustus, 12 voor juli. 7. Italië en Spanje: 11 en 9 dagen voor augustus, 7 en 8 voor juli. Mediaan aantal dagen tussen het aanmaken van een groepspoll en de vroegste voorgestelde datum, zomer 2025, op basis van een steekproef van 10% van de groepspolls. Het land is de tijdzone die in de poll is ingesteld.

Jouw zomer Hoe plan je een betere zomer, waar je ook bent? Plan augustus op tijd, bescherm de tijd dat je weg bent, en maak het mensen makkelijk om je te vinden als je terug bent. Met drie kleine gewoontes ben je er bijna. 1. Stuur de poll in juni. Ga je in augustus op reis of wil je iets afspreken in de zomer? Stuur dan op tijd een groepspoll. Vrienden, familie en collega’s stemmen op de data, en niemand heeft een account nodig om mee te doen. 2. Laat je agenda nee zeggen. Zet je vakantie in je agenda als afwezig, met automatisch afwijzen. Dan krijgen uitnodigingen voor die weken een vriendelijk antwoord, terwijl jij op het strand ligt. 3. Plan september in voordat je gaat. Deel een boekingspagina voor als je terug bent. Zo vallen afspraken op tijden die jij kiest, verspreid over je eerste weken na de vakantie. Voelde jouw zomer rustiger dan die van anderen, of juist drukker? Dan verbeeld je het je waarschijnlijk niet. Waar je woont, bepaalt wanneer de wereld om je heen vertraagt. Hoe intens was jouw zomer? Vraag een demo aan

Onze aanpak Doodle-data telt wekelijks actieve organisatoren: mensen die in een bepaalde week van de zomer van 2025 een groepspoll hadden met minstens één reactie, of een boeking kregen. Het land is waar de organisator was op het moment van organiseren, op basis van het apparaat. Wie op vakantie in het buitenland is, telt dus mee waar die op dat moment is. De basis is het gemiddelde van acht voorjaarsweken, van 21 april tot 15 juni 2025. Daar vallen een paar feestdagen in het voorjaar in, dus de dips zijn eerder voorzichtig berekend. We nemen 23 landen mee met minstens 500 wekelijkse organisatoren in het voorjaar, en tonen percentages, geen aantallen.