Hoe intens is jouwzomer?
We keken hoe mensen in 23 landen in de zomer van 2025 hun tijd samen plantten. Sommige landen gaan bijna helemaal op pauze. Andere merken nauwelijks dat het augustus is.
- Diepste dip
- Spanje, -55%
- Nauwelijks een pauze
- Verenigde Staten, -7%
- Rustigste week
- 11 augustus, in 9 landen
‘Terug in september.’ Heb je ooit in augustus een collega elders in Europa gemaild? Dan ken je dit automatische antwoord.
Ik heb me altijd afgevraagd hoeveel daarvan imago is en hoeveel echt. Dus stelde ik een simpele vraag: als de zomer begint, hoeveel minder plannen mensen in elk land dan echt aan vergaderingen, evenementen en afspraken met elkaar?
Elke week gebruiken mensen Doodle om van alles te organiseren, van teamoverleg tot familiebijeenkomsten. Dat geeft ons een zeldzaam beeld van hoe de zomer echt uitpakt, land voor land, week na week. Dit is wat we zagen.
De zomerdip
Welke landen schakelen in de zomer het meest uit?
Spanje, Zweden, Noorwegen en Frankrijk schakelen het meest uit: in juli en augustus 2025 daalde het aantal mensen dat iets organiseerde met Doodle met 47% tot 55% ten opzichte van het voorjaar. In de Verenigde Staten ging het maar 7% omlaag. In Australië, waar het midden in de winter was, was er helemaal geen daling.
-55 %
Spanje, de diepste zomerdip van de 23 landen.
Bron
- Uitgever
- Doodle-data, zomer 2025
- Steekproef
- Wekelijkse organisatoren in Spanje
- Soort
- Platformdata, juli en augustus tegenover het voorjaar
-50 %
Zweden, rustig vanaf begin juni.
Bron
- Uitgever
- Doodle-data, zomer 2025
- Steekproef
- Wekelijkse organisatoren in Zweden
- Soort
- Platformdata, juli en augustus tegenover het voorjaar
-47 %
Noorwegen, het rustigst in de week van 14 juli.
Bron
- Uitgever
- Doodle-data, zomer 2025
- Steekproef
- Wekelijkse organisatoren in Noorwegen
- Soort
- Platformdata, juli en augustus tegenover het voorjaar
-47 %
Frankrijk, het rustigst in de week van 11 augustus.
Bron
- Uitgever
- Doodle-data, zomer 2025
- Steekproef
- Wekelijkse organisatoren in Frankrijk
- Soort
- Platformdata, juli en augustus tegenover het voorjaar
-7 %
Verenigde Staten, met één rustige week rond 4 juli.
Bron
- Uitgever
- Doodle-data, zomer 2025
- Steekproef
- Wekelijkse organisatoren in de Verenigde Staten
- Soort
- Platformdata, juli en augustus tegenover het voorjaar
+1 %
Australië, midden in de winter daar.
Bron
- Uitgever
- Doodle-data, zomer 2025
- Steekproef
- Wekelijkse organisatoren in Australië
- Soort
- Platformdata, juli en augustus tegenover het voorjaar
Zomerdip = gemiddeld aantal wekelijkse organisatoren in juli en augustus 2025 (ISO-weken 27 tot 35), vergeleken met een basis in het voorjaar (21 april tot 15 juni 2025). De volledige ranglijst van alle 23 landen staat in de heatmap hieronder.
Week na week
Wanneer wordt het in elk land stil?
De rustige weken volgen de vakanties in elk land. De Noordse landen gaan als eerste: Finland en Noorwegen bereiken hun rustigste punt in de week van 14 juli. België, Denemarken en Zweden volgen in de week van 21 juli. In de week van 11 augustus bereiken dan Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland en vijf andere landen samen hun dieptepunt, rond de feestdag van 15 augustus.
Op dat dieptepunt zakken Noorwegen, Finland, Spanje en Italië naar 14% tot 18% van hun voorjaarsniveau. Het grootste deel van Europa is in de eerste week van september weer terug op het normale niveau. Duitsland heeft tot oktober nodig, omdat de schoolvakanties daar per deelstaat verschillen.
|Land
|26 mei
|2 jun
|9 jun
|16 jun
|23 jun
|30 jun
|7 jul
|14 jul
|21 jul
|28 jul
|4 aug
|11 aug
|18 aug
|25 aug
|1 sep
|8 sep
|15 sep
|22 sep
|29 sep
|Daling
|Spanje
|105
|106
|97
|95
|79
|83
|72
|63
|49
|37
|22
|17
|21
|38
|82
|88
|93
|93
|96
|-55%
|Zweden
|85
|86
|85
|64
|58
|39
|24
|19
|19
|24
|40
|74
|100
|108
|108
|105
|105
|108
|103
|-50%
|Noorwegen
|90
|92
|74
|81
|67
|42
|20
|14
|16
|26
|63
|84
|103
|109
|104
|101
|102
|103
|97
|-47%
|Frankrijk
|87
|113
|95
|102
|94
|89
|78
|56
|56
|44
|31
|24
|39
|65
|91
|96
|97
|96
|98
|-47%
|Hongarije
|102
|106
|85
|92
|74
|67
|64
|53
|56
|52
|46
|49
|52
|79
|103
|95
|89
|87
|94
|-42%
|Finland
|83
|98
|83
|69
|53
|31
|21
|16
|17
|30
|74
|103
|114
|118
|123
|119
|114
|108
|109
|-42%
|Italië
|112
|99
|102
|100
|92
|97
|89
|79
|65
|52
|37
|18
|30
|62
|91
|98
|101
|100
|106
|-41%
|Tsjechië
|104
|98
|94
|87
|81
|62
|56
|56
|56
|56
|56
|54
|63
|75
|90
|87
|89
|92
|94
|-41%
|België
|88
|104
|87
|93
|91
|84
|72
|57
|41
|48
|46
|44
|66
|78
|89
|91
|90
|91
|94
|-40%
|Portugal
|102
|110
|77
|87
|93
|100
|88
|80
|66
|52
|33
|29
|38
|53
|89
|100
|106
|97
|108
|-40%
|Polen
|102
|111
|95
|74
|84
|80
|68
|63
|52
|52
|54
|48
|61
|64
|77
|79
|82
|84
|100
|-40%
|Denemarken
|82
|88
|82
|85
|83
|62
|41
|29
|29
|45
|70
|89
|97
|98
|103
|102
|101
|98
|98
|-38%
|Griekenland
|108
|99
|98
|106
|104
|103
|95
|89
|69
|51
|29
|21
|43
|75
|104
|96
|99
|98
|102
|-36%
|Oostenrijk
|84
|105
|88
|77
|91
|83
|78
|68
|64
|61
|57
|52
|65
|71
|78
|84
|84
|90
|91
|-33%
|Canada
|101
|97
|92
|90
|77
|64
|75
|70
|64
|61
|60
|71
|79
|84
|90
|102
|101
|102
|98
|-30%
|Nederland
|90
|110
|91
|95
|92
|89
|83
|76
|59
|55
|57
|55
|75
|85
|98
|87
|93
|98
|97
|-30%
|Ierland
|105
|87
|97
|90
|86
|78
|74
|70
|66
|63
|53
|64
|76
|93
|112
|111
|121
|121
|119
|-29%
|Duitsland
|89
|107
|84
|85
|99
|99
|93
|83
|76
|70
|65
|61
|66
|69
|73
|76
|81
|85
|78
|-24%
|Zwitserland
|84
|105
|88
|95
|92
|88
|82
|68
|56
|46
|65
|81
|100
|98
|95
|95
|96
|95
|92
|-24%
|Verenigd Koninkrijk
|84
|104
|102
|95
|95
|92
|88
|88
|81
|76
|74
|71
|73
|65
|88
|92
|94
|97
|102
|-21%
|Brazilië
|103
|108
|98
|77
|97
|84
|74
|64
|62
|76
|90
|100
|107
|102
|100
|86
|91
|88
|85
|-16%
|Verenigde Staten
|87
|97
|90
|81
|87
|71
|90
|88
|88
|90
|96
|99
|107
|106
|99
|108
|105
|104
|104
|-7%
|Australië
|104
|101
|91
|93
|95
|96
|90
|96
|103
|106
|107
|105
|106
|103
|98
|99
|96
|93
|91
|+1%
Elke cel toont de wekelijkse organisatoren als percentage van het voorjaarsniveau van 2025 in dat land. De weken lopen van 26 mei tot 29 september 2025 en zijn genoemd naar hun maandag.
Werk en rust
Schakelen landen waar langer wordt gewerkt harder uit?
Zo simpel ligt het niet. Sommige landen met de minste gewerkte uren per jaar, zoals Noorwegen, Zweden en Denemarken, schakelen ook het hardst uit. Andere met lange werkjaren, zoals Tsjechië, Polen en Portugal, gaan in de zomer toch zo’n 40% omlaag. De Verenigde Staten combineren lange werkuren met bijna geen zomerdip.
Uren: gemiddeld aantal daadwerkelijk gewerkte uren per werkende per jaar volgens de OECD, 2025. De OECD merkt op dat deze cijfers “ongeschikt zijn om het niveau van de gemiddelde jaarlijkse arbeidsduur in een bepaald jaar te vergelijken, vanwege verschillen in hun bronnen”. Ook deeltijdwerkers tellen mee. Zie de horizontale positie dus als een ruwe indicatie. De stippellijnen geven de mediaan van deze 20 landen aan. Griekenland, Hongarije en Brazilië staan er niet in, omdat er geen vergelijkbaar jaarcijfer van de OECD is gebruikt.
Vooruit plannen
Hoe ver vooruit plannen mensen voor augustus?
Verder dan voor juli. In Denemarken ging een groepspoll voor een datum in augustus mediaan 39 dagen van tevoren de deur uit, tegenover 17 dagen voor juli. België en Frankrijk laten hetzelfde patroon zien. Spanje en Italië plannen de hele zomer op korte termijn, met 7 tot 11 dagen.
- Denemarken: 39 dagen vooruit voor data in augustus, 17 voor juli.
- België: 27 dagen voor augustus, 15 voor juli.
- Frankrijk: 25 dagen voor augustus, 13 voor juli.
- Duitsland, Zwitserland en Zweden: 22 dagen voor augustus, tegenover 14 tot 16 voor juli.
- Verenigd Koninkrijk en Nederland: 17 dagen voor augustus, 15 en 12 voor juli.
- Verenigde Staten: 11 dagen voor augustus, 12 voor juli.
- Italië en Spanje: 11 en 9 dagen voor augustus, 7 en 8 voor juli.
Mediaan aantal dagen tussen het aanmaken van een groepspoll en de vroegste voorgestelde datum, zomer 2025, op basis van een steekproef van 10% van de groepspolls. Het land is de tijdzone die in de poll is ingesteld.
Jouw zomer
Hoe plan je een betere zomer, waar je ook bent?
Plan augustus op tijd, bescherm de tijd dat je weg bent, en maak het mensen makkelijk om je te vinden als je terug bent. Met drie kleine gewoontes ben je er bijna.
- Stuur de poll in juni. Ga je in augustus op reis of wil je iets afspreken in de zomer? Stuur dan op tijd een groepspoll. Vrienden, familie en collega’s stemmen op de data, en niemand heeft een account nodig om mee te doen.
- Laat je agenda nee zeggen. Zet je vakantie in je agenda als afwezig, met automatisch afwijzen. Dan krijgen uitnodigingen voor die weken een vriendelijk antwoord, terwijl jij op het strand ligt.
- Plan september in voordat je gaat. Deel een boekingspagina voor als je terug bent. Zo vallen afspraken op tijden die jij kiest, verspreid over je eerste weken na de vakantie.
Voelde jouw zomer rustiger dan die van anderen, of juist drukker? Dan verbeeld je het je waarschijnlijk niet. Waar je woont, bepaalt wanneer de wereld om je heen vertraagt.
Hoe intens was jouw zomer?Vraag een demo aan
Onze aanpak
Doodle-data telt wekelijks actieve organisatoren: mensen die in een bepaalde week van de zomer van 2025 een groepspoll hadden met minstens één reactie, of een boeking kregen. Het land is waar de organisator was op het moment van organiseren, op basis van het apparaat. Wie op vakantie in het buitenland is, telt dus mee waar die op dat moment is.
De basis is het gemiddelde van acht voorjaarsweken, van 21 april tot 15 juni 2025. Daar vallen een paar feestdagen in het voorjaar in, dus de dips zijn eerder voorzichtig berekend. We nemen 23 landen mee met minstens 500 wekelijkse organisatoren in het voorjaar, en tonen percentages, geen aantallen.
Plan volgende zomer op tijd.
Stuur je eerste groepspoll in minder dan een minuut.