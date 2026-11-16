iOS en Android
Dezelfde soepele ervaring.
Elke agenda
Google, Microsoft 365 en iCloud.
Eén tik
Directe acties binnen handbereik.
HOE HET WERKT
Bekijk je dag, spot het conflict, ga gewoon door.
Doodle op je telefoon toont elke agenda die je koppelt en zet je dag op een rij. Zo is de volgende beslissing onderweg, tussen twee vergaderruimtes of tijdens een afspraak maar één tik verwijderd.
STAP 1
Bekijk je dag
"Vandaag" toont je vergaderingen, taken en vrije tijd op volgorde, uit elke agenda die je koppelt. Swipe naar morgen of kies een willekeurige datum.
STAP 2
Spot het conflict
Als vergaderingen overlappen, markeert Doodle ze in je dag en zie je hoeveel er botsen. Open het conflict en kies wat er verschuift.
STAP 3
Reageer op de vergadering
Open een vergadering om te zien wie er komt, laat weten dat je later bent, pas de details aan of neem deel aan het gesprek.
Waarom het telt
De dag verandert sneller dan jij terug bij je laptop bent.
Vergaderingen verschuiven, ruimtes veranderen en tussen twee andere vergaderingen duikt een conflict op. Je ontdekt het op je telefoon, en daar hoort ook de oplossing te zijn.
30%
Werkt onderweg naar het werk op de telefoon
In het onderzoek van Adobe onder 1.000 Amerikaanse werknemers werkt 30% onderweg naar het werk op de telefoon en 29% tijdens privéafspraken. [1]
34%
Mist de apps om mobiel te kunnen werken
Adobe ontdekte dat 42% wordt geremd door beperkte softwarefuncties op de telefoon, en 34% doordat de benodigde apps ontbreken. [1]
70%
Vindt mobiele tools belangrijk. Slechts 53% is tevreden
Een Harris Poll uit 2026 onder 2.208 Amerikaanse werknemers met een uurloon liet zien dat 70% mobiele tools belangrijk vindt, terwijl maar 53% tevreden is met wat ze hebben. [2]
JE DAG
Wat er nu speelt, wat er daarna komt
De "Nu"-kaart staat bovenaan in "Vandaag": de vergadering waarin je zit en de resterende tijd, of de vrije tijd tot de volgende. "Aankomend" toont wat er daarna komt, met buffers en focustijd als onderdeel van je dag.
- "Nu"-kaart met resterende tijd en wat er daarna komt
- Vergaderingen, taken en afspraken van een hele dag in één lijst
- Elke dag via de datumstrook of de datumkiezer
CONFLICTEN
Twee vergaderingen, één tijdslot. Los het op voordat je binnenloopt.
Overlap zie je in de dag zelf, met een telling van wat botst en wat je hebt afgewezen. Open het conflict en bepaal wat er verschuift.
- Conflicten gemarkeerd in "Vandaag" en bij elke vergadering
- Overlappende vergaderingen vergeleken in één weergave
- Afwijzen of verzetten vanaf je telefoon
VERGADERINGEN
Pas de vergadering aan met een paar tikken
Open een vergadering om de ruimte, de link en wie er ja heeft gezegd te zien. Pas de tijd of de details aan, voeg mensen toe of wijs de uitnodiging af.
- Deelnemers en hun reacties in één oogopslag
- Tijd, locatie, herhaling en notities, onderweg aan te passen
- Later? Meld het vanuit de vergadering zelf
gesprekken
Neem deel aan het gesprek met één tik
Doodle-videogesprekken en links van Zoom, Microsoft Teams en Google Meet openen direct vanuit de vergadering.
- Deelnemen vanuit "Vandaag" of vanuit de vergadering
- Doodle-videogesprekken ingebouwd
- Afgewezen vergaderingen klappen in, zodat je dag leesbaar blijft
WAT JE KRIJGT
Wat Doodle op mobiel vandaag kan
Nu beschikbaar voor iPhone en Android.
"Vandaag" en de "Nu"-kaart
Je dag op volgorde, met bovenaan wat er nu speelt.
- Nu beschikbaar
"Aankomend" en datumkiezer
Wat er vandaag nog komt, en elke andere dag met één tik.
- Nu beschikbaar
Conflictdetectie
Overlappende vergaderingen gemarkeerd in je dag, met de oplossing op één tik afstand.
- Nu beschikbaar
Vergaderdetails en bewerken
Deelnemers, links, locatie en notities, aan te passen vanaf je telefoon.
- Nu beschikbaar
Deelnemen aan gesprekken
Doodle-videogesprekken, Zoom, Google Meet en Microsoft Teams, vanuit de vergadering.
- Nu beschikbaar
iOS-app
Dezelfde dag op je iPhone, uit de App Store.
- Nu beschikbaar
Werkt met de tools die je team al gebruikt
Veelgestelde vragen
Ja. Doodle staat in de App Store voor iPhone en op Google Play voor Android.
BIJLAGE
|Cijfer
|Wat het meet
|Periode · basis
|30% / 34%
|Amerikaanse werknemers die onderweg naar het werk op hun telefoon werken, en die mobiel de apps missen die ze nodig hebben
|[1] Adobe Acrobat, onderzoek naar mobiele techproblemen, 2026 · 1.000 Amerikaanse fulltime werknemers
|70% / 53%
|Werknemers met een uurloon die mobiele tools belangrijk vinden, en die tevreden zijn met die van hen
|[2] The Harris Poll voor DailyPay, sep 2026 · 2.208 Amerikaanse werknemers met een uurloon
[1] dekt ook de cijfers 29% en 42%, uit hetzelfde onderzoek. Elk cijfer op deze pagina komt uit onafhankelijk, gepubliceerd onderzoek. Volledige bronvermeldingen staan in de tabel.
Neem je dag mee.
Download Doodle vandaag nog voor iOS en Android.