HOE HET WERKT
Werk en privé, in één dagoverzicht.
Cockpit geeft je een overzichtelijk beeld van je dag. Het leest alle agenda’s die je koppelt – zowel zakelijk als privé – zodat een afspraak bij de tandarts net zo goed een uur blokkeert als een telefoontje met een klant.
The day, in order, from every source you use.
What's next, what's protected, and how much of the hour is left. Meetings arranged through Doodle and the ones already on your calendar sit in one column, and anything personal you'd never plug into a work tool still shows up as time that's taken.
- Every connected calendar in one column, work and personal alike
- Protected time shown as part of the day
- What's next and how much time is actually left before it
Close in on today, or stand back and see the week.
The week view shows the pattern: protected mornings, blocks that have filled up, the afternoon with three meetings stacked together. Switching between day and week is one control, and it keeps your place.
- One control to move between the day and the week
- Protected time visible across the week
Als organisatie die volledig op afstand werkt, met medewerkers, bestuursleden, partners en donateurs verspreid over het hele land, ben ik vaak bezig met het afstemmen van allerlei agenda’s en tijdzones. Ik heb in het verleden andere planningsprogramma’s geprobeerd, maar ik vind Doodle het meest intuïtief.
WAAROM DIT BELANGRIJK IS
Als de plannen veranderen en er snel iets aan de vergadering(en) moet worden gedaan.
Je bent te laat, er is iemand nodig voor een vergadering die er niet bij zit, door een noodgeval moet de middag worden geschrapt, of je hebt tijd nodig om je te concentreren en een vergadering kan asynchroon worden verplaatst. Voor al die situaties volstaat één tik op de vergadering zelf, en iedereen die erdoor wordt beïnvloed, wordt automatisch op de hoogte gebracht dankzij Instant Actions.
Ben je te laat? Of ben je iemand vergeten?
Met één tik laat je de deelnemers aan de vergadering weten dat je er bent, dankzij een kant-en-klaar sjabloon. Je kunt ook snel iemand aan de vergadering toevoegen die je in eerste instantie over het hoofd had gezien, en dat allemaal vanuit het Cockpit-overzicht.
Clear my day, when the day has to go.
Something's happened and the afternoon has to go. One action clears it, from the day itself. Protected time and meetings sit in the same column, so what's being cleared is visible before it goes.
Alle directe acties, op één plek.
Met "Overschakelen naar asynchroon" verander je een vergadering die je concentratietijd in beslag neemt in een update die iedereen op zijn eigen tijd kan lezen.
- Join meeting
- Add participants
- Running late
- Clear my day
- A-sync meeting
- Reschedule
- Create follow-up
- Send email
TAAK-WIDGET
Jouw takenlijst, op jouw manier.
Je hoeft niet meer tussen apps te schakelen om je dag te organiseren op basis van je vergaderingen en taken. Alles wat je moet doen, is vanaf één plek toegankelijk, in de indeling die jij het prettigst vindt.
- Achterstallig, vandaag te doen en binnenkort: direct zichtbaar naast de vergaderingen
- Sleep een taak gewoon rechtstreeks naar de agenda om er een tijdstip aan toe te voegen
- Je hoeft niet steeds van context te wisselen om te zien hoe je dag er echt uitziet
WIDGET 'MENSEN'
Met wie je vandaag afspreekt.
Met wie je vandaag afspreekt, wanneer ze weer beschikbaar zijn en wie van hen ergens anders werkt. Je kunt een van hen met één klik boeken, zonder terug te gaan naar een zoekvak of de dag te verlaten om een geschikt tijdstip te vinden.
- Iedereen met wie je vandaag afspreekt, op één plek naast de agenda
- Zie wanneer iemand de volgende keer vrij is zonder het te hoeven vragen
- Plan een afspraak met de juiste persoon met één klik, direct vanuit de dagweergave
ADAPTIVE DAY BRIEF · MOBIEL
De opdracht, voordat je achter je bureau zit.
WAT JE KRIJGT
Wat de Cockpit tegenwoordig doet
Producten met de vermelding ‘Binnenkort beschikbaar’ zijn nog in ontwikkeling. Neem contact op voor een voorproefje.
The day and week surface
Your day and your week in one place, with meetings, protected time and what's owed together.
- Available now
Instant Actions
Running late, reschedule and follow up, on the meeting itself. Clearing a day, adding participants and joining a call sit alongside them.
- Available now
The day brief on mobile
The day ahead as a brief, on the phone. Requires the Doodle mobile app.
- Available now
Task widget
Overdue, due today and upcoming, next to the meetings, and draggable onto the day itself.
- Available now
People widget
Who you're seeing today, when they're next free, and a click to book more time with them.
- Available now
One place to create anything
A meeting, a task, focus time, or a poll, all started from the same control.
- Available now
Switch to async
Move a meeting that's crowding out focus time into an update the room reads on its own time.
- Available now
A day that repairs itself
When something breaks the day, it gets rebuilt around what still matters.
- Coming soon
Werkt met de tools die je team al gebruikt
FAQs
Nee. Je agenda’s blijven gewoon waar ze zijn. My Time leest alle agenda’s die je koppelt en toont ze in één dagoverzicht, samen met je taken en je beschermde tijd.
Your day in the middle. Everything you need to run it, around the edges.
Vergaderingen, de mensen die eraan meedoen, wat er vanavond nog moet gebeuren en de tijd die je nog over hebt: allemaal op één plek. Als de dag verandert, heb je de oplossing met één tik binnen handbereik.