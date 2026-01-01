Je bent te laat, er is iemand nodig voor een vergadering die er niet bij zit, door een noodgeval moet de middag worden geschrapt, of je hebt tijd nodig om je te concentreren en een vergadering kan asynchroon worden verplaatst. Voor al die situaties volstaat één tik op de vergadering zelf, en iedereen die erdoor wordt beïnvloed, wordt automatisch op de hoogte gebracht dankzij Instant Actions.