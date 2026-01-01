Zorg voor een goede afstemming en bescherm de tijd binnen je hele instelling
Van het spreekuur van docenten tot samenwerking tussen studenten en onderzoek op meerdere campussen: Doodle regelt de coördinatie automatisch, zodat je instelling zich kan richten op waar ze voor bedoeld is.
Vertrouwd door toonaangevende onderwijsinstellingen in meer dan 90 landen
DE UITDAGING
Tijd verliezen aan afstemmen is geen klein ongemak in het hoger onderwijs
Het is een structurele aanslag op de mensen, het onderzoek en de relaties die instellingen groot maken.
Multidisciplinaire coördinatie op grote schaal
Eén vergadering tussen afdelingen kost al 5 tot 15 e-mails en 3 tot 7 dagen om te organiseren. Vermenigvuldig dat met honderden docenten, medewerkers en externe partners en die overhead wordt een instellingsbreed probleem.
Tijd van docenten die verloren gaat aan administratie
Academici besteden tot 40% van hun tijd aan administratieve taken. Bij een instelling met 6.000 wetenschappelijke medewerkers loopt zelfs één uur per week aan afstemmingsgedoe op tot meer dan 300.000 uur per jaar. Dat staat gelijk aan 150 voltijdbanen.
Alumni-, branche- en talentcontacten die om relaties vragen
Contact houden met alumni, partners uit het bedrijfsleven en gastdocenten gaat met horten en stoten en hangt volledig af van persoonlijke relaties. Door langzame, handmatige coördinatie gaan kansen op financiering, talent en samenwerkingen verloren voordat ze zijn begonnen.
Studenten verdwalen tussen de tools
Studenten moeten meerdere platforms door om een adviesgesprek te boeken, diensten te vinden en medestudenten te bereiken. Elke extra stap is een risico op afhakers. Elke stap vergroot de afstand tussen studenten en de hulp die ze nodig hebben.
Hoeveel tijd van je team gaat op aan coördineren in plaats van doen?
7,2 u
aan beschermde focustijd per team, per week
4,2 u
aan overuren die je per week terugwint
68%
gemiddeld minder contextwisselingen
ONZE OPLOSSING
Als je je tijd bewust inricht, krijgt leren de ruimte om tot bloei te komen
Bepaal hoe jouw universiteit tijd beschermt en deelt tussen faculteiten, studenten en campussen, zodat er ruimte is voor werk dat echt telt.
Ontwikkeld in Zwitserland, wereldwijd vertrouwd.
Privacy is geen functie. Het is architectuur. Van SOC 2 tot HIPAA: Doodle voldoet aan de norm die jouw organisatie vereist, want ambient intelligence vraagt om absoluut vertrouwen in data.
RESULTATEN
Doodle voor het onderwijs
25 tot 30% minder no-shows. 50% sneller ingepland
Instellingen die hun planning centraal coördineren, zien aanzienlijk minder gemiste sessies en boeken complexe, multidisciplinaire vergaderingen sneller in. De juiste mensen zijn erbij, omdat je daar niet langer een week e-mailen voor nodig hebt.
Docenten krijgen hun tijd terug voor onderzoek en onderwijs
Als het afstemmen vanzelf gaat, krijgen wetenschappers de uren terug die ze kwijt waren aan logistiek. Tijd die weer naar het werk gaat waarvoor instellingen eigenlijk bedoeld zijn.
Alumni- en partnerbetrokkenheid die verder reikt dan persoonlijke relaties
Met Doodle boeken alumni, partners uit het bedrijfsleven en gastwetenschappers moeiteloos tijd bij jouw instelling. Een professionele ervaring die je netwerk actief houdt en deuren opent naar financiering, stageplekken en inkomsten uit een leven lang leren.
FUNCTIES
Alles wat je instelling nodig heeft om af te stemmen en verbinding te maken.
Deel je beschikbaarheid met één klik voor spreekuren en begeleiding.
Docenten en studieadviseurs delen één link. Studenten boeken direct op basis van realtime beschikbaarheid in alle gekoppelde agenda's. Geen instellingen, geen e-mails, geen heen-en-weergedoe.
Groepspolls voor het plannen met meerdere deelnemers
Stel meerdere tijdopties voor en laat deelnemers stemmen. Werkt voor interne teams én externe deelnemers. Ideaal voor groepen uit verschillende afdelingen en bedrijven, sollicitatiepanels en onderzoeksafspraken.
Interne vergaderingen in enkele seconden ingepland
Voer de deelnemers en een duur in. Doodle vindt automatisch het beste beschikbare moment in ieders agenda, maakt de uitnodiging aan en verstuurt die.
Boekingspagina's voor teams met ingebouwde rotaties
Binnenkomende afspraakverzoeken gaan automatisch naar het juiste teamlid, op basis van de capaciteitsregels die jij instelt. Zo wordt de werkdruk gelijk verdeeld over je team.
Designed for every role in education
Academisch leiderschap en bestuurders
Coördineer moeiteloos vergaderingen tussen afdelingen, bestuursvergaderingen en gesprekken met externe partners. Bescherm je strategische tijd en blijf tegelijk bereikbaar voor de mensen en relaties die er het meest toe doen.
Docenten en onderzoekers
Win de uren terug die je kwijt bent aan het regelen van afspraken. Houd tijd vrij voor onderzoek en onderwijs. Stem af met collega's, gastonderzoekers en partners uit het bedrijfsleven via één link.
Studentenzaken en dienstverlening
Maak het studenten makkelijk om afspraken met studieadviseurs, introductiesessies en ondersteunende diensten te boeken. Hogere opkomst, minder administratieve rompslomp en een professionelere ervaring bij elk contactmoment met studenten.
Studenten
Boek adviesgesprekken en spreekuren in enkele seconden. Leg contact met medestudenten, vorm studiegroepen en plan samenwerkingssessies in zonder het platform te verlaten.
Hoe UC Davis tijd ontwierp voor naleving van labveiligheid
Van wereldwijde ondernemingen tot groeiende organisaties: teams gebruiken Doodle om tijd te creëren, focus te beschermen en ruimte te maken voor waardevolle samenwerking.
Tot 1 maand
bespaard aan afstemtijd
100+ e-mails
bespaard per inspectieronde
Minuten, geen weken
om inspecties in te plannen
“Het is zó eenvoudig. Ik zette in minder dan 10 minuten een introductiebijeenkomst voor 30 personen op. Doodle is een tool waar ik altijd op terugval en die alles gewoon sneller laat gaan.”