Al dat heen-en-weer stopt hier
Met Doodle
Stuur één mail of bericht en verzamel alle reacties op één plek.
Zonder Doodle
30 mails sturen om tijden voor te stellen en dan de draad kwijtraken bij het verzamelen van de reacties.
Elke Doodle-poll bespaart me een uur. Dat scheelt enorm als je 20 evenementen per maand plant.
HOE HET WERKT
Start een poll en je hebt die vergadering zo geregeld
Met Groepspolls stuur je mensen een reeks tijdstippen en zie je meteen welk moment het beste past voor je evenement.
1. Stel het in
Kies een paar mogelijke tijden en voeg daarna details toe, zoals agendapunten, een locatie of een link naar een videovergadering.
2. Nodig iedereen uit
Deel één link. Iedereen kan stemmen—geen Doodle-account nodig.
3. Volg de reacties
Zie wie er heeft gereageerd, stuur herinneringen en kijk hoe het beste tijdstip vanzelf bovenkomt.
4. Plan het in
Bevestig het winnende tijdstip en Doodle stuurt automatisch agenda-uitnodigingen naar iedereen die heeft gereageerd.
Bedrijven gebruiken Doodle voor al hun afspraken.
FUNCTIES
Hoe het werkt
Makkelijk te maken. Makkelijk reacties te krijgen.
Maak een poll, verstuur hem en ontvang binnen enkele minuten reactie. Boeken kan niet eenvoudiger.
Geregeld met deadlines en herinneringen
Krijg ook die treuzelaars mee. Zet automatische herinneringen aan of stel een deadline in, zodat je van iedereen de voorkeurstijden binnen hebt.
Geef elke vergadering de beste start
Automatische links voor videovergaderingen, agenda-uitnodigingen voor alle deelnemers en meer. Met Doodle gaat elke vergadering meteen goed van start.
MANIER VAN GEBRUIK
De snelste manier om werkvergaderingen te boeken
Met groepspolls is het plannen zo geregeld.
Focus op de grote agendapunten, niet op hun overvolle agenda's.
Plan je volgende werkvergadering in een paar minuten
Zet in een paar minuten je eerste groepspoll op en ga productief aan de slag.