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GROEPSPOLLS

De juiste mensen op het juiste moment. Altijd weer.

Maak een nieuwe Doodle

Gebruik Doodle om snel het perfecte moment te vinden voor je volgende geweldige samenwerking.

Duur

Al dat heen-en-weer stopt hier

  • Met Doodle

    Stuur één mail of bericht en verzamel alle reacties op één plek.

  • Zonder Doodle

    30 mails sturen om tijden voor te stellen en dan de draad kwijtraken bij het verzamelen van de reacties.

Elke Doodle-poll bespaart me een uur. Dat scheelt enorm als je 20 evenementen per maand plant.

– Michael D
Eigenaar en leiderschapscoach, private sector

HOE HET WERKT

Start een poll en je hebt die vergadering zo geregeld

Met Groepspolls stuur je mensen een reeks tijdstippen en zie je meteen welk moment het beste past voor je evenement.

1. Stel het in

Kies een paar mogelijke tijden en voeg daarna details toe, zoals agendapunten, een locatie of een link naar een videovergadering.

2. Nodig iedereen uit

Deel één link. Iedereen kan stemmen—geen Doodle-account nodig.

3. Volg de reacties

Zie wie er heeft gereageerd, stuur herinneringen en kijk hoe het beste tijdstip vanzelf bovenkomt.

4. Plan het in

Bevestig het winnende tijdstip en Doodle stuurt automatisch agenda-uitnodigingen naar iedereen die heeft gereageerd.

Bedrijven gebruiken Doodle voor al hun afspraken.

FUNCTIES

Hoe het werkt

  • Makkelijk te maken. Makkelijk reacties te krijgen.

    Maak een poll, verstuur hem en ontvang binnen enkele minuten reactie. Boeken kan niet eenvoudiger.

  • Geregeld met deadlines en herinneringen

    Krijg ook die treuzelaars mee. Zet automatische herinneringen aan of stel een deadline in, zodat je van iedereen de voorkeurstijden binnen hebt.

  • Geef elke vergadering de beste start

    Automatische links voor videovergaderingen, agenda-uitnodigingen voor alle deelnemers en meer. Met Doodle gaat elke vergadering meteen goed van start.

Meer dan 10 tijdsloten nodig?

Bekijk de prijzen

MANIER VAN GEBRUIK

De snelste manier om werkvergaderingen te boeken

Met groepspolls is het plannen zo geregeld.

Focus op de grote agendapunten, niet op hun overvolle agenda's.

Plan je volgende werkvergadering in een paar minuten

Zet in een paar minuten je eerste groepspoll op en ga productief aan de slag.

Maak een Groepspoll