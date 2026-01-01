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Het volgende geweldige duo — Doodle en je favoriete apps

Bereik samen meer, zonder extra rompslomp. Doodle werkt naadloos samen met je favoriete apps en tools.

Probeer het gratis Geen creditcard nodig

Deze tools zijn fantastische Doodle-teamgenoten

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    Google Calendar

    Krijg een helder overzicht van je dag en synchroniseer al je afspraken automatisch.

  • Google Meet icon (2026) 1

    Google Meet

    Voeg automatisch videolinks toe aan online vergaderingen die je met Doodle inplant.

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    Microsoft Teams

    Genereer automatisch vergaderlinks en plan vergaderingen een stuk eenvoudiger.

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    Zoom

    Voeg automatisch Zoom-videolinks toe aan de online vergaderingen die je met Doodle inplant.

FUNCTIES

Alles wat je gebruikt, werkt samen

  • Klaar voor werken op afstand

    Koppel Doodle aan Zoom, Google Meet of Webex en voeg automatisch een videolink toe aan elke afspraak.

  • Factureer met een gerust hart

    Met betalingen via Stripe laat je klanten betalen om tijd met jou te boeken. Veilig, betrouwbaar en altijd voor hen beschikbaar.

  • Automatiseer je planning

    Koppel Doodle aan Zapier en bouw je eigen workflow met meer dan 3.000 gekoppelde apps.

Breng je tools en mensen bij elkaar

Leg de basis voor succes.

Maak een Doodle