Het volgende geweldige duo — Doodle en je favoriete apps
Bereik samen meer, zonder extra rompslomp. Doodle werkt naadloos samen met je favoriete apps en tools.
Deze tools zijn fantastische Doodle-teamgenoten
Google Calendar
Krijg een helder overzicht van je dag en synchroniseer al je afspraken automatisch.
Google Meet
Voeg automatisch videolinks toe aan online vergaderingen die je met Doodle inplant.
Microsoft Teams
Genereer automatisch vergaderlinks en plan vergaderingen een stuk eenvoudiger.
Zoom
Voeg automatisch Zoom-videolinks toe aan de online vergaderingen die je met Doodle inplant.
FUNCTIES
Alles wat je gebruikt, werkt samen
Klaar voor werken op afstand
Koppel Doodle aan Zoom, Google Meet of Webex en voeg automatisch een videolink toe aan elke afspraak.
Factureer met een gerust hart
Met betalingen via Stripe laat je klanten betalen om tijd met jou te boeken. Veilig, betrouwbaar en altijd voor hen beschikbaar.
Automatiseer je planning
Koppel Doodle aan Zapier en bouw je eigen workflow met meer dan 3.000 gekoppelde apps.
Breng je tools en mensen bij elkaar
Leg de basis voor succes.