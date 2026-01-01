Eén keer sturen. Direct geboekt.
Met Doodle
Kies je tijden en laat de ander kiezen wat het beste uitkomt.
Zonder Doodle
Stuur 30 e-mails met verschillende opties en vergeet daarna te laten weten dat er al een tijd geboekt is.
ZO WERKT HET
Zorg dat het makkelijk is om elkaar te ontmoeten
Doodle maakt een einde aan het heen-en-weergedoe bij het zoeken naar een geschikt moment om af te spreken. Dat betekent productievere vergaderingen.
1. Stuur iedereen een 1:1
Ze hoeven zich niet aan te melden of Doodle te gebruiken. Maak er gewoon een aan en stuur die door naar je gesprekspartner.
2. Tijden vergelijken
Koppel je agenda en bekijk je beschikbaarheid direct in Doodle.
3. Voeg de details toe
Bereid je deelnemers voor op elke vergadering met agendapunten, locatie en meer.
4. Vastleggen maar
Doodle stuurt automatisch agenda-uitnodigingen naar iedereen die met een e-mailadres reageert.
FUNCTIES
Meer controle over je tijd
Maak een einde aan dubbele boekingen
Komt er tijdens een voorgesteld tijdslot iets in je agenda? Dan haalt Doodle dat tijdslot automatisch weg, zodat je niet extra heen en weer hoeft.
Vind een moment en word ervoor betaald
Inn automatisch betalingen wanneer mensen een 1:1 bij je boeken. Betalingen zijn veilig, betrouwbaar en met Stripe overal beschikbaar.
Zet het vast met deadlines en herinneringen
Krijg ook de treuzelaars in beweging. Zet automatische herinneringen aan of stel een deadline in, zodat je van iedereen de favoriete tijden binnenhaalt.
Zorg dat elke vergadering een succes wordt
Automatische links voor videovergaderingen, agenda-uitnodigingen voor alle deelnemers en meer. Met Doodle is elke vergadering klaar om goed van start te gaan.
Dankzij Doodle 1:1 heeft het labteam flink wat tijd bespaard (in sommige gevallen een hele maand) door honderden inspecties in enkele minuten in te plannen.
ZO GEBRUIK JE HET
Doodle 1-op-1-gesprekken voor al je werkgerelateerde 1-op-1-gesprekken
Dat is een succesformule. Geef de aftrap voor de volgende geweldige samenwerking, ongeacht in welke branche je werkt.
Plan sneller afspraken met kandidaten en blijf in je eigen workflow.
Databeveiliging bij Doodle
Privacy en beveiliging op enterpriseniveau
Enkele van de grootste bedrijven ter wereld vertrouwen op Doodle om hun afspraken in te plannen
Jouw agenda blijft privé
We slaan nooit gegevens uit je agenda's op onze servers op.
Cyber Verify Level 3
AWS is gecertificeerd voor naleving van strenge, internationaal erkende normen en gedragscodes.
Cloudflare-beveiliging
Doodle gebruikt Cloudflare voor een extra beveiligingslaag tegen DoS-aanvallen.
Plannen kan een stuk makkelijker
Regel het plannen in een handomdraai, zodat je je kunt richten op samenwerken.