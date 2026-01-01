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Uitgelichte klantverhalen

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Hoe SRG Inc. elke maand 40 uur bespaart op wereldwijd plannen met Doodle

Doodle is de planningssoftware die perfect is ontworpen voor de complexe behoeften van de moderne non-profit of ngo.

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Hoe de CDA meer dan 50 tandarts-vrijwilligers coördineert met veilig plannen in de eigen huisstijl

Doodle helpt de Canadian Dental Association een weg te vinden door de drukke agenda's van teams tandartsen.

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Hoe UC Davis tot een maand tijd bespaarde en onnodige vertragingen voorkwam met Doodle

Ontdek hoe hun labteam honderden veiligheidsinspecties in enkele minuten inplande, het heen-en-weergemail terugdrong en compliance op schema hield.

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  • 133 miljoen

    Gebruikers van toonaangevende organisaties wereldwijd

  • 78.000

    Vergaderingen die per dag worden ingepland

  • 39.000

    Uren bespaard per dag

350M+ vergaderingen slimmer ingepland

Maar geloof ons niet op ons woord.