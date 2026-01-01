Uitgelichte klantverhalen
Hoe SRG Inc. elke maand 40 uur bespaart op wereldwijd plannen met Doodle
Doodle is de planningssoftware die perfect is ontworpen voor de complexe behoeften van de moderne non-profit of ngo.Lees het klantverhaal
Hoe de CDA meer dan 50 tandarts-vrijwilligers coördineert met veilig plannen in de eigen huisstijl
Doodle helpt de Canadian Dental Association een weg te vinden door de drukke agenda's van teams tandartsen.Lees het klantverhaal
Hoe UC Davis tot een maand tijd bespaarde en onnodige vertragingen voorkwam met Doodle
Ontdek hoe hun labteam honderden veiligheidsinspecties in enkele minuten inplande, het heen-en-weergemail terugdrong en compliance op schema hield.Lees het klantverhaal
- 133 miljoen
Gebruikers van toonaangevende organisaties wereldwijd
- 78.000
Vergaderingen die per dag worden ingepland
- 39.000
Uren bespaard per dag
University of South Carolina vereenvoudigt de planning voor docenten met Doodle
Hoe het HR-team van Motivate onboarding, training en coördinatie vereenvoudigde met Doodle
Hoe een onderwijsadviseur met Doodle meer leraren liet deelnemen
Hoe de executive assistant van UVA met Doodle 2 dagen per maand bespaart op plannen
Hoe Science Gallery weken bespaarde door wereldwijde vergaderingen in minuten in te plannen
Hoe een medische non-profit doelen haalde en lean bleef met Doodle
Hoe Lullabot UX-interviews en meetings met remote teams vereenvoudigde
Ronald McDonald House vereenvoudigt werving en externe planning met Doodle
Hoe de gemeente Arvada haar vergaderplanning verbeterde om een groeiende stad te bedienen
Hoe SRG Inc. elke maand 40 uur bespaart op wereldwijd plannen met Doodle
Hoe een federale overheidsinstantie honderden subsidiegesprekken versnelde met Doodle
350M+ vergaderingen slimmer ingepland
Maar geloof ons niet op ons woord.