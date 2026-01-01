Ons salesteam is fan van de flexibele planningsoplossingen van Doodle

Doodle is de planningstool die de efficiëntie in de hele sales cycle verhoogt: van de kwalificatiegesprekken van je SDR's met prospects, via de overdracht naar je AE's, tot groepsdemo's of onboarding met eindgebruikers.

We weten dat elk salesteam-proces uniek is. Daarom hebben we een volledig functioneel planningsplatform gebouwd dat je team de flexibiliteit geeft om elke afspraak in de sales cycle efficiënt in te plannen. En omdat we bij Doodle onze eigen wijn drinken, laten we graag zien hoe ons eigen salesteam Doodle gebruikt om het verkoopproces van kwalificatiegesprek tot closing te sturen.

"Met de Boekingspagina van Doodle boeken we afspraken veel sneller dan ooit. Onze time to opportunity duurt nu meestal 2 dagen in plaats van 4 of 5." - Kevin van Doodle

Meer afspraken, meer follow-ups, meer pipeline

Onze SDR's delen hun Boekingspagina in e-mails naar prospects, zodat die zelf en op hun gemak een afspraak in hun agenda kunnen zetten. De Boekingspagina van Doodle is je persoonlijke planningsassistent: een agendalink die je helemaal afstemt op je business.

Je stelt je werktijden in met eigen limieten, zodat klanten of prospects een afspraak met jou of je team maken wanneer het hen uitkomt. Als prospects direct bij SDR's kunnen boeken, zonder al het heen-en-weer gemail over een geschikt moment, hebben ze meer afspraken met betere opkomst, kwalificeren ze meer prospects en vullen ze hun pipeline sneller.

Boekingspagina is ook de perfecte oplossing voor accountoverdrachten. Onze SDR's gebruiken aparte boekingspagina's waarin de agenda's van zowel de SDR als de AE gekoppeld zijn. Boekt een prospect via die link een afspraak, dan weet ons team dat beiden beschikbaar zijn voor het gesprek.

Hoeven je SDR's niet bij die gesprekken te zijn? Dan boeken ze eenvoudig namens de prospect via de Boekingspagina-link van hun AE. Je kunt meerdere boekingspagina's voor verschillende doelen aanmaken en zo de planning in de workflow van je team optimaliseren.

Elke afspraak, efficiënt ingepland

Salesprofessionals weten dat er allerlei soorten afspraken nodig zijn om een opportunity via de pipeline naar closed-won te brengen. Na het kwalificatiegesprek volgt een follow-up en afhankelijk van de context stel je misschien liever een beperkt aantal tijdsloten op korte termijn voor, in plaats van een prospect overal in je agenda te laten boeken.

Slechts een paar tijdsloten voorstellen werkt uitstekend om deelname te stimuleren, urgentie te creëren, de opkomst te verhogen en deals vooruit te helpen - en daar komen de 1:1-afspraken van Doodle in beeld. Met Doodle 1:1 sturen onze Account Executives een paar tijdsloten naar een prospect en zodra er één gekozen is, staat de afspraak automatisch in beide agenda's.

Onvermijdelijk moet ons team ook een technische evaluatie inplannen of overleggen met de inkoopafdeling van een organisatie. In die situaties gebruiken onze AE's het meetingtype Groep - dat is daarvoor de meest effectieve tool. Met Doodle Groepspolls vind je het beste moment om met een groep van elke grootte af te spreken, zodat je alle relevante stakeholders aan tafel krijgt om een besluit te nemen en de deal verder te brengen.

Schonere data en een soepeler verkoopproces

Doodle is volledig uitgerust om elke afspraak in de hele sales lifecycle in te plannen. Efficiënt plannen betekent dat je salesteam meer afspraken kan hebben, wat leidt tot meer follow-ups en betrokken prospects. Het resultaat: sneller deals sluiten en betere data in je CRM.

Closed-won is natuurlijk altijd het mooiste, maar soepel plannen betekent ook dat je minder tijd kwijt bent aan een closed-lost. Zo haalt je team contacten sneller uit de pipeline en bepaalt het beter op welke prospects het zich richt. Doodle helpt je team om planningsfrictie te verminderen en het verkoopproces van kwalificatiegesprek tot closing soepeler te maken. Geloof ons, we gebruiken het zelf.