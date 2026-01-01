Als snelgroeiende startup in fietsreparatie met veel medewerkers in vaste dienst én op uurbasis heeft Motivate LLC complexe planningsbehoeften. Doodle helpt Motivate LLC daar moeiteloos aan te voldoen. We spraken met Kishona, projectmanager bij het People Team van Motivate LLC, over de recente planningssuccessen van het bedrijf.

HR-successen, hoe complex de organisatie ook is

Motivate LLC ontwerpt en implementeert deelfietssystemen, en is bij elke stap van het proces betrokken. Dat betekent dat er medewerkers in allerlei functies werken, van de directie tot uurmedewerkers op straat.

Omdat medewerkers op uurbasis geen e-mailadres van Motivate LLC krijgen en dus buiten het agendanetwerk vallen, heeft Kishona een planningssysteem nodig waarmee iedereen (intern of extern) kan deelnemen aan belangrijke events, zoals de recente griepprikactie van Motivate. Daar komt Doodle om de hoek kijken. Kishona zegt: “...het was heel, heel handig”.

Zorg dat niemand een training mist en bespaar bergen tijd

Kishona gebruikt Doodle om managertrainingen en onboarding voor nieuwe medewerkers in te plannen. Ze vond het makkelijk om meerdere uitnodigingen te maken voor de verschillende sessies, die naar elk teamlid te sturen en iedereen zich te laten inschrijven voor de sessies die het beste uitkwamen.

Zodra ze dat gedaan hadden, kregen de deelnemers een agenda-uitnodiging voor de sessie van hun keuze. Met Doodle brengen drukke professionals in een handomdraai groepen van elke omvang samen – zonder administratief werk.

Van professionele ontwikkeling tot initiatieven voor de bedrijfscultuur: Doodle maakt HR makkelijk.

Een groeiend bedrijf in transitie brengt unieke uitdagingen met zich mee voor HR-professionals. Dankzij de gestroomlijnde planning van Doodle kan Kishona werken aan haar missie: de bedrijfscultuur versterken en professionele ontwikkeling stimuleren in een dynamische start-upomgeving. Met Doodle Groepspolls is het samenbrengen van grote groepen voor updates en events makkelijker dan ooit. En met Doodle 1:1 plan je meerdere trainings- of feedbacksessies in een mum van tijd.

En dankzij de Boekingspagina van Doodle kan iedereen – van de CEO tot de werkvloer – zich beschikbaar stellen voor anderen, precies zoals het hen uitkomt. Opschalen kan een uitdaging zijn, maar met Doodle is plannen altijd simpel.

Toepassingen: Teamvergaderingen, werving, onboardinggesprekken, trainingssessies, events, 1:1-gesprekken, afspraken