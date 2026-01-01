Een Doodle User Experience Study

Lullabot is een bureau voor contentstrategie en design dat werkt met grote digitale uitgevers en mediabedrijven. Ze zijn gespecialiseerd in het vernieuwen van websites en het volledig herzien van contentmanagementsystemen.

We spraken met Creative Director Jared Ponchot over zijn werk als leider van een creatief team en de planningsuitdagingen die bij productontwikkeling en remote werken komen kijken.

Lullabot stroomlijnt de recruitment voor UX-onderzoek

Er komt veel werk bij kijken om een nieuw product van idee naar realiteit te brengen. De prototypefase is extra belangrijk: dan leg je je product voor aan nieuwe gebruikers om te controleren of het nuttig, gebruiksvriendelijk en leuk in gebruik is. Niet verrassend dat daar veel vergaderingen bij horen.

Zodra het team van Jared een idee heeft voor een nieuw design, moeten er gebruikerstests van 20 minuten worden ingeplland. Gelukkig kun je met Doodle 1:1 meerdere één-op-één-afspraken in één keer inplannen.

Voeg simpelweg alle mogelijke tijdsloten voor je interviews toe, voeg zo veel contacten toe als je wilt en stuur de uitnodigingen. Zodra een deelnemer een optie kiest, is die niet meer beschikbaar voor de anderen. In de tijd die het kost om één interview in te plannen, plan je er tot wel 100 tegelijk.

Plan met iedereen, op elk agendasysteem

Remote werken brengt voor elk team zijn eigen planningsuitdagingen mee, en dat geldt zeker als je daarbij ook met externen moet afstemmen. Vergaderingen plannen met mensen buiten je organisatie is met Doodle geen enkel probleem.

Doodle werkt met elke agenda. Dus als jouw G Suite-team wil vergaderen met externe Microsoft-fans, stuur je gewoon Doodle-uitnodigingen en boek je de afspraak net zo makkelijk als met een interne collega. Extra voordeel: dankzij de directe agendakoppeling worden vergaderingen die je met Doodle organiseert automatisch in jouw agenda gezet!

Meer vergaderingen betekent niet meer administratie

Jared heeft te maken met een probleem dat veel mensen in leidinggevende functies kennen: een 'dubbel leven' vol vergaderingen. Naast de reguliere vergaderingen met zijn designteam schuift Jared vanwege zijn directierol bij Lullabot ook regelmatig aan bij directieoverleg.

Gelukkig haalt Doodle de administratieve last van het plannen en bijhouden van vergaderingen weg. Met Doodle Groepspolls en Doodle 1:1's organiseer je een vergadering van elk formaat in enkele minuten en zet je die automatisch in de agenda's van alle deelnemers. Het Doodle-dashboard geeft je in één oogopslag overzicht van al je geplande vergaderingen. Een leidinggevende rol betekent misschien meer vergaderingen, maar dankzij Doodle niet meer administratie.

Toepassingen: Interviews, één-op-één-afspraken, teamvergaderingen, wereldwijd plannen, externe stakeholders