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Resources

Gidsen, verhalen en gesprekken die je helpen meer uit Doodle te halen. Blader hieronder per type.

Compute Will Be Like Oil — CEO AI Cost Strategy (podcast series)
Sollicitatiegesprekken

Compute wordt net als olie: de visie van een CEO op de kostenstrategie voor AI

Leestijd: 7 minuten13 jul, 2026
Blog

Hoe een slechte prioritering van taken tijd verspilt en hoe je dat kunt oplossen

Leestijd: 3 minuten13 mrt, 2025
Plannen

Hoe je op een beleefde manier last-minute vergaderingen kunt afslaan

Leestijd: 3 minuten21 mrt, 2025
Plannen

5 gewoontes bij het plannen om vandaag geen tijd te verspillen

Leestijd: 3 minuten7 mrt, 2025

Videotutorials

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Video's

Zoom-integratie

Leestijd: 1 minuten23 sep, 2021
Video's

Boekingspagina instellen

Leestijd: 8 minuten30 sep, 2021
Video's

Doodle 1:1: De makkelijke manier om snel iemand anders te ontmoeten

Leestijd: 7 minuten30 sep, 2021

Interviews

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Compute Will Be Like Oil — CEO AI Cost Strategy (podcast series)
Sollicitatiegesprekken

Compute wordt net als olie: de visie van een CEO op de kostenstrategie voor AI

Leestijd: 7 minuten13 jul, 2026

Blogartikelen

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Trending

Leiderschap. Hoe vind je de juiste balans tussen empathie en verwachtingen?

Leestijd: 5 minuten10 aug, 2023
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Strategieën voor tijdmanagement voor freelancers: een uitgebreide gids

Leestijd: 5 minuten22 dec, 2023
Trending

Het belang van vooruit plannen: waarom het loont om georganiseerd te zijn

Leestijd: 5 minuten3 aug, 2023

Klantverhalen

Echte verhalen van teams zoals SRG, UC Davis en CDA. Ontdek hoe zij Doodle gebruiken.

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Webinars

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Webinars

Inzetten op virtuele werving en onboarding in tijden van verandering

Leestijd: 57 minuten23 sep, 2021

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