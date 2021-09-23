Resources
Gidsen, verhalen en gesprekken die je helpen meer uit Doodle te halen. Blader hieronder per type.
Sollicitatiegesprekken
Compute wordt net als olie: de visie van een CEO op de kostenstrategie voor AI
Leestijd: 7 minuten13 jul, 2026
Blog
Hoe een slechte prioritering van taken tijd verspilt en hoe je dat kunt oplossen
Leestijd: 3 minuten13 mrt, 2025
Plannen
Hoe je op een beleefde manier last-minute vergaderingen kunt afslaan
Leestijd: 3 minuten21 mrt, 2025
Plannen
5 gewoontes bij het plannen om vandaag geen tijd te verspillen
Leestijd: 3 minuten7 mrt, 2025
VideotutorialsBekijk alle video's
Video's
Zoom-integratie
Leestijd: 1 minuten23 sep, 2021
Video's
Boekingspagina instellen
Leestijd: 8 minuten30 sep, 2021
Video's
Doodle 1:1: De makkelijke manier om snel iemand anders te ontmoeten
Leestijd: 7 minuten30 sep, 2021
InterviewsBekijk alle interviews
Sollicitatiegesprekken
Compute wordt net als olie: de visie van een CEO op de kostenstrategie voor AI
Leestijd: 7 minuten13 jul, 2026
BlogartikelenBekijk alle blogartikelen
Trending
Leiderschap. Hoe vind je de juiste balans tussen empathie en verwachtingen?
Leestijd: 5 minuten10 aug, 2023
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Strategieën voor tijdmanagement voor freelancers: een uitgebreide gids
Leestijd: 5 minuten22 dec, 2023
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Het belang van vooruit plannen: waarom het loont om georganiseerd te zijn
Leestijd: 5 minuten3 aug, 2023
Klantverhalen
Echte verhalen van teams zoals SRG, UC Davis en CDA. Ontdek hoe zij Doodle gebruiken.
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Webinars
Inzetten op virtuele werving en onboarding in tijden van verandering
Leestijd: 57 minuten23 sep, 2021