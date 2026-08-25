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Plannen

5 manieren waarop data je kan helpen om slimmere beslissingen te nemen bij het opstellen van roosters

Leestijd: 3 minuten7 apr, 2025
A top view of a person working on their laptop.
Plannen

Wat is slim plannen?

Leestijd: 2 minuten25 aug, 2026
A diverse group of hospital governance officers and senior medical staff collaborate in a hospital boardroom, discussing meeting schedules with digital tools.
Soorten vergaderingen

Hoe zet je een bestuursvergadering van een ziekenhuisgroep op: een gids voor bestuursfunctionarissen

Leestijd: 8 minuten25 jun, 2026
A diverse group of professionals in a community center actively participating in an HR workshop, with a facilitator leading the discussion and participants engaging in decision-making activities.
Soorten vergaderingen

Hoe plan je workshops voor talentontwikkeling binnen HR: een gids voor L&D-verantwoordelijken

Leestijd: 8 minuten23 jun, 2026

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