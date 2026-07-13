Wat is slim plannen?

Slim plannen betekent dat je automatisering gebruikt om vergadermomenten te vinden, te boeken en te beheren, in plaats van daar handmatig over te onderhandelen. Je geeft één keer je beschikbaarheid door, en het systeem vergelijkt die met de agenda’s, tijdzones en voorkeuren van alle anderen om zo een tijdstip te vinden dat voor iedereen werkt. Wat vroeger vijf e-mails kostte, gebeurt nu via één link.

Hoe slimme planning werkt

Je koppelt je agenda en geeft aan wanneer je beschikbaar bent voor vergaderingen. Bestaande afspraken worden automatisch geblokkeerd.

De genodigden kiezen een tijdstip uit je beschikbare tijdvakken, of stemmen over de opties als de hele groep het eens moet worden.

Bevestigingen, agenda-uitnodigingen, herinneringen en links voor videoconferenties worden automatisch aangemaakt, en als je een afspraak verplaatst, wordt iedereen in één keer op de hoogte gebracht.

Wie profiteert hier het meest van?

Iedereen die veel afspraken boekt met mensen buiten zijn eigen team, merkt het verschil meteen. Docenten en coaches vullen hun week zonder dat ze verzoeken één voor één moeten afwegen. Freelancers en consultants zorgen ervoor dat gesprekken met klanten niet in de weg zitten van hun concentratietijd. Recruiters, verkoopteams en docenten stemmen hun agenda’s af over verschillende tijdzones heen, zonder dat ze daar hoofdrekenen voor nodig hebben.

Slim plannen met Doodle

Doodle biedt alles wat je nodig hebt: Boekingspagina's voor 1-op-1-afspraken, Groepspolls om het beste tijdstip voor een groep te vinden, en Inschrijflijsten voor sessies met een beperkt aantal plaatsen. Met een gratis account maak je alles binnen enkele minuten aan en deel je het, en de mensen die je uitnodigt kunnen reageren zonder zelf een account aan te maken. Koppel je agenda, stel je beschikbaarheid één keer in en laat de planning vanzelf lopen.