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Nuevo Sistema Operativo del Tiempo
Sistema para personas y equipos listos para dejar de ir a la deriva y empezar a diseñar sus días →
Para grupos
Encuentra la hora que mejor funciona para todos en tu grupo.
Crea inscripciones para talleres, webinars o eventos y deja que las personas elijan a cuáles quieren asistir.
Para particulares
Ofrece una lista de tus horarios disponibles y tu cliente elige el que mejor le conviene.
Configura tu página de reservas una vez, comparte tu enlace y deja que los clientes reserven tiempo contigo en pocos clics.
Características
Programa de manera más inteligente conectando las herramientas que usas cada día.
Cobra pagos automáticamente cuando se reserva tu tiempo.
Mantén tus datos seguros con seguridad a nivel empresarial.
Optimización de la experiencia de programación mediante inteligencia artificial