Découvrez ce qui vient
Nouveau Système d’exploitation du Temps
Système pour les personnes et les équipes prêtes à arrêter de dériver et à concevoir leurs journées →
Pour les groupes
Trouvez l’heure qui convient le mieux à tout le groupe.
Créez des inscriptions pour des ateliers, des webinaires ou des événements et laissez les gens choisir ceux auxquels ils souhaitent participer.
Pour les particuliers
Proposez une liste de vos disponibilités, votre client choisit celle qui lui convient.
Configurez votre page de réservation une fois, partagez votre lien et laissez les clients prendre rendez-vous en quelques clics.
Fonctionnalités
Planifiez plus intelligemment en connectant les outils que vous utilisez chaque jour.
Collectez automatiquement les paiements au moment où votre temps est réservé.
Protégez vos données avec une sécurité de niveau entreprise.
Optimiser votre expérience de planification grâce à l'intelligence artificielle