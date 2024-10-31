Doodle Editorial Team
Sinds 2007 heeft Doodle één missie: je helpen om weer grip te krijgen op je tijd met slimmer plannen—want wie wil er tijd verspillen aan eindeloos heen-en-weer mailen?
Ons contentteam schrijft over de nieuwste trends, tips en hacks die je werk en leven meer in balans brengen. Of je nu een teamvergadering moet regelen, koffie wilt drinken met een vriend of eindelijk je agenda wilt afstemmen met die ene collega die altijd “pas volgende maand tijd heeft”: wij helpen je op weg.
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