De meeste bedrijven kiezen niet zelf voor een coördinatieplatform — het moment kiest het voor hen. Volgens Christian Fielitz, CEO van Doodle, zijn er drie veelvoorkomende signalen die erop wijzen dat een bedrijf te groot is geworden voor de standaard agendatools van verschillende platforms, zoals Google Calendar, Outlook of Apple Calendar: een omslagpunt in de groei, een Een impuls voor de AI-transformatie, en mensen die op het punt staan om een burn-out te krijgen. Ze laten allemaal dezelfde tekortkoming zien: agenda’s plannen wel tijd in, maar zorgen er niet voor dat die tijd goed wordt afgestemd tussen teams, systemen en prioriteiten.

Dit zijn de drie momenten, zoals Fielitz ze zelf beschreef in zijn interview in de Vlad Catcher Show van juni 2026.

Signaal 1: Een keerpunt in de groei — en de blinde vlek tussen de verschillende systemen

De eerste factor is snelheid. Je groeit snel, of je hebt net een bedrijf overgenomen, en ineens schiet het aantal mensen dat gecoördineerd moet worden omhoog.

"Op een keerpunt in je groei — je groeit zo snel, of je hebt een bedrijf overgenomen, dat je meer moet coördineren. Je zou kunnen zeggen: ‘Hé, dat kan ik wel met de tools die ik al heb in mijn verschillende suites’, van Microsoft tot Google tot Apple. Maar de realiteit is dat dat niet lukt. Het speelt zich namelijk grotendeels af binnen hun eigen ecosysteem.”

Dit is de blinde vlek tussen verschillende pakketten. Agenda-tools werken prima binnen hun eigen omgeving, maar schieten tekort zodra er over de grenzen heen moet worden gecoördineerd. Een bedrijf dat na een overname voor de helft op Google Workspace en voor de helft op Microsoft 365 draait, merkt dit meteen: de agenda’s zien elkaar niet, de beschikbaarheid is versnipperd en elke bedrijfsoverschrijdende vergadering wordt een handmatige onderhandeling.

"Als je op zo’n keerpunt in je groei zit, heb je iets nodig dat mensen heel snel bij elkaar brengt, in lijn met je zakelijke prioriteiten."

Het sleutelwoord is prioriteiten. Op grote schaal is het probleem niet dat je geen vrij tijdvak kunt vinden — het gaat erom dat je snel de juiste mensen bij elkaar brengt, in de volgorde die het bedrijf echt nodig heeft.

Signaal 2: Een AI-transformatie — je mensen hebben nodig tijd, niet alleen maar gereedschap

De tweede aanleiding is die waar bijna elk bedrijf op dit moment mee te maken heeft.

"Wat er op dit moment bij letterlijk elk bedrijf ter wereld gebeurt, is dat ze proberen uit te zoeken: hoe kunnen we onze medewerkers bijscholen of AI in onze organisatie implementeren? Dat kost tijd. Je hebt tijd nodig om te leren, om met AI te experimenteren – en experimenteren is de eerste stap. Het echt begrijpen, het gebruiken, het van demo naar implementatie brengen, opschalen en waarde creëren."

Dit is de valkuil van de AI-transformatie: het management koopt de tools, maar maakt er nooit tijd voor vrij. Bijscholing, experimenteren en de lange weg van demo naar echte meerwaarde vragen allemaal om gereserveerde tijd die er niet is op een overvolle agenda. Een agendatool vult je agenda graag helemaal vol; hij komt niet op voor de ruimte die je mensen nodig hebben om een nieuwe manier van werken echt onder de knie te krijgen.

Coördineren voor Een AI-transformatie betekent dat je er bewust tijd voor moet vrijmaken — en dat is een coördinatieprobleem, geen planningsprobleem.

Signaal 3: Mensen in de marge — de kloof tussen beleid en uitvoering

De derde oorzaak is menselijk, en Fielitz is heel duidelijk over de context die hieraan ten grondslag ligt.

"Er gebeurt op dit moment zo veel — misschien wel de grootste verandering ooit in hoe bedrijven werken. En dat kan ertoe leiden dat je je overweldigd voelt, uitgeput raakt en je afvraagt: ‘Hoe krijg ik mijn leven überhaupt nog op orde?’ Bedrijven die beseffen dat hun mensen op hun limiet zitten – die meer willen doen en tijd voor hun mensen willen vrijmaken – die komen naar ons toe."

Wat deze bedrijven vragen, is heel specifiek:

"'Kun je me helpen om die regels toe te passen? Kun je me helpen ervoor te zorgen dat de mensen gefocust blijven op wat ze willen doen, waar ze goed in zijn?'"

Dat is de kloof tussen beleid en uitvoering. Een bedrijf kan wel een beleid hebben voor vier dagen ‘focus-time’, een ‘geen-vergaderingen-op-woensdag’-regel of een voorschrift voor ‘vergaderhygiëne’ — maar een agendatool zorgt er niet voor dat dit ook echt wordt nageleefd. Regels staan in een handboek; het is in de praktijk dat ze worden nageleefd of stilletjes in de vergetelheid raken. Als je mensen onder druk staan, wordt de kloof tussen het officiële beleid en wat er daadwerkelijk in de agenda staat, de druppel die de emmer doet overlopen.

Waarom kalenders die specifiek voor een ecosysteem zijn ontwikkeld, tegen een plafond aanlopen

Alle drie de signalen hebben één gemeenschappelijke oorzaak: agendatools zijn gemaakt om de tijd die iemand doorbrengt in één ecosysteem. Ze zijn niet gemaakt om te regisseren afstemming tussen mensen, systemen en zakelijke prioriteiten. Dat is een andere baan:

Een kalender geeft antwoord "Wanneer heb ik tijd?"

Een coördinatieplatform biedt een oplossing "Wanneer moeten deze mensen bij elkaar komen, in welke volgorde, met welke prioriteiten – en is deze bijeenkomst überhaupt wel nodig?"

Zoals Fielitz het zegt: de bestaande pakketten houden de coördinatie „heel erg binnen hun eigen ecosysteem“. Zodra je coördinatiebehoeften die grens overschrijden – tussen bedrijven, tussen tools, tussen de eisen van een transformatie – loop je al snel tegen een plafond aan.

Waar je op moet letten bij een coördinatieplatform

Als een van die drie momenten je bekend in de oren klinkt, dan is dit wat een coördinatieplatform onderscheidt van een agenda met wat extra knopjes:

Standaard ecosysteemoverschrijdend. Het brengt gebruikers van Google, Microsoft en Apple bij elkaar, zonder dat iedereen in één pakket moet worden gedwongen. Houdt rekening met prioriteiten, niet alleen met tijdslots. Het is afgestemd op de zakelijke prioriteiten, niet alleen op de beschikbare tijd. Geschikt voor beleidsdoeleinden. Het kan er daadwerkelijk voor zorgen dat je je houdt aan de regels voor concentratietijd en vergaderetiquette waar je je aan hebt gecommitteerd. Vraagt of de vergadering wel moet plaatsvinden. De belangrijkste beslissing bij de coördinatie is soms niet om elkaar te ontmoeten.

Waar het op neerkomt

Je bent je agenda niet ontgroeid omdat hij niet meer werkte — je bent hem ontgroeid omdat je coördinatieprobleem een andere vorm heeft aangenomen. De drie momenten om in de gaten te houden:

Groei of overname legt de blinde vlek tussen de verschillende suites bloot. AI-transformatie dat kost tijd die je agenda je niet kan vrijhouden. Mensen in de marge de kloof tussen beleid en de dagelijkse praktijk aan het licht brengen.

Als een van deze situaties zich voordoet, is de vraag niet „welke kalender?”, maar „hebben we een coördinatielaag?”.

Dit is een deel van een reeks artikelen gebaseerd op het interview met Christian Fielitz in de Vlad Catcher Show van juni 2026. Lees het hoofdartikel voor een breder beeld van de richting waarin coördinatie zich ontwikkelt: Het besturingssysteem van de tijd . Lees hier de visie van de CEO op het beheersen van de kosten van al die AI: Compute wordt net als olie .