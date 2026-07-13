Het ‘besturingssysteem van de tijd’ is een coördinatielaag die zich bevindt tussen mensen, AI-agenten, agenda’s en communicatiemiddelen — en die niet alleen beslist wanneer om af te spreken, maar of om elkaar überhaupt te ontmoeten. Dit is de categorie waar Doodle zich nu op richt, nadat het bedrijf heeft verklaard dat planning – het probleem waar het 18 jaar aan heeft gewerkt – nu is opgelost. Zoals CEO Christian Fielitz het zegt: "Planning is opgelost. Daar worden we niet meer beroemd mee." Wat nu volgt, is een systeem dat regelt hoe mensen en agents omgaan met de schaarsste hulpbronnen die elke organisatie heeft: tijd en aandacht.

Dit is het definitieve verslag van wat dat precies inhoudt, gebaseerd op het gesprek dat Fielitz in juni 2026 had in de Vlad Catcher Show.

Wat ‘besturingssysteem van de tijd’ eigenlijk betekent

Begin maar met de definitie, want die uitdrukking heeft echt een functie.

"We bouwen aan wat we het 'besturingssysteem van de tijd' noemen – en daarbij gaat het niet meer om de vraag wanneer we elkaar moeten ontmoeten, maar: moeten we elkaar überhaupt ontmoeten? Moet dit wel een vergadering zijn? Hoe lang moet die duren? Waar moeten we onze tijd en aandacht aan besteden?"

Een kalender legt beslissingen over tijd vast. Een besturingssysteem voor tijd maakt die. De verschuiving gaat van een passief overzicht van afspraken naar een actieve laag die bekijkt of een afspraak überhaupt wel moet bestaan. Die vier vragen – moeten we afspreken, moet het een vergadering zijn, hoe lang, waar moet de aandacht naartoe gaan – vormen de API van deze categorie.

Waarom het probleem van de planning is opgelost — en waarom dat pas het begin is, niet het einde

Doodle heeft alle reden om te zeggen dat het probleem van de planning is opgelost, want het heeft het grotendeels opgelost. Het ontstaansverhaal is bijna uitdagend menselijk:

"Het begon met iets heel menselijks. In 2007 wilden twee mensen sneller naar het etentje, om hun vrienden en familie sneller te zien. Ze keken rond om te zien hoe ze dat konden doen, en ze begonnen iets dat een geheel eigen categorie werd: Groepspolls. Mensen vragen wanneer ze tijd hebben en bij elkaar kunnen komen."

Achttien jaar en zo’n 30 miljoen klanten later was dat idee uitgegroeid tot een volwaardige infrastructuur. En dat is nou net het probleem met een opgelost probleem: het is geen uitdaging meer. De harde, weinig glamoureuze waarheid waarmee Fielitz geconfronteerd werd, is dat wat Doodle beroemd maakte, niet langer hetgene was dat het bedrijf nog belangrijk kon maken.

"We hebben met onze klanten gepraat en gezegd: eigenlijk is planning niet de juiste aanpak. Dat probleem is al opgelost. Het is niet iets waarmee we beroemd worden, of waarmee we deze nieuwe categorie kunnen opbouwen."

Als je zegt dat je de planning onder de knie hebt, betekent dat niet dat je het laat zitten. Het is juist de voorwaarde om een stapje verder te gaan – van het inplannen van tijd naar het coördineren ervan.

De drie dingen waar het besturingssysteem tussen zit: mensen, agents, agenda’s, communicatie

De duidelijkste manier om deze categorie te begrijpen, is vanuit structureel oogpunt. Fielitz beschrijft het als een laag met een specifieke positie in de stapel:

"Je kunt het het makkelijkst zien als een platform – of een laag – voor de coördinatie van agents. Het zit tussen de mensen, de agents, de agenda en de manier waarop je communiceert in – en het zorgt ervoor dat al die dingen op elkaar zijn afgestemd."

Leg de vier dingen waar het tussen zit eens op een rijtje:

Mensen — de mensen van wie de tijd en aandacht worden gecoördineerd, en wier prioriteiten de drijvende kracht achter het systeem zouden moeten zijn.

Agenten — de AI-systemen die steeds vaker namens mensen handelen, en die nu net als mensen gecoördineerd moeten worden.

Kalenders — het overzicht van de toezeggingen die er nu al zijn, in alle ecosystemen (Google, Microsoft, Apple), niet slechts in één.

Communicatie — de kanalen waar de coördinatie daadwerkelijk plaatsvindt, van e-mail tot chat.

Het gaat om de coördinerende rol. Geen van deze vier lagen kan de andere lagen op eigen kracht coördineren. Een agenda kan een medewerker niet vertellen dat hij moet stoppen met het inplannen van iemand die tijd nodig heeft om zich te concentreren. Een chattool weet niet wat je zakelijke prioriteiten zijn. Het ‘besturingssysteem van de tijd’ is het bindweefsel dat ervoor zorgt dat ze samenwerken.

Waarom dit nu belangrijk is: ook agenten moeten worden gecoördineerd

Gedurende het grootste deel van de geschiedenis van de software was coördinatie een kwestie van mens-tot-mens. Die aanname begint te verdwijnen. Nu AI-agenten zelfstandig gaan plannen, ontwerpen en handelen, zorgen ze voor hun eigen coördinatieproblemen — en zonder een laag boven hen optimaliseren ze lokaal en botsen ze globaal. Fielitz schetst het gebruiksscenario concreet:

"Stel je een bedrijf voor dat professionele diensten levert en een transformatie wil ondersteunen – zeker nu er zoveel gebeurt op het gebied van AI – dan vraag je je af: zijn de mensen daadwerkelijk bezig met het opdoen van de kennis en vaardigheden? Praten de verschillende bedrijfsonderdelen wel met elkaar? Wij staan klaar om je te helpen dit sneller in goede banen te leiden, zodat mensen de tijd hebben die ze nodig hebben om het bedrijf verder uit te bouwen."

Zo werkt het ‘besturingssysteem van de tijd’ in de praktijk: niet door tijdvakken in te plannen, maar door ervoor te zorgen dat de juiste mensen en medewerkers aan de meest concrete zaken werken, in de juiste volgorde.

Waarom je hiervoor gedragswetenschappers nodig hebt, en niet alleen ingenieurs

Dit is het punt waarop de categorie zich onderscheidt van een roadmap voor nieuwe functies. Om een systeem te bouwen dat kan beoordelen of aan een vereiste moet worden voldaan, moet je het volgende begrijpen: waarom Mensen kiezen er zelf voor om hun tijd op die manier door te brengen – en dat is geen technisch probleem.

"Vroeger was dit een puur techbedrijf, maar nu bestaat het uit een mix van gedragswetenschappers, neurowetenschappers, cognitiewetenschappers, sociologen en antropologen — allemaal om menselijk gedrag te begrijpen. Want dat is iets wat tot nu toe niet in technologie kon worden vertaald. ‘Als dit, dan dat’ was er altijd al. Maar de logica er echt uit halen – waarom je in het ene geval besluit om ergens tijd aan te besteden, en in het andere geval iets anders doet – is heel moeilijk te doorgronden."

Traditionele software is gebaseerd op deterministische regels: als dit, dan dat. Hoe mensen hun tijd indelen, werkt niet zo. Dezelfde persoon wijst op maandag een vergadering af en neemt op donderdag een identieke vergadering aan, om redenen die te maken hebben met de context, emoties en sociale factoren. Die logica vastleggen — software maken die dat modelleert waarom in plaats van alleen maar wanneer — en daarom neemt Doodle nu mensen aan in vakgebieden waar de meeste softwarebedrijven nog nooit iemand voor hebben aangenomen. Het gaat hier net zozeer om cognitiewetenschap als om programmeren.

De toekomst van de fax: hoe vergaderingen er in 2045 uit zullen zien

Als deze categorie aanslaat, zullen de resultaten van de afstemming van vandaag achteraf gezien belachelijk overkomen. Fielitz grijpt terug naar een bewust gedateerd beeld:

"Als ik aan 2045 denk, zou het waarschijnlijk net zo moeten aanvoelen als hoe we nu over de fax denken. Die kleine apparaatjes die 'piep-piep-piep' doen en je denkt dan: wat is dat voor geluid? Waarom knippert en schreeuwt alles zo naar me? We hebben geen faxapparaten meer – alles is meer in beweging en vloeiender."

De fax is de perfecte vergelijking, want die was niet vervangen door een betere faxmachine — het werd opgelost in een soepeler geheel. Dat is wat hij beweert over vergaderingen: niet beter geplande vergaderingen, maar een coördinatie die zo ongedwongen is dat de starre, onderbrekende vergadering aanvoelt als een overblijfsel uit het verleden. Zijn visie op wat daarvoor in de plaats komt:

"Mijn visie is dat we tijd zien als iets wat we waarderen en koesteren — dat we die kunnen indelen zoals we zelf willen, in lijn met onze prioriteiten en de context van ons leven. In het bedrijfsleven voelt dat nog niet zo vanzelfsprekend als het zou kunnen zijn. Iets waar we bewuster gebruik van maken, in plaats van het zomaar weg te gooien en onze zeggenschap uit handen te geven aan anderen."

Let op de laatste regel. De toekomst zit niet in het uitbesteden van je tijd aan agenten — het gaat erom het systeem te gebruiken om op de hoogte te blijven meer Denk goed na over je tijd, niet minder. De agenten dienen de prioriteiten van de mens, niet andersom.

Wat dit vandaag de dag betekent voor Doodle-klanten

Een toonaangevende visie is alleen geloofwaardig als die nu al vruchten afwerpt. Het ‘besturingssysteem van de tijd’ is geen product voor ‘ooit’ — het komt van pas zodra een bedrijf een coördinatieprobleem heeft dat je niet met een agenda kunt oplossen. Fielitz noemt drie terugkerende triggers: bedrijven die een omslagpunt in hun groei bereiken, bedrijven die een AI-transformatie doorvoeren waarvoor beschermde tijd nodig is, en bedrijven waarvan de medewerkers op het punt van een burn-out staan en waar beleid daadwerkelijk moet worden gehandhaafd. (We gaan hier dieper op in in 3 momenten waarop je je agenda-app ontgroeit.)

De rode draad: zodra je bij de coördinatie ecosystemen moet overbruggen, prioriteiten moet respecteren of de mens centraal moet blijven stellen, ga je verder dan wat een agenda doet en kom je terecht bij waar een tijdsbesturingssysteem voor dient.

Het Doodle Time Institute: de onderzoeksafdeling

Deze categorie gaat gepaard met een toewijding aan onderzoek die de meeste softwarebedrijven niet zouden opbrengen. Fielitz heeft een non-profitorganisatie opgericht om de tijd zelf te bestuderen:

"Een van de bedrijven die ik het afgelopen jaar heb opgericht, is het Doodle Time Institute. Het is een non-profitorganisatie die zich bezighoudt met toegepast onderzoek om de mensheid te helpen begrijpen wat tijd is. Hoe we ermee omgaan, wat het voor ons betekent. Wereldwijd hebben we dat begrip nog niet. We werken samen met universiteiten, onderzoekers, creatievelingen, muzikanten en experts."

Dat is een veelzeggende stap. Je financiert geen toegepast onderzoek naar de aard van tijd, tenzij je er echt van overtuigd bent dat tijd – en niet planning – de kern is. Het Instituut vormt de intellectuele ruggengraat van deze stelling: als je het besturingssysteem van de tijd gaat bouwen, moet je ook het wereldwijde begrip van wat tijd precies is, verder ontwikkelen.

De merkvisie in zeven woorden

Fielitz vat die hele ambitie samen in één enkele regel:

"Als je aan tijd denkt, denk je aan Doodle."

Dat is het doel. Niet „wanneer je een vergadering moet inplannen“ — als je aan tijd denkt. De gok is dat coördinatie, als je het goed aanpakt, synoniem wordt met één naam, net zoals een paar zeldzame merken synoniem worden met hun hele categorie.

Waar het op neerkomt

Het besturingssysteem van de tijd is een weloverwogen, stapsgewijze gok:

De planning is geregeld — dus het is een basis, geen grensgebied. De nieuwe categorie is een coördinatielaag tussen mensen, medewerkers, agenda’s en communicatie. Het beslist of er een bijeenkomst komt, niet alleen wanneer — dat is de overstap van het opnemen naar het orkestreren ervan. Daar is gedragswetenschap voor nodig, niet alleen techniek, want hoe mensen hun tijd indelen, werkt niet volgens het principe ‘als dit, dan dat’. Waar het uiteindelijk om draait, is coördinatie in de omgeving — in 2045 zouden de vergaderingen van nu wel net faxapparaten moeten aanvoelen. Waar het om gaat, is menselijk handelen, en je tijd niet aan makelaars te verspillen.

Vragen over de planning beantwoord wanneer. Het besturingssysteem van de tijd geeft antwoord of, hoe lang en waar je je aandacht op moet richten — en dat is een veel grotere vraag dan die waarmee Doodle in 2007 begon.

Uit het interview met Christian Fielitz van juni 2026 in de Vlad Catcher Show. Bekijk de serie: Computing wordt net als olie · 3 momenten waarop je je agendatool ontgroeit · Het einde van wat ons beroemd heeft gemaakt · Het tijdperk van de managers is voorbij · In 2045 zullen vergaderingen aanvoelen als faxapparaten.