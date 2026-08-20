Das „Betriebssystem der Zeit“ ist eine Koordinationsschicht, die zwischen Menschen, KI-Agenten, Kalendern und Kommunikationswerkzeugen angesiedelt ist – und nicht nur entscheidet , wann man sich trifft, sondern ob man sich überhaupt trifft. Das ist die Kategorie, die Doodle aufbaut, nachdem das Unternehmen erklärt hat, dass die Terminplanung – das Problem, an dessen Lösung es 18 Jahre lang gearbeitet hat – nun abgeschlossen ist. Wie CEO Christian Fielitz es ausdrückt: „Die Terminplanung ist gelöst. Das ist nichts mehr, was uns berühmt machen wird.“ Was als Nächstes kommt, ist ein System, das koordiniert, wie Menschen und Agenten die knappste Ressource jeder Organisation nutzen – Zeit und Aufmerksamkeit.

Das ist die maßgebliche Darstellung dessen, was das bedeutet – basierend auf Fielitz’ Gespräch in der „Vlad Catcher Show“ vom Juni 2026.

Was „Betriebssystem der Zeit“ eigentlich bedeutet

Fang mit der Definition an, denn der Ausdruck hat eine echte Bedeutung.

„Wir entwickeln so etwas wie ein ‚Betriebssystem der Zeit‘ – bei dem es nicht mehr darum geht, wann wir uns treffen, sondern ob wir uns überhaupt treffen sollten. Sollte das überhaupt ein Treffen sein? Wie lange sollte es dauern? Wofür sollten wir unsere Zeit und Aufmerksamkeit aufwenden?“

Ein Kalender hält Entscheidungen über die Zeit fest. Ein Zeitbetriebssystem trifft sie. Der Wandel geht von einem passiven Verzeichnis von Verpflichtungen hin zu einer aktiven Ebene, die darüber nachdenkt, ob eine Verpflichtung überhaupt bestehen sollte. Diese vier Fragen – sollen wir uns treffen, sollte es ein Meeting sein, wie lange, worauf soll die Aufmerksamkeit gerichtet werden – sind die API dieser Kategorie.

Warum das Problem der Terminplanung gelöst ist – und warum das erst der Anfang und nicht das Ende ist

Doodle hat allen Grund, zu behaupten, das Problem der Terminfindung sei gelöst – denn es hat es größtenteils gelöst. Die Entstehungsgeschichte ist fast schon trotzig menschlich:

„Es fing mit etwas an, das menschlicher nicht sein könnte. Im Jahr 2007 wollten zwei Leute schneller zum Abendessen kommen, um ihre Freunde und Familie schneller zu treffen. Sie überlegten, wie sie das anstellen könnten, und riefen etwas ins Leben, das zu einer ganz eigenen Kategorie wurde – Gruppenumfragen. Dabei fragt man Leute, wann sie Zeit haben und zusammenkommen können.“

Achtzehn Jahre und rund 30 Millionen Kunden später war aus dieser Idee eine Infrastruktur geworden. Und genau das ist das Problem mit einem gelösten Problem: Es ist keine Herausforderung mehr. Die harte, wenig glamouröse Wahrheit, der sich Fielitz stellen musste, war, dass das, was Doodle berühmt gemacht hatte, nicht mehr das war, was es bedeutend machen konnte.

„Wir haben mit unseren Kunden gesprochen und gesagt: Eigentlich ist die Terminplanung das Falsche. Das Problem der Terminplanung ist gelöst. Das ist nichts, was uns berühmt machen oder uns helfen wird, diese neue Kategorie aufzubauen.“

Einen Erfolg bei der Terminplanung zu verkünden, bedeutet nicht, sich davon zurückzuziehen. Es ist die Voraussetzung dafür, eine Stufe höher zu steigen – von der bloßen Festlegung von Terminen hin zu deren Koordination.

Die drei Dinge, zwischen denen das Betriebssystem steht: Menschen, Agenten, Kalender, Kommunikation

Am besten lässt sich diese Kategorie strukturell verstehen. Fielitz beschreibt sie als eine Ebene mit einer bestimmten Position im Stapel:

„Am einfachsten lässt sich das so verstehen: Es handelt sich um eine Plattform – oder eine Ebene – zur Koordination von Agenten. Sie befindet sich zwischen den Menschen, den Agenten, dem Kalender und eurer Art zu kommunizieren – und sie koordiniert diese Abläufe.“

Schau dir die vier Dinge genauer an, zwischen denen es liegt:

Menschen – diejenigen, deren Zeit und Aufmerksamkeit koordiniert werden und deren Prioritäten das System bestimmen sollten.

Agenten – die KI-Systeme, die zunehmend im Namen von Menschen handeln und nun genauso wie Menschen koordiniert werden müssen.

Kalender – die bestehende Übersicht über alle Termine, und zwar über alle Plattformen hinweg (Google, Microsoft, Apple), nicht nur auf einer einzigen.

Kommunikation – die Kanäle, über die die Koordination tatsächlich stattfindet, von E-Mail bis zum Chat.

Es geht um die Koordinierungsfunktion. Keine dieser vier Ebenen kann die anderen eigenständig koordinieren. Ein Kalender kann einem Mitarbeiter nicht sagen, dass er keine Termine mehr für jemanden buchen soll, der Zeit zum konzentrierten Arbeiten braucht. Ein Chat-Tool kennt deine geschäftlichen Prioritäten nicht. Das „Betriebssystem der Zeit“ ist das Bindeglied, das dafür sorgt, dass sie alle im Einklang handeln.

Warum das gerade jetzt wichtig ist: Auch die Agenten müssen koordiniert werden

In der Geschichte der Software war Koordination fast immer ein Problem zwischen Menschen. Diese Annahme bröckelt nun. Da KI-Agenten zunehmend selbstständig planen, Entwürfe erstellen und handeln, erzeugen sie ihre eigene Koordinationslast – und ohne eine übergeordnete Ebene optimieren sie lokal und geraten global in Konflikt. Fielitz beschreibt den Anwendungsfall konkret:

„Wenn man sich ein Dienstleistungsunternehmen vorstellt, das bei einer Transformation helfen will – gerade jetzt, wo sich im Bereich KI so viel tut –, versucht man zu verstehen: Arbeiten die Mitarbeiter tatsächlich daran, sich das nötige Wissen und die Fähigkeiten anzueignen? Tauschen sich die verschiedenen Geschäftsbereiche untereinander aus? Wir wären da, um dir dabei zu helfen, das schneller zu koordinieren und sicherzustellen, dass die Mitarbeiter die Zeit haben, die sie brauchen, um das Geschäft aufzubauen.“

So funktioniert das „Betriebssystem der Zeit“ in der Praxis: Es geht nicht darum, Zeitfenster zu reservieren, sondern sicherzustellen, dass die richtigen Menschen und Mitarbeiter an den konkretesten Aufgaben arbeiten – und zwar in der richtigen Reihenfolge.

Warum dafür Verhaltenswissenschaftler gebraucht werden und nicht nur Ingenieure

Das ist der Punkt, der diese Kategorie von einer Feature-Roadmap unterscheidet. Um ein System zu entwickeln, das darüber nachdenkt, ob man sich verabreden soll, muss man verstehen, warum Menschen sich entscheiden, ihre Zeit so zu verbringen, wie sie es tun – und das ist kein technisches Problem.

„Früher war das hier ein reines Tech-Unternehmen, heute ist es ein Zusammenschluss aus Verhaltensforschern, Neurowissenschaftlern, Kognitionswissenschaftlern, Soziologen und Anthropologen – alles mit dem Ziel, menschliches Verhalten zu verstehen. Denn das ist etwas, was sich bisher nicht in Technologie umsetzen ließ. ‚Wenn dies, dann das‘ gab es schon immer. Aber die Logik dahinter wirklich zu durchschauen – warum man sich in einem Fall entscheidet, Zeit für etwas aufzuwenden, und in einem anderen Fall etwas ganz anderes tut – ist sehr schwer zu begreifen.“

Herkömmliche Software kodiert deterministische Regeln: Wenn dies, dann das. Die Zeiteinteilung von Menschen funktioniert aber nicht so. Dieselbe Person lehnt ein Treffen am Montag ab und nimmt ein identisches am Donnerstag an – aus kontextuellen, emotionalen und sozialen Gründen. Diese Logik zu erfassen – also Software zu entwickeln, die das „Warum“ und nicht nur das „Wann“ abbildet – ist der Grund, warum Doodle mittlerweile Fachleute beschäftigt, die die meisten Softwarefirmen noch nie eingestellt haben. Diese Disziplin hat ebenso viel mit Kognitionswissenschaft zu tun wie mit Programmierung.

Die Zukunft des Faxgeräts: Wie sich Besprechungen im Jahr 2045 anfühlen werden

Sollte sich diese Kategorie durchsetzen, werden die Ergebnisse der heutigen Koordinierungsbemühungen im Nachhinein absurd wirken. Fielitz greift auf ein bewusst altmodisches Bild zurück:

„Wenn ich an das Jahr 2045 denke, dürfte es sich wahrscheinlich so anfühlen, wie wir heute über das Faxgerät denken. Diese kleinen Geräte, die ‚Piep-Piep-Piep‘ machen, und man fragt sich: Was ist das für ein Geräusch? Warum blinkt und schreit mich das alles an? Wir haben keine Faxgeräte mehr – alles ist dynamischer und fließender.“

Das Faxgerät ist die perfekte Analogie, denn es wurde nicht durch ein besseres Faxgerät ersetzt – es ging vielmehr in einem fließenderen Medium auf. Das gilt auch für Besprechungen: Es geht nicht um besser geplante Besprechungen, sondern um eine Koordination, die so nahtlos in den Alltag eingebettet ist, dass die starre, unterbrechungsreiche Besprechung wie ein Relikt wirkt. Seine Vision, was an ihre Stelle treten wird:

„Meine Vision ist, dass wir Zeit als etwas schätzen und wertschätzen – dass wir sie so einteilen können, wie wir es wollen, entsprechend unseren Prioritäten und unserem Lebenskontext. In Unternehmen fühlt sich das derzeit noch nicht so selbstverständlich an. Etwas, das wir bewusster nutzen, anstatt es einfach zu verschwenden und unsere Entscheidungsgewalt an andere abzugeben.“

Beachte die letzte Zeile. Die Zukunft besteht nicht darin, deine Zeit an Agenten abzugeben – sondern darin, das System zu nutzen, um bewusster mit deiner Zeit umzugehen, nicht weniger bewusst. Die Agenten dienen den Prioritäten des Menschen, nicht umgekehrt.

Was das heute für Doodle-Kunden bedeutet

Eine Leitvision ist nur dann glaubwürdig, wenn sie sich schon heute auszahlt. Das „Betriebssystem der Zeit“ ist kein Produkt für „irgendwann einmal“ – es kommt immer dann zum Einsatz, wenn ein Unternehmen ein Koordinationsproblem hat, das sich nicht mit einem Kalender lösen lässt. Fielitz nennt drei immer wiederkehrende Auslöser: Unternehmen, die an einem Wachstumspunkt angelangt sind, Unternehmen, die eine KI-Transformation vorantreiben, die geschützte Zeit erfordert, und Unternehmen, deren Mitarbeiter kurz vor dem Burnout stehen und Richtlinien brauchen, die auch wirklich durchgesetzt werden. (Wir gehen darauf ausführlich ein in „3 Momente, in denen dein Kalender-Tool nicht mehr ausreicht“.)

Der rote Faden: Sobald es darum geht, die Koordination über verschiedene Ökosysteme hinweg zu gewährleisten, Prioritäten zu berücksichtigen oder den Fokus auf den Menschen zu wahren, geht es nicht mehr nur um das, was ein Kalender leistet, sondern darum, wozu ein Zeitmanagementsystem eigentlich da ist.

Das Doodle Time Institute: der Forschungszweig

Diese Kategorie geht mit einem Forschungsengagement einher, zu dem sich die meisten Softwareunternehmen nicht entschließen würden. Fielitz gründete eine gemeinnützige Organisation, um die Zeit selbst zu erforschen:

„Eines der Unternehmen, die ich im letzten Jahr gegründet habe, ist das Doodle Time Institute. Es ist eine gemeinnützige Einrichtung, die sich mit angewandter Forschung beschäftigt und versucht, der Menschheit zu helfen, Zeit zu verstehen – wie wir damit umgehen und was sie für uns bedeutet. Dieses Verständnis fehlt uns weltweit noch. Wir arbeiten mit Universitäten, Forschern, einzelnen Kreativen, Musikern und Experten zusammen.“

Das ist ein vielsagender Schritt. Man finanziert keine angewandte Forschung zur Natur der Zeit, wenn man nicht wirklich davon überzeugt ist, dass Zeit – und nicht Zeitplanung – die entscheidende Kategorie ist. Das Institut ist das intellektuelle Rückgrat dieser These: Wenn man das Betriebssystem der Zeit entwickeln will, sollte man auch das weltweite Verständnis davon vorantreiben, was Zeit eigentlich ist.

Die Markenvision in sieben Wörtern

Fielitz fasst das gesamte Vorhaben in einer einzigen Zeile zusammen:

„Wenn du an Zeit denkst, denkst du an Doodle.“

Das ist das Ziel. Nicht „wenn du einen Termin vereinbaren musst“ – sondern wenn du an Zeit denkst. Die Kategorie-Wette lautet: Wenn die Koordination richtig gemacht wird, wird sie zum Synonym für einen Namen – so wie einige wenige Marken zum Synonym für ihre gesamte Kategorie werden.

Das Fazit

Das Betriebssystem der Zeit ist eine bewusste, schrittweise Wette:

Die Terminplanung ist gelöst – sie ist also eine Grundlage, keine Herausforderung. Die neue Kategorie ist eine Koordinationsschicht zwischen Menschen, Agenten, Kalendern und Kommunikation. Es entscheidet nicht nur darüber, wann man sich trifft, sondern auch, ob man sich trifft – das ist der Unterschied zwischen dem Festhalten von Zeit und dem Gestalten von Zeit. Dazu braucht es Verhaltensforschung, nicht nur Ingenieurwesen, denn die Zeiteinteilung beim Menschen funktioniert nicht nach dem Prinzip „Wenn dies, dann das“. Das Endziel ist die nahtlose Koordination – im Jahr 2045 sollten sich die heutigen Besprechungen so anfühlen wie Faxgeräte. Es geht um menschliches Handeln, nicht darum, deine Zeit an andere abzugeben.

Bei der Terminplanung geht es darum, wann. Das Betriebssystem der Zeit gibt vor , ob, wie lange und wohin deine Aufmerksamkeit gerichtet sein soll – und das ist eine weitaus größere Frage als die, mit der Doodle 2007 begann.

Auszug aus dem Interview mit Christian Fielitz vom Juni 2026 in der „Vlad Catcher Show“. Entdecke die Serie: Rechenleistung wird wie Öl sein · 3 Momente, in denen du über dein Kalender-Tool hinauswächst · Das, was uns berühmt gemacht hat, abschaffen · Das Zeitalter der Manager ist vorbei · Im Jahr 2045 werden Meetings sich wie Faxgeräte anfühlen.