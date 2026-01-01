O sistema operacional do tempo é uma camada de coordenação que fica entre pessoas, agentes de IA, calendários e ferramentas de comunicação — e decide não só quando se encontrar, mas se vale a pena se encontrar. É essa a categoria que o Doodle está desenvolvendo depois de declarar que o agendamento, o problema que levou 18 anos para resolver, está resolvido. Como diz o CEO Christian Fielitz: “O agendamento está resolvido. Não é mais algo que vai nos tornar famosos.” O que vem a seguir é um sistema que coordena como as pessoas e os agentes usam o recurso mais escasso que qualquer organização tem — tempo e atenção.

Essa é a explicação definitiva do que isso significa, baseada na conversa que o Fielitz teve em junho de 2026 no Vlad Catcher Show.

O que realmente significa “sistema operacional do tempo”

Começa pela definição, porque essa expressão tem um papel importante.

"Estamos criando o que chamamos de ‘sistema operacional do tempo’ — que não se trata mais de quando nos encontrar, mas sim: devemos mesmo nos encontrar? Isso deveria ser uma reunião? Quanto tempo deveria durar? Onde devemos dedicar nosso tempo e nossa atenção?"

Um calendário registra decisões sobre o tempo. Um sistema operacional do tempo é que as toma. A mudança é de um registro passivo de compromissos para uma camada ativa que avalia se um compromisso deveria mesmo existir. Essas quatro perguntas — devemos nos encontrar?, deveria ser uma reunião?, por quanto tempo?, onde devemos concentrar nossa atenção? — são a API dessa categoria.

Por que o problema da programação foi resolvido — e por que isso é só o começo, não o fim

O Doodle tem todo o direito de dizer que resolveu o problema da programação, porque, de fato, resolveu em grande parte. A história de como tudo começou é quase que desafiadoramente humana:

"Tudo começou com a coisa mais humana que existe. Em 2007, duas pessoas queriam chegar mais rápido ao jantar, para se encontrarem com os amigos e a família mais cedo. Elas deram uma olhada em como poderiam fazer isso e criaram algo que se tornou uma categoria à parte — as enquetes em grupo. Perguntar às pessoas quando elas têm tempo e podem se reunir."

Dezoito anos e cerca de 30 milhões de clientes depois, essa ideia tinha se transformado em infraestrutura. E esse é exatamente o problema de um problema resolvido: ele deixa de ser uma fronteira. A verdade dura e nada glamorosa que Fielitz teve que encarar é que o que tornou o Doodle famoso não era mais o que poderia fazer com que ele continuasse sendo relevante.

"Conversamos com nossos clientes e dissemos: na verdade, o agendamento não é o ponto certo. O agendamento já está resolvido. Não é algo que vai nos tornar famosos nem nos ajudar a criar essa nova categoria."

Declarar vitória no gerenciamento de agendas não significa desistir disso. É a condição prévia para avançar na hierarquia — de simplesmente organizar o tempo para orquestrá-lo.

As três coisas entre as quais o sistema operacional atua: pessoas, agentes, agendas e comunicações

A maneira mais clara de entender essa categoria é do ponto de vista estrutural. Fielitz a descreve como uma camada com uma posição específica na pilha:

"A maneira mais fácil de entender isso é pensar que se trata de uma plataforma — ou camada — de coordenação de agentes. Ela fica entre as pessoas, os agentes, a agenda e a forma como você se comunica — e coordena esses comportamentos."

Explica as quatro coisas que estão ao redor dele:

Os seres humanos — as pessoas cujo tempo e atenção estão sendo coordenados e cujas prioridades devem orientar o sistema.

Agentes — os sistemas de IA que, cada vez mais, agem em nome das pessoas e que agora precisam de coordenação, assim como os humanos.

Calendários — o registro atual de compromissos em todos os ecossistemas (Google, Microsoft, Apple), não só em um.

Comunicação — os canais por onde a coordenação realmente acontece, do e-mail ao chat.

O papel da orquestração é o ponto principal. Nenhuma dessas quatro camadas consegue coordenar as outras sozinha. Um calendário não pode dizer a um agente para parar de agendar compromissos com alguém que precisa de tempo para se concentrar. Uma ferramenta de chat não sabe quais são as prioridades da sua empresa. O sistema operacional do tempo é o tecido conjuntivo que faz com que tudo funcione em sincronia.

Por que isso importa agora: os agentes também precisam de coordenação

Durante a maior parte da história do software, a coordenação era um problema entre pessoas. Essa suposição está mudando. À medida que os agentes de IA começam a planejar, elaborar e agir de forma autônoma, eles geram sua própria carga de coordenação — e, sem uma camada acima deles, otimizam localmente e entram em conflito globalmente. Fielitz explica esse caso de uso de forma concreta:

"Se você pensar em uma empresa de serviços profissionais tentando ajudar em uma transformação — especialmente agora, com tudo o que está rolando na área de IA —, você tenta entender: as pessoas realmente se dedicam a adquirir o conhecimento e as habilidades necessárias? As diferentes unidades de negócios se comunicam entre si? A gente estaria aí para te ajudar a coordenar tudo isso mais rápido, garantindo que as pessoas tenham o tempo necessário para desenvolver o negócio.”

É assim que o sistema operacional do tempo funciona: não se trata de agendar horários, mas de garantir que as pessoas e os agentes certos estejam trabalhando nas coisas mais concretas, na ordem certa.

Por que isso exige cientistas do comportamento, e não só engenheiros

Essa é a parte que diferencia essa categoria de um roteiro de recursos. Criar um sistema capaz de avaliar se deve atender a uma demanda exige entender por que as pessoas decidem usar o tempo da maneira que usam — e isso não é um problema de engenharia.

"Quando essa empresa ainda era só de tecnologia, a empresa de hoje é uma mistura de cientistas comportamentais, neurocientistas, cientistas cognitivos, sociólogos e antropólogos — tudo pra entender o comportamento humano. Porque isso é algo que ainda não conseguiu ser traduzido em tecnologia. O 'se isso, então aquilo' sempre existiu. Mas entender de verdade essa lógica — por que você decide dedicar tempo a algo em uma situação e, em outra, faz outra coisa — é muito difícil de compreender.”

O software tradicional codifica regras determinísticas: se isso, então aquilo. A forma como a gente organiza o tempo não funciona assim. A mesma pessoa recusa uma reunião na segunda-feira e aceita uma idêntica na quinta-feira, por motivos que são contextuais, emocionais e sociais. Captar essa lógica — criar um software que modele o “porquê” em vez de apenas o “quando” — é o motivo pelo qual a Doodle agora conta com profissionais de áreas que a maioria das empresas de software nunca contratou. Essa área envolve tanto ciência cognitiva quanto programação.

O futuro do fax: como serão as reuniões em 2045

Se essa categoria der certo, os resultados da coordenação de hoje vão parecer absurdos quando olharmos pra trás. Fielitz recorre a uma imagem deliberadamente antiquada:

"Quando penso em 2045, provavelmente deve ser algo parecido com o que a gente pensa hoje sobre o aparelho de fax. Aquelas reuniões curtas que ficam fazendo 'bip-bip-bip' e você fica tipo: 'Que som é esse? Por que tudo tá piscando e gritando comigo? Não temos mais aparelhos de fax — tudo está mais em movimento e mais fluido.”

O aparelho de fax é a analogia perfeita porque ele não foi substituído por um aparelho melhor — ele se transformou em um meio mais fluido. É isso que se diz sobre as reuniões: não se trata de reuniões melhor agendadas, mas de uma coordenação tão natural que a reunião rígida e cheia de interrupções parece uma relíquia. A visão dele sobre o que vai substituí-la:

"Minha visão é que a gente veja o tempo como algo que a gente aprecia e valoriza — que a gente possa distribuir do jeito que quisermos, de acordo com nossas prioridades e o contexto das nossas vidas. No mundo dos negócios, parece que isso já está mais presente do que é hoje. Algo que a gente aproveita de forma mais consciente, em vez de simplesmente desperdiçá-lo e entregar nosso poder de decisão a terceiros."

Presta atenção na última linha. O futuro não é entregar seu tempo aos agentes — é usar o sistema para ser mais consciente do seu tempo, e não menos. Os agentes servem às prioridades do ser humano, e não o contrário.

O que isso significa para os clientes do Doodle hoje

Uma visão de referência só é confiável se der resultado no presente. O “sistema operacional do tempo” não é um produto para “um dia qualquer” — ele aparece sempre que uma empresa tem um problema de coordenação que um calendário não consegue resolver. Fielitz cita três gatilhos recorrentes: empresas que estão chegando a um ponto de inflexão no crescimento, empresas que estão conduzindo uma transformação em IA que exige tempo reservado e empresas cujos funcionários estão à beira do esgotamento e precisam de políticas que sejam realmente aplicadas. (Abordamos isso em profundidade no artigo “3 momentos em que você supera sua ferramenta de calendário”.)

A ideia central: no momento em que a coordenação precisa abranger vários ecossistemas, respeitar prioridades ou defender o foco no ser humano, você já foi além do que um calendário faz e entrou no âmbito de um sistema operacional de tempo.

O Instituto Doodle Time: o braço de pesquisa

Essa categoria envolve um compromisso com a pesquisa que a maioria das empresas de software não assumiria. Fielitz fundou uma organização sem fins lucrativos para estudar o próprio tempo:

"Uma das empresas que fundei no ano passado é o Doodle Time Institute. É uma organização sem fins lucrativos que faz pesquisa aplicada pra ajudar a humanidade a entender o tempo. Como a gente lida com ele, o que ele significa pra gente. Ainda não temos essa compreensão em nível global. Estamos trabalhando com universidades, pesquisadores, criativos independentes, músicos e especialistas."

É uma jogada reveladora. Ninguém investe em pesquisa aplicada sobre a natureza do tempo a menos que acredite de verdade que o tempo — e não a programação — é a categoria em questão. O Instituto é a espinha dorsal intelectual dessa afirmação: se você pretende construir o sistema operacional do tempo, também deve estar contribuindo para que o mundo entenda melhor o que é o tempo.

A visão da marca em sete palavras

Fielitz resume toda essa ambição em uma única frase:

"Quando você pensa em tempo, você pensa no Doodle."

Esse é o objetivo. Não é “quando você precisa marcar uma reunião” — é quando você pensa em tempo. A aposta na categoria é que a coordenação, quando bem feita, se torne sinônimo de um único nome, da mesma forma que algumas poucas marcas se tornam sinônimo de toda a sua categoria.

Conclusão

O sistema operacional do tempo é uma aposta deliberada e sequencial:

A questão da programação já está resolvida — então, é uma base, não um desafio. A nova categoria é uma camada de coordenação entre pessoas, agentes, agendas e comunicação. É decidir se vai rolar, não só quando — essa é a diferença entre só registrar o momento e realmente orquestrá-lo. É preciso recorrer à ciência do comportamento, não só à engenharia, porque a forma como a gente organiza o tempo não funciona no estilo “se isso, então aquilo”. O objetivo final é a coordenação ambiental — em 2045, as reuniões de hoje vão parecer coisas do passado, tipo aparelhos de fax. O que importa é a ação humana, não entregar seu tempo a terceiros.

O agendamento responde “quando”. O sistema operacional do tempo responde se, por quanto tempo e para onde sua atenção deve se voltar — e essa é uma questão muito mais ampla do que aquela com a qual o Doodle começou em 2007.

Trecho da entrevista de Christian Fielitz em junho de 2026 no Vlad Catcher Show. Conheça a série: A Computação Será Como o Petróleo · 3 Momentos em que você supera sua ferramenta de agenda · Acabando com o que nos tornou famosos · A era dos gerentes acabou · Em 2045, as reuniões vão parecer aparelhos de fax.