»Tidens operativsystem« er et koordineringslag, der ligger mellem mennesker, AI-agenter, kalendere og kommunikationsværktøjer — og som ikke blot afgør , hvornår man skal mødes, men også om man overhovedet skal mødes. Det er netop denne kategori, Doodle er i gang med at udvikle, efter at virksomheden har erklæret, at planlægning — det problem, den har brugt 18 år på at løse — nu er afsluttet. Som CEO Christian Fielitz udtrykker det: »Planlægning er løst. Det er ikke længere noget, der vil gøre os berømte.« Det næste skridt er et system, der koordinerer, hvordan mennesker og agenter bruger den mest knappe ressource, enhver organisation har – tid og opmærksomhed.

Dette er den endegyldige redegørelse for, hvad det betyder, baseret på Fielitz’ samtale i juni 2026 i programmet »Vlad Catcher Show«.

Hvad »tidens operativsystem« egentlig betyder

Lad os starte med definitionen, for udtrykket spiller en vigtig rolle.

"Vi er ved at udvikle det, vi kalder tidens operativsystem – som ikke længere handler om, hvornår vi skal mødes, men om, hvorvidt vi overhovedet skal mødes. Bør det overhovedet være et møde? Hvor længe skal det vare? Hvor skal vi bruge vores tid og opmærksomhed?"

En kalender registrerer beslutninger om tid. Et tidsstyringssystem træffer dem. Der sker et skift fra en passiv oversigt over forpligtelser til et aktivt lag, der vurderer, om en forpligtelse overhovedet bør eksistere. Disse fire spørgsmål – skal vi mødes, skal det være et møde, hvor længe, og hvor skal vi rette vores opmærksomhed hen – udgør denne kategoris API.

Hvorfor planlægningsproblemet er løst — og hvorfor det er begyndelsen, ikke slutningen

Doodle har god grund til at erklære, at planlægningsproblemet er løst, for det har i vid udstrækning løst det. Historien bag er næsten trodsigt menneskelig:

"Det hele begyndte på den mest menneskelige måde, man kan forestille sig. I 2007 ønskede to mennesker at nå hurtigere frem til middagen for at mødes med deres venner og familie. De undersøgte, hvordan de kunne gøre det, og satte gang i noget, der kom til at udgøre sin helt egen kategori – gruppeafstemninger. Det handler om at spørge folk, hvornår de har tid, og hvornår de kan mødes."

Atten år og omkring 30 millioner kunder senere var den idé blevet til en veletableret infrastruktur. Og det er netop problemet med et løst problem: det er ikke længere en ny udfordring. Den hårde, lidet glamourøse sandhed, som Fielitz måtte se i øjnene, var, at det, der gjorde Doodle berømt, ikke længere var det, der kunne gøre det relevant.

"Vi talte med vores kunder og sagde: 'Faktisk er planlægning ikke det rigtige. Planlægning er allerede løst. Det er ikke noget, der vil gøre os berømte eller hjælpe os med at opbygge denne nye kategori.'"

At erklære sejr i forbindelse med planlægningen er ikke det samme som at trække sig tilbage fra den. Det er en forudsætning for at bevæge sig opad i hierarkiet — fra at arrangere tiden til at koordinere den.

De tre elementer, som operativsystemet fungerer som bindeled mellem: mennesker, agenter, kalendere og kommunikation

Den klareste måde at forstå kategorien på er ud fra et strukturelt perspektiv. Fielitz beskriver den som et lag med en bestemt placering i stakken:

"Den nemmeste måde at se det på er, at det er en platform – eller et lag – til koordinering af agenter. Den fungerer som bindeled mellem mennesker, agenter, kalenderen og den måde, man kommunikerer på – og den koordinerer disse handlinger."

Gennemgå de fire ting, som den ligger imellem:

Mennesker — de mennesker, hvis tid og opmærksomhed koordineres, og hvis prioriteter bør være drivkraften bag systemet.

Agenter — de AI-systemer, der i stigende grad handler på folks vegne, og som nu skal koordineres på samme måde som mennesker.

Kalendere — den samlede oversigt over aftaler på tværs af alle økosystemer (Google, Microsoft, Apple), ikke kun ét.

Kommunikation — de kanaler, hvor koordineringen rent faktisk finder sted, lige fra e-mail til chat.

Det afgørende er koordineringsrollen. Ingen af disse fire lag kan på egen hånd koordinere de øvrige. En kalender kan ikke bede en medarbejder om at holde op med at booke en person, der har brug for tid til at koncentrere sig. Et chatværktøj kender ikke dine forretningsmæssige prioriteter. Tidens operativsystem er det bindende element, der får dem til at fungere i samspil.

Hvorfor er det vigtigt lige nu: agenter har også brug for koordinering

I det meste af softwarehistorien har koordinering været et problem mellem mennesker. Den antagelse er ved at ændre sig. I takt med at AI-agenter begynder at planlægge, udarbejde og handle autonomt, skaber de deres egen koordineringsbyrde — og uden et overordnet lag optimerer de lokalt og kommer i konflikt globalt. Fielitz beskriver anvendelsesscenariet konkret:

"Hvis man tænker på en virksomhed inden for professionelle tjenesteydelser, der forsøger at bidrage til en transformation – især lige nu, hvor der sker så meget inden for kunstig intelligens – så prøver man at forstå: Arbejder medarbejderne rent faktisk på at tilegne sig den nødvendige viden og de nødvendige kompetencer? Kommunikerer de forskellige forretningsenheder med hinanden? Vi vil være der for at hjælpe dig med at koordinere dette hurtigere og sikre, at medarbejderne har den tid, de har brug for, til at opbygge virksomheden."

Sådan fungerer tidens »operativsystem« i praksis: Det handler ikke om at reservere tidsrum, men om at sikre, at de rette mennesker og medarbejdere arbejder på de mest konkrete opgaver i den rigtige rækkefølge.

Hvorfor dette kræver adfærdsforskere og ikke blot ingeniører

Her er det punkt, der adskiller kategorien fra en funktionsplan. At udvikle et system, der kan vurdere, om man skal mødes, kræver en forståelse af, hvorfor mennesker vælger at bruge deres tid, som de gør — og det er ikke et teknisk problem.

"Dengang var det et rent teknologifirma, men i dag er virksomheden en sammensætning af adfærdsforskere, neuroforskere, kognitionsforskere, sociologer og antropologer – alt sammen for at forstå menneskelig adfærd. For det er noget, der hidtil ikke har kunnet omsættes til teknologi. 'Hvis dette, så det' har altid været der. Men det er meget svært at forstå den egentlige logik bag – hvorfor man i én situation vælger at bruge tid på noget, mens man i en anden situation gør noget helt andet.“

Traditionel software bygger på deterministiske regler: hvis dette, så det. Sådan fungerer menneskers tidsplanlægning ikke. Den samme person afslår et møde på mandag og accepterer et identisk møde på torsdag af årsager, der er kontekstuelle, følelsesmæssige og sociale. At indfange den logik – at udvikle software, der modellerer hvorfor frem for blot hvornår – er grunden til, at Doodle nu ansætter medarbejdere inden for fagområder, som de fleste softwarevirksomheder aldrig har ansat folk til. Faget handler lige så meget om kognitiv videnskab som om kodning.

Fremtiden for faxmaskinen: Sådan vil møderne være i 2045

Hvis kategorien bliver en succes, vil resultaterne af dagens koordinering i bakspejlet fremstå som absurde. Fielitz griber til et bevidst forældet billede:

"Når jeg tænker på år 2045, vil det nok føles lidt ligesom den måde, vi i dag ser på faxmaskinen. De der små apparater, der siger bip-bip-bip, og man tænker: ’Hvad er det for en lyd? Hvorfor blinker og skriger det hele ad mig?’ Vi har ikke faxmaskiner længere – alt er mere i bevægelse og flydende."

Faxmaskinen er den perfekte analogi, fordi den ikke blev erstattet af en bedre faxmaskine — den blev i stedet opløst i et mere flydende medie. Det er netop pointen med møder: ikke bedre planlagte møder, men en koordinering, der er så integreret i omgivelserne, at det stive, afbrydende møde virker som en relikvie. Hans vision for, hvad der skal erstatte det:

"Min vision er, at vi ser tid som noget, vi sætter pris på og værdsætter – noget, vi kan fordele, som vi ønsker, i overensstemmelse med vores prioriteter og vores livssituation. I virksomhederne føles det mere naturligt, end det gør i dag. Noget, vi udnytter mere bevidst, i stedet for blot at lade den gå til spilde og overlade vores handlefrihed til andre."

Læg mærke til den sidste linje. Fremtiden handler ikke om at overlade din tid til agenter — den handler om at bruge systemet til at forvalte din tid mere bevidst, ikke mindre. Agenterne tjener menneskets prioriteter, ikke omvendt.

Hvad det betyder for Doodles kunder i dag

En flagskibsvision er kun troværdig, hvis den giver pote her og nu. Tidens operativsystem er ikke et produkt til en dag i fremtiden — det dukker op, hver gang en virksomhed står over for et koordineringsproblem, som en kalender ikke kan løse. Fielitz nævner tre tilbagevendende udløsende faktorer: virksomheder, der når et vendepunkt i deres vækst, virksomheder, der gennemfører en AI-transformation, der kræver afsat tid, og virksomheder, hvis medarbejdere er på randen af udbrændthed og har brug for politikker, der rent faktisk håndhæves. (Vi dækker disse emner indgående i artiklen »3 øjeblikke, hvor du vokser ud af dit kalenderværktøj«.)

Det gennemgående tema: I det øjeblik koordineringen skal strække sig på tværs af økosystemer, respektere prioriteter eller værne om det menneskelige fokus, er man gået ud over det, en kalender kan klare, og ind i det, som et tidsstyringssystem er beregnet til.

Doodle Time Institute: forskningsafdelingen

Denne kategori indebærer en forskningsindsats, som de fleste softwarevirksomheder ikke ville påtage sig. Fielitz grundlagde en almennyttig organisation med det formål at undersøge selve tiden:

"En af de virksomheder, jeg grundlagde sidste år, er Doodle Time Institute. Det er en nonprofitorganisation, der beskæftiger sig med anvendt forskning med det formål at hjælpe menneskeheden med at forstå tiden – hvordan vi oplever den, og hvad den betyder for os. Den forståelse har vi endnu ikke på globalt plan. Vi samarbejder med universiteter, forskere, kreative enkeltpersoner, musikere og eksperter."

Det er et sigende træk. Man finansierer ikke anvendt forskning i tidens natur, medmindre man oprigtigt tror på, at tiden – og ikke tidsplanlægning – er den afgørende kategori. Instituttet udgør den intellektuelle rygrad i denne påstand: Hvis man skal udvikle tidens operativsystem, bør man også bidrage til at fremme verdens forståelse af, hvad tid er.

Mærkets vision i syv ord

Fielitz sammenfatter hele ambitionen i en enkelt sætning:

"Når man tænker på tid, tænker man på Doodle."

Det er målet. Ikke »når du skal planlægge et møde« — men når du tænker på tid. Vores satsning er, at koordinering, når den udføres rigtigt, bliver synonym med ét navn, på samme måde som nogle få sjældne mærker bliver synonyme med hele deres kategori.

Konklusionen

Tidens operativsystem er et bevidst, sekventielt væddemål:

Planlægningen er løst — så det er et fundament, ikke en ny udfordring. Den nye kategori udgør et koordineringslag mellem mennesker, agenter, kalendere og kommunikation. Det handler om at beslutte, om man skal mødes, ikke blot hvornår — det er netop forskellen mellem blot at registrere tid og at koordinere den. Det kræver adfærdsvidenskab, ikke blot ingeniørvidenskab, fordi menneskers tidsfordeling ikke fungerer efter princippet »hvis dette, så det«. Målet er en sømløs koordinering — i 2045 bør dagens møder føles som faxmaskiner. Det handler om menneskelig handlekraft, ikke om at overlade sin tid til agenter.

Planlægning handler om, hvornår. Tidens operativsystem afgør , om, hvor længe og hvor din opmærksomhed skal rettes hen — og det er et langt større spørgsmål end det, Doodle tog udgangspunkt i tilbage i 2007.

Uddrag fra Christian Fielitz’ interview fra juni 2026 i »Vlad Catcher Show«. Udforsk serien: Computere bliver som olie · 3 øjeblikke, hvor du vokser ud af dit kalenderværktøj · At afskaffe det, der gjorde os berømte · Ledernes æra er forbi · I 2045 vil møder føles som faxmaskiner.