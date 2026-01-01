El sistema operativo del tiempo es una capa de coordinación que se sitúa entre las personas, los agentes de IA, los calendarios y las herramientas de comunicación, y que decide no solo cuándo reunirse, sino si realmente hay que reunirse. Es la categoría en la que Doodle está trabajando tras declarar que la gestión de agendas, el problema que se pasó 18 años resolviendo, ya está resuelta. Como dice el director general, Christian Fielitz: «La gestión de agendas ya está resuelta. Ya no es algo que vaya a hacernos famosos». Lo que viene ahora es un sistema que coordina cómo las personas y los agentes gestionan el recurso más escaso que tiene cualquier organización: el tiempo y la atención.

Esta es la explicación definitiva de lo que eso significa, basada en la conversación que Fielitz mantuvo en junio de 2026 en el programa «Vlad Catcher Show».

Qué significa realmente «sistema operativo del tiempo»

Empieza por la definición, porque esa frase tiene un significado muy concreto.

«Estamos creando lo que llamamos el “sistema operativo del tiempo”, que ya no se centra en cuándo reunirnos, sino en si deberíamos reunirnos o no. ¿Debería ser esto una reunión? ¿Cuánto debería durar? ¿En qué deberíamos invertir nuestro tiempo y nuestra atención?»

Un calendario registra las decisiones relacionadas con el tiempo. Un sistema operativo del tiempo es el que las toma. El cambio consiste en pasar de un registro pasivo de compromisos a una capa activa que valora si un compromiso debería existir o no. Esas cuatro preguntas —¿deberíamos reunirnos?, ¿debería ser una reunión?, ¿cuánto tiempo durará?, ¿en qué debemos centrar nuestra atención?— son la API de esta categoría.

Por qué se ha resuelto el problema de la programación… y por qué eso es solo el principio, no el final

Doodle tiene todo el derecho a decir que ha resuelto el problema de la planificación, porque, en gran medida, lo ha resuelto. La historia de cómo surgió es casi desafiantemente humana:

«Todo empezó con algo de lo más humano que te puedas imaginar. En 2007, dos personas querían llegar antes a cenar, para reunirse antes con sus amigos y familiares. Se plantearon cómo podrían hacerlo y pusieron en marcha algo que acabó convirtiéndose en una categoría en sí misma: las encuestas grupales. Se trata de preguntar a la gente cuándo tienen tiempo y cuándo pueden quedar».

Dieciocho años y unos 30 millones de clientes después, esa idea se había convertido en toda una infraestructura. Y ese es precisamente el problema de un problema resuelto: deja de ser una frontera. La cruda y poco glamurosa realidad a la que Fielitz tuvo que enfrentarse es que lo que hizo famoso a Doodle ya no era lo que podía hacer que siguiera siendo relevante.

«Hablamos con nuestros clientes y les dijimos: en realidad, la programación no es lo importante. El tema de la programación ya está resuelto. No es algo que nos vaya a hacer famosos ni que nos ayude a crear esta nueva categoría».

Declarar que has triunfado en la gestión del tiempo no significa dar marcha atrás. Es la condición previa para pasar al siguiente nivel: de organizar el tiempo a coordinarlo.

Las tres cosas entre las que se sitúa el sistema operativo: personas, agentes, calendarios y comunicaciones

La forma más clara de entender esta categoría es desde un punto de vista estructural. Fielitz la describe como una capa que ocupa una posición concreta en la pila:

«La forma más sencilla de entenderlo es pensar que se trata de una plataforma, o capa, de coordinación de agentes. Se sitúa entre las personas, los agentes, el calendario y la forma en que te comunicas, y se encarga de coordinar todos esos comportamientos».

Analiza las cuatro cosas que hay a su alrededor:

Los seres humanos : las personas cuyo tiempo y atención se están coordinando, y cuyas prioridades deberían marcar el rumbo del sistema.

Agentes : los sistemas de IA que cada vez más actúan en nombre de las personas y que ahora necesitan que se les coordine igual que a los humanos.

Calendarios : el registro actual de compromisos en todos los ecosistemas (Google, Microsoft, Apple), no solo en uno.

Comunicación: los canales donde realmente se lleva a cabo la coordinación, desde el correo electrónico hasta el chat.

La clave está en la función de coordinación. Ninguna de estas cuatro capas puede coordinar a las demás por sí sola. Un calendario no puede decirle a un agente que deje de concertar citas con alguien que necesita tiempo para concentrarse. Una herramienta de chat no conoce tus prioridades empresariales. El «sistema operativo del tiempo» es el tejido conectivo que hace que actúen al unísono.

Por qué es importante ahora: los agentes también necesitan que se les coordine

Durante la mayor parte de la historia del software, la coordinación era un problema entre personas. Esa idea está cambiando. A medida que los agentes de IA empiezan a planificar, elaborar y actuar de forma autónoma, generan su propia carga de coordinación; y, sin una capa que los supervise, optimizan a nivel local y chocan a nivel global. Fielitz describe el caso de uso de forma concreta:

«Si piensas en una empresa de servicios profesionales que intenta ayudar en una transformación —ahora mismo, con todo lo que está pasando en el ámbito de la IA—, te preguntas: ¿la gente se dedica de verdad a adquirir los conocimientos y las habilidades necesarios? ¿Las distintas unidades de negocio se comunican entre sí? Nosotros estaríamos ahí para ayudarte a coordinarlo todo más rápido y asegurarnos de que la gente tenga el tiempo que necesita para hacer crecer el negocio».

Así es como funciona el sistema de gestión del tiempo: no se trata de reservar franjas horarias, sino de asegurarse de que las personas y los agentes adecuados trabajen en las tareas más concretas, en el orden correcto.

¿Por qué para esto se necesitan científicos del comportamiento y no solo ingenieros?

Aquí está la parte que diferencia esta categoría de una hoja de ruta de funcionalidades. Crear un sistema que analice si conviene reunirse implica entender por qué las personas deciden emplear su tiempo como lo hacen, y eso no es un problema de ingeniería.

«Antes era una empresa puramente tecnológica, pero ahora es una mezcla de científicos del comportamiento, neurocientíficos, científicos cognitivos, sociólogos y antropólogos, todo para entender el comportamiento humano. Porque eso es algo que no se ha podido plasmar en tecnología. Lo de “si esto, entonces aquello” siempre ha estado ahí. Pero desentrañar realmente la lógica —por qué decides dedicar tiempo a algo en un caso y, en otro, haces otra cosa— es muy difícil de entender».

El software tradicional codifica reglas deterministas: si pasa esto, pasa aquello. Pero la forma en que las personas organizan su tiempo no funciona así. La misma persona rechaza una reunión el lunes y acepta otra idéntica el jueves, por razones contextuales, emocionales y sociales. Captar esa lógica —crear un software que modele el «por qué» en lugar de solo el «cuándo» — es la razón por la que Doodle cuenta ahora con personal de disciplinas que la mayoría de las empresas de software nunca han contratado. Esta categoría tiene tanto que ver con la ciencia cognitiva como con la programación.

El futuro del fax: cómo serán las reuniones en 2045

Si la categoría tiene éxito, los resultados de la coordinación de hoy te parecerán absurdos cuando los mires en retrospectiva. Fielitz recurre a una imagen deliberadamente anticuada:

«Cuando pienso en el año 2045, probablemente nos parecerá algo parecido a cómo vemos ahora el fax. Esas pequeñas reuniones en las que se oye un «bip-bip-bip» y te preguntas: ¿qué es este ruido? ¿Por qué todo parpadea y me grita? Ya no tenemos máquinas de fax; ahora todo es más dinámico y fluido».

El fax es la analogía perfecta porque no lo sustituyó otro fax mejor, sino que se disolvió en un medio más fluido. Eso es lo que se dice de las reuniones: no se trata de reuniones mejor programadas, sino de una coordinación tan natural que las reuniones rígidas y que interrumpen el flujo de trabajo parecen una reliquia. Su visión de lo que las sustituirá:

«Mi visión es que el tiempo sea algo que apreciemos y valoremos, algo que podamos distribuir como queramos, según nuestras prioridades y el contexto de nuestras vidas. En el ámbito empresarial, parece que se le da más importancia de la que tiene ahora. Algo que aprovechemos de forma más consciente, en lugar de desperdiciarlo y ceder nuestro poder de decisión a otros».

Fíjate en la última línea. El futuro no consiste en dejar que los agentes dispongan de tu tiempo, sino en usar el sistema para gestionar tu tiempo de forma más consciente, no menos. Los agentes están al servicio de las prioridades de las personas, y no al revés.

Qué significa esto para los clientes de Doodle hoy en día

Una visión emblemática solo es creíble si da resultados en el presente. El «sistema operativo del tiempo» no es un producto para «algún día»: aparece siempre que una empresa tiene un problema de coordinación que un calendario no puede resolver. Fielitz señala tres factores desencadenantes recurrentes: empresas que llegan a un punto de inflexión en su crecimiento, empresas que impulsan una transformación hacia la IA que exige tiempo reservado, y empresas cuyo personal está al borde del agotamiento y necesita que se apliquen de verdad las políticas. (Hablamos de esto en profundidad en «3 momentos en los que tu herramienta de calendario se te queda pequeña»).

La idea central: en el momento en que la coordinación tiene que abarcar distintos ecosistemas, respetar prioridades o defender el enfoque humano, ya has ido más allá de lo que hace un calendario y has entrado en el ámbito de lo que sirve un sistema operativo del tiempo.

El Instituto Doodle Time: la división de investigación

Esta categoría conlleva un compromiso con la investigación que la mayoría de las empresas de software no asumiría. Fielitz fundó una organización sin ánimo de lucro para estudiar el tiempo en sí mismo:

«Una de las empresas que fundé el año pasado es el Doodle Time Institute. Es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la investigación aplicada que intenta ayudar a la humanidad a entender el tiempo: cómo lo vivimos y qué significa para nosotros. A nivel mundial aún no tenemos esa comprensión. Colaboramos con universidades, investigadores, creativos independientes, músicos y expertos».

Es una jugada reveladora. No se financia la investigación aplicada sobre la naturaleza del tiempo a menos que se crea de verdad que el tiempo —y no la planificación— es la categoría fundamental. El Instituto es la columna vertebral intelectual de esta afirmación: si vas a crear el sistema operativo del tiempo, también deberías contribuir a que el mundo comprenda mejor qué es el tiempo.

La visión de la marca en siete palabras

Fielitz resume toda esa ambición en una sola línea:

«Cuando piensas en el tiempo, piensas en Doodle». Te lo cuento

Ese es el objetivo. No es «cuando tengas que concertar una reunión», sino «cuando pienses en el tiempo». La apuesta de la categoría es que la coordinación, si se hace bien, se convierta en sinónimo de un solo nombre, igual que algunas marcas excepcionales se convierten en sinónimo de toda su categoría.

En resumen

El sistema operativo del tiempo es una apuesta deliberada y secuencial:

La programación ya está resuelta, así que es una base, no un reto. La nueva categoría es una capa de coordinación entre personas, agentes, calendarios y comunicación. Decide si se va a reunir, no solo cuándo; ahí está la diferencia entre limitarse a registrar el tiempo y organizarlo. Se necesita la ciencia del comportamiento, no solo ingeniería, porque la forma en que las personas organizan su tiempo no funciona según el principio de «si esto, entonces aquello». El objetivo final es la coordinación ambiental: en 2045, las reuniones de hoy deberían parecer algo tan anticuado como los faxes. La clave está en la iniciativa propia, no en dejar que otros controlen tu tiempo.

La planificación responde a la pregunta de «cuándo». El sistema operativo del tiempo responde a si, durante cuánto tiempo y dónde debes centrar tu atención, y esa es una pregunta mucho más importante que la que planteó Doodle en 2007.

Extraído de la entrevista a Christian Fielitz de junio de 2026 en el programa «Vlad Catcher Show». Echa un vistazo a la serie: «La informática será como el petróleo » · «3 momentos en los que tu herramienta de calendario se te queda pequeña » · «Acabar con lo que nos hizo famosos » · «Se acabó la era de los directivos » · «En 2045, las reuniones serán como máquinas de fax».