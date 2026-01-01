Le « système d’exploitation du temps » est une couche de coordination qui se situe entre les personnes, les agents d’IA, les agendas et les outils de communication — et qui décide non seulement quand se réunir, mais aussi s’ il faut vraiment se réunir. C’est le domaine dans lequel Doodle se lance après avoir déclaré que la planification, ce problème qu’il a passé 18 ans à résoudre, était désormais réglé. Comme le dit Christian Fielitz, le PDG : « La planification, c’est réglé. Ça ne va plus nous rendre célèbres. » La prochaine étape, c’est un système qui orchestre la façon dont les humains et les agents gèrent la ressource la plus rare de toute organisation : le temps et l’attention.

Voici l'explication définitive de ce que ça veut dire, tirée de l'entretien de Fielitz en juin 2026 dans l'émission « Vlad Catcher Show ».

Ce que signifie vraiment « système d'exploitation du temps »

Commence par la définition, parce que cette expression a un vrai sens.

« On est en train de créer ce qu'on appelle le "système d'exploitation du temps" — et là, la question n'est plus de savoir quand se voir, mais plutôt : est-ce qu'on doit vraiment se voir ? Est-ce que ça mérite vraiment d'être une réunion ? Combien de temps ça doit durer ? Où est-ce qu'on devrait consacrer notre temps et notre attention ? »

Un agenda enregistre les décisions liées au temps. C'est un système d'exploitation du temps qui les prend. On passe d'un simple registre passif d'engagements à une couche active qui se demande si un engagement doit vraiment exister. Ces quatre questions — faut-il se voir ? Est-ce que ça doit être une réunion ? Combien de temps ça va durer ? Où concentrer son attention ? —, c'est l'API de cette catégorie.

Pourquoi le problème de la planification est résolu — et pourquoi c'est un début, pas une fin

Doodle a tout à fait le droit de dire qu'il a résolu le problème de la planification, parce qu'il l'a en grande partie résolu. L'histoire de ses origines est d'un humanisme presque provocateur :

« Tout a commencé par quelque chose de super simple. En 2007, deux personnes voulaient aller dîner plus vite, pour retrouver leurs amis et leur famille plus vite. Elles ont réfléchi à comment s'y prendre, et elles ont lancé un concept qui est devenu une catégorie à part entière : les sondages de groupe. Il s'agit de demander aux gens quand ils sont disponibles et quand ils peuvent se retrouver. »

Dix-huit ans plus tard, avec environ 30 millions de clients, cette idée s'était transformée en infrastructure. Et c'est justement ça le problème avec un problème résolu : ça cesse d'être une frontière à franchir. La vérité dure et peu reluisante à laquelle Fielitz a dû faire face, c'est que ce qui avait rendu Doodle célèbre n'était plus ce qui pouvait lui donner de l'importance.

« On a discuté avec nos clients et on s'est dit : en fait, la planification, c'est pas la bonne approche. Le problème de la planification, c'est déjà réglé. C'est pas quelque chose qui va nous rendre célèbres, ni nous aider à créer cette nouvelle catégorie. »

Dire qu'on a gagné la bataille de la planification, ça ne veut pas dire qu'on abandonne. C'est justement la condition pour passer à l'étape suivante : passer de l'organisation du temps à sa coordination.

Les trois éléments entre lesquels s'insère le système d'exploitation : les utilisateurs, les agents, les agendas et les communications

La meilleure façon de comprendre cette catégorie, c'est d'un point de vue structurel. Fielitz la décrit comme une couche occupant une position précise dans la pile :

« Le plus simple, c'est de voir ça comme une plateforme, ou une couche, de coordination des agents. Elle se situe entre les humains, les agents, l'agenda et tes moyens de communication — et elle coordonne tous ces éléments. »

Décompose les quatre éléments qui l'entourent :

Les humains — ces gens dont on coordonne le temps et l'attention, et dont les priorités devraient guider le système.

Les agents — ces systèmes d'IA qui agissent de plus en plus au nom des gens et qui ont désormais besoin d'être coordonnés, tout comme les humains.

Les agendas : c'est le registre de tous tes engagements, sur toutes les plateformes (Google, Microsoft, Apple), pas seulement sur une seule.

La communication: les canaux par lesquels la coordination s'effectue réellement, de l'e-mail au chat.

C'est justement le rôle d'orchestration qui fait toute la différence. Aucune de ces quatre couches ne peut coordonner les autres toute seule. Un agenda ne peut pas demander à un agent d'arrêter de prendre des rendez-vous avec une personne qui a besoin de temps pour se concentrer. Un outil de chat ne connaît pas tes priorités professionnelles. Le « système d'exploitation du temps » est le lien qui leur permet d'agir de concert.

Pourquoi c'est important aujourd'hui : les agents ont eux aussi besoin d'être coordonnés

Pendant la majeure partie de l'histoire du logiciel, la coordination était un problème entre humains. Cette hypothèse est en train de voler en éclats. À mesure que les agents d'IA commencent à planifier, à élaborer et à agir de manière autonome, ils génèrent leur propre charge de coordination — et sans couche supérieure pour les encadrer, ils s'optimisent localement et entrent en conflit à l'échelle globale. Fielitz présente concrètement ce cas d'utilisation :

« Si tu prends l’exemple d’une entreprise de services professionnels qui essaie d’accompagner une transformation — en ce moment, avec tout ce qui se passe dans le domaine de l’IA —, tu te demandes : est-ce que les gens s’efforcent vraiment d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires ? Est-ce que les différentes divisions communiquent entre elles ? On serait là pour t'aider à coordonner tout ça plus vite, et pour t'assurer que les gens aient le temps qu'il leur faut pour développer l'activité. »

C'est ça, le fonctionnement du temps en pratique : pas question de réserver des créneaux, mais de s'assurer que les bonnes personnes et les bons agents travaillent sur les tâches les plus concrètes, dans le bon ordre.

Pourquoi il faut des spécialistes du comportement, et pas seulement des ingénieurs

C'est là que la catégorie se distingue d'une feuille de route des fonctionnalités. Pour créer un système capable de déterminer s'il faut répondre à une demande, il faut comprendre pourquoi les gens choisissent de passer leur temps comme ils le font — et ça, ce n'est pas un problème d'ingénierie.

« Avant, c'était une entreprise purement technologique, mais aujourd'hui, elle rassemble des spécialistes du comportement, des neuroscientifiques, des chercheurs en sciences cognitives, des sociologues et des anthropologues — tout ça pour comprendre le comportement humain. Parce que c'est un domaine qui n'a jamais vraiment pu être transposé dans la technologie. Le principe « si ça, alors ça » a toujours existé. Mais cerner vraiment cette logique — pourquoi tu décides de consacrer du temps à quelque chose dans un cas, et dans un autre, tu fais autre chose — c’est très difficile à saisir. »

Les logiciels traditionnels codifient des règles déterministes : si ça, alors ça. La gestion du temps par les humains ne fonctionne pas comme ça. Une même personne peut refuser une réunion le lundi et en accepter une identique le jeudi, pour des raisons contextuelles, émotionnelles et sociales. C'est pour saisir cette logique — en créant un logiciel qui modélise le « pourquoi » plutôt que simplement le « quand » — que Doodle recrute aujourd’hui des profils que la plupart des entreprises de logiciels n’ont jamais embauchés. Ce domaine relève autant des sciences cognitives que du code.

L'avenir du fax : à quoi ressembleront les réunions en 2045 ?

Si cette catégorie s'impose, les éléments de la coordination d'aujourd'hui paraîtront absurdes avec le recul. Fielitz choisit une image délibérément désuète :

« Quand je pense à 2045, ça devrait sans doute nous faire le même effet que le fax aujourd’hui. Ces petits appareils qui font « bip-bip-bip » et où tu te dis : « C’est quoi ce bruit ? Pourquoi tout clignote et me crie dessus ? On n’a plus de télécopieurs aujourd’hui — tout est plus dynamique et fluide. »

Le télécopieur, c'est l'analogie parfaite, parce qu'il n'a pas été remplacé par un meilleur télécopieur — il s'est fondu dans un support plus fluide. C'est ce qu'il avance pour les réunions : pas des réunions mieux organisées, mais une coordination tellement intégrée à l'environnement que la réunion rigide et source d'interruptions passe pour une relique. Sa vision de ce qui va la remplacer :

« Ma vision, c'est qu'on considère le temps comme quelque chose qu'on apprécie et à quoi on accorde de la valeur — qu'on puisse l'utiliser comme on le souhaite, en fonction de nos priorités et de notre situation personnelle. Dans le monde de l'entreprise, ça semble plus naturel qu'aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on exploite de manière plus consciente, au lieu de simplement le gaspiller et de laisser les autres décider à notre place. »

Regarde bien la dernière ligne. L'avenir, ce n'est pas de confier ton temps à des agents, mais d'utiliser le système pour gérer ton temps de manière plus réfléchie, pas moins. Ce sont les agents qui sont au service des priorités de l'humain, et non l'inverse.

Ce que ça veut dire pour les clients de Doodle aujourd'hui

Une vision phare n'est crédible que si elle porte ses fruits dès maintenant. Le « système d'exploitation du temps » n'est pas un produit « pour plus tard » : il intervient dès qu'une entreprise est confrontée à un problème de coordination qu'un simple calendrier ne peut pas résoudre. Fielitz cite trois déclencheurs récurrents : les entreprises qui atteignent un point d’inflexion dans leur croissance, celles qui mènent une transformation vers l’IA nécessitant du temps réservé, et celles dont les collaborateurs sont au bord du burn-out et ont besoin de règles qui soient réellement appliquées. (On aborde ces points en détail dans l’article « 3 moments où ton agenda ne suffit plus ».)

Le fil conducteur : dès que la coordination doit s'étendre à plusieurs écosystèmes, respecter des priorités ou mettre l'humain au centre, tu dépasses le simple rôle d'un calendrier pour entrer dans le domaine d'un véritable système d'exploitation du temps.

L'Institut Doodle Time : le pôle de recherche

Ce secteur s'accompagne d'un engagement en matière de recherche que la plupart des éditeurs de logiciels ne prendraient pas. Fielitz a fondé une association à but non lucratif pour étudier le temps lui-même :

« L'une des entreprises que j'ai fondées l'année dernière, c'est le Doodle Time Institute. C'est une association à but non lucratif qui mène des recherches appliquées pour aider l'humanité à mieux comprendre le temps : comment on le vit, ce qu'il représente pour nous. On n'a pas encore cette compréhension à l'échelle mondiale. On bosse avec des universités, des chercheurs, des créatifs, des musiciens et des experts. »

C'est une initiative révélatrice. On ne finance pas la recherche appliquée sur la nature du temps à moins de croire sincèrement que c'est le temps — et non la gestion du temps — qui constitue la catégorie fondamentale. L'Institut est le pilier intellectuel de cette thèse : si l'on veut construire le système d'exploitation du temps, il faut aussi faire progresser la compréhension mondiale de ce qu'est le temps.

La vision de la marque en sept mots

Fielitz résume toute cette ambition en une seule ligne :

« Quand tu penses au temps, tu penses à Doodle. »

C'est ça, l'objectif. Pas « quand tu dois organiser une réunion », mais quand tu penses au temps. Le pari, c'est que la coordination, bien menée, devienne synonyme d'un seul nom, à l'image de certaines marques exceptionnelles qui deviennent synonymes de toute leur catégorie.

En résumé

Le fonctionnement du temps, c'est un pari mûrement réfléchi et structuré :

La planification, c'est du passé — c'est donc un fondement, pas un défi à relever. Cette nouvelle catégorie, c'est une couche de coordination entre les humains, les agents, les agendas et la communication. C'est lui qui décide s'il va se réunir, pas seulement quand — c'est ça, le passage de l'enregistrement du temps à son orchestration. Il faut faire appel aux sciences du comportement, pas seulement à l'ingénierie, parce que la façon dont on gère son temps ne fonctionne pas selon le principe « si ça, alors ça ». Le but ultime, c'est la coordination en temps réel: en 2045, les réunions d'aujourd'hui devraient paraître aussi dépassées que les télécopieurs. Ce qui compte, c'est l'action humaine, pas de laisser des agents décider de ton temps.

La planification, c'est savoir « quand ». Le système d'exploitation du temps te dit si, combien de temps et où tu dois porter ton attention — et c'est une question bien plus vaste que celle avec laquelle Doodle a commencé en 2007.

Extrait de l'interview de Christian Fielitz réalisée en juin 2026 dans le cadre du « Vlad Catcher Show ». Découvre la série : L'informatique sera comme le pétrole · 3 moments où tu dépasses ton agenda · Abandonner ce qui a fait notre renommée · L'ère des managers est révolue · En 2045, les réunions te feront penser à des télécopieurs.